Khứu Giác Có Thể Giúp Phát Hiện Bệnh Alzheimer Sớm Trước Khi Mất Trí Nhớ

Các xét nghiệm khứu giác có thể giúp xác định những người đang tiến triển bệnh Alzheimer ở ​​giai đoạn sớm hơn. Ảnh: istockphoto

Theo trang mạng khoa học www.sciencedaily.com , suy giảm khứu giác có thể là một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh Alzheimer, trước khi có dấu hiệu về suy giảm nhận thức. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại DZNE và Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) đã làm sáng tỏ hiện tượng này, chỉ ra vai trò quan trọng của một phản ứng miễn dịch não bộ tấn công vào các dây thần kinh quan trọng cho việc nhận dạng mùi. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, dựa trên các nghiên cứu trên chuột và người, bao gồm phân tích mô não và PET scan. Những phát hiện mới này có thể tìm ra các phương pháp chẩn đoán sớm căn bệnh Alzheimer, giúp việc điều trị sớm và hiệu quả hơn.

Các nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng những rối loạn chức năng khứu giác do các tế bào miễn dịch “microglia” phá hủy các kết nối giữa hai vùng não hành khứu giác và nhân lục (locus coeruleus). Hành khứu giác, nằm ở não trước, phân tích thông tin cảm giác từ các thụ thể mùi hương của mũi. Locus coeruleus, một vùng của thân não, ảnh hưởng đến tiến trình xử lý khứu giác thông qua các dây thần kinh dài; bắt nguồn từ các tế bào thần kinh trong locus coeruleus kéo dài đến tận hành khứu giác.

Tiến sĩ Lars Paeger, một nhà khoa học tại DZNE và LMU, cho biết locus coeruleus có liên quan đến nhiều cơ chế sinh lý; bao gồm lưu lượng máu não, chu kỳ ngủ-thức, và tiến trình xử lý cảm giác đặc biệt có liên quan đến khứu giác. Nghiên cứu cho thấy ở giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer, có những thay đổi xảy ra ở các dây thần kinh nối locus coeruleus với hành khứu giác, báo hiệu cho micrologia rằng các chúng bị khiếm khuyết hoặc thừa. Do đó, micrologia sẽ phá hủy chúng.

Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Lars Paeger và Giáo sư Tiến sĩ Jochen Herms đã tìm thấy bằng chứng về những thay đổi trong thành phần màng của các sợi thần kinh bị ảnh hưởng: Phosphatidylserine, một axit béo thường xuất hiện bên trong màng tế bào thần kinh, đã được di chuyển ra bên ngoài. Sự hiện diện của phosphatidylserine ở vị trí bên ngoài của màng tế bào được biết như là một tín hiệu "hãy ăn tôi" đối với micrologia. Nhóm nghiên cứu giả định rằng sự thay đổi trong thành phần màng được kích hoạt bởi sự hoạt động thái của các tế bào thần kinh bị ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer.

Kết quả nghiên cứu của nhóm Tiến sĩ Paeger và các đồng nghiệp dựa trên rất nhiều quan sát. Những nghiên cứu này bao gồm trên chuột có các đặc điểm của bệnh Alzheimer; phân tích mẫu não từ bệnh nhân Alzheimer đã qua đời; và chụp PET scan não của những người mắc bệnh Alzheimer hoặc suy giảm nhận thức nhẹ. Các vấn đề về khứu giác trong bệnh Alzheimer và tổn thương các dây thần kinh liên quan đã được thảo luận từ lâu; tuy nhiên nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng cho đến nay. Giờ đây, những phát hiện mới chỉ ra một cơ chế miễn dịch là nguyên nhân gây ra những rối loạn chức năng phát sinh trong giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer.

Gần đây, liệu pháp có tên gọi là “kháng thể amuloid-beta” đã được sử dụng để điều trị bệnh Alzheimer. Để liệu pháp mới này có hiệu quả, nó cần được áp dụng ở giai đoạn đầu của bệnh. Do vậy, kết quả nghiên cứu kể trên có vai trò quan trọng, mở ra khả năng xác định sớm bệnh Alzheimer trước khi triệu chứng suy giảm nhận thức bắt đầu. Nhờ vậy mà bệnh nhân sớm được điều trị với liệu pháp “kháng thể amyloid-beta”, tăng khả năng đạt kết quả cao. (VB)