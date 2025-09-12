Hôm nay,  

Khứu Giác Có Thể Giúp Phát Hiện Bệnh Alzheimer Sớm Trước Khi Mất Trí Nhớ

12/09/202500:00:00(Xem: 18)
bệnh mất trí nhớ iStock-2187041206
Các xét nghiệm khứu giác có thể giúp xác định những người đang tiến triển bệnh Alzheimer ở ​​giai đoạn sớm hơn. Ảnh: istockphoto
  
Theo trang mạng khoa học www.sciencedaily.com, suy giảm khứu giác có thể là một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh Alzheimer, trước khi có dấu hiệu về suy giảm nhận thức. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại DZNE và Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) đã làm sáng tỏ hiện tượng này, chỉ ra vai trò quan trọng của một phản ứng miễn dịch não bộ tấn công vào các dây thần kinh quan trọng cho việc nhận dạng mùi. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, dựa trên các nghiên cứu trên chuột và người, bao gồm phân tích mô não và PET scan. Những phát hiện mới này có thể tìm ra các phương pháp chẩn đoán sớm căn bệnh Alzheimer, giúp việc điều trị sớm và hiệu quả hơn.
 
Các nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng những rối loạn chức năng khứu giác do các tế bào miễn dịch “microglia” phá hủy các kết nối giữa hai vùng não hành khứu giác và nhân lục (locus coeruleus). Hành khứu giác, nằm ở não trước, phân tích thông tin cảm giác từ các thụ thể mùi hương của mũi. Locus coeruleus, một vùng của thân não, ảnh hưởng đến tiến trình xử lý khứu giác thông qua các dây thần kinh dài; bắt nguồn từ các tế bào thần kinh trong locus coeruleus kéo dài đến tận hành khứu giác.
 
Tiến sĩ Lars Paeger, một nhà khoa học tại DZNE và LMU, cho biết locus coeruleus có liên quan đến nhiều cơ chế sinh lý; bao gồm lưu lượng máu não, chu kỳ ngủ-thức, và tiến trình xử lý cảm giác đặc biệt có liên quan đến khứu giác. Nghiên cứu cho thấy ở giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer, có những thay đổi xảy ra ở các dây thần kinh nối locus coeruleus với hành khứu giác, báo hiệu cho micrologia rằng các chúng bị khiếm khuyết hoặc thừa. Do đó, micrologia sẽ phá hủy chúng.
 
Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Lars Paeger và Giáo sư Tiến sĩ Jochen Herms đã tìm thấy bằng chứng về những thay đổi trong thành phần màng của các sợi thần kinh bị ảnh hưởng: Phosphatidylserine, một axit béo thường xuất hiện bên trong màng tế bào thần kinh, đã được di chuyển ra bên ngoài. Sự hiện diện của phosphatidylserine ở vị trí bên ngoài của màng tế bào được biết như là một tín hiệu "hãy ăn tôi" đối với micrologia. Nhóm nghiên cứu giả định rằng sự thay đổi trong thành phần màng được kích hoạt bởi sự hoạt động thái của các tế bào thần kinh bị ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer.
 
Kết quả nghiên cứu của nhóm Tiến sĩ Paeger và các đồng nghiệp dựa trên rất nhiều quan sát. Những nghiên cứu này bao gồm trên chuột có các đặc điểm của bệnh Alzheimer; phân tích mẫu não từ bệnh nhân Alzheimer đã qua đời; và chụp PET scan não của những người mắc bệnh Alzheimer hoặc suy giảm nhận thức nhẹ. Các vấn đề về khứu giác trong bệnh Alzheimer và tổn thương các dây thần kinh liên quan đã được thảo luận từ lâu; tuy nhiên nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng cho đến nay. Giờ đây, những phát hiện mới chỉ ra một cơ chế miễn dịch là nguyên nhân gây ra những rối loạn chức năng phát sinh trong giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer.
 
Gần đây, liệu pháp có tên gọi là “kháng thể amuloid-beta” đã được sử dụng để điều trị bệnh Alzheimer. Để liệu pháp mới này có hiệu quả, nó cần được áp dụng ở giai đoạn đầu của bệnh. Do vậy, kết quả nghiên cứu kể trên có vai trò quan trọng, mở ra khả năng xác định sớm bệnh Alzheimer trước khi triệu chứng suy giảm nhận thức bắt đầu. Nhờ vậy mà bệnh nhân sớm được điều trị với liệu pháp “kháng thể amyloid-beta”, tăng khả năng đạt kết quả cao. (VB)
 
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Đường Dây Hỗ Trợ Chăm Sóc Sức Khỏe giúp chúng ta vượt qua các trở ngại giữa người hỏi và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt. Phóng viên Jackie Fortiér của KFF Health News đã nói chuyện với Ari Shapiro của NPR về một gia đình ở Minnesota đang đối mặt với hóa đơn không hề nhỏ cho các xét nghiệm thính giác của bé trai sơ sinh. “Con trai tôi được chẩn đoán mắc CMV bẩm sinh, một loại virus có thể gây mất thính lực. Một một phần của chẩn đoán này là cháu sẽ cần xét nghiệm thính giác định kỳ vài tháng một lần cho đến khi 10 tuổi. Tôi liên lạc với quý vị vì tôi muốn biết tại sao các xét nghiệm thính giác của con trai tôi không được bảo hiểm chi trả và tại sao chúng tôi phải tự trả tiền” – Anna Deutscher, 29 tuổi, từ Minnesota, viết về cậu con trai sơ sinh của cô, Beckham.

Thời gian gần đây, Probiotics thường được ca ngợi như “thuốc tiên” chữa đủ thứ bệnh, từ khó tiêu, tâm thần đến nội tiết. Nghe qua tưởng chỉ cần bổ sung vi khuẩn tốt là ruột khỏe mạnh. Nhưng thực tế không phải ai cũng phù hợp. Suzanne Devkota, Giám đốc Human Microbiome Research Institute (Cedars-Sinai), từng cho rằng Probiotics bán ngoài hiệu thuốc chỉ phí tiền. Song hai nghiên cứu năm 2018 khiến bà phải thay đổi nhận định: dùng Probiotics sau kháng sinh không giúp ích mà còn cản trở phục hồi.

Tổng Y sĩ Florida, bác sĩ Joseph Ladapo, đang chuẩn bị bãi bỏ quy định tiêm chủng bắt buộc cho học sinh trên toàn tiểu bang. Quyết định này được cảnh báo sẽ làm tăng số ca lây nhiễm, nhập viện, và có thể gây thiệt mạng cho trẻ em. Nếu thực hiện, Florida sẽ là tiểu bang đầu tiên chính thức tháo bỏ hàng rào bảo vệ này, mở đường cho các nơi khác làm theo và khiến niềm tin vào chủng ngừa, vốn đã suy giảm, càng thêm lung lay.

Người Nhật nổi tiếng là dân tộc sống lâu, có thể là do cách ăn uống, cách sinh hoạt hằng ngày trong đó có tập thể dục. Trang mạng Forbes vưa đăng một bài viết về một loại hình thể dục đặc biệt có tên là Đi Bộ Nhật Bản. Nó được cho là có thể kéo dài tuổi thọ, hiện đang thu hút sự quan tâm trên toàn cầu của những người mới bắt đầu tập thể dục.

Một nghiên cứu giai đoạn 1 về một loại vaccine mới điều trị ung thư tuyến tụy đã cho kết quả khả quan. Bên cạnh vaccine mRNA cho ung thư tuyến tụy vốn đã cho thấy nhiều triển vọng, loại vaccine này có thể bổ sung thêm công cụ hữu hiệu trong điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Bản tin do Michael Simpson viết trên Cancer Vaccine ngày 1/9/2025.

Năm 2025, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành, và có lẽ nhiều người hiện đang băn khoăn: có nên chích ngừa nữa hay không? Liệu các tiệm thuốc gần nhà còn bán vắc-xin COVID? Bảo hiểm y tế có chi trả không? Những câu hỏi này nghe qua thì tưởng đơn giản, nhưng thực tế thì không.

Một phân tích tổng hợp quốc tế do nhóm bác sĩ tim mạch tại Đại học Sungkyunkwan (Nam Hàn) và Viện Cardiocentro Ticino (Thụy Sĩ) thực hiện, công bố trên tạp chí The Lancet ngày 2 tháng 9 cho thấy clopidogrel – thường bán dưới tên Plavix – vượt trội hơn aspirin trong việc ngăn ngừa cơn đau tim hoặc đột quỵ tái phát ở bệnh nhân có sẵn bệnh mạch vành.

Florida tuyên bố sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ bãi bỏ toàn bộ quy định bắt buộc tiêm chủng, kể cả đối với học sinh, đi ngược lại một chính sách mà giới y tế công cộng từ nhiều thập niên nay xem là biện pháp hữu hiệu để ngăn bệnh truyền nhiễm.

Ngày 19 tháng 8 năm 2025, Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) công bố khuyến nghị mới về việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, đánh dấu lần đầu tiên tổ chức này tách khỏi hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Theo khuyến nghị này, tất cả trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi nên được tiêm trọn bộ vaccine COVID-19. Với trẻ từ 2 đến 18 tuổi, AAP chỉ khuyên tiêm một liều cho những em có nguy cơ nhiễm bệnh cao, như mắc bệnh mãn tính, sống trong môi trường tập trung, chưa từng tiêm chủng, hoặc sống cùng người dễ bị tổn thương. Dù vậy, vaccine vẫn nên được cung cấp cho bất kỳ trẻ nào có cha mẹ mong muốn, và phải dùng loại vaccine cập nhật mới nhất.

Các nhà nghiên cứu ở Úc đã phát hiện ra phương pháp hiệu quả để khuyến khích dân nhậu uống ít rượu bia hơn: dùng truyền thông để nhắc nhở nguy cơ ung thư do uống rượu kết hợp với việc kiểm soát số lượng uống.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.