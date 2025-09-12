Kỹ Năng Đọc Của Học Sinh Lớp 12 Xuống Thấp Nhất Trong Ba Thập Niên



Điểm số đọc thấp không chỉ tập trung ở một nhóm mà trải dài các sắc dân, tầng lớp và giới tính, với sự tụt dốc rõ rệt nhất nơi học sinh yếu. Ảnh istockphoto.

Kết quả mới công bố từ Bài khảo sát Quốc gia về Tiến bộ Giáo dục (NAEP) cho thấy học sinh lớp 12 tại Hoa Kỳ có điểm đọc thấp nhất kể từ năm 1992, và điểm toán thấp nhất từ năm 2005. Khoảng một phần ba số học sinh được khảo sát không đạt kỹ năng đọc căn bản, trong khi gần một nửa rớt dưới mức cơ bản ở toán – đồng nghĩa với việc không nắm vững những khái niệm thực tế như tính phần trăm, theo tờ The New York Times.





Các chuyên gia nhận định suy giảm này phần nào do tác động của dịch Covid-19, khi học sinh trải qua thời gian dài học trực tuyến, nhưng cũng phản ánh xu hướng lâu dài: giới trẻ thay thế sách in bằng màn hình và mạng xã hội. Điểm số thấp không chỉ tập trung ở một nhóm mà trải dài các sắc dân, tầng lớp và giới tính, với sự tụt dốc rõ rệt nhất nơi học sinh yếu.





Matthew Soldner, quyền ủy viên Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia, cho biết chỉ khoảng một phần ba học sinh tốt nghiệp có đủ trình độ đọc và toán để theo học đại học. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Giáo dục Margaret Spellings cảnh báo đây là một “tình trạng khẩn cấp kinh tế” đe dọa sức cạnh tranh của nước Mỹ.





Điểm khảo sát cũng phản ánh sự chuyển hướng chính sách: Đảng Cộng Hòa chú trọng vào cấp phiếu học phí cho trường tư, Đảng Dân Chủ ưu tiên hỗ trợ dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần. Một số tiểu bang như Louisiana và Tennessee đạt cải thiện nhờ chương trình kèm học chuyên sâu và giáo trình chặt chẽ, nhưng chưa lan rộng toàn quốc.





Dữ liệu được công bố trong bối cảnh chính quyền Trump cắt giảm mạnh nhân sự Bộ Giáo dục, từ hơn 100 người xuống chỉ còn 3 nhân viên toàn thời gian tại cơ quan phụ trách khảo sát NAEP. Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon nói các con số này “xác nhận một xu thế tàn phá”, đồng thời khẳng định thành công tùy thuộc vào cách kiểm soát và phân phối ngân sách, không phải số tiền chi ra. (VB)