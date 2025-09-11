Hôm nay,  

Đại Lễ Vu Lan Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Nam California 2025

11/09/202522:22:00(Xem: 43)

1-LAM-LE-TRUOC-BAN-THO

Quý vị trưởng lão cung kính làm lễ trước ngôi Tam Bảo trong ngày Đại Lễ Vu Lan

Ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo miền nam California trang trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày 7-9-2025 tại Hội Quán PGHH số 2114 W. McFadden Ave., Santa Ana, California.

Chương trình bắt đầu bằng diễn văn khai mạc của cô Dãn Thanh Trang, Thủ quỹ ban trị sự và là Trưởng ban tổ chức buổi lễ. Cô bày tỏ:

“Cha mẹ – hai tiếng thiêng liêng, là bóng mát che chở suốt đời ta. Cha tần tảo mưa nắng, gánh nặng nhọc nhằn. Mẹ sớm hôm vất vả, bao đêm thao thức vì con. Tất cả hình hài, trí khôn, bước đi trên đường đời của chúng ta đều được hun đúc từ mồ hôi, nước mắt và tình thương vô bờ bến ấy.

Trong bài thơ Dặn Dò Bổn Đạo, viết tại làng Hòa Hảo năm Canh Thìn, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khuyên:
          “Con người có Tổ có Tông,
          Học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ?
          Hiếu trung truyện tích sờ sờ,
          Người đời phải biết phượng thờ Mẹ Cha.”

Lời dạy ấy nhắc nhở chúng ta rằng: báo hiếu không phải là điều xa vời, mà là việc thiết thực trong đời sống hằng ngày. Khi cha mẹ còn tại thế – đó là phước báu lớn nhất mà chúng ta phải biết trân quý. Một lời an ủi, một chén cơm dâng, một nụ cười hiền – cũng đã là hạnh hiếu. Khi cha mẹ đã khuất, chúng ta thắp nén nhang tưởng niệm, hành thiện tích đức, sống đời chân chính – cũng chính là báo hiếu”

3-DAN-THANH-TRANG

Cô Dãn Thanh Trang, Thủ quỷ ban trị sự và là Trưởng ban tổ chức buổi lễ chào mừng quan khách và đồng đạo.


Tiếp theo là phần nghi thức tôn giáo do đồng đạo Lê Hữu Ky phụ trách và quý vị trưởng lão cung kính làm lễ trước ngôi Tam Bảo và bàn thong thiêng trước hội quán.

Sau đó đồng đạoTừ Duy Khoa tuyên đọc Lời khuyên bổn đạo hay Tám điều răn cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ.  Đồng đạo Lâm Hoàng Hôn diễn đọc bài  Nguyện trước bàn thờ Cửu Huyền của Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm 1941.

Hai đồng đạo Nguyễn Sum và Nguyễn Kim  diễn ngâm bài Mười Điều Ơn của tu sĩ Thiện Tâm viết năm 1963, dựa vào 2 câu thơ của Đức Thầy:

Vẹn mười ơn mới đạo làm con,
Lúc sanh sống chớ nên phụ bạc.

Phần Ý Nghĩa lễ Vu Lan do Đồng đạo Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Phổ Thông giáo lý BTS/PGHH/ Miền Nam California trình bày : Chữ Hiếu trong giáo lý PGHH. Ông cho biết:

“Người Việt Nam sống nơi hải ngoại, hàng năm ngoài hai ngày lễ của Mẹ và lễ của Cha theo truyền thống Tây phương, còn có lễ Vu Lan, Mùa Báo Hiếu để tưởng nhớ đến công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Đây cũng là dịp cho chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như các bậc tiền nhân, anh hùng tử sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.

Cũng nhân dịp này chúng ta cùng nhau suy nghiệm những lời giáo huấn của Đức Huỳnh Giáo Chủ về chữ Hiếu qua giáo lý của Ngài.

Trong Sấm Giảng quyển 6: Cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo, phần Những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết:

“ Đức Phật Thầy Tây An thưở xưa thường khuyến khích các môn nhơn đệ tử rằng: Muốn làm xong hiếu nghĩa, có bốn điều ân ta cần phải hy sinh gắng gổ mới mong làm trọn.”

Bốn điều ân đó là: ân Tổ Tiên cha mẹ, ân Đất Nước, ân Tam Bảo và ân Đồng Bào Nhân Loại. Ân Tổ Tiên Cha Mẹ là điều ân mà chúng ta phải thực hiện trước tiên.

Tiếp theo, đồng đạo Mai Thị Huyền diễn ngâm bài : Mượn Cây Đuốc Huệ do Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán.

8-NGO-VAN-AN

Ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Phổ Thông giáo lý BTS/PGHH/ Miền Nam California trình bày : Chũ Hiếu trong giáo lý PGHH

Trong phần phát biểu cảm tưởng của giới trẻ do Phan Bảo Thi bày tỏ bằng Anh ngữ và MC Ngân Nguyễn dịch ra Việt Ngữ. Cháu nói:

“Năm nay, Vu Lan cũng là lúc con nhớ đến ngoại. Ngoại thương con cháu vô cùng, cả đời lo cho gia đình. Bây giờ bà ngoại của con đã ra đi, nhưng tình thương và lời dạy của bà ngoại vẫn còn trong tim con cháu.
Theo con được biết Lễ Vu Lan nhắc nhỡ chúng con sống hiếu thảo, yêu thương gia đình và làm điều tốt để cha mẹ vui lòng, và để bà ngoại mỉm cười nơi xa. Con xin hứa sẽ cố gắng làm nhiều điều tốt để phục vụ đạo và tha nhân.”

Tiếp tục chương trình là đồng đạo Bích Thuận diễn ngâm bài Cho Ông Cò Tàu Hảo do Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm 1942. Sau hết đồng đạo Dãn Thanh Trang, TBTC phụ trách phần Bông Hồng cài áo và tặng quà cho các bậc trưởng lão.

Buổi lễ kết thúc rất cảm động với phần cơm chay thân mật với nhiều thức ăn chay ngon miệng. Mọi người thăm hỏi chào đón nhau trong không khí đượm tình đồng đạo nơi xứ người.
 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Ai cũng muốn tận dụng tối đa giá trị đồng tiền giải trí của mình. Pechanga Resort Casino nay giới thiệu chương trình Ghép đồng Hạng Thẻ (Tier Matching) hoàn toàn mới, cho phép khách hàng được hưởng các quyền lợi tốt nhất từ hầu hết các khu nghỉ dưỡng/song bài ở Nam California mà họ đã có thẻ và hạng thành viên. Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, bất kỳ hội viên mới hay hiện tại của Pechanga Club sẽ được tự động ghép đồng hạng theo thứ hạng mà họ đang có tại bất kỳ sòng bài nào trong số 16 sòng bài khu vực.

Vào ngày Chủ Nhật 7 tháng 9, 2025 Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California do Đồng Đạo Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan tại Hội Quán PGHH ở địa chỉ 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana, California. Rất đông đảo tín đồ PGHH đến tham dự, một số đồng đạo cao niên có cụ 90, 80 tuổi vẫn còn khỏe mạnh với đôi chân vững vàng. Ban Trị sự PGHH kể từ ông Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đến nay, ông chú tâm vào việc hướng dẫn giới trẻ PGHH gánh vác công việc

Tiếp xúc với Hòa Thượng Thích Thông Hải, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, (GHPGVNTNHK) Chánh Đại Diện GHPGVNTN Miền Nam California, Viện Chủ các Tu Viện Chân Không Hawaii, Tu Viện An Lạc, Ventura, Thiền Viện Chân Không Los Angeles và Vương Quốc Anh, Trụ Trì Chùa Bảo Quang, Santa Ana, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Ngày Về Nguồn Lần Thứ 14 nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Chùa Bảo Quang Nam California

Tại khu đậu xe văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia số 12221 Brookhurst Thành Phố Garden Grove vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 7 tháng 9 năm 2025, tiếp theo cuộc họp vào ngày thứ Bảy 30 tháng 8 năm 2025, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, các Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Đồng Hương Quảng Trị, Hội Quân Cán Chính Hải Ninh… Đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Nghị Viên Garden Grove Cô Cindy Trần, một số quý vị nhân sĩ, rất đông các cơ quan truyền thông và đồng hương

Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave, Garden Grove CA 92841, điện thoại số (714) 636-7725 do Đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan PL.2569, 2025 DL. Mặc dù trong ngày Thứ Bảy 06 tháng 9 năm 2025 (nhằm ngày Rằm tháng 7) với nhiều lễ Vu Lan đã diễn ra cùng lúc tại các chùa Nam California, nhưng hàng trăm đồng hương Phật tử đã về Chùa Liên Hoa tham dự thật đông đảo, trong khu chánh điện số người đến trước đã ngồi kín từ trong ra ngoài, số đông đồng hương Phật tử đến sau đều ngồi dưới các gốc cây và chung quanh chùa, quang cảnh nhộn nhịp như một ngày hội lớn.

Dù là lần đầu tiên tổ chức, cuộc hành hương Năm Thánh 2025 không chỉ thành công tốt đẹp mà còn để lại những dấu ấn sâu sắc về đức tin và tình huynh đệ.

Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh kính mời quý vị tham dự chương trình giới thiệu phim và văn nghệ của Viet Film Fest 2025. Chương trình sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9, từ 3:00 PM đến 5:00 PM, tại The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana, CA 92701. Ban tổ chức sẽ công bố các phim được chọn và ra mắt đoạn phim giới thiệu chính thức (official trailer) của Viet Film Fest năm nay. Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn phí.

Sky River Casino kỷ niệm cột mốc 3 năm hoạt động bằng một chuỗi sự kiện tháng 9 chưa từng có, nổi bật với chương trình biếu tặng “Touchdown để Nhận Xe Bán Tải trị giá $400,000” và một chiến thắng jackpot nửa triệu đô la gần đây, thể hiện cam kết mang đến các trải nghiệm chơi game đổi đời cho khách hàng.

Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam (Vietnam Human Rights Network) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, thành lập vào 11/1997 tại Little Saigon, Orange County, California. Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam tập hợp một số cá nhân và đoàn thể tranh đấu và bảo vệ quyền con người cho người dân Việt Nam, dựa trên tinh thần của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế nhân quyền khác. Các thành viên của Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trụ sở chính đặt tại California, Hoa Kỳ.

Thiền Viện Sùng Nghiêm do Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Viện Chủ Khai Sơn cùng Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu Trụ Trì Thiền Viện Sùng Nghiêm đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan năm 2025 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 8 năm 2025. Điều hợp chương trình Đại Lễ Vu Lan do các MC: Đỗ Phước, Chân Minh, Trần Dũng.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.