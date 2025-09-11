Đại Lễ Vu Lan Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Nam California 2025



Quý vị trưởng lão cung kính làm lễ trước ngôi Tam Bảo trong ngày Đại Lễ Vu Lan

Ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo miền nam California trang trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày 7-9-2025 tại Hội Quán PGHH số 2114 W. McFadden Ave., Santa Ana, California.





Chương trình bắt đầu bằng diễn văn khai mạc của cô Dãn Thanh Trang, Thủ quỹ ban trị sự và là Trưởng ban tổ chức buổi lễ. Cô bày tỏ:





“Cha mẹ – hai tiếng thiêng liêng, là bóng mát che chở suốt đời ta. Cha tần tảo mưa nắng, gánh nặng nhọc nhằn. Mẹ sớm hôm vất vả, bao đêm thao thức vì con. Tất cả hình hài, trí khôn, bước đi trên đường đời của chúng ta đều được hun đúc từ mồ hôi, nước mắt và tình thương vô bờ bến ấy.



Trong bài thơ Dặn Dò Bổn Đạo, viết tại làng Hòa Hảo năm Canh Thìn, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khuyên:

“Con người có Tổ có Tông,

Học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ?

Hiếu trung truyện tích sờ sờ,

Người đời phải biết phượng thờ Mẹ Cha.”



Lời dạy ấy nhắc nhở chúng ta rằng: báo hiếu không phải là điều xa vời, mà là việc thiết thực trong đời sống hằng ngày. Khi cha mẹ còn tại thế – đó là phước báu lớn nhất mà chúng ta phải biết trân quý. Một lời an ủi, một chén cơm dâng, một nụ cười hiền – cũng đã là hạnh hiếu. Khi cha mẹ đã khuất, chúng ta thắp nén nhang tưởng niệm, hành thiện tích đức, sống đời chân chính – cũng chính là báo hiếu”



Cô Dãn Thanh Trang, Thủ quỷ ban trị sự và là Trưởng ban tổ chức buổi lễ chào mừng quan khách và đồng đạo.

Tiếp theo là phần nghi thức tôn giáo do đồng đạo Lê Hữu Ky phụ trách và quý vị trưởng lão cung kính làm lễ trước ngôi Tam Bảo và bàn thong thiêng trước hội quán.



Sau đó đồng đạoTừ Duy Khoa tuyên đọc Lời khuyên bổn đạo hay Tám điều răn cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đồng đạo Lâm Hoàng Hôn diễn đọc bài Nguyện trước bàn thờ Cửu Huyền của Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm 1941.





Hai đồng đạo Nguyễn Sum và Nguyễn Kim diễn ngâm bài Mười Điều Ơn của tu sĩ Thiện Tâm viết năm 1963, dựa vào 2 câu thơ của Đức Thầy:





Vẹn mười ơn mới đạo làm con,

Lúc sanh sống chớ nên phụ bạc.





Phần Ý Nghĩa lễ Vu Lan do Đồng đạo Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Phổ Thông giáo lý BTS/PGHH/ Miền Nam California trình bày : Chữ Hiếu trong giáo lý PGHH. Ông cho biết:





“Người Việt Nam sống nơi hải ngoại, hàng năm ngoài hai ngày lễ của Mẹ và lễ của Cha theo truyền thống Tây phương, còn có lễ Vu Lan, Mùa Báo Hiếu để tưởng nhớ đến công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Đây cũng là dịp cho chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như các bậc tiền nhân, anh hùng tử sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.





Cũng nhân dịp này chúng ta cùng nhau suy nghiệm những lời giáo huấn của Đức Huỳnh Giáo Chủ về chữ Hiếu qua giáo lý của Ngài.





Trong Sấm Giảng quyển 6: Cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo, phần Những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết:





“ Đức Phật Thầy Tây An thưở xưa thường khuyến khích các môn nhơn đệ tử rằng: Muốn làm xong hiếu nghĩa, có bốn điều ân ta cần phải hy sinh gắng gổ mới mong làm trọn.”





Bốn điều ân đó là: ân Tổ Tiên cha mẹ, ân Đất Nước, ân Tam Bảo và ân Đồng Bào Nhân Loại. Ân Tổ Tiên Cha Mẹ là điều ân mà chúng ta phải thực hiện trước tiên.





Mượn Cây Đuốc Huệ do Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán.



Trong phần phát biểu cảm tưởng của giới trẻ do Phan Bảo Thi bày tỏ bằng Anh ngữ và MC Ngân Nguyễn dịch ra Việt Ngữ. Cháu nói:





“Năm nay, Vu Lan cũng là lúc con nhớ đến ngoại. Ngoại thương con cháu vô cùng, cả đời lo cho gia đình. Bây giờ bà ngoại của con đã ra đi, nhưng tình thương và lời dạy của bà ngoại vẫn còn trong tim con cháu.

Theo con được biết Lễ Vu Lan nhắc nhỡ chúng con sống hiếu thảo, yêu thương gia đình và làm điều tốt để cha mẹ vui lòng, và để bà ngoại mỉm cười nơi xa. Con xin hứa sẽ cố gắng làm nhiều điều tốt để phục vụ đạo và tha nhân.”





Tiếp tục chương trình là đồng đạo Bích Thuận diễn ngâm bài Cho Ông Cò Tàu Hảo do Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm 1942. Sau hết đồng đạo Dãn Thanh Trang, TBTC phụ trách phần Bông Hồng cài áo và tặng quà cho các bậc trưởng lão.





Buổi lễ kết thúc rất cảm động với phần cơm chay thân mật với nhiều thức ăn chay ngon miệng. Mọi người thăm hỏi chào đón nhau trong không khí đượm tình đồng đạo nơi xứ người.