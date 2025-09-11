Họp Báo Thành Lập Ủy Ban Hành Động Đối Phó Việc Sỉ Nhục Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa trong chương trình văn nghệ của Công Ty Teletron



Nghi thức chào cờ

Garden Grove (Bình Sa) – Tại khu đậu xe văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia số 12221 Brookhurst Thành Phố Garden Grove vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 7 tháng 9 năm 2025, tiếp theo cuộc họp vào ngày thứ Bảy 30 tháng 8 năm 2025, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, các Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Đồng Hương Quảng Trị, Hội Quân Cán Chính Hải Ninh… Đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Nghị Viên Garden Grove Cô Cindy Trần, một số quý vị nhân sĩ, rất đông các cơ quan truyền thông và đồng hương.





Điều hợp đoàn từ trái : Ông Bùi Đẹp, Ông Phát Bùi, Ông Tần Nam và người đứng là Đinh Quang Truật Trên bàn điều hợp có Ông Phát Bùi, Chủ Tịch Công Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Ông Tần Nam, Đại Diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Ông Bùi Đẹp, Đại Diện Tập Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ.

Mở đầu buổi họp báo nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do Hải Quân Đinh Quang Truật điều hợp.

Sau nghi thức, Ông Phát Bùi Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tuyên bố lý do buổi họp báo là để xin ý kiến các tổ chức trong cộng đồng và đồng hương thành lập ủy ban hành động đối phó với sự kiện xảy ra về việc nhục mạ lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trong show “ca nhạc thương mại” của công ty Teletron tổ chức trên đường Brookhurst gần với góc đường Westminster, thành phố Garden Grove, trong tháng 7 vừa qua, Nguyễn Tiến Dũng mặc quần đỏ, lên ca hát và giang chân cho một phụ nữ đội nón và khăn quàng mang màu cờ Việt Nam Cộng Hòa chui xuống qua lại đôi lần với nụ cười khả ố.





Anh Andrew Lê phát biểu Ông Phát Bùi cho biết là sau phiên họp vào ngày 30 tháng 8-2025, Đại diện cộng đồng đã gởi thư đến Công Ty Teletron và ông Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu trả lời những việc làm kể trên trong vòng 7 ngày, nhưng sau 7 ngày vẫn chưa nhận được sự trả lời vì vậy nên có cuộc họp hôm nay.





Một số các thành viên trong Ban Hành Động Trong phần phát biểu ý kiến, Cô Bích Thảo trong nhóm “Tiếng nói giọng ca vàng” lên cho biết cô là một nạn nhân của Nguyễn Tiến Dũng, đã nhiều lần bôi nhọ chị em phụ nữ, cô đề nghị phải nhanh chóng thành lập Ủy ban Hành Động, biểu tình tẩy chay công ty Teletron, các cơ sở thương mại của Nguyễn Tiến Dũng, tẩy chay các MC Nam Lộc, Nam Quan… Tiếp theo nhiều ý kiến cũng đồng quan điểm với cô. Cuộc họp trở nên sôi động qua lời phát biểu của giới trẻ trong đó có Anh Andrew Lê, sau lời phát biểu Anh hỏi tất cả những người tham dự có đồng ý tổ chức biểu tình tại các cơ sở thương mại của Teletron và Nguyễn Tiến Dũng? Có đồng ý tẩy chay các cơ sở trên? Có đồng ý tẩy chay MC. Nam Lộc và Nghị Viên Nam Quan không, tất cả 100% đều đồng ý tẩy chay. Cuộc họp trở nên sôi động hơn khi ký giả Đoàn Trọng lên phân tách vấn đề, ông nói: “Đã đến lúc chúng ta không thể ngồi yên để cho những người vô liêm sĩ lợi dụng cơ hội chà đạp bôi nhọ lên lá cờ vàng, đó là hồn thiêng sông núi, biết bao nhiêu anh hùng liệt nữ đã hy sinh vì lá cờ, chúng ta phải hành động ngay bây giờ…” Sau đó ông tình nguyện là một thành viên trong ban hành động với vai trò là ủy viên truyền thông.” Tiếp tục nhiều ý kiến trong khí thế phẫn nộ và nhiều người trẻ đã tình nguyện tham gia vào Ủy Ban Hành Động. Có nhiều ý kiến đề nghị vận động quý cơ quan dân cử bày tỏ thái độ với những hành động trên.

Đồng hương tham gia biểu tình tẩy chay quán Ngự Bình và Teletron.





Ông Lê Xuân Hùng, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng tị phát biểu Sau phần đóng góp ý kiến và những đề nghị của những người tham dự, ban điều hợp sẽ có cuộc họp khẩn để có kế hoạch thực hiện cụ thể trong những ngày sắp tới.

Cuối cùng Ban tổ chức mời một số các thành viên lên chụp hình lưu niệm.





Ông Phát Bùi cho biết sẽ có cuộc họp Ban Hành Động ngay sau phiên họp nầy.





Chương trình chi tiết sẽ thông báo đến quý đồng hương qua các hệ thống truyền thông, báo chí.

Sau 50 năm, chưa bao giờ thấy bọn đánh phá có hành động thô bỉ như việc làm của Nguyễn Tiến Dũng và đồng bọn vừa qua!