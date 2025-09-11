Hôm nay,  

Southern University Và Nhiều Trường HBCU Đóng Cửa Vì Đe Dọa An Ninh

Southern University and A&M College tại Baton Rouge, Louisiana sẽ đóng cửa đến hết cuối tuần sau khi ban quản trị trường sáng thứ Năm ra lệnh phong tỏa vì bị “đe dọa.”

Ít nhất bảy trường đại học da đen lịch sử (Historically Black Colleges and Universities – HBCUs) khác ở miền Nam cũng nhận cảnh cáo đe dọa. Nhiều trường trong số này đã hủy bỏ lớp học và sinh hoạt trong vài ngày tới trong khi nhà chức trách tiến hành điều tra.

Lần gần nhất các trường đại học HBCU đồng loạt bị đe dọa là năm 2022, khi ít nhất 19 trường nhận tin báo bom, sau đó được xác định do một thiếu niên gọi điện chơi khăm.

Southern University cho hay lệnh phong tỏa được ban hành lúc 11 giờ sáng thứ Năm và được gỡ bỏ chưa đầy hai tiếng sau, theo thông báo trên mạng X. Nhà trường yêu cầu sinh viên ở ngoài ký túc xá và các nhân viên không thuộc diện thiết yếu rời khỏi khuôn viên. Trong khi đó, sinh viên đang ở nội trú sẽ được cung cấp chỗ ở và chỉ dẫn riêng.

Các mối đe dọa lần này xảy ra chỉ một ngày sau khi Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức bảo thủ Turning Point USA và đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, bị bắn chết tại một trường đại học ở Utah.

Dân biểu Louisiana Troy Carter bày tỏ sự phẫn nộ và lo ngại sâu xa trước các đe dọa nhắm vào HBCUs. Ông viết: “Những hành động đáng khinh này không chỉ là cuộc tấn công vào các cơ sở giáo dục, mà còn là cuộc tấn công vào lịch sử, văn hóa, và lời hứa về cơ hội mà các HBCUs đã mang lại cho nhiều thế hệ sinh viên.”

Theo Newsweek ngày 11 tháng 9, 2025, cảnh sát Tampa đang điều tra một vụ nổ súng tại khu chung cư vào rạng sáng thứ Năm, khiến sáu người bị thương. Cảnh sát cho biết sau khi nhận cuộc gọi 911 lúc hơn 1 giờ sáng, họ tìm thấy ba nạn nhân bị bắn, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch. Ít lâu sau, hai người khác cùng khu nhà tự tìm cách đến bệnh viện, và một nạn nhân thứ sáu cũng nhập viện với thương tích không nguy hiểm đến tính mạng.

J131. Asampadana Jātaka -- Người bạn vô ơn Tóm tắt: Các nhà sư bàn luận về việc Đề Bà Đạt Đa thiếu lòng biết ơn. Đức Phật kể lại rằng, trong một kiếp trước, Ngài đã từng là ân nhân của Đề Bà Đạt Đa, nhưng khi Ngài yêu cầu được đền đáp, Đề Bà Đạt Đa lại khinh thường Ngài. Nghe vậy, nhà vua đã hành động để khôi phục tình hình.

Ngày 10/9/2025 – Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Jefferson cho hay học sinh 16 tuổi nổ súng tại trường Evergreen High School đã chết tối cùng ngày từ vết thương tự bắn vào mình. Vụ nổ súng xảy ra trưa thứ Tư, làm hai học sinh khác bị thương, trong đó một em nguy kịch. Theo cảnh sát, nghi can dùng súng lục bắn lúc 12 giờ 24, khiến hàng chục lực lượng ứng cứu kéo đến. Ba học sinh, kể cả nghi can, được đưa vào bệnh viện St. Anthony. Một học sinh khác bị thương khi chạy trốn. Các nhân viên điều tra xác nhận có hai địa điểm nổ súng, trong và ngoài trường.

James Walkinshaw (Dân Chủ) đã giành chiến thắng áp đảo trước Steward Whitson (Cộng Hòa) trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 9-9-2025 của địa hạt Virginia 11. Tính đến 10 giờ tối qua, Walkinshaw đã giành được gần 75% số phiếu bầu so với 25% của Whitson. Chiến thắng của Đảng Dân Chủ này gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những thành viên Cộng Hòa MAGA. Những thảm bại nghiêm trọng đang chờ đợi họ phía trước dưới sự lãnh đạo tồi tệ và tàn phá của Trump.

Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức Turning Point USA, một nhân vật then chốt trong việc vận động giới trẻ và định hình chương trình nghị sự ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đã bị bắn chết trưa thứ Tư tại Orem, Utah. Ông hưởng dương 31 tuổi, theo The New York Times. Kirk vừa bước lên sân khấu trong một buổi diễn thuyết tại Đại học Utah Valley thì bị bắn vào cổ. Ông được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Tổng thống Trump xác nhận tin buồn trên mạng xã hội Truth Social. Trump viết: “Charlie Kirk vĩ đại, thậm chí huyền thoại, nay đã qua đời. Không ai hiểu và gắn bó với tuổi trẻ nước Mỹ hơn Charlie. Ông được mọi người thương mến và kính trọng, nhất là tôi…” Ông cũng ra lệnh hạ cờ toàn quốc đến Chủ nhật để tưởng niệm.

Báo cáo kinh doanh thường niên về Trung Quốc của phòng thương mại, dựa trên phản hồi từ 254 công ty được khảo sát từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6, cho thấy 122 đại diện các công ty được hỏi, chiếm 48%, muốn loại bỏ hoàn toàn thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, Nikkei đưa tin.

Quân đội Ba Lan cho biết rạng sáng thứ Tư, họ đã điều động chiến đấu cơ của NATO và của chính mình để ngăn chặn các máy bay không người lái Nga bay vào không phận Ba Lan khi Nga mở đợt tấn công vào Ukraina. Đây là lần đầu tiên Ba Lan trực tiếp đối đầu với khí tài của Nga kể từ khi cuộc chiến Ukraina bắt đầu năm 2022, theo tin từ NBC News.

Một công cụ trực tuyến mà các viên chức ứng phó khẩn cấp tại Hoa Kỳ thường sử dụng để liên lạc và phối hợp cứu nạn thiên tai có thể sẽ bị FEMA ngừng hỗ trợ từ Thứ Tư (10/9). Trên trang Preparedness Toolkit của Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hôm Thứ Ba xuất hiện một dòng thông báo nổi bật: “Lưu ý: Trang web này có thể không còn được hỗ trợ sau ngày 10 tháng 9. VUI LÒNG lưu dữ liệu của quý vị sớm nhất có thể, bởi sau ngày này thông tin có thể sẽ không mở được nữa.”

"Giá cả mà chúng tôi đang nhận được hiện nay giống như thời chúng tôi còn nhỏ, và chi phí canh tác của chúng tôi hiện giờ là vô cùng lớn", Melissa King nói thêm. "Giá của một chiếc máy gặt đập liên hợp khi chúng tôi còn nhỏ là khoảng 20.000 đô la, và bây giờ là 100.000 đô la."

Ngày Thứ Ba, Thống đốc Gavin Newsom công bố văn bản “State of the State”, tố cáo chính quyền Tổng thống Donald Trump đang “bao vây” California bằng cách cắt giảm dịch vụ công, chà đạp luật pháp và gây áp lực lên doanh nghiệp lẫn đại học. Ông nhấn mạnh tiểu bang sẽ không khuất phục, khẳng định “California mạnh mẽ, quyết tâm bảo vệ dân chủ và không bao giờ cúi đầu.”

Theo tin Reuters, dữ liệu hải quan Việt Nam công bố hôm thứ Ba cho thấy xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã giảm 2% trong tháng 8 so với tháng 7, xuống còn 13,94 tỷ USD, do mức thuế 20% đối với các lô hàng đến Hoa Kỳ có hiệu lực.

J121. Kusanali Jātaka -- Người Bạn Trung Thành Tóm tắt: Anāthapiṇḍika có một người bạn mang cái tên không may mắn, mà ông vẫn luôn trung thành, như một người bạn chân thành nên làm. Đức Phật kể lại rằng, trong quá khứ, một vị Thần Cỏ tầm thường đã dùng trí tuệ của mình để giúp bảo vệ nơi trú ẩn của một vị Thần Cây.

