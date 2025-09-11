Southern University Và Nhiều Trường HBCU Đóng Cửa Vì Đe Dọa An Ninh

Southern University and A&M College tại Baton Rouge, Louisiana sẽ đóng cửa đến hết cuối tuần sau khi ban quản trị trường sáng thứ Năm ra lệnh phong tỏa vì bị “đe dọa.”





Ít nhất bảy trường đại học da đen lịch sử (Historically Black Colleges and Universities – HBCUs) khác ở miền Nam cũng nhận cảnh cáo đe dọa. Nhiều trường trong số này đã hủy bỏ lớp học và sinh hoạt trong vài ngày tới trong khi nhà chức trách tiến hành điều tra.





Lần gần nhất các trường đại học HBCU đồng loạt bị đe dọa là năm 2022, khi ít nhất 19 trường nhận tin báo bom, sau đó được xác định do một thiếu niên gọi điện chơi khăm.





Southern University cho hay lệnh phong tỏa được ban hành lúc 11 giờ sáng thứ Năm và được gỡ bỏ chưa đầy hai tiếng sau, theo thông báo trên mạng X. Nhà trường yêu cầu sinh viên ở ngoài ký túc xá và các nhân viên không thuộc diện thiết yếu rời khỏi khuôn viên. Trong khi đó, sinh viên đang ở nội trú sẽ được cung cấp chỗ ở và chỉ dẫn riêng.





Các mối đe dọa lần này xảy ra chỉ một ngày sau khi Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức bảo thủ Turning Point USA và đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, bị bắn chết tại một trường đại học ở Utah.





Dân biểu Louisiana Troy Carter bày tỏ sự phẫn nộ và lo ngại sâu xa trước các đe dọa nhắm vào HBCUs. Ông viết: “Những hành động đáng khinh này không chỉ là cuộc tấn công vào các cơ sở giáo dục, mà còn là cuộc tấn công vào lịch sử, văn hóa, và lời hứa về cơ hội mà các HBCUs đã mang lại cho nhiều thế hệ sinh viên.”