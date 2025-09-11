Sáu Người Bị Thương Trong Một Vụ Xả Súng Ở Tampa, Florida

Vụ nổ súng này diễn ra chỉ vài giờ sau cái chết của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại Utah, và ngay sau khi tòa phúc thẩm Florida hủy bỏ lệnh cấm mang súng công khai, cho rằng luật này đi ngược với truyền thống pháp lý của Tu chính án thứ Hai.



Theo Newsweek ngày 11 tháng 9, 2025, cảnh sát Tampa đang điều tra một vụ nổ súng tại khu chung cư vào rạng sáng thứ Năm, khiến sáu người bị thương.



Cảnh sát cho biết sau khi nhận cuộc gọi 911 lúc hơn 1 giờ sáng, họ tìm thấy ba nạn nhân bị bắn, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch. Ít lâu sau, hai người khác cùng khu nhà tự tìm cách đến bệnh viện, và một nạn nhân thứ sáu cũng nhập viện với thương tích không nguy hiểm đến tính mạng. Điều tra sơ khởi cho hay cả sáu người đều ở ngoài trời khi bị bắn. Hiện chưa có nghi can nào bị bắt.

Vụ nổ súng này diễn ra chỉ vài giờ sau cái chết của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại Utah, và ngay sau khi tòa phúc thẩm Florida hủy bỏ lệnh cấm mang súng công khai, cho rằng luật này đi ngược với truyền thống pháp lý của Tu chính án thứ Hai.



Thống đốc Cộng Hòa Ron DeSantis hoan nghênh phán quyết, viết trên X rằng quyết định “đúng với văn bản Tu chính án thứ Hai, vốn nói gì thì có nghĩa đúng như vậy.” Tổng trưởng Tư pháp Florida James Uthmeier cũng gọi đây là “một thắng lợi lớn cho quyền tự vệ Chúa ban.”





Trong khi đó, cảnh sát Tampa tiếp tục truy tìm hung thủ vụ xả súng, song song với cuộc lùng bắt kẻ bắn chết Charlie Kirk ở Utah.