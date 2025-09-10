Charlie Kirk, Đồng Minh Thân Cận Của Trump, Bị Bắn Chết Ở Tuổi 31

Cựu Tổng thống Barack Obama nói: “Chúng ta chưa biết điều gì thúc đẩy kẻ đã nổ súng giết Charlie Kirk, nhưng kiểu bạo lực đê hèn này không có chỗ trong nền dân chủ của chúng ta.” Ảnh: Charlie Kirk, Chụp lại từ màn hình CNN.

Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức Turning Point USA, một nhân vật then chốt trong việc vận động giới trẻ và định hình chương trình nghị sự ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đã bị bắn chết trưa thứ Tư tại Orem, Utah. Ông hưởng dương 31 tuổi, theo The New York Times.





Kirk vừa bước lên sân khấu trong một buổi diễn thuyết tại Đại học Utah Valley thì bị bắn vào cổ. Ông được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Tổng thống Trump xác nhận tin buồn trên mạng xã hội Truth Social. Trump viết: “Charlie Kirk vĩ đại, thậm chí huyền thoại, nay đã qua đời. Không ai hiểu và gắn bó với tuổi trẻ nước Mỹ hơn Charlie. Ông được mọi người thương mến và kính trọng, nhất là tôi…” Ông cũng ra lệnh hạ cờ toàn quốc đến Chủ nhật để tưởng niệm.



Cựu Tổng thống Barack Obama nói: “Chúng ta chưa biết điều gì thúc đẩy kẻ đã nổ súng giết Charlie Kirk, nhưng kiểu bạo lực đê hèn này không có chỗ trong nền dân chủ của chúng ta.”





Sinh năm 1993 tại vùng ngoại ô Chicago, Kirk từ khi mới 18 tuổi đã sáng lập Turning Point USA như một công cụ đối trọng với các phong trào sinh viên cấp tiến. Chỉ trong hơn một thập niên, ông vươn lên thành nhân vật hàng đầu của giới bảo thủ trẻ, với lối vận động khéo léo qua mạng xã hội, tổ chức các sự kiện quy mô và thu hút các mạnh thường quân.





Kirk là một trong những người đầu tiên cổ vũ chọn Thượng nghị sĩ JD Vance làm liên danh tranh cử cùng Trump năm 2024, và nhiều nhà tài trợ thân cận của ông đã có chỗ đứng trong chính quyền. Ông cũng là người phát động chiến dịch gây áp lực buộc Ronna McDaniel rời chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng Hòa, vì cho rằng bà không đủ trung thành với Trump.

Tuy không nhận chức vụ chính thức trong chính quyền, Kirk lại có ảnh hưởng lớn, từng nói rằng ông đã tới Bạch Ốc cả trăm lần trong nhiệm kỳ đầu của Trump để bàn việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Bằng các cuộc diễn thuyết và chương trình đào tạo, Turning Point đã mở hàng trăm chi nhánh sinh viên khắp nước Mỹ, thay thế vai trò của những tổ chức bảo thủ trẻ lâu đời.





Con đường chính trị của Kirk gây nhiều tranh cãi. Ông nổi tiếng với các phát ngôn gay gắt nhắm vào người Do Thái, người da đen và người đồng tính, đồng thời lan truyền thuyết âm mưu về bầu cử 2020 và Covid-19. Twitter từng đình chỉ tài khoản của ông vì tin sai, nhưng điều đó chỉ càng làm ông thêm tiếng tăm trong giới cực hữu.



Trong một lần bênh vực quyền mang súng, Kirk từng nói: “Tôi nghĩ cái giá phải trả, tiếc thay, là mỗi năm có vài người chết vì súng cũng vẫn đáng, miễn sao chúng ta còn Tu chính án thứ Hai để bảo vệ những quyền khác do Trời ban. Đó là một sự trao đổi chính đáng, hợp lý.”





Trong phong trào Trump, Kirk nổi bật hơn các nhân vật cùng thời như Nick Fuentes hay Milo Yiannopoulos nhờ có khả năng điều chỉnh và giữ hình ảnh bóng bẩy. Năm 2024, ông được dành chỗ phát biểu quan trọng tại Đại hội Đảng Cộng Hòa, củng cố vai trò một “người tạo thế lực” giữa giới trẻ bảo thủ.

Sau khi Trump tái đắc cử, Kirk dọn về gần khu Mar-a-Lago để thường xuyên dự bàn thảo với Tổng thống. Ông tiếp tục đẩy mạnh Turning Point với các nhánh mới như Turning Point Faith, nhấn mạnh vào Kitô giáo chính trị trong phong trào bảo thủ.





Charlie Kirk để lại vợ là Erika Frantzve, cựu Hoa hậu Arizona, và hai con nhỏ. Gia đình từ chối tiết lộ danh tính các con để giữ riêng tư.