Viện Hàn Lâm Của Bác Sĩ Gia Đình Khuyến Nghị Toàn Dân Nên Chích Ngừa COVID-19

Viện Hàn Lâm của Bác Sĩ Gia Đình và Viện Hàn Lâm của Bác Sĩ Nhi Khoa đều khuyến nghị chích ngừa COVID-19 cho mọi nhóm tuổi, kể cả trẻ từ 6 tháng tuổi, thanh thiếu niên và người cao niên. (Nguồn: pixabay.com)

(HOA KỲ, ngày 8 tháng 9, Reuters) – Viện Hàn Lâm của Bác Sĩ Gia Đình (American Academy of Family Physicians, AAFP) hôm Thứ Hai khuyến nghị tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi, cùng với trẻ em và phụ nữ đang mang thai, nên chích ngừa COVID-19. Điều này trái ngược với chính sách mới của chính phủ liên bang.

Theo AAFP, các khuyến nghị về chủng ngừa COVID-19 của họ tương tự với quan điểm của Viện Hàn Lâm của Bác Sĩ Nhi Khoa (American Academy of Pediatrics, AAP) hồi tháng 8.

Trong khi đó, hai tuần trước, Cơ Quan Kiểm Soát Thực - Dược Phẩm (FDA) ban hành hướng dẫn mới: chỉ cho phép sử dụng vắc-xin cập nhật (updated) đối với những người có bệnh nền và người từ 65 tuổi trở lên.

Hồi tháng 5, Bộ trưởng Y Tế và Nhân Sinh Robert F. Kennedy tuyên bố Hoa Kỳ ngừng khuyến nghị chích ngừa COVID-19 định kỳ cho phụ nữ mang thai và trẻ em khỏe mạnh. Quyết định này khiến nhiều tổ chức y tế cùng một số tiểu bang phải tự soạn và ban hành hướng dẫn chủng ngừa riêng.

Từ trước tới nay, người dân Hoa Kỳ ai cũng có quyền được chích vắc-xin COVID-19.

Trong khuyến nghị mới, AAFP cho biết “tất cả trẻ em từ 6 đến 18 tháng tuổi cần được chích ngừa COVID-19. Với nhóm trẻ em và thanh thiếu niên từ 2 đến 18 tuổi, có thể chọn cách chích một liều duy nhất tùy theo tình hình (ai có cơ nguy cao hơn thì nên ưu tiên chích ngừa).”

Ngoài ra, AAFP nhấn mạnh việc chủng ngừa rất quan trọng đối với những người từ 65 tuổi trở lên và những ai chưa từng được chích ngừa (vì nếu lỡ nhiễm COVID thì họ dễ bị bệnh nặng hơn).

“Lịch sử đã chứng minh rằng vắc-xin từng giúp xóa sổ nhiều căn bệnh nguy hiểm chết người. Chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn không để những căn bệnh ấy quay trở lại nếu tiếp tục chủng ngừa,” Margot Savoy, Giám Đốc Y Khoa của AAFP, cho biết. Bà nói thêm rằng tổ chức sẽ “sát cánh cùng các thành viên và đối tác y tế cộng đồng để xây dựng niềm tin và khuyến khích người dân đi chích ngừa.”

Ngoài vắc-xin COVID-19, AAFP còn công bố các khuyến nghị chủng ngừa đối với siêu vi trùng RSV và cúm. Những khuyến nghị này giống với hướng dẫn từ Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC).