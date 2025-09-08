Los Angeles: Tòa Tối Cao Cho Phép ICE Bắt Bớ Dựa Trên Chủng Tộc





Ngày 8 tháng 9 năm 2025, Tòa Tối cao Hoa Kỳ, với đa số thẩm phán bảo thủ 6–3, đã cho phép Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) nối lại việc chặn giữ bắt bớ tại khu vực Los Angeles dựa trên yếu tố diện mạo, ngôn ngữ hoặc nơi làm việc, tạm thời gác lại lệnh cấm trước đó của tòa án cấp dưới.





Lệnh cấm ban hành từ ngày 11 tháng 7 bởi Thẩm phán Maame Ewusi-Mensah Frimpong đã ngăn chặn các chiến dịch “tuần tra di động” của cơ quan di trú, vốn chặn các người dân lại chỉ vì diện mạo, ngôn ngữ, hoặc nơi làm việc – những yếu tố vốn được xác định không đủ để tạo ra “nghi ngờ hợp lý” theo Hiến pháp (Tu chính án 4).





Trong phán quyết hôm nay, Thẩm phán Brett Kavanaugh ghi nhận rằng chủng tộc hay ngôn ngữ không thể là yếu tố duy nhất để chặn giữ, nhưng có thể được xét đến cùng với các dấu hiệu khác để tạo thành “nghi ngờ hợp lý”. Ngược lại, Thẩm phán Sonia Sotomayor cùng hai thẩm phán cấp tiến Elena Kagan và Ketanji Brown Jackson phản đối dữ dội. Bà Sotomayor cảnh báo rằng phán quyết hợp thức hóa việc nhắm mục tiêu vào cộng đồng Latino chỉ vì màu da hay tiếng nói là “phạm sâu vào các quyền hiến định”.

Chính quyền Trump coi đây là chiến thắng lớn cho chiến dịch bố ráp người nhập cư, trong khi các tổ chức dân quyền, như ACLU Nam California, gọi đây là cú đánh nghiệt ngã vào cộng đồng dân nhập cư và quyền tự do cá nhân. Tuyên bố từ ACLU nêu rõ: “Thông qua phán quyết này Tòa đã phớt lờ hàng thập niên luật pháp bảo vệ Tu chính án 4.”

Vụ kiện, có tên Vasquez Perdomo v. Noem, vẫn đang được xét xử ở tòa cấp dưới. Các phiên điều trần sơ bộ bổ sung sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9, khi tòa sẽ xem xét cơ sở để ban lệnh sơ bộ mới dựa trên bằng chứng gia tăng về các chiến dịch mang tính phân biệt chủng tộc.





Cộng đồng Latino tại Nam California ngay lập tức bày tỏ lo ngại sâu sắc. Họ cho rằng giờ đây, mình phải sống trong tình trạng “bị nghi ngờ chỉ vì diện mạo, tiếng nói hay nơi làm việc” — một thực tế khiến không ít thường trú nhân và công dân gốc Latino từng bị bắt nhầm cảm thấy bất an.