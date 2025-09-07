West Point Hủy Lễ Trao Giải Cho Tom Hanks





Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị West Point loan báo sẽ không tổ chức lễ vinh danh diễn viên Tom Hanks, người được chọn là khôi nguyên giải thưởng danh giá Sylvanus Thayer năm nay, theo NPR News. Buổi lễ, vốn dự trù ngày 25 tháng 9 với diễn hành và tiệc chính thức, bị hủy bỏ, nhưng Hanks vẫn được trao giải. Lý do không được công bố.



Theo bản tin Washington Post, Mark Bieger, Chủ tịch Hội Cựu Sinh Viên West Point, viết trong email nội bộ rằng quân đội cần tập trung vào sứ mạng huấn luyện sĩ quan “để lãnh đạo, chiến đấu và chiến thắng.”





Hanks năm nay 69 tuổi, được ca ngợi với nhiều đóng góp cho cựu chiến binh: từng là phát ngôn viên cho Đài Kỷ Niệm Thế Chiến II tại Washington, hỗ trợ gây quỹ cho Đài Kỷ Niệm Eisenhower, tham gia chương trình của Quỹ Elizabeth Dole giúp thương phế binh và gia đình. Ông còn góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh về quân sử Hoa Kỳ như “Saving Private Ryan” hay “Forrest Gump.”





Được lập từ năm 1958, giải Thayer là vinh dự dân sự cao quý nhất của West Point. Những nhân vật từng đoạt giải gồm Eisenhower, Kissinger, Reagan và Bob Hope. Lịch sử giải hiếm khi bị gián đoạn, ngoại trừ năm 1979 vì bão tuyết nên phải hủy lễ cho Clare Boothe Luce, và năm 2001 khi biến cố 9/11 buộc hoãn lễ cho Thượng nghị sĩ Daniel Inouye.





Việc hủy buổi lễ lần này diễn ra giữa bối cảnh West Point đang điều chỉnh theo chỉ thị của chính quyền Trump: hồi tháng 2, trường bãi bỏ các câu lạc bộ sinh viên phụ nữ và thiểu số; hồi tháng 1, các nghị sĩ Cộng Hòa như Katie Britt, Ted Cruz và dân biểu Keith Self đưa dự luật phục hồi khẩu hiệu “Duty, Honor, Country” trong tôn chỉ chính thức của trường. Trong khi đó, Hanks từng công khai ủng hộ Obama, Biden và phê phán Trump.





Tướng hồi hưu Ty Seidule, giáo sư sử tại West Point, nhận định giải Thayer vốn ít khi bị chính trị hóa. “Đây chỉ là một cuộc diễn hành và bữa tiệc. Học viên rất thích gặp gỡ những công dân ưu tú,” ông nói, và cho rằng việc hủy lễ cho Hanks khó thể biện minh bằng lý do quân vụ: “West Point hoàn toàn đủ sức vừa theo sát ưu tiên của Bộ Quốc Phòng vừa tổ chức lễ này.”