Hôm nay,  

Tại Sao Khó Đứng Lên Chống Lại Trump?

06/09/202511:35:00(Xem: 213)
The Economist September
Bìa báo tạp chí The Economist tháng Chín, 2025



LTS:  “Khó mà minh hoạ cho một điều không hiện hữu. Nhưng đó lại là việc chúng tôi phải làm trong số báo tuần này: không phải để hỏi tại sao Donald Trump làm những điều không được lòng dân, mà là tại sao chẳng ai ngăn cản ông ta?...” Đó là lời của Phó Chủ Bút Edward Carr của tạp chí The Economist viết trong thư tòa soạn cho số báo tuần này. Bài "cover story" đăng trên tờ The Economist, số ra ngày 4 tháng 9, 2025  sau đây cố gắng trả lời câu hỏi đó.  


*


Suốt 250 năm, người Mỹ đồng ý rằng cai trị bởi một người duy nhất là sai lầm, rằng chính quyền liên bang vốn cồng kềnh, kém hiệu quả. Lẽ ra hai điều ấy đủ để ngăn một cá nhân cai trị bằng mệnh lệnh từ Bạch Ốc. Nhưng Trump đang làm đúng điều đó: đưa quân vào thành phố, áp thuế quan, can thiệp vào ngân hàng trung ương, chen vào quyền sở hữu công ty, gieo nỗi sợ để buộc dân chúng cúi đầu. Quyền lực bao trùm, nhưng không được lòng dân. Tỉ lệ chấp thuận của ông âm 14 điểm, chỉ nhỉnh hơn chút so với Joe Biden sau cuộc tranh luận thảm hại năm ngoái. Khi ấy chẳng ai lo ông Biden “quá mạnh”.

Vậy tại sao Trump, dù bị đa số phản đối, vẫn dễ dàng thắng thế?

Một lý do là ông hành động nhanh hơn mọi định chế có trách nhiệm kiềm chế. Giống như thuật toán TikTok, ông chớp lấy sự chú ý rồi chuyển sang chuyện khác trước khi đối thủ kịp định thần. Tòa Tối cao vẫn chưa xem xét việc Trump đưa quân vào Los Angeles hồi tháng Sáu là hợp pháp hay không, trong khi ông đã chuẩn bị lặp lại ở Chicago. Quyết định về thuế quan cũng có thể kéo dài hàng tháng. Đến nay Trump vẫn tuân theo các phán quyết, nhưng nếu một cửa pháp lý bị đóng, ông sẽ tìm cửa khác, và thời gian lại tính từ đầu.

Một lý do khác là đảng Cộng Hòa luôn để ông muốn gì được nấy. Không chỉ vì ông có tỉ lệ ủng hộ trong đảng gần 90%, mà vì đảng này nay vận hành như một giáo phái: Trump luôn đúng, ngay cả khi tự mâu thuẫn. Tranh luận chính sách trở thành cuộc cãi cọ về “ý nghĩa thật” trong lời ông. Các định chế độc lập – công ty, đại học, báo chí – lẽ ra phải chống lại, nhưng lại lo bị bỏ rơi: một hãng luật dám chống có thể mất khách hàng vào tay đối thủ, một trường dám phản kháng có thể bị siết tài trợ trong khi trường khác yên lặng hưởng lợi.

Ẩn sau tất cả là cách cai trị bằng gieo sợ hãi và trả thù. Những tổng thống trước từng nghe lời chuyên gia độc lập và nội các nhiều tiếng nói. Trong Bạch Ốc của Trump, “chuyên gia” chỉ có nghĩa là “người đồng ý với ông chủ”. Ai báo tin xấu bị sa thải, nghị sĩ Cộng Hòa “ngang bướng” bị loại ngay từ vòng sơ bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị trừng phạt, đối thủ bị điều tra. Cách dễ nhất để tồn tại là xin lỗi, nhượng bộ, hy vọng có kẻ khác dám làm điều đúng. Nhưng ai cũng thấy cái giá phải trả, nên không ai muốn.

Trách nhiệm chính trị giờ đây đặt vào tay đảng Dân Chủ. Nhưng họ lại rối loạn: có nên “đáp trả” ồn ào bằng kiểu hình ảnh “ăn miếng trả miếng” như Gavin Newsom, hay chọn cách xây dựng hình ảnh “chân thực có biên tập” như Zohran Mamdani? Có nên đi hẳn sang cánh tả, hay giữ vị trí trung dung? Có nên đổi cách nói để tránh bị chế giễu? Họ chưa có câu trả lời. Kết quả là cử tri Dân Chủ ngày càng bất mãn với chính đảng của mình. Trump dù bị đa số phản đối, vẫn được ưa chuộng hơn Dân Chủ – không chỉ bị phía Cộng Hòa và độc lập chê bai, mà còn vì chính nội bộ Dân Chủ cũng thất vọng về đảng mình.

Trong thời gian ngắn hạn, vẫn còn hy vọng, với mười hai kỳ bầu cử Hạ Viện tính từ đầu thế kỷ này đến nay, có đến mười lần cử tri quay lưng lại với đảng cầm quyền. Nếu chiếm được Hạ Viện năm 2026, Dân Chủ sẽ có quyền điều tra và kiềm chế Trump. Nhưng về lâu dài, niềm hy vọng ấy mong manh. Thương hiệu Dân Chủ đã sứt mẻ. Trên các vấn đề như y tế, môi sinh, dân chủ, họ còn được tin tưởng. Nhưng về tội phạm và di dân, cử tri nghiêng hẳn về Cộng Hòa. Trong cuộc bầu cử 2024, Kamala Harris bị xem là cực đoan hơn Trump. Đổ lỗi cho cử tri là sai lầm, và nói họ kỳ thị giới tính cũng chẳng ích gì.

Cơ cấu dân số cũng không còn đứng về phía Dân Chủ. Dưới thời Trump, Cộng Hòa tiến vào giới trẻ và cử tri không da màu. Dân Chủ mất hẳn giới lao động da trắng. Người có bằng đại học ưa chuộng họ, nhưng chỉ 40% dân Mỹ trên 25 tuổi có bằng cấp ấy. Câu chuyện “đa số thầm lặng ủng hộ ta” mà Dân Chủ kể cho chính mình nghe đã trở thành ảo tưởng. Thực tế, họ sống nhờ mức cử tri đi bầu thấp.

Mười năm sau kể từ khi kỷ nguyên Trump khởi đầu, Dân Chủ vẫn đánh giá thấp ông. Trump có tài giăng bẫy: như vụ ngân sách sắp tới, buộc Dân Chủ phải chọn giữa cắt viện trợ nước ngoài hay đóng cửa chính phủ; như việc đưa quân vào thành phố, khiến họ tố lạm quyền thì bị ông biến họ thành kẻ “bênh vực tội phạm”; hay các cuộc không kích nghi phạm buôn ma túy, nơi phản đối thiếu thủ tục pháp lý dễ bị gán là “bảo vệ băng đảng”.

Nhiều người Dân Chủ tin rằng chỉ cần Trump đe doạ nền dân chủ cũng đủ khiến cử tri xa lánh ông. Nhưng thực tế không phải vậy. Vấn đề không chỉ là sức mạnh cá nhân của Trump, mà còn là sự hụt hơi của đối lập. Cử tri Mỹ từng quay lưng với những kẻ ngạo mạn và độc tài, nhưng họ cũng chẳng mặn mà gì với những người mơ hồ, tự mâu thuẫn.

Thách thức cho Dân Chủ không chỉ là chặn Trump, mà còn là thuyết phục được chính mình trước khi thuyết phục cử tri. Và nếu họ không làm được, thì lời của The Economist chỉ càng đúng hơn bao giờ hết: “America’s missing opposition” (Nước Mỹ đang thiếu lực lượng đối lập).

Nguyên Hòa biên dịch

Nguồn: Donald Trump is unpopular. Why is it so hard to stand up to him?

 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Có bao giờ bạn nói một điều rõ ràng như ban ngày, rồi nghe người khác nhắc lại với nghĩa hoàn toàn khác? Bạn viết xuống một hàng chữ, tin rằng ý mình còn nguyên, thế mà khi quay lại, nó biến thành điều bạn chưa từng nghĩ đến – kiểu như soi gương mà thấy bóng mình méo mó, không phải bị hiểu lầm, mà bị người ta cố ý dựng chuyện. Chữ nghĩa, rơi vào tay kẻ cố ý xuyên tạc, chẳng khác gì tấm gương vỡ. Mỗi mảnh gương phản chiếu một phần, nhưng người ta vẫn đem mảnh vỡ đó làm bằng chứng cho toàn bộ bức tranh. Một câu, một đoạn, một khẩu hiệu – xé khỏi bối cảnh trở nên lệch lạc – hóa thành thứ vũ khí đâm ngược lại chính ý nghĩa ban đầu. Câu chuyện của đạo diễn Trấn Thành gần đây là một minh họa. Anh chỉ viết đôi dòng thương tiếc chia buồn với sự ra đi của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành. Vậy thôi. Thế mà lập tức bị chụp mũ, bêu riếu, bị gọi “3 que,” “khát nước,” “Cali con.” Người ta diễn giải đủ kiểu, vẽ ra đủ cáo buộc: từ tội mê văn hóa Việt Nam Cộng Hòa đến tội phản quốc.

Sau thất bại trước đối thủ đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, nội các “gia đình trị” của Donald Trump gần như biến mất khỏi chính trường. Các đồng minh không thể có cùng tiếng nói với Trump, nhất là sau vụ bạo loạn Quốc Hội Jan 06. Duy nhất một người vẫn một lòng trung thành không bỏ rơi Trump, đó chính là Stephen Miller. Nhiệm kỳ hai của Trump, người được cho là có quyền lực hơn trong vòng tròn thân cận của Trump, hơn cả JD Vance, chẳng ai khác hơn chính là Stephen Miller. Để tạo ra những ảnh hưởng chính trong chính quyền Trump hôm nay, Miller đã có một đường dài chuẩn bị, khôn ngoan và nhẫn nại.

Đầu tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã ký một mệnh lệnh đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan hữu trách lập kế hoạch đưa quân đội Hoa Kỳ đi trấn áp các tổ chức tội phạm ở Mỹ Latinh. Khoảng hai tuần sau, mệnh lệnh đã thành hiện thực. Ba khu trục hạm có gắn phi đạn viễn khiển (guided-missile destroyers) của Hoa Kỳ đã được khai triển tới vùng biển Venezuela, đảm trách việc chặn giữ các chuyến hàng ma túy.

Một góc khuôn viên của Đồi Capitol sáng Thứ Tư là những câu chuyện tưởng đã bị chôn vùi, nay được kể ra trong sự run rẩy, xúc động và cả nước mắt. Trước hàng chục ống kính truyền thông chiếu trực tiếp trên toàn quốc, khoảng mười người phụ nữ lần lượt kể ra câu chuyện của chính mình – nạn nhân của Jeffrey Epstein, tỷ phú tội phạm tình dục và buôn bán mại dâm trẻ vị thành niên. Ngày đó, những phụ nữ này chỉ vừa 16, 18 tuổi, nhỏ nhất là Marina Lacerda, 14 tuổi.

Ở đời, chẳng có ngai vàng nào là miễn phí. Muốn hỏi cưới công chúa thì phải có sính lễ. Làm gì có chuyện đi tay không mà cuỗm được gái đẹp — trừ trường hợp dùng quyền lực bẩn thỉu cưỡng hiếp gái tơ (nghe quen quen). Muốn làm đàng anh đàng chị không thể vừa keo kiệt vừa đòi được người ta kính nể. Quy luật xưa nay không đổi ăn khế thì phải trả vàng. Ngai vàng toàn cầu cũng vậy -- không chỉ làm bằng vàng, mà còn bằng chi phí, lời hứa, và trên hết, là sự tín nhiệm.

Tháng Năm, 2024, trong phiên tòa xét xử bị cáo, tức cựu Tổng thống Donald Trump, liên quan các khoản chi phí cho nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels dưới dạng tiền bịt miệng, có một cựu công tố viên, bộ trưởng tư pháp từ Flordia đến tòa New York. Bà ngồi bên dưới theo dõi để ủng hộ Trump. Đó là Pam Bondi. Sau khi bồi thẩm đoàn phán quyết Trump có tội trong 34 tội danh, Bondi đã xuất hiện trên Fox News, cùng với Kash Patel, phát biểu rằng “một niềm tin rất lớn đã bị mất vào hệ thống tư pháp tối nay.” Bà còn nói thêm: “Người dân Mỹ đã nhìn thấu điều đó.”

Chiều thứ Sáu, chúng tôi ăn trưa với một người bạn mới ở Huntington Beach. Không biết vì men bia hay vì chọn quán giữa một thành phố “đỏ”, câu chuyện đang nhẹ nhàng bỗng rẽ thẳng vào chính trường. Nhắc đến những gì xảy ra kể từ ngày tổng thống Trump nắm quyền sinh sát, cô bạn tôi đề cập đến vật giá leo thang, vừa lạm phát vừa thuế quan, kinh tế bất ổn, đời sống bất an… Anh bạn mới của chúng tôi nghe đến đây lên tiếng cắt lời: “Dẫu có thế, so với nhiều người, nhiều xứ khác, người Mỹ vẫn còn đang sống trong may mắn. Và chúng ta nên biết ơn điều đó.” Anh khiến tôi liên tưởng đến thuyết “dân túy tàn bạo”, được Jay Kuo nhắc đến trong bài báo mới đăng của Ông trên Substack tuần qua.

Tuần trước, tình cờ tôi đọc được một bài viết của tác giả Vũ Kim Hạnh được chia sẻ lại qua Facebook. Bài viết có tựa đề là "Cơ hội vàng ở Mỹ sau mức thuế đối ứng 20%", trong đó bà nhắc riêng về kỹ nghệ xuất cảng gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ và thế giới. Trước khi đi vào chi tiết của bài viết, có thể nhắc sơ về bà Vũ Kim Hạnh ắt đã quen thuộc với nhiều người trong nước. Bà từng là Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ, cũng như nằm trong nhóm sáng lập tờ tuần báo Sài Gòn Tiếp Thị, từng là những tờ báo khá thành công tại Việt Nam.

Franklin D. Roosevelt (1882-1945), Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 32 và là vị tổng thống Mỹ duy nhất phục vụ hơn 2 nhiệm kỳ, đã từng nói rằng, “Tự do của nền dân chủ không an toàn nếu người dân dung túng sự gia tăng của quyền lực cá nhân tới mức trở thành mạnh hơn chính nhà nước dân chủ đó. Điều đó trong bản chất là chủ nghĩa phát xít: quyền sở hữu của chính phủ thuộc về một cá nhân, một nhóm người, hay bất cứ thế lực cá nhân nào đang kiểm soát.” Lời cảnh giác đó của TT Roosevelt quả thật đã trở thành lời tiên tri đang ứng nghiệm trong thời đại hiện nay của nước Mỹ. Tổng Thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu và gần 8 tháng của nhiệm kỳ hai đã thể hiện rõ ý chí và hành động của một nhà lãnh đạo muốn thâu tóm mọi quyền lực trong tay mình bất chấp những việc làm này có phá vỡ nền tảng tự do và dân chủ mà nước Mỹ đã nỗ lực không ngừng để tạo dựng và giữ gìn trong suốt hai trăm năm mươi năm qua hay không!

Từ lâu trong chính trị Mỹ vẫn tồn tại một quy tắc bất thành văn, khi thì nói lên to rõ “chúng ta tốt đẹp hơn như thế này,” hoặc có khi chỉ thì thầm, nhẹ nhàng, rằng đảng Dân Chủ không nên sa vào bùn lầy. Nhiều thập niên qua, “quy tắc” này đã định hình cả vận động tranh cử lẫn cách cầm quyền lãnh đạo. Tổng thống Barack Obama, bằng sự điềm tĩnh, được xem là bậc thầy về nghệ thuật này, ngay cả khi Donald Trump mở màn thuyết âm mưu “giấy khai sinh giả.” Tổng thống Joe Biden cũng vậy. Ông lèo lái đất nước sau đại dịch bằng chiến lược đặt niềm tin vào sự văn minh, đoàn kết, tin rằng lời kêu gọi phẩm giá có thể giữ thăng bằng cho con thuyền trong cơn chao đảo vì sóng dữ.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.