Chính quyền Trump điều tra các bang Dân Chủ về chi tiêu Medicaid cho di dân

Mehmet Oz, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid, xuất hiện tại Đồi Capitol ở Washington vào ngày 14 tháng 3 năm 2025. Cơ quan của ông đang rà soát các khoản thanh toán Medicaid cho những người nhập cư không có tình trạng pháp lý thường trú để đảm bảo không có lãng phí, gian lận hoặc lạm dụng. (Ảnh AP/Ben Curtis, Hồ sơ)

Chính quyền Tổng Tống Donald Trump đang mở rộng chiến dịch trấn áp nhập cư sang mạng lưới chăm sóc sức khỏe, tiến hành điều tra chi tiêu Medicaid tại ít nhất sáu tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo. Đây là những tiểu bang cung cấp bảo hiểm y tế đầy đủ cho người nhập cư không giấy tờ, nghèo và khuyết tật sống tại Hoa Kỳ.





Theo hồ sơ mà KFF Health News và The Associated Press thu thập được, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) đang rà soát các khoản thanh toán chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư không có giấy tờ để bảo đảm không có bất kỳ lãng phí, gian lận hoặc lạm dụng nào. Mặc dù thừa nhận rằng các tiểu bang có thể tính với chính phủ liên bang chi phí Medicaid của dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và thai sản cho người nhập cư không giấy tờ, giới chức liên bang đã gửi thư thông báo cho các cơ quan y tế tiểu bang ở California, Colorado, Illinois, Minnesota, Oregon và Washington, cho biết họ đang xem xét các khoản thanh toán của liên bang và tiểu bang cho các dịch vụ y tế như thuốc theo toa và chuyên khoa.





Cơ quan liên bang đã báo với các tiểu bang rằng họ đang xem lại các yêu cầu bồi thường như một phần trong cam kết duy trì tính toàn vẹn tài chính của Medicaid. California được cho là “mục tiêu” nhắm đến nhiều nhất, sau khi tiểu bang này gửi phúc trình về chi phí quá cao cho chính phủ liên bang đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người nhập cư không có tư cách pháp lý. Con số ít nhất $500 triệu đô la, dấy lên mối đe dọa về một vụ kiện có thể diễn ra.





“Nếu CMS xác định rằng California đang sử dụng tiền liên bang để chi trả hoặc trợ cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những cá nhân không có hồ sơ di trú hợp lệ – những đối tượng mà luật pháp cấm tài trợ liên bang, CMS sẽ kiên trì theo đuổi tất cả các chiến lược thực thi có sẵn, bao gồm luật hiện hành, cắt giảm tài chính từ liên bang và có thể kiện California lên ​​Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ,” theo lá thư của CMS ghi ngày 18 Tháng Ba.





Các cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua dự luật “To, Đẹp” để cắt giảm số tiền mà người đóng thuế phải đóng cho ngân sách chăm sóc sức khỏe người nhập cư. Chính quyền cũng đang loại những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ khỏi danh sách Medicaid.





Các chuyên gia chính sách y tế cho rằng những hành động này có thể cản trở việc chăm sóc, khiến các bệnh viện, phòng khám và các nhà cung cấp dịch vụ an sinh xã hội khác dễ bị ảnh hưởng về mặt tài chính. Một số tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo như California, Illinois và Minnesota, đã phải chấm dứt hoặc thu hẹp chương trình Medicaid dành cho người nhập cư do chi phí tăng vọt. Colorado cũng đang xem xét việc cắt giảm do chi phí quá cao.





Trong lúc đó, 20 tiểu bang đang phản đối chiến dịch đàn áp nhập cư của Trump bằng cách kiện chính quyền vì đã giao dữ liệu của hàng triệu người ghi danh Medicaid cho giới chức trục xuất. Một chánh án liên bang đã tạm thời chặn hành động này. Bộ Trưởng Tư Pháp California, Rob Bonta, người gửi đơn kiện, cho biết chính quyền Trump đang phát động một cuộc tấn công chính trị vào các tiểu bang chấp nhận người nhập cư trong các chương trình Medicaid.





“Tất cả ý tưởng nói rằng có sự lãng phí, gian lận và lạm dụng là bịa đặt,” ông Bonta nói. “Nó là nguỵ tạo. Đó là một cụm từ chung chung mà họ sử dụng để biện minh cho chương trình nghị sự chống người nhập cư đã được định sẵn của họ.”





Trump nhắm vào di dân





Người nhập cư không có giấy tờ thường trú không đủ điều kiện ghi danh toàn phần cho bảo hiểm Medicaid. Tuy nhiên, chính phủ liên bang trả cho tiểu bang chi phí chăm sóc khẩn cấp và chăm sóc thai sản đối với bất kỳ người nào.





Mười bốn tiểu bang và Washington, D.C. đã mở rộng chương trình Medicaid bằng nguồn ngân sách của mình để chi trả cho trẻ em có thu nhập thấp không có tư cách pháp lý. Bảy trong số các tiểu bang này, cùng với Washington, D.C., cũng đã cung cấp bảo hiểm đầy đủ cho một số người nhập cư trưởng thành chưa có giấy tờ hợp pháp tại Hoa Kỳ.





Chính quyền Trump dường như chỉ nhắm vào các tiểu bang này. Ví dụ, Utah, Massachusetts và Connecticut, những tiểu bang chỉ cung cấp bảo hiểm Medicaid cho trẻ em nhập cư, vẫn chưa nhận được thư của CMS. CMS từ chối cung cấp danh sách các tiểu bang mà họ đang nhắm đến.





Giới chức liên bang cho biết họ có quyền và trách nhiệm pháp lý trong việc giám sát các tiểu bang về việc chi tiêu sai mục đích cho bảo hiểm y tế cho người nhập cư và đang thực hiện "hành động quyết liệt để ngăn chặn điều đó.”





Phát ngôn viên của CMS, cô Catherine Howden nói về cuộc điều tra đối với các tiểu bang được chọn: “Đó là vấn đề mà nhà nước lo ngại rằng một số bang đã đẩy giới hạn của luật Medicaid để cung cấp lợi ích mở rộng cho cá nhân đang cư trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Việc giám sát nhằm bảo đảm quỹ liên bang được dành riêng cho cá nhân đủ điều kiện hợp pháp, không phải cho các cuộc thử nghiệm chính trị vi phạm luật pháp.”





Các nhà nghiên cứu chính sách y tế và các nhà kinh tế nói rằng, sẽ ngăn chặn được những tốn kém trong quá trình chăm sóc cho bệnh nhân thông qua việc cung cấp bảo hiểm Medicaid cho người nhập cư để cung cấp các dịch vụ phòng ngừa và điều trị các bệnh mãn tính. Nó cũng làm giảm việc tăng phí bảo hiểm và số lượng dịch vụ chăm sóc không được bồi thường cho các bệnh viện và phòng khám.





Francisco Silva, Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Hiệp hội Chăm sóc Sức khỏe Cơ bản California, cho biết chính quyền Trump đang đe dọa sẽ đẩy chi phí chăm sóc sức khỏe lên cao và khiến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc trở nên khó khăn hơn.

“Hậu quả sẽ là các phòng cấp cứu trở nên quá tải đến mức xe cứu thương phải chuyển hướng đi nơi khác và những người trong tình trạng khẩn cấp thực sự không thể vào bệnh viện, cùng với các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng như dịch bệnh bùng phát.”





California đã áp dụng chính sách chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, cung cấp bảo hiểm cho 1,6 triệu người nhập cư không có tư cách pháp lý. Việc mở rộng, được triển khai từ năm 2016 đến năm 2024, ước tính sẽ tiêu tốn $12,4 tỷ đô la trong năm nay. Trong đó, $1,3 tỷ đô la được chính phủ liên bang chi trả cho các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và liên quan đến thai sản.





Khi California khai triển chương trình mở rộng, tiểu bang đã gửi cho chính phủ liên bang về chi phí chăm sóc dành cho người nhập cư không có tư cách pháp lý - những chi tiết chưa từng được báo cáo trước đây, theo lời các cựu quan chức tiểu bang đã chia sẻ với KFF Health News và AP. Tiểu bang đã lập hóa đơn không phù hợp cho các dịch vụ như dịch vụ sức khỏe tâm thần và cai nghiện, thuốc theo toa và chăm sóc nha khoa.





Jacey Cooper, cựu giám đốc Medicaid của California từ năm 2020 đến năm 2023, cho biết bà đã phát hiện ra lỗi này và báo lên các cơ quan quản lý liên bang. Cooper cho biết tiểu bang đã nỗ lực hoàn trả ít nhất $500 triệu đô la mà chính phủ liên bang chỉ ra.





“Khi xác định được vấn đề, tôi nghĩ rằng việc báo cáo là thực sự quan trọng và chúng tôi đã làm như vậy,” bà Cooper nói. “Chúng tôi rất coi trọng việc lãng phí, gian lận và lạm dụng.”





Hiện vẫn chưa rõ số tiền đó đã được hoàn trả hay chưa. Cơ quan Medicaid của tiểu bang cho biết họ không biết CMS đã tính toán số tiền chi trả vượt mức như thế nào. Phát ngôn viên Tony Cava cho biết: “Không biết số tiền đó bao gồm những gì, trong khoảng thời gian nào và liệu số tiền đó có được thu hay không và khi nào.”





California có một chương trình Medicaid rất phức tạp. Chương trình này phục vụ dân số đông nhất cả nước, gần 15 triệu người, với ngân sách gần $200 tỷ đô la trong năm tài chính này.





Matt Salo, một chuyên gia Medicaid quốc gia, cho biết những sai sót theo dạng này xảy ra ở các tiểu bang trên khắp cả nước, vì chương trình này dày đặc các quy định chồng chéo của liên bang và tiểu bang. Salo và các nhà phân tích chính sách khác đồng ý rằng các tiểu bang có thẩm quyền quản lý các chương trình Medicaid của họ theo cách họ thấy phù hợp và loại bỏ việc sử dụng sai mục đích quỹ liên bang.





Michael Cannon, giám đốc nghiên cứu chính sách y tế tại Viện Cato, cho biết hành động của chính quyền Trump “đang áp bức một nhóm thiểu số mà những người có quyền lực không ưa thích.”





“Chính quyền Trump không thể khẳng định tác động này có liên quan gì đến việc duy trì tính toàn vẹn tài chính của chương trình Medicaid,” Cannon nói. “Có rất nhiều mối đe dọa lớn hơn đối với tính toàn vẹn tài chính của Medicaid, lập luận đó chỉ không thuyết phục.”

Bảo hiểm Medicaid của di dân bị tấn công





Đảng Cộng Hòa đã có chủ ý trong kế hoạch chi tiêu y tế cho người nhập cư theo nhiều cách khác nhau. Luật chi tiêu của Đảng Cộng Hòa, mà Trump gọi là “Dự luật To Đẹp” sẽ giảm mức hoàn trả cho các tiểu bang trên toàn quốc vào Tháng Mười năm 2026. Ví dụ, tại California, mức hoàn trả liên bang cho người nhập cư không có tư cách pháp lý sẽ giảm xuống còn 50% cho các dịch vụ khẩn cấp, giảm từ 90% cho nhóm dân số được mở rộng Medicaid, theo Cava.





Chính quyền Trump cũng đang thu hẹp phạm vi bảo hiểm Medicaid đối với những người nhập cư có tư cách pháp lý tạm thời, những người trước đây đã được bảo hiểm. Hồi Tháng Tám, chính quyền Trump đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp cho các tiểu bang phúc trình hàng tháng, chỉ ra những người ghi danh mà tư cách pháp lý của họ không được Bộ Nội An chấp nhận.





Quản trị viên CMS Mehmet Oz cho biết trong một tuyên bố: “Mỗi đô la bị chi tiêu sai mục đích là một đô la bị lấy đi khỏi một cá nhân đủ điều kiện, dễ bị tổn thương đang cần Medicaid. Hành động này nhấn mạnh cam kết vững chắc của chúng tôi đối với tính toàn vẹn của chương trình, bảo vệ tiền thuế của người dân và đảm bảo các quyền lợi được dành riêng cho những người đủ điều kiện theo luật định.”





Các tiểu bang trong danh sách CMS cho biết họ đang tuân thủ luật.





“Việc chi tiền cho một chương trình phúc lợi y tế được Quốc Hội phê duyệt giúp mọi người được điều trị khẩn cấp ung thư, chạy thận nhân tạo và thuốc chống đào thải cho cấy ghép nội tạng, rõ ràng không phải là lãng phí, gian lận và lạm dụng,” Mike Faulk, Phó Giám đốc Truyền thông của Bộ Trưởng Tư Pháp Washington Nick Brown, cho biết.





Các hồ sơ cho thấy nhân viên Medicaid của Washington đã bị CMS khảo tra về các khoản thanh toán liên bang bao gồm chăm sóc khẩn cấp và thai sản cho người nhập cư không có tư cách pháp lý.





Những email là bằng chứng về việc giới chức Illinois đã gặp CMS và tìm kiếm gia hạn để chia sẻ dữ liệu. CMS đã từ chối yêu cầu đó và các cơ quan quản lý liên bang đã nói với tiểu bang rằng khoản tài trợ của họ có thể bị giữ lại.





“Hàng ngàn cư dân Illinois dựa vào các chương trình này để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng một cách hợp pháp mà không sợ bị trục xuất,” Melissa Kula, phát ngôn viên của Sở Y tế và Dịch vụ Gia đình Illinois, cho biết, đồng thời lưu ý rằng bất kỳ khoản cắt giảm nào của liên bang cũng sẽ là “không thể” để tiểu bang có thể bù đắp vào.





Shastri tường trình từ Milwaukee.

Bài phóng sự do KFF Health News thực hiện. KFF Health News là cơ quan truyền thông quốc gia chuyên cung cấp thông tin chuyên sâu về các vấn đề y tế – một trong những chương trình hoạt động chính của KFF – nguồn thông tin độc lập về nghiên cứu chính sách y tế, thăm dò ý kiến, và báo chí. KFF Health News là nhà xuất bản của California Healthline, một dịch vụ độc lập về biên tập thuộc Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe California.