Hôm nay,  

Chính quyền Trump điều tra các bang Dân Chủ về chi tiêu Medicaid cho di dân

05/09/202515:41:00(Xem: 36)

Dr. Oz

Mehmet Oz, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid, xuất hiện tại Đồi Capitol ở Washington vào ngày 14 tháng 3 năm 2025. Cơ quan của ông đang rà soát các khoản thanh toán Medicaid cho những người nhập cư không có tình trạng pháp lý thường trú để đảm bảo không có lãng phí, gian lận hoặc lạm dụng. (Ảnh AP/Ben Curtis, Hồ sơ)

Chính quyền Tổng Tống Donald Trump đang mở rộng chiến dịch trấn áp nhập cư sang mạng lưới chăm sóc sức khỏe, tiến hành điều tra chi tiêu Medicaid tại ít nhất sáu tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo. Đây là những tiểu bang cung cấp bảo hiểm y tế đầy đủ cho người nhập cư không giấy tờ, nghèo và khuyết tật sống tại Hoa Kỳ.

Theo hồ sơ mà KFF Health News và The Associated Press thu thập được, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) đang rà soát các khoản thanh toán chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư không có giấy tờ để bảo đảm không có bất kỳ lãng phí, gian lận hoặc lạm dụng nào. Mặc dù thừa nhận rằng các tiểu bang có thể tính với chính phủ liên bang chi phí Medicaid của dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và thai sản cho người nhập cư không giấy tờ, giới chức liên bang đã gửi thư thông báo cho các cơ quan y tế tiểu bang ở California, Colorado, Illinois, Minnesota, Oregon và Washington, cho biết họ đang xem xét các khoản thanh toán của liên bang và tiểu bang cho các dịch vụ y tế như thuốc theo toa và chuyên khoa.

Cơ quan liên bang đã báo với các tiểu bang rằng họ đang xem lại các yêu cầu bồi thường như một phần trong cam kết duy trì tính toàn vẹn tài chính của Medicaid. California được cho là “mục tiêu” nhắm đến nhiều nhất, sau khi tiểu bang này gửi phúc trình về chi phí quá cao cho chính phủ liên bang đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người nhập cư không có tư cách pháp lý. Con số ít nhất $500 triệu đô la, dấy lên mối đe dọa về một vụ kiện có thể diễn ra.

“Nếu CMS xác định rằng California đang sử dụng tiền liên bang để chi trả hoặc trợ cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những cá nhân không có hồ sơ di trú hợp lệ – những đối tượng mà luật pháp cấm tài trợ liên bang, CMS sẽ kiên trì theo đuổi tất cả các chiến lược thực thi có sẵn, bao gồm luật hiện hành, cắt giảm tài chính từ liên bang và có thể kiện California lên ​​Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ,” theo lá thư của CMS ghi ngày 18 Tháng Ba.

Các cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua dự luật “To, Đẹp” để cắt giảm số tiền mà người đóng thuế phải đóng cho ngân sách chăm sóc sức khỏe người nhập cư. Chính quyền cũng đang loại những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ khỏi danh sách Medicaid.

Các chuyên gia chính sách y tế cho rằng những hành động này có thể cản trở việc chăm sóc, khiến các bệnh viện, phòng khám và các nhà cung cấp dịch vụ an sinh xã hội khác dễ bị ảnh hưởng về mặt tài chính. Một số tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo như California, Illinois và Minnesota, đã phải chấm dứt hoặc thu hẹp chương trình Medicaid dành cho người nhập cư do chi phí tăng vọt. Colorado cũng đang xem xét việc cắt giảm do chi phí quá cao.

Trong lúc đó, 20 tiểu bang đang phản đối chiến dịch đàn áp nhập cư của Trump bằng cách kiện chính quyền vì đã giao dữ liệu của hàng triệu người ghi danh Medicaid cho giới chức trục xuất. Một chánh án liên bang đã tạm thời chặn hành động này. Bộ Trưởng Tư Pháp California, Rob Bonta, người gửi đơn kiện, cho biết chính quyền Trump đang phát động một cuộc tấn công chính trị vào các tiểu bang chấp nhận người nhập cư trong các chương trình Medicaid.

“Tất cả ý tưởng nói rằng có sự lãng phí, gian lận và lạm dụng là bịa đặt,” ông Bonta nói. “Nó là nguỵ tạo. Đó là một cụm từ chung chung mà họ sử dụng để biện minh cho chương trình nghị sự chống người nhập cư đã được định sẵn của họ.”

Trump nhắm vào di dân

Người nhập cư không có giấy tờ thường trú không đủ điều kiện ghi danh toàn phần cho bảo hiểm Medicaid. Tuy nhiên, chính phủ liên bang trả cho tiểu bang chi phí chăm sóc khẩn cấp và chăm sóc thai sản đối với bất kỳ người nào.

Mười bốn tiểu bang và Washington, D.C. đã mở rộng chương trình Medicaid bằng nguồn ngân sách của mình để chi trả cho trẻ em có thu nhập thấp không có tư cách pháp lý. Bảy trong số các tiểu bang này, cùng với Washington, D.C., cũng đã cung cấp bảo hiểm đầy đủ cho một số người nhập cư trưởng thành chưa có giấy tờ hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Chính quyền Trump dường như chỉ nhắm vào các tiểu bang này. Ví dụ, Utah, Massachusetts và Connecticut, những tiểu bang chỉ cung cấp bảo hiểm Medicaid cho trẻ em nhập cư, vẫn chưa nhận được thư của CMS. CMS từ chối cung cấp danh sách các tiểu bang mà họ đang nhắm đến.

Giới chức liên bang cho biết họ có quyền và trách nhiệm pháp lý trong việc giám sát các tiểu bang về việc chi tiêu sai mục đích cho bảo hiểm y tế cho người nhập cư và đang thực hiện "hành động quyết liệt để ngăn chặn điều đó.”

Phát ngôn viên của CMS, cô Catherine Howden nói về cuộc điều tra đối với các tiểu bang được chọn: “Đó là vấn đề mà nhà nước lo ngại rằng một số bang đã đẩy giới hạn của luật Medicaid để cung cấp lợi ích mở rộng cho cá nhân đang cư trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Việc giám sát nhằm bảo đảm quỹ liên bang được dành riêng cho cá nhân đủ điều kiện hợp pháp, không phải cho các cuộc thử nghiệm chính trị vi phạm luật pháp.”

Các nhà nghiên cứu chính sách y tế và các nhà kinh tế nói rằng, sẽ ngăn chặn được những tốn kém trong quá trình chăm sóc cho bệnh nhân thông qua việc cung cấp bảo hiểm Medicaid cho người nhập cư để cung cấp các dịch vụ phòng ngừa và điều trị các bệnh mãn tính. Nó cũng làm giảm việc tăng phí bảo hiểm và số lượng dịch vụ chăm sóc không được bồi thường cho các bệnh viện và phòng khám.

Francisco Silva, Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Hiệp hội Chăm sóc Sức khỏe Cơ bản California, cho biết chính quyền Trump đang đe dọa sẽ đẩy chi phí chăm sóc sức khỏe lên cao và khiến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc trở nên khó khăn hơn.

 

“Hậu quả sẽ là các phòng cấp cứu trở nên quá tải đến mức xe cứu thương phải chuyển hướng đi nơi khác và những người trong tình trạng khẩn cấp thực sự không thể vào bệnh viện, cùng với các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng như dịch bệnh bùng phát.”

California đã áp dụng chính sách chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, cung cấp bảo hiểm cho 1,6 triệu người nhập cư không có tư cách pháp lý. Việc mở rộng, được triển khai từ năm 2016 đến năm 2024, ước tính sẽ tiêu tốn $12,4 tỷ đô la trong năm nay. Trong đó, $1,3 tỷ đô la được chính phủ liên bang chi trả cho các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và liên quan đến thai sản.

Khi California khai triển chương trình mở rộng, tiểu bang đã gửi cho chính phủ liên bang về chi phí chăm sóc dành cho người nhập cư không có tư cách pháp lý - những chi tiết chưa từng được báo cáo trước đây, theo lời các cựu quan chức tiểu bang đã chia sẻ với KFF Health News và AP. Tiểu bang đã lập hóa đơn không phù hợp cho các dịch vụ như dịch vụ sức khỏe tâm thần và cai nghiện, thuốc theo toa và chăm sóc nha khoa.

Jacey Cooper, cựu giám đốc Medicaid của California từ năm 2020 đến năm 2023, cho biết bà đã phát hiện ra lỗi này và báo lên các cơ quan quản lý liên bang. Cooper cho biết tiểu bang đã nỗ lực hoàn trả ít nhất $500 triệu đô la mà chính phủ liên bang chỉ ra.

“Khi xác định được vấn đề, tôi nghĩ rằng việc báo cáo là thực sự quan trọng và chúng tôi đã làm như vậy,” bà Cooper nói. “Chúng tôi rất coi trọng việc lãng phí, gian lận và lạm dụng.”

Hiện vẫn chưa rõ số tiền đó đã được hoàn trả hay chưa. Cơ quan Medicaid của tiểu bang cho biết họ không biết CMS đã tính toán số tiền chi trả vượt mức như thế nào. Phát ngôn viên Tony Cava cho biết: “Không biết số tiền đó bao gồm những gì, trong khoảng thời gian nào và liệu số tiền đó có được thu hay không và khi nào.”

California có một chương trình Medicaid rất phức tạp. Chương trình này phục vụ dân số đông nhất cả nước, gần 15 triệu người, với ngân sách gần $200 tỷ đô la trong năm tài chính này.

Matt Salo, một chuyên gia Medicaid quốc gia, cho biết những sai sót theo dạng này xảy ra ở các tiểu bang trên khắp cả nước, vì chương trình này dày đặc các quy định chồng chéo của liên bang và tiểu bang. Salo và các nhà phân tích chính sách khác đồng ý rằng các tiểu bang có thẩm quyền quản lý các chương trình Medicaid của họ theo cách họ thấy phù hợp và loại bỏ việc sử dụng sai mục đích quỹ liên bang.

Michael Cannon, giám đốc nghiên cứu chính sách y tế tại Viện Cato, cho biết hành động của chính quyền Trump “đang áp bức một nhóm thiểu số mà những người có quyền lực không ưa thích.”

“Chính quyền Trump không thể khẳng định tác động này có liên quan gì đến việc duy trì tính toàn vẹn tài chính của chương trình Medicaid,” Cannon nói. “Có rất nhiều mối đe dọa lớn hơn đối với tính toàn vẹn tài chính của Medicaid, lập luận đó chỉ không thuyết phục.”

 

Bảo hiểm Medicaid của di dân bị tấn công

Đảng Cộng Hòa đã có chủ ý trong kế hoạch chi tiêu y tế cho người nhập cư theo nhiều cách khác nhau. Luật chi tiêu của Đảng Cộng Hòa, mà Trump gọi là “Dự luật To Đẹp” sẽ giảm mức hoàn trả cho các tiểu bang trên toàn quốc vào Tháng Mười năm 2026. Ví dụ, tại California, mức hoàn trả liên bang cho người nhập cư không có tư cách pháp lý sẽ giảm xuống còn 50% cho các dịch vụ khẩn cấp, giảm từ 90% cho nhóm dân số được mở rộng Medicaid, theo Cava.

Chính quyền Trump cũng đang thu hẹp phạm vi bảo hiểm Medicaid đối với những người nhập cư có tư cách pháp lý tạm thời, những người trước đây đã được bảo hiểm. Hồi Tháng Tám, chính quyền Trump đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp cho các tiểu bang phúc trình hàng tháng, chỉ ra những người ghi danh mà tư cách pháp lý của họ không được Bộ Nội An chấp nhận.

Quản trị viên CMS Mehmet Oz cho biết trong một tuyên bố: “Mỗi đô la bị chi tiêu sai mục đích là một đô la bị lấy đi khỏi một cá nhân đủ điều kiện, dễ bị tổn thương đang cần Medicaid. Hành động này nhấn mạnh cam kết vững chắc của chúng tôi đối với tính toàn vẹn của chương trình, bảo vệ tiền thuế của người dân và đảm bảo các quyền lợi được dành riêng cho những người đủ điều kiện theo luật định.”

Các tiểu bang trong danh sách CMS cho biết họ đang tuân thủ luật.

“Việc chi tiền cho một chương trình phúc lợi y tế được Quốc Hội phê duyệt giúp mọi người được điều trị khẩn cấp ung thư, chạy thận nhân tạo và thuốc chống đào thải cho cấy ghép nội tạng, rõ ràng không phải là lãng phí, gian lận và lạm dụng,” Mike Faulk, Phó Giám đốc Truyền thông của Bộ Trưởng Tư Pháp Washington Nick Brown, cho biết.

Các hồ sơ cho thấy nhân viên Medicaid của Washington đã bị CMS khảo tra về các khoản thanh toán liên bang bao gồm chăm sóc khẩn cấp và thai sản cho người nhập cư không có tư cách pháp lý.

Những email là bằng chứng về việc giới chức Illinois đã gặp CMS và tìm kiếm gia hạn để chia sẻ dữ liệu. CMS đã từ chối yêu cầu đó và các cơ quan quản lý liên bang đã nói với tiểu bang rằng khoản tài trợ của họ có thể bị giữ lại.

“Hàng ngàn cư dân Illinois dựa vào các chương trình này để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng một cách hợp pháp mà không sợ bị trục xuất,” Melissa Kula, phát ngôn viên của Sở Y tế và Dịch vụ Gia đình Illinois, cho biết, đồng thời lưu ý rằng bất kỳ khoản cắt giảm nào của liên bang cũng sẽ là “không thể” để tiểu bang có thể bù đắp vào.

Shastri tường trình từ Milwaukee.

 

Bài phóng sự do KFF Health News thực hiện. KFF Health News là cơ quan truyền thông quốc gia chuyên cung cấp thông tin chuyên sâu về các vấn đề y tế – một trong những chương trình hoạt động chính của KFF – nguồn thông tin độc lập về nghiên cứu chính sách y tế, thăm dò ý kiến, và báo chí. KFF Health News là nhà xuất bản của California Healthline, một dịch vụ độc lập về biên tập thuộc Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe California.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

J101. Parosata Jātaka-- Bạn cần trí tuệ hơn là cần thần thông để làm ra phép lạ. Tóm tắt: Các vị sư kinh ngạc trước khả năng của Trưởng lão Sāriputta trong việc khám phá những ẩn ý của giáo lý. Đức Phật giải thích rằng ngài Sāriputta cũng đã làm được điều này trong quá khứ và chứng minh cách ngài đã diễn giải chính xác những lời cuối cùng của Bồ Tát trong một kiếp trước.

Mỹ vẫn chưa đưa ra định nghĩa rõ ràng về "chuyển tải", ngay cả khi áp đặt mức thuế 40% đối với hàng hóa chuyển hướng qua Việt Nam, ví dụ - gấp đôi mức thuế 20% đối với sản phẩm Việt Nam.

- Thị Trường Lao Động Mỹ Suy Giảm Trong Tháng Tám. - Trump Ký Lệnh Hành Pháp Đổi Tên Bộ Quốc Phòng Thành Bộ Chiến Tranh. - ICE Bố Ráp Nhà Máy Hyundai, Georgia. Trump Chiêu Đãi Các Tỷ Phú Công Nghệ, Nghe Những Lời Khen ‘Nức Mũi’. Người Dân DC Áp Lực QH Buộc Trump Chấm Dứt Chiếm Đóng Thủ Đô. - Cựu Tổng Thống Biden Phẫu Thuật Điều Trị Ung Thư Da. - Thống Đốc New York Ký Lệnh Hành Pháp Cho Phép Các Tiệm Thuốc Chích Vaccine Covid. - Putin: ‘Quân đội Tây phương đến Ukraine Sẽ là Mục Tiêu Chính Đáng’. - Nhật Bản Hoan Nghênh Trump Giảm Thuế Quan Cho Xe Hơi Và Các Hàng Hóa Khác. - Hai Tiêm kích F-16 Venezuela Bay Sát Tàu Khu Trục Mỹ.

Tình cờ, cộng đồng Việt ở Mỹ từ đầu năm đến giờ đã được xem đến ba cuốn phim ma Việt Nam: ma cà rồng trong Người Mặt Trời, ma da trong Thám Tử Kiên Kỳ Án Không Đầu, và nay là ma giữ của trong Út Lan Oán Linh Giữ Của.

Ngày 19 tháng 8 năm 2025. Ngoài các trường hợp phạm tội và ở lại quá hạn, một số ít chiếu khán sinh viên đã bị thu hồi vì “ủng hộ cho khủng bố.” Các tội danh bao gồm các hành vi không bạo lực như lái xe khi say rượu (DUI), cũng như các tội nghiêm trọng hơn như hành hung, trộm cắp và ủng hộ khủng bố—nếu họ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Palestine.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa phê chuẩn kế hoạch điều động tối đa 600 luật sư quân đội sang Bộ Tư pháp để đảm nhiệm vai trò thẩm phán di trú tạm thời, theo bản ghi nhớ mà Associated Press tiếp cận được. Các nhóm gồm 150 luật sư — cả quân sự và dân sự — sẽ bắt đầu làm việc “càng sớm càng khả thi”, với danh sách đầu tiên dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Thời hạn phục vụ là 179 ngày, có thể gia hạn

Sky River Casino kỷ niệm cột mốc 3 năm hoạt động bằng một chuỗi sự kiện tháng 9 chưa từng có, nổi bật với chương trình biếu tặng “Touchdown để Nhận Xe Bán Tải trị giá $400,000” và một chiến thắng jackpot nửa triệu đô la gần đây, thể hiện cam kết mang đến các trải nghiệm chơi game đổi đời cho khách hàng.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền Donald Trump mở cuộc tấn công toàn diện vào hệ thống y tế công cộng, do Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (H.H.S.) Robert F. Kennedy Jr. dẫn dắt. Tuần trước, chiến dịch này leo thang: Kennedy thúc ép sa thải Susan Monarez, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (C.D.C.), sau khi bà từ chối hạn chế tiếp cận vaccine. Trump đã đưa Jim O’Neill, phó tá của Kennedy, thay thế; luật sư Monarez cho rằng việc sa thải “không hợp pháp.”

Các công ty Mỹ đã thông báo cắt giảm gần 86.000 việc làm trong tháng 8, tăng 39% so với tháng trước, theo CGC. Con số này cho thấy số lượng cắt giảm việc làm lớn nhất trong tháng 8 kể từ năm 2020, trùng hợp với sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Trump lui bước với Nhật Bản, giảm thuế quan còn 15%, trong khi vẫn chơi xấu hàng nhập từ Việt Nam, giữ 20% rào thuế quan với hàng Việt và 40% cho hàng trung chuyển, bất kể Việt Nam đã cúng đất Hưng Yên cho Trump làm khách sạn và sân golf, và mời Trump vào Kháng Hội mở tòa tháp.

Chuyên gia tuyên truyền của Điện Kremlin tuyên bố rằng bà Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia, đã đột ngột tước quyền an ninh của 37 quan chức CIA hiện tại và trước đây, trực tiếp là kết quả của cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump ở Alaska vào tháng trước.

- Bộ Trưởng Y Tế Kennedy Điều Trần, Muốn ‘Thay Máu’ CDC. - Ba Tiểu Bang Dân Chủ Lập Liên Minh Chăm Sóc Sức Khỏe Bảo Vệ Quyền Chích Vaccine. - California: Nhân Viên Chăm Sóc Khẩn Cấp Bị Sa Thải Vì Chế Giễu Bệnh Nhân. - Trump Mượn Chiến Tranh Ukraine Áp Lực TCPV Vụ Kiện Thuế Quan. - Đơn Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp Ở Mỹ Tăng. - Bồ Đào Nha Tuyên Bố Quốc Tang Sau Vụ Tai Nạn Tàu Điện. - Chủ Tịch Liên Đoàn Quyền Anh Việt Nam Là Nghi Can Vụ Buôn Ma Túy Vào Úc. - Nga Lên Án Mỹ Vụ Không Kích Tàu Venezuela. - Washington Kiện Chính Quyền Trump Về Việc Đưa Vệ Binh Quốc Gia Vào Thành Phố. - Tin Tặc Trung Quốc Có Thể Đã Đánh Cắp Dữ Liệu Của Gần Như Mọi Người Mỹ, - Fed Cảnh Báo Lạm Phát Hàng Hóa Tăng Do Thuế, Kinh Tế Mỹ Đối Diện Nhiều Sức Ép. - MAGA Biến Căng Thẳng Mỹ–Ấn Thành Cuộc Chiến Văn Hóa. - Biểu Tượng Thời Trang Ý Giorgio Armani Qua Đời.

(HOA KỲ, ngày 3 tháng 9, Reuters) – Thượng Viện California hôm thứ Tư đã biểu quyết và thông qua luật cho phép bán loại xăng pha ethanol ở mức cao hơn, với hy vọng sẽ giúp người dân bớt khổ sở với giá xăng.

(HOA KỲ, ngày 4 tháng 9, NYTimes) – Hôm Thứ Tư, Thẩm phán Allison D. Burroughs (Tòa Án Liên Bang tại Boston) ra phán quyết rằng chính phủ Trump đã phạm luật khi lấy lý do chống chủ nghĩa bài Do Thái để đóng băng hàng tỷ MK quỹ nghiên cứu liên bang của Đại học Harvard.

Florida tuyên bố sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ bãi bỏ toàn bộ quy định bắt buộc tiêm chủng, kể cả đối với học sinh, đi ngược lại một chính sách mà giới y tế công cộng từ nhiều thập niên nay xem là biện pháp hữu hiệu để ngăn bệnh truyền nhiễm.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.