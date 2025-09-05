Hôm nay,  

Quận Cam Ra Mắt Và Trình Chiếu Phim Ma ‘Út Lan Oán Linh Giữ Của’

05/09/2025
út lan 2

Nhiều người đến tham dự buổi trình chiếu phim Phim Út Lan the Guardian Demon (Út Lan Oán Linh Giữ Của) vào tối ngày thứ Ba, 2 tháng 9, tại rạp Cinema Century Orange XD đặc biệt chú ý đến gương mặt xinh xắn, ngây thơ của diễn viên Mai Cát Vi. Cô diễn viên chỉ mới 16 tuổi đã cùng đạo diễn Trần Trọng Dần có mặt để tiếp chuyện, chụp hình lưu niệm với khách mời. Nhưng ít người lại nghĩ gương mặt hồn nhiên tuổi học trò này lại xuất hiện trong vai con ma của cuốn phim Việt Nam kinh dị thuộc hàng bậc nhất trong năm nay.

 

Tình cờ, cộng đồng Việt ở Mỹ từ đầu năm đến giờ đã được xem đến ba cuốn phim ma Việt Nam: ma cà rồng trong Người Mặt Trời, ma da trong Thám Tử Kiên Kỳ Án Không Đầu, và nay là ma giữ của trong Út Lan Oán Linh Giữ Của. Nếu so sánh giữa ba cuốn phim ma này, Út Lan là phim kinh dị, ghê sợ hơn cả. Khán giả có thể nhận ra rằng đây là một trong số ít phim ma chỉ khai thác thuần túy yếu tố kinh dị để làm nền cho toàn cốt truyện. Không cần phải lồng thêm chuyện tình yêu với những cảnh sex, hay những màn đua xe ngoạn mục để thu hút khán giả. Chỉ ma thôi là đủ!

 

Truyện phim xoay quanh một con ma giữ của cho một gia đình giàu có họ Mã ở miền quê Nam Bộ. Ma giữ của là một chuyện ma dân gian khá phổ biến của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phim bắt đầu với cái chết trong kinh hoàng của bà Dung, là vợ ông Danh, một trong hai người con trai của ông Mã. Chính ông Danh cũng chết bi thảm vào cuối phim trong khi nỗ lực độc chiếm kho báu của cha để lại. Hai nhân vật chính là Lan (Phương Thanh), một người con gái mới mất cha từ phương xa đến xin làm người giúp việc ở nhà ông Danh; và Sơn (Quốc Trường) là một nhà văn, cũng là cháu của bà Dung, đến tìm hiểu cái chết bí ẩn của người dì. Cả hai đã lần tìm ra manh mối về câu chuyện thương tâm của hồn ma giữ của, và cuối phim giúp cho oan linh được siêu thoát.

 

Chỉ dựa vào yếu tố kinh dị, Út Lan Oán Linh Giữ Của sử dụng hầu hết các kỹ xảo điện ảnh thường gặp ở những phim ma kinh điển. Phim làm khán giả phải lạnh gáy, giật thót mình từ đầu đến cuối, không ít lần rú lên từng hồi trong rạp. Nhiều hình ảnh rùng rợn nhất trong phim ma, phim zombie, phim quái vật của Holywood cũng có trong phim Út Lan: ánh sáng chập chờn; bóng ma ẩn hiện trong sương khói; ma phản chiếu qua gương; ma trong lu nước, ma trong giếng; ma hiện nguyên hình như một con quái vật gớm ghiếc, giết người theo kiểu máu đổ đầu rơi… Một yếu tố kinh dị độc đáo khác được phim khai thác là hình ảnh con ma một người hai thân. Kỹ thuật âm thanh và ánh sáng khá tốt, góp phần tăng thêm độ kinh sợ của phim.

 

Một điểm đáng khen nữa của phim là khai thác được những nét đẹp đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những cánh đồng lúa thanh bình, cảnh chiếc xe lam chở khách đi qua những con đường tỉnh lộ bụi đất. Nhiều nhân vật trong phim sử dụng ngôn ngữ đậm chất bình dân của người dân quê Nam Bộ. Nhân vật nữ chính là Lan thể hiện những đức tính của một cô gái quê: nhân hậu, trung thực, hiếu thảo, không tham lam. Triết lý của phim cũng là nếp suy nghĩ của người nông dân Miền Nam: tham thì thâm, ở hiền gặp lành. Phim cũng dàn dựng sống động một số sinh hoạt trong đời sống dân gian: cảnh họp chợ làng xã, phong tục cúng kiến, cảnh hát bội… Đặc biệt phải kể đến sự huyền bí của cảnh nghi thức ếm bùa, đọc thần chú để tế sống trinh nữ, tạo ra oán linh giữ của, làm người xem liên tưởng đến truyền thuyết về đội binh ma bảo vệ mộ Tần Thủy Hoàng.

 

Cũng có thể vì chỉ tập trung khai thác sự sợ hãi, phim có phần hơi quá lạm dụng những cảnh kinh dị ở cường độ cao. Nhiều màn kinh dị quá có khi trở nên nhàm, làm khán giả… bớt sợ. Những phim kinh dị kinh điển thường có những khoảng lặng mà đáng sợ, làm tăng dần sự căng thẳng, để khi ma xuất hiện đạt hiệu ứng cao nhất.

 

Kịch bản khá đơn giản, không có yếu tố bất ngờ, một số chi tiết thiếu logic. Khán giả không hiểu tại sao trong phim Sơn có thêm cái nghề nhà văn trong phim, mà anh cũng chẳng diễn xuất gì cho vai trò này. Cứ để anh là người cháu đi tìm hiểu cái chết của người dì có lẽ là đủ. Còn Lan có khi là một cô gái quê mùa chất phát, nhưng đôi khi lại lên giọng triết lý, dạy đời cả với chủ của mình.

 

Có thể vì đạo diễn dàn dựng tập trung nhiều cho những hình ảnh ma quái, những pha kinh dị cường độ cao, cho nên cả hai diễn viên chính (Phương Thanh và Quốc Cường) không có cơ hội để diễn xuất, thủ vai khá mờ nhạt. Vai diễn hay nhất thuộc về diễn viên phụ Mạc Văn Khoa trong vai ông Danh. Với gương mặt thể hiện được nhiều cảm xúc, trạng thái tâm lý khác nhau, một Mạc Văn Khoa đa nhân cách đã làm tăng thêm không khí ma quái, bí ẩn cho cuốn phim.

 

Phim Út Lan Oán Linh Giữ Của bắt đầu công chiếu tại Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 9 năm 2025. Tại Quận Cam phim chiếu ở một số rạp Regal , AMC… Với những người mê phim ma, muốn tìm cảm giác mạnh, đây có thể là một cuốn phim đáng xem. (VB)

“Nếu lời này đến được với quý vị, nghĩa là Israel đã thành công giết tôi và làm câm lặng tiếng nói của tôi. Tạ ơn Thượng Đế, tôi đã dốc hết sức để làm chỗ dựa và tiếng nói cho đồng bào, từ khi mở mắt nhìn đời trong những con hẻm của trại tị nạn Jabalia. Ước mong của tôi là sống đủ lâu để cùng gia đình trở về quê gốc ở Asqalan (Al-Majdal) đang bị chiếm. Nhưng ý Chúa đã định, và định mệnh đã an bài. Tôi đã nếm trải mọi nỗi đau, mất mát, nhưng chưa từng ngần ngại nói sự thật – không bóp méo, không xuyên tạc – để Chúa làm chứng cho những kẻ đã im lặng, đã chấp nhận để chúng tôi bị giết, đã làm ngơ trước thi thể rã rời của phụ nữ và trẻ em, không làm gì để chặn cuộc tàn sát kéo dài hơn một năm rưỡi này. Tôi giao phó cho quý vị Palestine – viên ngọc trong vương miện Hồi giáo, nhịp tim của mọi con người yêu tự do. Tôi giao phó những trẻ em vô tội, chưa kịp mơ ước hay sống yên bình, đã bị nghiền nát dưới ngàn tấn bom đạn. Xin đừng để xiềng xích làm câm lặng tiếng nói...

Trong hai ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2025, cộng đồng nghệ thuật người Việt tại Quận Cam đã chào đón họa sĩ Đào Hải Triều từ San Jose đến triển lãm tranh cá nhân với chủ đề “Vital – Sức Sống” tại hội trường nhật báo Người Việt, thành phố Westminster, trái tim văn hóa của Little Saigon. Với gần 50 tác phẩm đủ kích thước sử dụng đa chất liệu như sơn dầu, acrylic, màu nước và một vài tác phẩm điêu khắc, triển lãm là bản hòa tấu sắc màu, phản ánh chiều sâu tâm hồn, ký ức và hy vọng. Tác phẩm của họa sĩ Đào Hải Triều vừa trừu tượng, vừa chan chứa tinh thần quê hương, như lời tri ân gởi đến quá khứ và niềm tin vào tương lai.

Từ thứ Bảy ngày 19 đến Chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2025 tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt: Triển lãm tranh “Sức Sống-Vital” của họa sĩ (HS) Đào Hải Triều (hiện đang sống tại San Jose) do Hội Sáng Tạo Nghệ Thuật và Âm Nhạc Cho Người Mỹ Gốc Việt (VASCAM - The Vietnamese American Society for Creative Arts and Music) hỗ trợ tài chính một phần. Hội VASCAM không đứng ra tổ chức 100% như những lần trước vì VASCAM không có nhân sự tại Little Saigon. Nhưng VASCAM muốn hỗ trợ vì cảm mến tài năng và niềm đam mê sáng tạo của HS Đào Hải Triều.

Vào tối ngày Thứ Bảy 7 tháng 6 năm 2025, tại quán Coffee Factory thành phố Westminster, nhạc sĩ Nguyên Quang đến từ Sacramento sẽ có một đêm nhạc mang tên “Hạnh Phúc Vẫn Còn Đây” dành cho thân hữu, khách mời. Nhân dịp này, anh có đôi lời tự sự để giới thiệu mình đến với giới yêu âm nhạc ở hai miền Nam - Bắc California.

Cuốn phim tài liệu ngắn cảm động và sâu sắc “On Healing Land, Birds Perch” (“Đất Lành, Chim Đậu”), do Naja Phạm Lockwood đạo diễn, sẽ có buổi công chiếu ra mắt tại Quận Cam vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, 2025, lúc 7:00 giờ tối tại Rạp Lido, số 3459 via Lido, Newport Beach. Sau buổi chiếu sẽ là phần thảo luận cùng các nhà làm phim và khách mời đặc biệt. Buổi chiếu phim do Orange County Film Society thực hiện, với sự phối hợp của Newport Beach Film Festival, và Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA).

Dark Star Pictures giành được quyền phát hành Người Mặt Trời (DAYDREAMERS), cuốn phim thriller ma cà rồng của nhà sản xuất kiêm đạo diễn Timothy Linh Bùi (BA MÙA/THREE SEASONS, RỒNG XANH/GREEN DRAGON). Ngày 2 tháng 5, Người Mặt Trời sẽ được khởi chiếu tại 15 rạp ở Mỹ, sau đó sẽ được mở rộng thêm. Tới ngày 3 tháng 6, phim sẽ được chiếu trên các nền tảng TVOD chính. Nhà phát hành Dark Star Pictures, cùng với rạp The Frida Cinema và Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ tổ chức một buổi ra mắt phim vào 7:30pm tối thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, 2025 tại rạp The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana. Đạo diễn Timothy Linh Bùi sẽ trò chuyện cùng với Eric Nông, Giám đốc Nghệ thuật của Viet Film Fest, và khán giả sau buổi chiếu. Vé có thể mua tại rạp hoặc trang nhà: https://thefridacinema.org/movies/daydreamers/

Buổi ra mắt tuyển tập "Nguyễn Thị Khánh Minh, Bằng hữu & Văn chương – Tạp chí Ngôn Ngữ ấn bản đặc biệt" cho thấy sự đóng góp, quý trọng của nhiều nhà văn, nhà thơ đối với nhà thơ nữ này. Độ dày sách này là 544 trang, dày gấp nhiều lần các thi tập trước kia của nhà thơ nữ này. Nơi đây cũng lưu giữ những ký họa, tranh bìa, thủ bút, thơ tặng, bình luận từ hơn 40 văn nghệ sĩ cho Nguyễn Thị Khánh Minh, trong đó có các tên tuổi lớn như Thầy Tuệ Sỹ, Bùi Giáng, Đinh Cường, Đinh Trường Chinh, Trịnh Cung, Trương Đình Uyên, Lê Thánh Thư, Đỗ Hồng Ngọc, và nhiều người khác.

HỘI TÂY BAN CẦM CỔ ĐIỂN VIỆT MỸ (VACGS) Trân trọng kính mời quý bạn yêu nhạc guitar cổ điển tham dự buổi họp mặt THÁNG 3 NĂM 2025 với buổi biểu diễn đặc biệt của THE DUO CK NGÀY: Chủ Nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2025 lúc 1:00 chiều ĐỊA ĐIỂM: Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng tại Fountain Valley 17967 Bushard St, Fountain Valley, CA 92708 Vào cửa tự do

Người ta thường gói ghém một cuộc đời trong dăm ba trang giấy để gọi là hồi ký. Người ta cũng thường dùng thước đo của 10 năm, 20 năm, 30 năm… để hoài niệm một điều gì đó, cho dù là hạnh phúc hay mất mát. Nhưng không dễ gì để tái hiện cả một cuộc đời dài 80 năm, trong đó có lịch sử, có tình yêu, có nhân quả, có triết lý sống, có ân tình, có nghệ thuật, có tài năng… chỉ trong một đêm. Vậy mà, Đêm-Khánh-Ly-80-Tuổi, đã làm được điều đó.
