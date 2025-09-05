Hôm nay,  

Tư Bản Lai: Mô Hình Mới Của Hoa Kỳ?

05/09/202500:00:00(Xem: 10)
mo hinh tu ban

Sau nhiều thập niên gắn liền với thị trường tự do, Hoa Kỳ ngày nay đang thử nghiệm mô hình “tư bản lai,” kết hợp tinh thần thị trường tự do với sự can thiệp trực tiếp của nhà nước. (Nguồn: pixabay.com)

 
Khi chính quyền Trump quyết định rót tiền mua 10% cổ phần Intel, Washington đã không chỉ gửi tín hiệu can thiệp cho một ngành chiến lược, mà còn ngầm tuyên bố rằng nước Mỹ đang thử một công thức mới: “tư bản lai.” Đây không còn là thị trường tự do tuyệt đối như thời các ông trùm thép, cũng chưa phải công hữu hóa kiểu quốc gia hóa toàn bộ. Đó là một hình thức đồng sở hữu, nơi chính phủ trở thành cổ đông trong các doanh nghiệp tư nhân để vừa kiểm soát vừa chia phần lợi nhuận.

Bước ngoặt này đặt ra câu hỏi lớn: phải chăng Hoa Kỳ đang viết lại luật chơi cho chủ nghĩa tư bản của chính mình? Giáo sư Sami Karaca, Trường Kinh doanh Questrom (Đại học Boston), trong một nghiên cứu do Ravi K. Mehrotra Institute tài trợ, nhận định: tư bản không hề cáo chung, nó chỉ “thay da đổi thịt.”

Những Gương Mặt Tư Bản

Người ta thường nói đến chủ nghĩa tư bản như một khối thống nhất, nhưng trên thực tế có nhiều biến thể. Từ nền tảng, tư liệu sản xuất thuộc về tư nhân và động cơ chính yếu là lợi nhuận. Adam Smith từ năm 1776 đã chỉ ra rằng người bán thịt hay làm bánh không lao động vì lòng từ thiện, mà vì quyền lợi của chính họ. Và chính động cơ cá nhân đó, khi vận hành trong một trật tự rộng lớn, đã tạo ra lợi ích cho cộng đồng.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ ai nắm tư liệu sản xuất và ai hưởng lợi nhuận. Từ đó hình thành ba mô hình: thị trường tự do, nhà nước điều khiển, và tài phiệt. Mỹ từng có thời kỳ “tư bản thả nổi” sau Nội Chiến, khi chính phủ gần như buông tay để các tập đoàn tự tung tự tác, mở đường cho “thời đại của các ông trùm.” Ngược lại, Trung Quốc ngày nay là minh chứng cho mô hình nhà nước chọn ngành ưu tiên, còn Nga thể hiện sự tập trung quyền lực kinh tế vào tay một nhóm tài phiệt.

Mỗi mô hình đều mang ưu và khuyết điểm. Thị trường tự do nuôi dưỡng sáng tạo nhưng dễ lấn át quyền lợi người tiêu dùng. Nhà nước điều khiển có thể tạo sức bật, nhưng chọn sai hướng thì lãng phí cả kho ngân sách. Tài phiệt thì điều động vốn nhanh, song lợi ích chỉ chảy vào túi một số ít người.

Những bước đi mới từ Washington

Gần đây, Hoa Kỳ đang tiến gần hơn đến mô hình lai, kết hợp giữa thị trường tự do và sự can dự trực tiếp của nhà nước.

Intel không phải trường hợp duy nhất. Theo Luật Khoa học và CHIPS năm 2022, thời Biden, Intel được hứa 11.1 tỉ Mỹ kim dưới dạng tài trợ và ưu đãi thuế nhằm đẩy mạnh kỹ nghệ chip điện tử Hoa Kỳ. Nhưng đến khi Trump cầm quyền, phương thức thay đổi: thay vì chỉ hỗ trợ và miễn giảm như trước, Washington biến khoản đầu tư ấy thành 10% cổ phần thực thụ. Từ chỗ “tài trợ” dưới Biden, nay thành “đồng sở hữu” dưới Trump – một sự khác biệt căn bản về cách chính phủ can dự vào doanh nghiệp.

Tháng 7/2025, Bộ Quốc phòng đã chi 400 triệu Mỹ kim để mua cổ phiếu ưu đãi của MP Materials, công ty sở hữu mỏ đất hiếm duy nhất tại Hoa Kỳ. Nếu chuyển đổi thành cổ phần thường, chính phủ có thể trở thành cổ đông lớn nhất. Khuynh hướng này, nếu tiếp diễn, có thể tạo thành một dạng “quỹ đầu tư quốc gia” kiểu Mỹ – một điều trước đây chỉ thấy ở các nước như Saudi Arabia hay Trung Quốc.

Chính phủ cũng không ngần ngại đặt ràng buộc: Nvidia và AMD muốn xuất cảng chip sang Trung Quốc phải nộp lại 15% doanh thu từ dòng sản phẩm liên quan. Đây là cách biến giấy phép thành công cụ vừa kiểm soát, vừa chia lợi nhuận.

Tại sao điều này quan trọng

Luật CHIPS dưới thời Biden vẫn theo cách cũ: trợ cấp, ưu đãi thuế, tài trợ nghiên cứu. Còn chính quyền Trump thì đổi luật chơi: biến các khoản rót vốn thành cổ phần. Lý lẽ: nếu chính phủ bỏ tiền, thì cũng phải có quyền chia lợi tức.

So với hàng ngàn tỉ Mỹ kim chi tiêu của liên bang, những khoản đầu tư này chỉ là giọt nước. Nhưng ý nghĩa chính trị và kinh tế thì khác: nó cho thấy Washington không chỉ bảo trợ, mà tham gia trực tiếp. Đó là thay đổi căn bản. Nếu mở rộng sang năng lượng, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, hay bất kỳ lĩnh vực nào có chuỗi cung ứng dễ lung lay trước biến động địa chính trị, “tư bản lai” sẽ đặt ra câu hỏi: doanh nghiệp hay thị trường còn tự do bao nhiêu, và nhà nước sẽ can thiệp đến mức nào?

Nước Mỹ không từ bỏ chủ nghĩa tư bản, mà đang vận hành một thí nghiệm lai giống. Một chút thị trường tự do, thêm chút kiểm soát nhà nước; lai kiểu công hữu xã hội, lai kiểu tài phiệt; có khi còn lai cả kinh nghiệm của Bắc Kinh lẫn Mátxcơva. Câu hỏi là: giống lai này sẽ sinh ra sức bật mới, hay chỉ là con lai dị dạng – vừa không đủ tự do, vừa chẳng đủ kiểm soát. Và bi kịch nhất: sinh con lai mà vẫn mơ nó lớn lên thành người thượng đẳng thuần chủng.

Nguyên Hòa tổng hợp
Nguồn tham khảo: “American capitalism is being remade by state power” được đăng trên trang TheConversation.com.

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
12345Trang sauTrang cuối

Hoa Kỳ đang chứng kiến sự trở lại đáng lo ngại của bệnh sởi, hơn hai thập niên sau khi căn bệnh này từng được tuyên bố loại trừ. Tính đến nay, đã có hơn 1.300 ca sởi được xác nhận và ba ca tử vong trong năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 1992, theo bài viết của Gina Kolata, đăng trên New York Times ngày 20 tháng 8 năm 2025, cập nhật 25 tháng 8. Giới y tế so sánh tình hình hiện nay với mùa đông 1990-1991, khi dịch sởi lan rộng khắp nước Mỹ. Khi ấy, Justin Johnson, 12 tuổi, là một trong 13 đứa trẻ trong một gia đình ở Philadelphia. Cậu nhiễm sởi đầu tiên, rồi bệnh lan sang các anh chị em. Hai người em gái của cậu, Monica và Tina Louise, đều chết trong vòng năm ngày. Gia đình Johnson là thành viên một giáo phái không chích ngừa, và cũng như nhiều gia đình khác, họ coi cái chết là “ý Chúa.”

“Có những ngày tôi mở máy tính và thấy mình phụ trách hơn ba trăm hồ sơ. Tôi biết ngay rằng mình sẽ không bao giờ có thể đọc hết, chứ đừng nói đến việc điều tra công bằng.” – Một nhân viên Văn phòng Dân Quyền (OCR) xin giấu tên, trả lời Washington Post tuần này. Theo ký giả Laura Meckler viết trên tờ Washington Post vào đầu tuần, Văn phòng Dân Quyền (OCR) thuộc Bộ Giáo Dục đã đổi hướng toàn diện dưới quyền Tổng thống Donald Trump. Nếu trước đây cơ quan này tập trung bảo đảm cơ hội bình đẳng cho học sinh da màu và những nhóm dễ bị thiệt thòi, thì nay trọng tâm lại dồn vào các cáo buộc rằng học sinh chuyển giới và học sinh da màu đang được hưởng “ưu thế bất công.”

Một cậu bé ngồi lặng trong lớp, ánh mắt lạc ra cửa sổ. Bữa tối hôm qua của em chỉ là một lát bánh mì khô. Sáng nay, em đến trường với bụng rỗng. Cảnh ấy không diễn ra ở Gaza, mà ở ngay nước Mỹ – giữa một xứ luôn tự hào là hùng mạnh bậc nhất thế giới. Ở Kentucky, giáo viên và học trò âm thầm bỏ thức ăn vào hộp “Blessing Box” để bạn bè, hàng xóm không bị đói. Ở Rhode Island, một cô giáo gom sữa chua, táo, phô mai, sữa tươi từ khay ăn thừa để thành bữa ăn chiều cho những đứa trẻ đến lớp bụng lép. Những sáng kiến nhỏ ấy là phao cứu sinh – nhưng giờ, ngay cả phao cứu sinh cũng chực bị rút đi.

Tổng thống Donald Trump đã sa thải Bà Erika McEntarfer, Ủy viên Cục Thống Kê Lao Động (BLS), vào ngày 1 tháng 8 năm 2025 – ngay sau khi cơ quan này công bố một bản báo cáo thất nghiệp bất lợi. Hành động này đang vấp phải chỉ trích vì có nguy cơ làm suy yếu uy tín của BLS. Nhưng đây không phải lần đầu chính quyền của ông Trump có những bước đi có thể gây tổn hại đến tính toàn vẹn của dữ liệu do chính phủ thu thập, theo phân tích của Sarah James, Phó Giáo sư Chính trị học tại Đại học Gonzaga, đăng trên trang The Conversation.

Cậu bé không khóc. Không rên. Không một tiếng động. Bác sĩ Ibrahim Alashi nhớ lại khoảnh khắc ấy như một nhát dao cứa vào tim. Đứa trẻ chín tuổi nằm bất động trong tay mẹ, chỉ còn da bọc xương, không đủ sức nhấc đầu, và dường như sự sống chỉ còn đọng lại trong hơi thở yếu ớt. “Tôi chưa từng thấy thân thể nào gầy đến thế, chỉ còn da với xương”, NPR ghi lại trong bài viết về nạn đói ở Gaza, đăng vào cuối tháng 7.

Giữa đống gạch vụn và tro bụi ngay trung tâm Dải Gaza, một góc đời sống tưởng đã bị xóa sổ nay bỗng hồi sinh — bằng những trang sách. ‘Eqraa Ketabak’, nghĩa là Hãy Đọc Sách Của Bạn, là một gian hàng đơn sơ đặt giữa đường phố tan hoang trong trại tị nạn Nuseirat. Sách được xếp ngay ngắn trên những tấm ván gỗ tạm, bìa màu rực rỡ nổi bật giữa gam xám của chiến tranh. Đủ loại sách – tiểu thuyết, thơ, triết học, đức tin – hiện diện như những mảnh ghép cuối cùng còn sót lại của một nền văn hóa bị bức tử.

Một bài báo đăng trên New York Times vào cuối tháng 6 ghi nhận hiện tượng ngày càng nhiều giám mục Công Giáo La Mã trên khắp Hoa Kỳ đang lên tiếng phản đối cách đối xử tàn bạo với người di dân, khi chính quyền Trump leo thang chiến dịch trục xuất di dân hung hăng, phi nhân tính. Trong nhiều năm, nhiều giám mục chủ yếu tham gia chính trị vào việc chấm dứt phá thai hơn bất kỳ vấn đề nào khác. Nhiều người ủng hộ hành động của Tổng Thống Trump nhằm lật ngược phán quyết Roe vs. Wade, và chỉ trích các chính trị gia Công Giáo Dân Chủ ủng hộ quyền phá thai.

“Nơi nào người ta bắt đầu đốt sách, nơi đó người ta rồi cũng sẽ thiêu người.”— Heinrich Heine. Câu nói nổi tiếng từ thế kỷ XIX của thi sĩ Heinrich Heine, tưởng chỉ là tiếng vọng u ám của bóng ma lịch sử nhưng hôm nay, giữa thế kỷ XXI, lời cảnh báo ấy lại trở nên rúng động – ngay trên đất nước từng được xem là ngọn hải đăng của tự do học thuật. Oái oăm thay, những dấu hiệu đầu tiên của bóng tối không phát xuất từ một chế độ độc tài phương Đông, mà từ chính nước Mỹ – xứ sở từng được xem là ngọn hải đăng của giáo dục tự do.

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh gây tranh cãi: ngừng cấp visa cho sinh viên quốc tế có dự định nhập học tại Đại học Harvard vào mùa thu năm nay. Dù tòa án đã nhanh chóng ra phán quyết tạm thời ngăn chặn, hành động này vẫn là một hồi chuông báo động, thổi bùng mâu thuẫn đang âm ỉ giữa chính quyền liên bang và đại học danh tiếng bậc nhất nước Mỹ. Theo giải thích từ Tòa Bạch Ốc, hành động này xuất phát từ những quan ngại sâu sắc về an ninh quốc gia, tình hình tội phạm và dân quyền. Đồng thời, sắc lệnh cũng yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio phải rà soát lại toàn bộ thị thực đã cấp cho các công dân nước ngoài khác tại Harvard, nhằm xác định liệu họ có thực sự “phù hợp với các tiêu chuẩn” được nêu trong sắc lệnh hay không.

Bruce Springsteen là một ca sĩ nhạc rock, nhạc sĩ và guitarist nổi tiếng vào bậc nhất của Mỹ. Gắn liền với ban nhạc E Street Band từ năm 1972, Springsteen đã phát hành 21 album trong suốt sáu thập niên. Theo Wikipedia, Bruce Springsteen là người tiên phong của dòng nhạc rock heartland, kết hợp nhạc rock với lời ca mang tính thi ca, có ý thức xã hội, phản ánh cuộc sống của tầng lớp lao động Mỹ. Album “Born in the U.S.A.” phát hành vào năm 1984 đã trở thành album thành công nhất về mặt thương mại của Bruce là album bán chạy thứ 23 mọi thời đại tính đến năm 2024.
12345Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.