Tòa Án: Chính Phủ Trump Hủy Bỏ Quỹ Nghiên Cứu Của Harvard Là Trái Luật

Thẩm phán Burroughs ở Boston tuyên bố chính phủ Trump đã vi phạm pháp luật khi lấy lý do chống chủ nghĩa bài Do Thái để đóng băng hàng tỷ MK quỹ tài trợ nghiên cứu của Harvard. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(HOA KỲ, ngày 4 tháng 9, NYTimes) – Hôm Thứ Tư, Thẩm phán Allison D. Burroughs (Tòa Án Liên Bang tại Boston) ra phán quyết rằng chính phủ Trump đã phạm luật khi lấy lý do chống chủ nghĩa bài Do Thái để đóng băng hàng tỷ MK quỹ nghiên cứu liên bang của Đại học Harvard.



Dù đây chưa phải là chung cuộc, nhưng bản án là một thắng lợi quan trọng cho Harvard, đồng thời là sự bác bỏ dứt khoát đối với chiến dịch cải tổ đại học bằng biện pháp áp đặt của chính phủ Trump.



Harvard cho rằng chính phủ đã xâm phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử công bằng khi tìm cách tước bỏ nguồn tài trợ của trường. Phán quyết mới từ tòa có thể giúp Harvard nắm ưu thế trong thương thảo với Tòa Bạch Ốc.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ kháng cáo bất kỳ phán quyết nào bất lợi cho ông. Trong nhiều tháng, chính phủ của ông đã tìm cách gây áp lực lên Harvard ở mọi bề chứ không chỉ ở lĩnh vực nghiên cứu.

Trong bản phán quyết dài 84 trang, Thẩm phán Burroughs nhấn mạnh: “Chúng ta phải đấu tranh chống bài Do Thái, nhưng cũng cần bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Hai mục tiêu này không đối nghịch nhau, không thể hy sinh cái này để giữ cái kia. Dù có phần chậm trễ, Harvard hiện đang có những bước đi chống bài Do Thái, và cũng sẵn sàng hành động nhiều hơn nếu cần.”

Bà viết tiếp: “Còn lúc này, trách nhiệm của tòa án là phải đứng ra để bảo vệ tự do học thuật và tự do ngôn luận theo Hiến pháp, và bảo đảm rằng những nghiên cứu quan trọng không bị hủy bỏ tùy tiện, sai quy trình pháp lý. Dù có thể chọc giận chính phủ đang quyết tâm theo đuổi nghị trình bằng mọi giá, tòa án vẫn phải làm đúng trách nhiệm của mình.”

Thẩm phán Burroughs nhấn mạnh chính phủ không thể tiếp tục chặn quỹ nghiên cứu của Harvard “chỉ vì trả đũa việc trường sử dụng các quyền theo Tu Chính Án Thứ Nhất, hoặc dựa trên lý do phân biệt đối xử mà không tuân thủ đúng quy định của luật dân quyền.”

Harvard chưa có phản ứng gì. Tòa Bạch Ốc thì lên án gay gắt. Phát ngôn viên Liz Huston tuyên bố: “Với bất kỳ ai có cái nhìn công bằng không thiên vị, rõ ràng Harvard đã không bảo vệ sinh viên trước nạn quấy nhiễu và để mặc cho sự phân biệt đối xử tồn tại suốt nhiều năm. Harvard không có quyền được nhận tiền thuế của dân, và sẽ không được cấp tài trợ nữa.”

Bà nói thêm rằng chính phủ sẽ “kháng cáo phán quyết sai lầm này, và chúng tôi tin chắc sẽ chiến thắng, buộc Harvard phải chịu trách nhiệm.”

Phán quyết của Thẩm phán Burroughs được đưa ra vào ngày học thứ hai của năm học mới. Trước đó, cả Harvard và chính phủ đều yêu cầu tòa đưa ra “phán quyết tóm gọn” (summary judgment), tức là phán quyết dựa trên hồ sơ và tranh luận đã có, không cần xét xử. Sau khi xem xét hàng loạt hồ sơ, một số chứng cứ và phần tranh luận diễn ra tại Boston ngày 21 tháng 7, Thẩm phán Burroughs gần như đứng hẳn về phía Harvard.

Harvard khởi kiện từ tháng 4, sau khi chính phủ của Trump cáo buộc đại học lâu đời nhất Hoa Kỳ là “cái nôi nuôi dưỡng hận thù.” Ngày 11 tháng 4, chính phủ gửi thư cho Harvard, đặt điều kiện để trường được tiếp tục nhận quỹ nghiên cứu liên bang. Những điều kiện đó bao gồm kiểm toán, áp dụng chính sách tuyển sinh và tuyển dụng “dựa trên năng lực,” xóa bỏ các chương trình về DEI, cũng như điều tra các khoa hoặc chương trình bị coi là có liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái.

Ngày 14 tháng 4, Harvard từ chối. Vài giờ sau, chính phủ tuyên bố sẽ cắt nguồn tài trợ nghiên cứu, vốn là trụ cột tài chánh của Harvard cũng như nhiều trường danh tiếng khác. Một tuần sau, Harvard khởi kiện, cho rằng chính phủ đã phớt lờ các quyền hiến định và làm không đúng luật khi tùy tiện chấm dứt nguồn tài trợ liên bang.

Trong hồ sơ gửi tòa tháng 6, các luật sư của Harvard viết: “Rõ ràng sự lựa chọn mà chính phủ đặt ra cho Harvard là: hoặc chấp nhận để họ kiểm soát quan điểm và mọi hoạt động, hoặc bị mất cơ hội nghiên cứu để theo đuổi các đột phá y học, khám phá khoa học và giải pháp sáng tạo.” Và việc chính phủ tìm cách cưỡng chế, áp đặt như vậy là vi hiến.

Ngược lại, chính phủ Trump cho rằng họ có quyền hủy bỏ tài trợ và hợp đồng bởi Harvard đã không giải quyết dứt khoát tình trạng bài Do Thái trong trường. Theo Bộ Tư Pháp, quỹ tài trợ nghiên cứu liên bang “không phải là phát quà từ thiện” mà được cấp qua các hợp đồng có điều kiện cụ thể, nếu không làm đúng thì có thể bị hủy bỏ.

Ngoài ra, chính phủ còn mong thẩm phán không đưa ra phán quyết, vì theo một luật có từ năm 1887, những vụ kiện như vậy phải do tòa chuyên trách ở Washington thụ lý. Họ cũng kêu gọi Burroughs cân nhắc phán quyết của Tối Cao Pháp Viện hồi tháng 8 trong một vụ kiện khác về tài trợ liên bang. Phán quyết đó cho rằng các khiếu nại về việc chấm dứt từng khoản tài trợ riêng lẻ phải được đưa lên Tòa Khiếu Nại Liên Bang (Court of Federal Claims), nhưng vẫn còn nhiều điểm mập mờ, để ngỏ cho các vụ kiện tụng chính sách được đệ trình ở tòa án liên bang.

Thẩm phán Burroughs cho biết đang “cố gắng” tuân thủ, nhưng vẫn khẳng định tòa án của bà có thẩm quyền: “Vấn đề về Tu Chính Án Thứ Nhất ở đây liên quan đến quyền tự do ngôn luận, và việc liệu chính phủ liên bang có can thiệp trái phép vào quyền đó của một đại học và các nhân viên của họ hay không. Dù kết quả có thể liên quan đến tiền bạc, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là nguyên tắc hiến pháp, chứ không phải chỉ là những điều khoản trong hợp đồng.” Bà cũng bác bỏ việc chính phủ tìm cách ràng buộc quỹ tài trợ nghiên cứu với các cáo buộc vi phạm luật dân quyền.

Dù thắng kiện tại tòa án của Thẩm phán Burroughs, Harvard vẫn lo sợ một cuộc đối đầu lâu dài với chính phủ liên bang sẽ để lại nhiều hệ quả nặng nề. Vì thế, nhiều tháng trước, trường đã tiến hành đàm phán dàn xếp song song. Nhưng chính phủ không hề nới lỏng, mà tiếp tục tung ra các trát đòi rườm rà và khởi động thêm nhiều cuộc điều tra mới, thậm chí còn nhắm vào bằng sáng chế của Harvard.

Tháng 7, Harvard sẵn sàng chi 500 triệu MK để giải quyết, nhưng vẫn muốn kèm theo nhiều điều khoản bảo vệ tính độc lập của trường. Dù hai bên đã tiến gần đến thỏa thuận, nhưng vẫn chưa đạt kết quả cuối cùng. Trump vốn đặc biệt quan tâm đến các điều khoản tài chánh trong các thỏa thuận với đại học. Tuần trước, ông còn nói thẳng rằng ông muốn “hơn 500 triệu MK từ Harvard.”

“Họ tệ lắm,” Trump nói với Bộ trưởng Giáo Dục Linda McMahon trong buổi họp nội các. “Khỏi thương lượng.”

Harvard tin rằng phán quyết từ Thẩm phán Burroughs sẽ giúp họ có thêm lợi thế trong thương lượng: một là tạo áp lực để chính phủ không muốn kéo vụ kiện lên tận TCPV; hai là trong nội bộ, nhà trường có thể tự tin nói rằng thỏa thuận với Tòa Bạch Ốc là sự nhượng bộ từ phía chính phủ (chứ không phải trường “xuống nước” chịu nhận thua).

Joseph Sellers và Corey Stoughton, hai luật sư đại diện cho những tổ chức khác cũng kiện chính phủ vì sự việc liên quan đến Harvard, trong đó có Hội Các Giáo Sư Đại Học Hoa Kỳ, ca ngợi phán quyết mới của tòa án là “một chiến thắng quan trọng cho tự do học thuật và nghiên cứu vì lợi ích cộng đồng.”

Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo: “Chúng tôi hy vọng ban lãnh đạo Harvard luôn nhớ rằng việc đem quyền lợi của cộng đồng Harvard ra mặc cả để thỏa hiệp với chính phủ là điều không thể chấp nhận.”

Phán quyết được ban hành đúng vào lúc Harvard đang phải chuẩn bị “đóng hồ sơ” đối với một số khoản tài trợ bị hủy. Nếu không có phán quyết kịp thời, chính phủ Trump có thể lập luận rằng không thể khôi phục nguồn tài trợ nữa (vì đã “khóa sổ”).