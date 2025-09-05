Dùng Quân Đội Đối Phó Băng Đảng Ma Túy Có Thể Phản Tác Dụng



Trump muốn dùng quân đội Hoa Kỳ đánh thẳng vào các băng đảng ma túy ở Mexico và Venezuela. Các chuyên gia cảnh báo đây có thể là con đường dẫn đến bạo lực không hồi kết, giống như những gì Mexico từng trải qua từ năm 2006. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Đầu tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã ký một mệnh lệnh đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan hữu trách lập kế hoạch đưa quân đội Hoa Kỳ đi trấn áp các tổ chức tội phạm ở Mỹ Latinh.

Khoảng hai tuần sau, mệnh lệnh đã thành hiện thực. Ba khu trục hạm có gắn phi đạn viễn khiển (guided-missile destroyers) của Hoa Kỳ đã được khai triển tới vùng biển Venezuela, đảm trách việc chặn giữ các chuyến hàng ma túy.

Diễn biến này không quá bất ngờ. Ngay trong lễ nhậm chức hồi tháng 1, Trump đã ký sắc lệnh xếp một số tổ chức tội phạm vào diện “tổ chức khủng bố nước ngoài.” Khi đó, ông còn nói với các phóng viên rằng rất có thể lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ sẽ tiến hành chiến dịch ngay trên đất Mexico.

Vài tuần sau, danh sách này được mở rộng, bổ sung sáu băng đảng ma túy Mexico cùng hai tổ chức khác: MS-13 của El Salvador (mục tiêu số một trong nhiệm kỳ đầu của Trump) và Tren De Aragua (thường bị Trump công kích trong chiến dịch tái tranh cử năm 2024).

Tháng 5 năm 2025, danh sách có thêm hai tổ chức tội phạm Haiti. Đến tháng 7, một nhóm khác ở Venezuela là Cartel of the Suns cũng bị điểm tên, với cáo buộc tiếp tay cho các băng đảng tội phạm khác.

Fentanyl: tâm điểm mới của cuộc chiến chống tội phạm

Con đường buôn lậu ma túy qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico đã tồn tại hơn một trăm năm qua. Thế nhưng, sự xuất hiện của fentanyl, một loại opioid tổng hợp, đã khiến Washington phải thay đổi chính sách. Loại ma túy này vừa mạnh vừa dễ gây nghiện, khiến số trường hợp tử vong do quá liều ở Hoa Kỳ tăng nhanh chóng mặt kể từ năm 2013.

Dù nhiều đời tổng thống đã nỗ lực tìm cách giải quyết, nhưng hầu như đều thất bại trước thảm kịch quá liều fentanyl.

Ngày càng nhiều chính trị gia Hoa Kỳ coi fentanyl là vấn đề “ngoại lai,” một mối nguy gắn liền với an ninh biên giới.

Khi chính quyền Biden bắt được Ismael Zambada (một trong những ông trùm ma túy khét tiếng nhất Mexico, đã buôn hàng tấn cocaine vào Hoa Kỳ suốt bốn thập niên), ông này không bị truy tố vì cocaine, mà vì tội âm mưu phân phối fentanyl. Ngay cả TNS Bernie Sanders cũng cho rằng tăng cường an ninh biên giới là cách giải quyết cuộc khủng hoảng fentanyl.

Nhưng thực tế, siết chặt biên giới không cứu thêm được sinh mạng nào. Các biện pháp kiểm soát gắt gao chưa bao giờ chặn được nguồn cung cấp cocaine, heroin hay methamphetamine. Quan trọng hơn, làm vậy không giải quyết được gốc rễ của vấn đề: tình trạng nghiện ngập và sự thiếu trách nhiệm của ngành dược phẩm Hoa Kỳ, vốn là thủ phạm ban đầu đẩy opioid tổng hợp ra thị trường.

Vậy quân đội có thể làm được gì hơn?

Thế nào là băng đảng?

Dù máy bay điều khiển từ xa (drone) có thể nhanh chóng phát hiện khói bốc lên từ những nơi sản xuất fentanyl, nhưng việc nhận biết mạng lưới các băng đảng (cartel) và đám “tay chân” lại phức tạp hơn nhiều.

Ở Mexico, các tổ chức tội phạm thường vận hành theo kiểu mạng lưới rời rạc, nhiều phe phái nhỏ. Họ không có hệ thống chỉ huy chặt chẽ như quân đội hay chia cấp bậc như các công ty, xí nghiệp.

Nhờ vậy mà các băng đảng có thể tồn tại dai dẳng. Khi một mắt xích bị đánh phá, họ nhanh chóng tìm nguồn cung cấp nguyên liệu khác hoặc thay đổi tuyến vận chuyển.

Tuy nhiên, các viên chức Hoa Kỳ và Mexico thường nghĩ rằng các băng đảng có tổ chức như quân đội, có kẻ cầm đầu và phân chia cấp bậc. Từ đó, họ áp dụng chiến lược kingpin (kingpin strategy): hạ sát hoặc bắt giữ thủ lãnh để triệt tiêu cả hệ thống. Tuy nhiên, chiến lược này thường phản tác dụng, làm bạo lực leo thang khi các phe phái lao vào tranh giành địa bàn của ông trùm vừa mới bị tiêu diệt.

Mexico đã có một bài học cay đắng: năm 2006, cựu Tổng thống Felipe Calderón tuyên bố “chiến tranh với các băng đảng ma túy.” Nhưng rồi, đất nước bị cuốn vào một cuộc xung đột không thể thắng, cũng chẳng có đường lui. Uy tín chính quyền sụp đổ.

Kể từ đó, năm nào cũng có hàng chục ngàn người thiệt mạng. Con số này cao gấp nhiều lần so với tỉ lệ án mạng vốn khá thấp trong giai đoạn trước 2006. Thêm vào đó, hơn 100,000 người đã mất tích kể từ khi cuộc chiến nổ ra.

Sự can thiệp từ bên ngoài lại càng khiến tình hình thêm phức tạp, vì có thể vô tình tiếp thêm sức mạnh cho các băng đảng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng một số băng đảng tội phạm đã khéo léo xây dựng hình ảnh như “người bảo vệ” cộng đồng, từ đó trở nên gần gũi với dân chúng hơn cả chính quyền Mexico. Họ cũng lợi dụng triệt để ác cảm sâu sắc của người dân Mexico đối với Hoa Kỳ.

Không phải băng đảng nào cũng giống nhau

Việc khai triển chiến hạm ngoài khơi Venezuela gần như chẳng ảnh hưởng gì đến đường dây fentanyl. Loại ma túy chết người này được tuồn vào Hoa Kỳ chủ yếu qua Mexico, và một phần từ Canada. Trong hồ sơ của Hoa Kỳ, Venezuela không được xem là mối đe dọa.

Đánh vào “Cartel of the Suns” cũng giống như đánh vào cái bóng. Đây không phải là một tổ chức thực sự, mà chỉ là tên gọi cho mạng lưới những phe phái buôn ma túy xâu xé lẫn nhau trong chính quyền Venezuela. Một vài nhân vật trong bộ máy chính phủ có dính líu tới đường dây buôn lậu, nhưng họ không hợp thành một băng đảng đúng nghĩa.

Ở Mexico thì khác. Các cartel tồn tại thực sự, dù không giống như trong suy nghĩ của Washington.

Do từng bị Hoa Kỳ xâm lược và mất đất, chính phủ Mexico sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ phía Hoa Kỳ.

Dù vậy, Tổng thống Claudia Sheinbaum đã biểu hiện sự nhượng bộ với chính quyền Trump trong vấn đề ngăn chặn fentanyl. Bà huy động hàng ngàn lính Vệ Binh Quốc Gia để kiểm soát biên giới và các địa điểm buôn lậu nổi bật như Sinaloa.

Chính quyền Mexico cũng đã hai lần tổ chức dẫn độ hàng loạt trùm tội phạm sang Hoa Kỳ. Giống như vụ bắt giữ Zambada dưới thời Biden, những vụ dẫn độ này chắc chắn sẽ được coi là bằng chứng về “chiến thắng vẻ vang” của Washington trong cuộc chiến chống fentanyl.

Tuy nhiên, các ông trùm tội phạm này không chỉ để đem ra tòa xét xử. Họ có thể trở thành quân bài để mặc cả. Gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã thả một thủ lãnh của MS-13 về El Salvador dù người này từng bị truy tố tội khủng bố ngay tại Hoa Kỳ. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa Washington và Tổng thống Nayib Bukele của El Salvador.

Có thể thấy: dù chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố kiên quyết đối đầu các băng đảng tội phạm, thì đôi khi, những toan tính chính trị vẫn có thể trở thành ưu tiên quan trọng hơn.





VB biên dịch