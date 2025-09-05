Kết Quả Thử Nghiệm Vaccine Trị Ung Thư Tuyến Tụy Đầy Hứa Hẹn

Ảnh: Mặc dù được gọi là “vaccine,” đây không phải loại phòng ngừa như vaccine chống virus, mà là một dạng miễn dịch trị liệu, giúp cơ thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại sau phẫu thuật hoặc hóa trị, đồng thời có thể tạo miễn dịch chống tái phát. Ảnh: istockphoto.

Một nghiên cứu giai đoạn 1 về một loại vaccine mới điều trị ung thư tuyến tụy đã cho kết quả khả quan. Bên cạnh vaccine mRNA cho ung thư tuyến tụy vốn đã cho thấy nhiều triển vọng, loại vaccine này có thể bổ sung thêm công cụ hữu hiệu trong điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Bản tin do Michael Simpson viết trên Cancer Vaccine ngày 1/9/2025.





Ung thư tuyến tụy



Theo ước tính, trong năm 2025 sẽ có khoảng 67.440 ca ung thư tuyến tụy mới được chẩn đoán tại Hoa Kỳ (34.950 nam, 32.490 nữ), và khoảng 51.980 người sẽ tử vong (27.050 nam, 24.930 nữ). Do các triệu chứng sớm thường khó phát hiện, đa số bệnh nhân được chẩn đoán khi bệnh đã vào giai đoạn muộn, dẫn đến tỉ lệ sống chỉ khoảng một năm sau khi phát hiện. Tỉ lệ sống 5 năm ở mọi giai đoạn chỉ khoảng 13%.





Phương pháp điều trị phổ biến hiện nay gồm phẫu thuật kết hợp hóa trị và xạ trị, nhưng hiệu quả giảm đi đáng kể khi bệnh đã muộn.





Vaccine ung thư tuyến tụy dựa trên đột biến KRAS



Vaccine mới nhắm vào đột biến KRAS – xuất hiện trong hơn 90% trường hợp ung thư tuyến tụy, đặc biệt là ung thư tuyến tụy thể ống (pancreatic ductal adenocarcinoma). Khác với vaccine mRNA vốn phải cá nhân hóa theo từng bệnh nhân, loại vaccine này không cần thiết kế riêng lẻ.









Mặc dù được gọi là “vaccine,” đây không phải loại phòng ngừa như vaccine chống virus, mà là một dạng miễn dịch trị liệu, giúp cơ thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại sau phẫu thuật hoặc hóa trị, đồng thời có thể tạo miễn dịch chống tái phát. Vaccine thường được tiêm sau khi bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật, và có thể kết hợp với các phương pháp điều trị khác.

Thử nghiệm lâm sàng



Trong nghiên cứu công bố trên Nature Medicine ngày 11/8/2025, bác sĩ Shubham Pant (Trung tâm Ung thư MD Anderson, Texas) và cộng sự đã thử nghiệm vaccine ELI-002, gồm một chuỗi oligonucleotide kích thích miễn dịch gắn lipid (Amph-CpG-7909) và hỗn hợp peptide kháng nguyên gắn lipid (Amph-Peptides), trên 25 bệnh nhân mang đột biến KRAS với tình trạng “tàn dư bệnh tối thiểu” sau điều trị tại chỗ.





Kết quả cho thấy:





21/25 bệnh nhân (tức khoảng 84%) sau khi tiêm vaccine đã tạo được phản ứng miễn dịch, nghĩa là cơ thể hình thành tế bào T đặc hiệu có khả năng nhận diện và tấn công đột biến KRAS trên tế bào ung thư.

Trong toàn bộ nhóm, thời gian sống không tái phát trung bình là 16,3 tháng, và thời gian sống thêm trung bình là 28,9 tháng – cao hơn hẳn so với số liệu trước đây ở bệnh nhân ung thư tuyến tụy và đại-trực tràng.

Riêng trong 20 bệnh nhân ung thư tuyến tụy, thời gian sống không tái phát trung bình sau điều trị là 15,3 tháng, và thời gian sống thêm trung bình là 28,9 tháng.



Kết luận





Mặc dù nghiên cứu còn nhỏ, vaccine ELI-002 cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc kéo dài thời gian sống. Thử nghiệm giai đoạn 2 đã được khởi động để đánh giá sâu hơn. Các nhà nghiên cứu kỳ vọng vaccine sẽ trở thành một phần của chiến lược điều trị kết hợp, nâng cao tỉ lệ sống cho bệnh nhân ung thư tuyến tụy.





Tuy nhiên, giới chuyên môn nhấn mạnh rằng phần lớn thuốc hứa hẹn ở giai đoạn 1 chưa chắc được Cơ quan Dược phẩm Hoa Kỳ (F.D.A.) phê chuẩn. Chỉ các thử nghiệm giai đoạn 2 và 3, với số lượng bệnh nhân lớn hơn, mới có thể xác nhận hiệu quả và an toàn thực sự.





Ung thư tuyến tụy vốn là một trong những căn bệnh chết người nhất, nhưng các vaccine mới như ELI-002 hay vaccine mRNA đang mở ra hy vọng rằng tỉ lệ sống sót trong tương lai có thể cải thiện đáng kể.