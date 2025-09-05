Hôm nay,  

Thu Hồi Hơn 6,000 Chiếu Khán Sinh Viên - Việc Nhập Tịch Sẽ Khó Hơn – Lịch Cấp Chiếu Khán di dân tháng 9-2025

(Robert Mullins International) Ngày 19 tháng 8 năm 2025. Ngoài các trường hợp phạm tội và ở lại quá hạn, một số ít chiếu khán sinh viên đã bị thu hồi vì “ủng hộ cho khủng bố.” Các tội danh bao gồm các hành vi không bạo lực như lái xe khi say rượu (DUI), cũng như các tội nghiêm trọng hơn như hành hung, trộm cắp và ủng hộ khủng bố—nếu họ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Palestine.

Các sinh viên từ hơn một chục quốc gia đã bị cấm nộp đơn đăng ký học tại Hoa Kỳ như một phần của lệnh cấm đi lại được công bố vào tháng Sáu. Hai quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này là Myanmar và Lào.

Việc nhập quốc tịch:

Chính quyền Trump đã ra lệnh cho Sở Di trú Hoa Kỳ xem xét các hồ sơ một cách kỹ lưỡng hơn để đảm bảo đương đơn có “tư cách đạo đức tốt.” Vậy “tư cách đạo đức tốt” là gì? Câu trả lời có thể rất chủ quan.

Sở Di trú cho biết “tư cách đạo đức tốt” được định nghĩa bởi hành vi của một người. Đương đơn phải chứng minh rằng họ tuân thủ các quy tắc xã hội và đạo đức của cộng đồng.

Các viên chức Sở Di trú đã được yêu cầu đánh giá từng hồ sơ “trên cơ sở từng trường hợp cụ thể,” điều này có nghĩa là sẽ không có một tiêu chuẩn rõ ràng nào để họ tuân theo. Điều này sẽ cho phép các viên chức di trú đưa ra những lựa chọn chủ quan về người được trở thành công dân Hoa Kỳ. Mười viên chức khác nhau có thể có mười ý kiến khác nhau về ý nghĩa của “tư cách đạo đức tốt.”

“Tư cách đạo đức tốt” đã là một yêu cầu để có được quốc tịch Hoa Kỳ kể từ Đạo luật Nhập tịch năm 1790. Nhưng giờ đây, những đương đơn xin nhập quốc tịch còn phải gánh thêm gánh nặng là chứng minh họ có “đặc điểm tích cực,” ngoài việc chứng minh rằng họ chưa từng bị kết án hình sự hoặc có tham gia vào các hành vi sai trái khác.


Sở Di trú cho biết các ví dụ về “đặc điểm tích cực” là: chăm lo cho gia đình, tinh thần trách nhiệm, có sự ràng buộc, mối quan hệ gắn bó tại Hoa Kỳ, cũng như thành tích học tập và tham gia cộng đồng dài hạn.

Bộ An ninh Nội địa và Sở Di trú đã không cung cấp chi tiết hoặc hướng dẫn cụ thể nào để giúp các viên chức xác định “đặc điểm tích cực” hay “tư cách đạo đức tốt.”

Lịch Cấp Chiếu Khán Di Dân, Lao Động, Tôn Giáo và Đầu Tư tháng 9, 2025
(Không thay đổi so với lịch tháng 8)

Diện F1-1, công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 15 tháng 07, 2016

Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi, xét đến ngày 01 tháng 09, 2022.  Xin điều chỉnh cư trú tại mỹ:  01 tháng 6, 2025

Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 15 tháng 10, 2016

Diện F3, công dân Mỹ bảo lãnh con có gia đình, xét đến ngày 01 tháng 08, 2011

Diện F4, công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em, xét đến ngày 01 tháng 01, 2008

Diện lao động, xét ngày ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn xin chứng chỉ lao động (LC), xét đến ngày 01 tháng 04, 2023 có kỹ năng, và 08 tháng  7, 2021 không kỹ năng.

Diện EB4, tu sĩ tôn giáo: Chờ chỉ tiêu mới vào đầu tháng 10, 2025. 

Diện đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp qua trung tâm vùng có hiệu lực ngay sau khi hồ sơ được chấp thuận.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388   Email: [email protected] Hoặc www.facebook.com/rmiodp 
 

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa phê chuẩn kế hoạch điều động tối đa 600 luật sư quân đội sang Bộ Tư pháp để đảm nhiệm vai trò thẩm phán di trú tạm thời, theo bản ghi nhớ mà Associated Press tiếp cận được. Các nhóm gồm 150 luật sư — cả quân sự và dân sự — sẽ bắt đầu làm việc “càng sớm càng khả thi”, với danh sách đầu tiên dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Thời hạn phục vụ là 179 ngày, có thể gia hạn

Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.

Tổng Thống Trump tuyên bố chương trình trục xuất hàng loạt của ông sẽ trục xuất tất cả người di dân bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ. Có bao nhiêu người? Ước tính dao động từ 11.4 triệu người đến 20 triệu người theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ trong suy nghĩ của ông Trump. Nhiều người dân Hoa kỳ cho rằng trục xuất hàng loạt là tốt, đặc biệt là sau khi chính quyền trước cho phép hàng triệu người di dân không có giấy tờ nhập cảnh và lưu trú tại Hoa Kỳ khi họ nộp đơn xin tị nạn.

Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”

Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.

Chính quyền Trump đang tước bỏ quyền được bảo vệ của một số đương đơn xin tị nạn, kể cả những trường hợp đã nộp đơn từ năm 2019. Theo NPR, hàng chục di dân trên khắp Hoa Kỳ đã nhận thư từ Sở Di Trú và Công Dân (USCIS), thuộc Bộ Nội An, thông báo hồ sơ xin tị nạn của họ đã bị bác bỏ. Thư giải thích rằng các đương đơn này (phần lớn vào Mỹ từ năm 2019 đến 2022) chưa từng trải qua buổi phỏng vấn credible fear (có lo sợ hợp lý) bắt buộc tại biên giới. Đây là cuộc phỏng vấn do viên chức tị nạn tiến hành ngay khi đương sự vừa đến Mỹ hoặc đang bị tạm giữ, để họ có thể kể rõ nỗi sợ bị đàn áp hoặc hành hạ nếu bị buộc trở về quê nhà.

CBP (Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ) đã xác nhận rằng các Thường trú nhân có khả năng sẽ bị kiểm tra kỹ hơn và bị chất vấn nhiều hơn sau khi đi nước ngoài dài ngày. Tại phi trường nhập cảnh, những người có Thẻ Xanh đã sống ngoài Hoa Kỳ một thời gian dài có thể bị đưa vào khu vực kiểm tra thứ cấp để giải thích lịch sử du lịch của họ và mối liên hệ ràng buộc liên tục với Hoa Kỳ.

Ngày 21 tháng 7 năm 2025. Giám đốc ICE cho biết các đặc vụ của ông sẽ bắt giữ bất kỳ ai mà họ phát hiện ở trong nước bất hợp pháp, ngay cả khi họ không có tiền án. ICE cũng sẽ hành động chống lại các công ty thuê mướn những người di dân bất hợp pháp. Giám đốc ICE cho biết họ sẽ cố gắng tập trung vào việc bắt giữ những kẻ tồi tệ nhất, tức là những tội phạm bị kết án vì những tội nghiêm trọng.

Carlos Javier Lopez Benitez, 27 tuổi, người Paraguay, đến tòa di trú New York vào ngày 16 tháng 7 để tham dự phiên điều trần về đơn xin tị nạn — nhưng lại bị bắt ngay tại hành lang, trước mặt hai người chị. Một phóng viên chụp được cảnh anh giằng co với nhân viên liên bang, trong khi cô Lilian Lopez, chị anh, ôm chặt lấy cánh tay em, khóc nghẹn. Nhân viên phải gỡ tay cô ra.

Giữa mùa Hè, thành phố Los Angeles rúng động bởi những cuộc bố ráp quy mô lớn do Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tiến hành. Chỉ trong vài tuần kể từ giữa tháng Sáu, hơn 1.600 người đã bị bắt tại miền Nam California. Trong số đó có cả những người sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, mang quốc tịch Mỹ hợp pháp, không dính líu đến bất kỳ hành vi vi phạm nào[1]. Andrea Velez, 32 tuổi, là một trong số đó. Vào buổi sáng ngày 24 tháng Sáu, cô đang trên đường đến chỗ làm thì bất ngờ bị hai người đàn ông đeo mặt nạ kéo vào một chiếc xe SUV không biển số. Họ mặc áo ghi chữ “Police” nhưng không xuất trình thẻ ngành, không tuyên đọc quyền Miranda, cũng không giải thích lý do khống chế. Velez hoảng loạn, tưởng mình bị bắt cóc giữa ban ngày, ngay trung tâm thành phố. Sau đó, cô bị truy tố tội “tấn công nhân viên liên bang”, một cáo buộc có thể dẫn đến 20 năm tù. Mười sáu ngày sau, công tố viện rút lại hồ sơ mà không đưa ra lý do cụ thể. Không một lời xin lỗi, không một xu bồi thường.
