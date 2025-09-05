Thu Hồi Hơn 6,000 Chiếu Khán Sinh Viên - Việc Nhập Tịch Sẽ Khó Hơn – Lịch Cấp Chiếu Khán di dân tháng 9-2025





(Robert Mullins International) Ngày 19 tháng 8 năm 2025. Ngoài các trường hợp phạm tội và ở lại quá hạn, một số ít chiếu khán sinh viên đã bị thu hồi vì “ủng hộ cho khủng bố.” Các tội danh bao gồm các hành vi không bạo lực như lái xe khi say rượu (DUI), cũng như các tội nghiêm trọng hơn như hành hung, trộm cắp và ủng hộ khủng bố—nếu họ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Palestine.



Các sinh viên từ hơn một chục quốc gia đã bị cấm nộp đơn đăng ký học tại Hoa Kỳ như một phần của lệnh cấm đi lại được công bố vào tháng Sáu. Hai quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này là Myanmar và Lào.





Việc nhập quốc tịch:





Chính quyền Trump đã ra lệnh cho Sở Di trú Hoa Kỳ xem xét các hồ sơ một cách kỹ lưỡng hơn để đảm bảo đương đơn có “tư cách đạo đức tốt.” Vậy “tư cách đạo đức tốt” là gì? Câu trả lời có thể rất chủ quan.





Sở Di trú cho biết “tư cách đạo đức tốt” được định nghĩa bởi hành vi của một người. Đương đơn phải chứng minh rằng họ tuân thủ các quy tắc xã hội và đạo đức của cộng đồng.





Các viên chức Sở Di trú đã được yêu cầu đánh giá từng hồ sơ “trên cơ sở từng trường hợp cụ thể,” điều này có nghĩa là sẽ không có một tiêu chuẩn rõ ràng nào để họ tuân theo. Điều này sẽ cho phép các viên chức di trú đưa ra những lựa chọn chủ quan về người được trở thành công dân Hoa Kỳ. Mười viên chức khác nhau có thể có mười ý kiến khác nhau về ý nghĩa của “tư cách đạo đức tốt.”









“Tư cách đạo đức tốt” đã là một yêu cầu để có được quốc tịch Hoa Kỳ kể từ Đạo luật Nhập tịch năm 1790. Nhưng giờ đây, những đương đơn xin nhập quốc tịch còn phải gánh thêm gánh nặng là chứng minh họ có “đặc điểm tích cực,” ngoài việc chứng minh rằng họ chưa từng bị kết án hình sự hoặc có tham gia vào các hành vi sai trái khác.

Sở Di trú cho biết các ví dụ về “đặc điểm tích cực” là: chăm lo cho gia đình, tinh thần trách nhiệm, có sự ràng buộc, mối quan hệ gắn bó tại Hoa Kỳ, cũng như thành tích học tập và tham gia cộng đồng dài hạn.





Bộ An ninh Nội địa và Sở Di trú đã không cung cấp chi tiết hoặc hướng dẫn cụ thể nào để giúp các viên chức xác định “đặc điểm tích cực” hay “tư cách đạo đức tốt.”





Lịch Cấp Chiếu Khán Di Dân, Lao Động, Tôn Giáo và Đầu Tư tháng 9, 2025

(Không thay đổi so với lịch tháng 8)





Diện F1-1, công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 15 tháng 07, 2016





Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi, xét đến ngày 01 tháng 09, 2022. Xin điều chỉnh cư trú tại mỹ: 01 tháng 6, 2025





Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 15 tháng 10, 2016





Diện F3, công dân Mỹ bảo lãnh con có gia đình, xét đến ngày 01 tháng 08, 2011





Diện F4, công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em, xét đến ngày 01 tháng 01, 2008





Diện lao động, xét ngày ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn xin chứng chỉ lao động (LC), xét đến ngày 01 tháng 04, 2023 có kỹ năng, và 08 tháng 7, 2021 không kỹ năng.





Diện EB4, tu sĩ tôn giáo: Chờ chỉ tiêu mới vào đầu tháng 10, 2025.





Diện đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp qua trung tâm vùng có hiệu lực ngay sau khi hồ sơ được chấp thuận.



