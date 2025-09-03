Đại Lễ Vu Lan 2025 Trang Nghiêm tại Thiền Viện Sùng Nghiêm



MC. Đỗ Phước và Ni Sư Cân Minh

Garden Grove (Thanh Huy) – Thiền Viện Sùng Nghiêm do Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Viện Chủ Khai Sơn cùng Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu Trụ Trì Thiền Viện Sùng Nghiêm đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan năm 2025 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 8 năm 2025. Điều hợp chương trình Đại Lễ Vu Lan do các MC: Đỗ Phước, Chân Minh, Trần Dũng.





Lễ Chào Cờ Trong không khí mùa Vu Lan đầy yêu thương, các anh chị trong ban tiếp tân đã đến cài trên ngực áo mỗi quan khách tham dụ một bông hồng trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu.





Ni Sư Chân Diệu, Trụ Trì Thiền Viện Sùng Nghiêm chào mừng và cảm ơn Chứng minh buổi lễ có Ni Trưởng Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, Ni sư Thích Nữ Chân Diệu, Ni Sư Thích Nữ Chân Minh, Ni Sư Thích Nữ Chân Phụng, Ni Sư Chân Giác, Ni Sư Bảo Khanh… Phía dân cử và truyền thông có Dân Biểu Tiểu bang Ông Tạ Đức Trí và Phụ Tá là Cô Tú Phạm, Nhà báo Thanh Phong (Viễn Đông), Thanh Huy (Việt Báo), Cô Hằng Nguyễn (Việt Báo), Ban nhạc Nguyễn Phú Hùng và phu nhân là ca sĩ Phương Thảo, Ban hợp ca Thiền Viện Sùng Nghiêm, cùng các ca sĩ trình diễn: Thanh Mỹ, Bác Sĩ Trương Minh Cường, Diệu Mai, Thanh Thủy, Mắt Nâu, Kiều Loan, Mỹ Nga, Ngọc Nga… Đặc biệt: Ông Bà Huỳnh Mạnh, Chị Đức Ngọc (là gia đình của hai Ni Sư Chân Thiền, Chân Diệu cùng quý vị họ Lưu là những người luôn luôn bảo trợ Thiền Viện Sùng Nghiêm từ lúc mới thành lập cho đến nay.

Giới văn nghệ sĩ tham dự đông đảo với nhà thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao, Nguyễn Thị Mắt Nâu, Nhà Văn Phạm Quốc Bảo, Nhà Thơ Lê Giang Trần, Nhà Báo Vũ Đình Trọng, Nhà Báo Tường Thắng, BS. Trương Minh Cường, KS. Tony Bùi. Các huynh trưởng: Tâm Hòa Lê Quang Dật, Dung Kiều, Tuệ Linh, Lê Đức Lợi… Ngoài ra còn có rất đông quý vị thiền sinh, quý Phật tử đã từng sinh hoạt nhiều năm tại Thiền Viện Sùng Nghiêm.





Dân Biểu Tiểu Bang ông Trí Tạ phát biểu Trước khi vào chương trình chính thức Cô Xuân trình bày bản nhạc Thiền “Nụ Cười” do Nhạc Sĩ Tuấn Khanh phổ từ Thơ của Ni Sư “Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền,” Tiếp theo Ca Sĩ Diệu Mai và Ngọc Nga: Hát và Múa “Nhạc Thiền Dâng Hoa” (lời Thanh Tịnh Liên, Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, nhạc: Tuấn Khanh.”





Nghi thức Lễ Vu Lan MC. Đỗ Phước điều hợp chương trình lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán. Ni Sư Chân Diệu, Trụ Trì Thiền Viện Sùng Nghiêm ngay sau đó thay mặt ban tổ chức chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách cùng đồng hương Phật tử tham dự, cô nhắc nhở mọi người hãy giữ cho thân tâm yên tịnh, không nói chuyện, tắt phone trong khi hành lễ… Sau đó MC. Dũng Trần lên thông qua chương trình buổi lễ. MC. Đỗ Phước lên tuyên bố khai mạc Đại Lễ Vu Lan. Tiếp theo Ni Sư Chân Minh lên nói về “Ý Nghĩa Lễ Vu Lan”

Sau đó Ca Sĩ Diệu Mai lên trình bày bản nhạc thiền ca “Mẹ” do nhạc sĩ Tuấn Khanh phổ từ thơ Thanh Tịnh Liên-Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền. Tiếp theo Ca Đoàn Sùng Nghiêm trình bày hợp ca “Hãy Chấp Nhận Sự Thật” lời Thanh Tịnh Liên-Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền do Giác An phổ nhạc. Tiếp theo lời phát biểu của Dân Biểu Tiểu Bang Ông Tạ Đức Trí, Ông nói: “Rất cảm ơn Thiền Viện Sùng Nghiêm, lúc nào cũng cho ông có cơ hội để nói lên những lời chân thành và biết ơn những đóng góp lớn lao của Thiền Viện đối với cộng đồng đa sắc tộc tại địa phương cũng như cộng đồng Việt Nam nói riêng, ông cũng có dịp để nhắc lại chữ Hiếu trong Mùa Lễ Vu Lan và bổn phận của những người làm con đối với cha mẹ…

Sau đó Ban tổ chức mời Ông Tony Bùi lên phát biểu, trong lời phát biểu ông cũng nhắc lại chữ hiếu và bổn phận làm con đối với ông bà cha mẹ…





Ni Sư Chân Minh nói về ý nghĩa Lễ Vu lan Nghi thức Vu lan bắt đầu, ban tổ chức cung thỉnh Ni Sư Viện Chủ, Ni Sư Trụ Trì cùng quý ni sư lên trước bàn thờ Phật để làm lễ “Dâng Hương Tam Bảo” sau đó tất cả cùng tụng trang kinh “Bát Nhã Tâm Kinh.”

Ca Sĩ Diệu Mai lên trình bày bản Thiền Ca “CHA” (Lời Thanh Tịnh Liên-Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Tuấn Khanh phổ nhạc.” Sau đó Ca Đoàn Sùng Nghiêm lên trình bày bản nhạc “Chăng Là Đã Trễ” (Lời Thanh Tịnh Liên- Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Nhạc Giác An.)

MC. Trần Dũng đã thay mặt ban tổ chức nói lời cảm tạ mọi người và mời dùng bữa cơm chay do Thiền Viện Sùng Nghiêm khoản đãi trong khi tiếp tục thưởng thức chương trình văn nghệ qua phần trình bày của các ca sĩ với những bản Thiền Ca được các nhạc sĩ tên tuổi phổ từ thơ của Thanh Tịnh Liên-Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền và thưởng thức những bản tình ca về mẹ, về quê hương…





Ban hợp ca Thiền Viện Sùng Nghiêm hợp ca bản “Hãy Chấp Nhận Sự Thật” Được biết từ những ngày đầu thành lập Thiền Viện Sùng Nghiêm Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền cũng đã dốc công sáng tác những bài thơ, dựa vào chánh pháp, từ những vần thơ đó thành những bản nhạc để dễ dàng đi vào lòng người học đạo, cụ thể nhất đó là Tập Thơ “Cùng Vầng Trăng Soi” mà ngày nay đã được Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải dịch sang tiếng Anh mà Ni Sư đã tặng cho quý đồng hương Phật tử trong ngày lễ Vu Lan 2025 vừa qua.

Tùy thuận theo thời gian, theo hoàn cảnh, ngày nay những bài thơ của Thanh Tịnh Liên, Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền đã được những nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc và cũng đã được một số các ca sĩ tên tuổi hát trong những ngày lễ Phật Giáo tại một số các chùa và tu viện khắp nơi.

Trong một mùa Lễ Vu Lan trước đây Ni sư Chân Thiền đã nói về chủ đề “Vu Lan: Báo Hiếu, Tri Ân.” Ni sư nói rằng Đạo Phật là Đạo Hiếu, và nói về chữ Hiếu là quá bao la, bát ngát, vì không những chúng ta tri ân, báo hiếu ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ, mà còn phải báo hiếu, tri ân toàn thể vũ trụ muôn loài, muôn vật nữa.

Ni sư Chân Thiền nói rằng Thiền Viện Sùng Nghiêm đã chứng kiến rất nhiều bậc Cha Mẹ bơ vơ đã tới Thiền Viện và than khóc vì bị con mắng nhiếc, ngược đãi, bỏ bê. Ni sư nói trong ngày Vu Lan Báo Hiếu Tri Ân, Ni sư xin nhắc nhở rằng: “Không phải là hầu hết chúng ta đều bất hiếu! Nhưng nếu có những ai đã lỡ lầm dám xúc phạm, mắng cha, mắng mẹ… nhiếc mắng đến nỗi làm các Đấng Cha Mẹ sợ hãi nên đã run lên bần bật. Sự việc này chúng tôi đã từng chứng kiến tận mắt…

“Không, không bao giờ chửi mẹ, mắng cha.’ Không bao giờ nên phạm tội bất hiếu với các đấng sinh thành. Hãy coi chừng, vì Đạo Phật không những là Đạo Hiếu, mà còn là Đạo Nhân Quả trong từng giây, từng phút. Cho nên, nếu chúng ta chửi mẹ, mắng cha thì không sao tránh được nhân quả của Địa Ngục…”

Về dòng truyền thừa của Thiền viện Sùng Nghiêm, Cố Đại Lão Thiền Sư Philip Kapleau là người thầy truyền pháp môn Thiền Tông cho ba vị ni sư Chân Như, Chân Thiền, Chân Diệu, để sau này 3 vị về Quận Cam sáng lập Thiền Viện Sùng Nghiêm. Trước đó, quý ni sư đã cầu học rất mực gian nan: Quý ni sư đã đi tới nhiều thiền lâm nổi tiếng, sang tận Trung Quốc, nhập nhiều khóa thiền thất, và rồi dự các khóa sesshin (tiếp tâm) ở nhiều tiểu bang, trước khi về học với Thiền Sư Philip Kapleau.









Quang cảnh buổi lễ Ngài Kapleau sinh năm 1912, viên tịch 2004. Năm 1953, xin xuất gia tu học, được lão sư Soen tiếp nhận Kapleau cho tu tại chùa Phát tâm (Hosshinji). Ba năm sau, theo giới thiệu của lão sư Soen, Kapleau đến cầu pháp với thiền sư Bạch Vân (Yasutani), Nhật Bản. Trong khóa tu thứ 20 (mùa hè năm 1958) với thiền sư Bạch Vân, Kapleau đã đạt ngộ được thiền sư Bạch Vân ấn chứng và ban cho danh hiệu "Roshi" (Lão sư một danh hiệu khó đạt được, chỉ ban cho những ai đã đạt ngộ chân lý). Ngài Kapleau nổi tiếng trên tầm quốc tế sau khi biên soạn cuốn sách tựa đề là "Ba Trụ Thiền" (Three Pillards of Zen), in tại Nhật bản vào năm 1965; tác phẩm này đã giúp nhiều người vào cổng nhà Thiền.

Sau nhiều năm tu học tại Nhật, năm 1965, ngài Kapleau trở về Hoa Kỳ và bắt đầu sứ mệnh truyền pháp. Từ đó, dòng Thiền của Ngài Kapleau đã phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Và bây giờ, ngọn đèn pháp của Thiền Tông hiện đang được gìn giữ và trao truyền tại Thiền Viện Sùng Nghiêm, nơi đang tìm nhiều cách hoằng pháp lợi sanh với nhiều phương tiện, cho nhiều thành phần. Hiện đã có hàng trăm thiếu niên trong các lớp Thiền nhiều năm qua ở Thiền Viện Sùng Nghiêm bây giờ đã là các Bác sĩ, Luật sư, Giáo sư, cô giáo, công chức, cảnh sát, chiến binh... Họ đang vào đời với Chánh kiến, với tâm tỉnh thức và từ bi học từ các lớp Thiền nơi đây. Ngọn đèn pháp đang lưu truyền bất tận trên đất Hoa Kỳ.

Học Phật là học tìm hạnh phúc, an lạc. Một ngày học Phật, là một ngày an lạc, và là nhân duyên để giải thoát. Chỉ nhìn khuôn mặt an lạc, rạng rỡ của quý ni sư và quý nam nữ cư sĩ trong Thiền viện này cũng thấy rằng họ đang sống với hạnh phúc tự tâm.

Thanh Huy

Thiền Viện Sùng Nghiêm, 11561 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 636-0118.