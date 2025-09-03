Đại lễ Vu Lan 2025 Chùa Điều Ngự



Từ trái HT. Thích Tâm Thành, HT. Thích Chơn Trí, Đại Đức Thích Ấn Chi, Thuyết pháp Ý Nghĩa Ngày Vu Lan





Từ trái MC Ái Cầm và Tuyết Nha điu hợp chương trình Westminster, Nam California (Thanh Huy) – Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 8 năm 2025 tại hội trường chùa Điều Ngự địa chỉ: 14472 Chestnut Street, Thành Phố Westminster, CA 92683, do Hòa Thượng Thích Viên Lý Viện Chủ, Hòa Thượng Thích Viên Huy Trụ Trì, tại đây cũng là nơi đặt văn phòng thường trực của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan năm 2025,





Quang cảnh buổi lễ Hàng trăm chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni, và rất đông đồng hương Phật tử đã có mặt tham dự buổi lễ, gồm: HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNTN/HN); HT.Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Thường Trực TĐGHPGVNTN/HN, HT. Thích Chơn Trí, Tổng Thư Ký TĐGHPGVNTN/HN; HT. Thích Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại TĐGHPGVNTN/HN…

Phía quan khách tham dự gồm Ông Hau Wie Tiêu, Đại diện Dân Biểu Tiểu Bang Tạ Đức Trí. Bà Nguyễn Thế Thủy Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, quý vị nhân sĩ Phật Giáo, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể qúy Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử, một số các cơ quan truyền thông…





Đồng Trưởng Ban Tổ Chức Đạo Hữu Nhật Hoàng, Nguyễn Đình An đọc diễn văn khai mạc Trước khi lễ chính thức có thời thuyết pháp về đề tài "Báo Hiếu công ơn cha mẹ như thế nào, ý nghĩa ngày Đại Lễ Vu Lan do HT. Thích Chơn Trí, HT. Thích Tâm Thành, Đại Đức Thích Ấn Chi thuyết giảng.

Buổi lễ do nữ sĩ Ái Cầm và MC Tuyết Nha điều hợp. MC. Ái Cầm mở đầu: “Chúng con Ái Cầm và Tuyết Nha kính đảnh lễ Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng, Ni, kính chào quý quan khách và đồng hương Phật tử, quý cơ quan truyền thông, quý vị thân hào nhân sĩ. Bà nói: “Đội ơn chín chữ cù lao sinh thành, công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Vì thế chúng ta phải luôn nhớ ơn dưỡng dục, đáp đền nghĩa nặng như trời cao biển rộng của hai đấng sinh thành…”





HT. Thích Viên Lý Ban đạo từ Sau đó Bà mời mọi người cùng đứng lên làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán.





Nghi thức lễ Vu Lan Đạo hữu Nhật Hoàng, Đồng Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng, cảm ơn chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni, quý quan khách, quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử tham dự ngày đại lễ Vu Lan hôm nay. Ông cũng đã nhắc qua ý nghĩa ngày Đại Lễ Vu Lan của người con đối với cha mẹ.

Ông tiếp: “… Mùa Vu lan Báo Hiếu lại trở về, trong niềm xúc động dâng tràn, ngoài việc Hòa Thượng giao trách nhiệm đồng trưởng ban tổ chức cho chúng con, chúng con lắng lòng tưởng niệm công ơn trời biển của chư Phật. Của Cha, Mẹ nhiều đời, nhiều kiếp, và cũng không quên đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ vị ân sư, bậc thầy khả kính, đã vì lòng từ bi, dìu dắt chúng con trên bước đường học đạo. Nhờ Hòa Thượng khai mở nhiều năm qua chúng con mới biết đến chánh pháp, ánh sáng chân thật, phá tan vô minh đưa con người vượt thoát khổ đau. Nhờ Hòa Thượng dạy dỗ, chúng con mới tỏ tường bốn ân sâu nặng, chúng con học được đạo lý làm người, sống hiếu nghĩa, biết tri ân và đền ân như lời đức Phật đã dạy, lấy từ bi làm gốc, lấy trí tuệ làm sự nghiệp…

“Hôm nay, giữa đạo tràng Vu Lan Hiếu Hạnh, chúng con thành tâm phát nguyện:

- Nguyện giữ gìn lời dạy của Thầy

- Nguyện noi theo hạnh Từ Bi

- Nguyện báo đền bốn trọng ân

- Nguyện phụng sự nhân sinh và làm rạng rỡ chánh pháp…”

Tiếp theo là Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Điều Ngự. HT nói: “… trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta vân tập về chùa Điều Ngự nầy để tưởng nhớ ân đức sinh thành dưỡng dục, tri ân tổ tiên, tam bảo, quốc gia và muôn loài.

Hạnh hiếu như đức Phật dạy, là ngọn đèn trí tuệ dẫn đầu muôn hạnh, soi sáng đạo đức nhân thừa, có giá trị siêu việt cả không gian lẫn thời gian.

Trước những thử thách hôm nay khi một số lời vu cáo thiếu chân thật được loan truyền, gây hoang mang cho một số người chưa rõ sự thật, chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan thẩm quyền để mang sự thật ra trước ánh sáng, đồng thời kêu gọi chư liệt vị giữ vững niềm tin vào chánh pháp, lấy tâm từ bi và trí tuệ để vượt qua thị phi cùng nhau xây dựng một Tăng Đoàn hòa hợp, thanh tịnh, an lạc.

Chính trong khó khăn, sự đồng hành của chư Tôn Đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử là nguồn sức mạnh vô giá, giúp chùa Điều Ngự và Tăng Đoàn kiên định sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

Chúng tôi xin tán dương và cảm tạ Hòa Thượng Thích Viên Huy, Trụ Trì Chùa Điều Ngự, người đã dành cả đời mình phụng sự Tam Bảo, cùng toàn thể chư Tăng, Ni và Phật tử đã chung tay vượt qua những chướng duyên, nghịch cảnh…

“Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chư Tăng, Ni và tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu về chùa Điều Ngự tham dự buổi lễ đông đảo, đặt biệt đã quan tâm lo lắng đến sự an nguy của ngôi chùa, mái nhà tâm linh chung của tất cả chúng ta.

“Mùa Vu Lan nầy, chúng tôi khuyến thỉnh quý đạo hữu hãy mạnh mẽ thực hành hạnh hiếu và báo ân qua những hành động cụ thể:

- Làm một việc thiện như giúp đỡ người khó khăn bệnh tật;

- Thực tập thiền định hay niệm Phật để định tỉnh tâm thức;

- Tận tâm phụng dưỡng cha mẹ bằng những nghĩa cử đầy tôn kính, lời nói đầy yêu thương, và biết ơn dành cho cha mẹ;

- Bảo vệ môi trường và xây dựng tinh thần đoàn kết để tinh cần thực hành Phật Pháp.





Gia Đình Phật Tử Điều Ngự hợp ca bản “Phật Ca Vu Lan” Những việc làm ấy không chỉ là món quà báo hiếu chân thành đến cha mẹ, tổ tiên mà còn là cách tri ân Tam Bảo, quốc gia và muôn loài, làm rực sáng giáo nghĩa Vu Lan trong từng gia đình và xã hội.

Với tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, chúng tôi kêu gọi toàn thể quý đạo hữu hãy dũng mãnh tinh tấn, kiên định bảo vệ Chánh Pháp trước mọi sóng gió, sát cánh cùng chùa Điều Ngự - Một trung tâm chuyển hóa phiền não - để giữ vững đạo tâm lưu bố ánh sáng hiếu hạnh cùng nhau xây dựng một Tăng Đoàn Phật Giáo vững mạnh, rực rỡ ánh đạo vàng, vì lợi lạc của muôn loài và vị sự trường tồn của chánh pháp…”

Tiết mục Vũ Điệu “Dâng hoa cúng dường” và “Phật Ca Vu Lan” do các em Gia Đình Phật Tử Điều Ngự trình diễn ngay trước khi Nghi thức Lễ Vu Lan bắt đầu, mọi người cùng tụng trang kinh Vu Lan, sau phần nghi thức là lễ phóng sanh.Tiếp đến là lễ chúc thọ cho quý cụ cao niên. Sau đó là chương trình văn nghệ Vu Lan với sự góp mặt của anh chị em nghệ sĩ thân hữu, các em Gia Đình Phật Tử trình diễn.

Lời cảm tạ của ban tổ chức, sau đó là lễ cúng dường trai tăng. Tiếp tục chương trình có phần Lễ Tiến cúng chư hương linh và cửu huyền thất tổ, Lễ Quy Y Tam Bảo tại chánh điện.



Kết thúc chương trình với Lễ Cúng Thí Thực Cô Hồn.