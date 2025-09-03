Florida Chuẩn Bị Bỏ Toàn Bộ Quy Định Bắt Buộc Tiêm Chủng

Ngày 3 tháng 9, Tampa, Florida: Bác sĩ Joseph A. Ladapo, Tổng Y sĩ tiểu bang Florida, bên cạnh Thống đốc Ron DeSantis, l oan báo bãi bỏ toàn bộ quy định bắt buộc tiêm chủng, kể cả đối với học sinh, đi ngược lại một chính sách mà giới y tế công cộng từ nhiều thập niên nay xem là biện pháp hữu hiệu để ngăn bệnh truyền nhiễm.

Florida tuyên bố sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ bãi bỏ toàn bộ quy định bắt buộc tiêm chủng, kể cả đối với học sinh, đi ngược lại một chính sách mà giới y tế công cộng từ nhiều thập niên nay xem là biện pháp hữu hiệu để ngăn bệnh truyền nhiễm.





Bác sĩ Joseph A. Ladapo, Tổng Y sĩ tiểu bang, loan báo hôm thứ Tư tại Valrico, gần Tampa, bên cạnh Thống đốc Ron DeSantis. DeSantis từng nổi bật toàn quốc trong thời dịch Covid và ngày càng theo đường lối chống vaccine. “Ai mà có quyền bảo anh phải đưa cái gì vào thân thể con cái mình?” Ladapo nói trước tiếng vỗ tay. “Thân thể là món quà của Thượng Đế.” Ông cho biết đang “làm việc để chấm dứt” mọi quy định tiêm chủng, gọi đó là “sai trái, đầy khinh miệt và mang hơi hướm nô lệ.”





Ladapo từ lâu bị nhiều chuyên gia y tế chỉ trích. Trong trận bùng phát sởi tại Weston năm 2024, ông cho phép phụ huynh tự quyết định có đưa con chưa chích ngừa tới trường hay không, bất chấp hướng dẫn y khoa lâu đời. Năm 2023, việc ông phổ biến thông tin sai về vaccine Covid đã khiến Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) phải công khai phản bác.





Chưa rõ tiến trình hủy bỏ toàn bộ quy định tiêm chủng tại Florida sẽ diễn ra ra sao. Ladapo nói Sở Y tế do ông lãnh đạo sẽ thu hồi các điều lệ hiện hành, nhưng quyết định sau cùng vẫn phải do Quốc hội tiểu bang định đoạt. Hiện cả 50 tiểu bang đều có ít nhất một số quy định tiêm chủng đối với học sinh, dù đa số cho phép miễn trừ vì lý do tôn giáo hay cá nhân. Nghiên cứu của KFF cho thấy số học sinh xin miễn trừ ngày càng tăng, trong khi tỉ lệ chích ngừa toàn quốc đang giảm.





Cũng trong ngày, DeSantis loan báo thành lập một ủy ban mới để đưa Florida “đi trước đón đầu,” phù hợp với các mục tiêu của Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong chính quyền Trump, người nổi tiếng chống vaccine. Ủy ban sẽ do Casey DeSantis, phu nhân thống đốc, đứng đầu. “Chúng ta đã làm được rất nhiều,” DeSantis nói. “Không tiểu bang nào sánh kịp Florida. Nhưng chúng ta muốn luôn đi trước một bước.”