Lý Do Người Phụ Nữ Mỹ Đi Khắp Thế Giới Chọn Bồ Đào Nha Là Nơi Sống Cuối Đời

Bồ Đào Nha, quốc gia bà Gina Morello chọn làm nơi sinh sống cuối đời. (Nguồn: wikipedia)

Gina Morello là một phụ nữ Hoa Kỳ, là một trong số ít người từng đến mọi quốc gia trên thế giới. Khi đến Mozambique vào tháng 12 năm 2020, bà thuộc một nhóm chưa đến 30 phụ nữ đã từng thăm mọi quốc gia của hành tinh xanh. Và khi những cảm giác choáng ngợp do hoàn thành được một mục tiêu trong đời lắng xuống, Gina có thời gian để suy ngẫm về chặng đường 20 năm lữ hành và những bài học tích lũy được. Trên trang mạng www.businessinsider.com có đăng lại chia sẻ của bà.





Lý do nào khiến Gina bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới? Khi mới bắt đầu du lịch, động lực chính của bà không phải là để đạt được danh sách dài các quốc gia từng đến, hay sưu tầm dấu đóng xác nhận nhập cảnh trên passport. Niềm đam mê chính của bà là môn lặn biển. Nhưng theo thời gian, bà ngày càng bị cuốn hút bởi sự đa dạng của các nền văn hóa và con người trên thế giới. Bà cảm thấy thích thú với sự độc đáo của các nền văn hóa khác nhau. Những ký ức sống động đáng nhớ bao gồm cảm giác quá tải với những mùi hương gia vị ở Ấn Độ; mùi hương trầm, cúc vạn thọ và không khí ô nhiễm hòa quyện vào nhau. Đó là những con phố náo nhiệt của Việt Nam, tràn ngập những chiếc xe gắn máy hai bánh ồn ào. Một số xe giống như làm xiếc khi chở cả gia đình năm người hoặc những tấm kính khổng lồ.





Du lịch cuối cùng trở thành niềm đam mê và nghề nghiệp của Gina, đưa bà đến với công việc sắp xếp và tư vấn chuyến bay. Là một nhà tư vấn, bà dành nhiều thời gian ở những quốc gia xa lạ như Ethiopia, Saudi Arabia, Pakistan… Điều này giúp bà hiểu biết và trân trọng những nền văn hóa, quan điểm khác nhau; mang lại cho bà cách suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng. Ví dụ, theo văn hóa kinh doanh ở Pakistan, đàn ông và phụ nữ Hồi Giáo thường không bắt tay, xuất phát từ cả truyền thống tôn giáo và văn hóa giữ ranh giới giữa giới tính. Do đó, khi chào hỏi một người đàn ông trong các cuộc họp, bà thường chờ họ đưa tay trước. Những hành xử nhỏ nhặt hàng ngày như vậy giúp bà tôn trọng sự khác biệt của các nền văn hóa.

Một “nguyên tắc vàng” khi Gina chuẩn bị hành lý đi du lịch là chỉ mang theo một nửa số quần áo cần thiết. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho việc chuẩn bị hành lý du lịch mà còn cho cả cuộc sống. Đi du lịch gọn nhẹ giúp việc di chuyển dễ dàng hơn, khả năng thích nghi cao hơn. Có ít đồ đạc sẽ dẫn đến cách sống đơn giản hơn.





Bà đã chứng kiến những niềm ​​hạnh phúc, niềm vui thật đơn giản của người dân ở các quốc gia nghèo nhất thế giới. Thí dụ như cùng chia sẻ một đĩa cơm thịt chung ở Yemen; hay một lễ hội âm nhạc và khiêu vũ vui nhộn của một cộng đồng mẫu hệ ở đảo quốc Bijagos xa xôi. Du lịch đã dạy bà biết trân trọng những khoảnh khắc như vậy hơn là làm giàu của cải vật chất.

Gina nhớ lại vào cuối năm 2021, do đại dịch Covid bà mất việc làm trong lĩnh vực tư vấn chuyến bay. Cùng lúc đó, đời sống hôn nhân của bà cũng kết thúc. Bà không còn bị ràng buộc bởi công việc hay chồng con nữa, và coi đây là một cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy nhiên, khi nhìn vào bản đồ nước Mỹ, bà chẳng thấy có nơi nào hấp dẫn. Bà nghĩ đến chuyện ra nước ngoài sinh sống; nhưng trước giờ chỉ đi du lịch chứ chưa bao giờ thực sự sống ở nước ngoài. Bà không chắc mình có thể xoay xở được khi đang thất nghiệp lúc đó.





Nhưng rồi bà nhớ lại một kinh nghiệm học được ở Mozambique, khi đến thăm Quỹ Girl Move Academy dành cho trẻ em gái. Một cô gái trẻ, người trưởng thành hơn tuổi của mình, đã chia sẻ với bà triết lý sống: "Đừng đặt một mái nhà lên ước mơ của mình." Hãy mơ ước lớn và đừng giới hạn nó.

Cuối cùng bà nhận ra rằng sau nhiều năm đi khắp thế giới, quan niệm của bà hoàn toàn thay đổi. Bà cảm thấy các giá trị của mình không còn phù hợp với nước Mỹ nữa, đặc biệt là ở Texas, nơi bà sống hơn nửa cuộc đời. Bà biết mình phải vượt ra khỏi biên giới quốc gia để tìm kiếm cuộc sống phù hợp với con người mới của mình.





Tại sao Gina lại chọn sống ở Bồ Đào Nha? Bà tìm một nơi sống mới, nơi mà các giá trị cốt lõi của bà không chỉ được chấp nhận mà còn được trân trọng. Bà muốn một nền văn hóa có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống; không bị chủ nghĩa tiêu thụ chi phối; cảm thấy an toàn với ít bạo lực súng đạn. Bà muốn sống ở một nơi mà đi bộ và giao thông công cộng là dễ dàng; nơi tiêu thụ ít thực phẩm chế biến sẵn. Một nơi có dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế giá cả phải chăng hơn. Bà tìm kiếm một lối sống thư giãn hơn, một môi trường phù hợp với mục tiêu sức khỏe của mình.





Gina đã cân nhắc nhiều nơi, bao gồm Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico. Việc dễ dàng xin được thường trú dài hạn là một yếu tố quan trọng. Bà bắt đầu ở Georgia; nhưng sau đó cảm thấy nó không phù hợp để định cư lâu dài. Sau ba tháng ở Tbilisi, bà bắt đầu làm thủ tục xin cư trú Bồ Đào Nha.

Nhịp sống chậm rãi của Bồ Đào Nha, kết hợp với thời tiết nắng ấm, văn hóa ngoài trời năng động có sức hút lớn. Đặc biệt, ở Lisbon, Gina trân trọng sự hiếu khách của người dân địa phương, thoải mái với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, với thiên nhiên. Tại đây có nguồn thực phẩm tươi ngon, đa dạng, và bà có thể dạo bộ dễ dàng trong thành phố.





Sau khi ghé thăm mọi quốc gia, cuối cùng Gina hiểu rằng tìm một ngôi nhà không chỉ giới hạn trong bản đồ quốc gia, mà là bởi cảm giác thoải mái, an toàn, cảm giác thuộc về. Bà đã tìm thấy tất cả những thứ đó ở Bồ Đào Nha.





Việt Báo biên dịch

Nguồn: https://www.businessinsider.com/visiting-every-country-new-life-perspective-move-to-portugal-2025-8