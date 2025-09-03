Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Tư 3 Tháng Chín

BẮC KINH, TRUNG QUỐC – 3/9/2025: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un xuất hiện trên màn hình lớn tại Quảng Trường Thiên An Môn trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản và kết thúc Thế chiến II. 26 nguyên thủ tham dự, nhấn mạnh vai trò ngoại giao của Bắc Kinh. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Bắc Kinh: Tập, Putin Và Kim Cùng Xuất Hiện Trong Duyệt Binh Quân Sự, Gửi Thông Điệp Thách Thức Washington

- Bắc Kinh: Tập, Putin Và Kim Cùng Xuất Hiện Trong Duyệt Binh Quân Sự, Gửi Thông Điệp Thách Thức Washington

BẮC KINH – Ngày 3 tháng 9, trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng Thế chiến II, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un xuất hiện trên Quảng Trường Thiên An Môn. Đây là lần đầu tiên ba nhà lãnh đạo hạt nhân này công khai đứng chung một khung hình trong một sự kiện quân sự lớn tại Trung Quốc, tạo nên hình ảnh liên minh đối trọng gửi thẳng thông điệp đến Hoa Kỳ.

Trong bài diễn văn, Tập tuyên bố: “Dân tộc Trung Hoa không sợ bất kỳ kẻ bắt nạt nào, và sẽ luôn tiến về phía trước”. Sau đó, đoàn quân diễu hành với nhiều loại khí tài mới được giới thiệu, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa tân tiến, hệ thống đánh chặn bằng laser và thiết bị không người lái dưới nước. Financial Times nhận định, cuộc trình diễn là dấu hiệu Bắc Kinh muốn khẳng định vị thế cường quốc quân sự trước thế giới.

Sự hiện diện của Putin và Kim tại Bắc Kinh cho thấy sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn. Theo Washington Post, Kim đã hứa “làm mọi điều có thể” để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, trong khi Putin ca ngợi Bắc Hàn đã gửi lực lượng chiến đấu sang hỗ trợ. Hai nhà lãnh đạo còn hội kiến riêng, đồng thuận việc Kim sẽ thăm Moscow trong thời gian tới.

AP cho biết ngoài Putin và Kim, hơn 20 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ cũng có mặt trong buổi duyệt binh, thể hiện sự ủng hộ ngoại giao cho Bắc Kinh. Lễ kỷ niệm được tổ chức với quy mô lớn, cả trong và ngoài nước đều được truyền thông chú ý, tạo thêm uy tín chính trị cho Tập trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng.

Tổng thống Donald Trump, theo dõi sự kiện từ Washington, đã viết trên mạng xã hội Truth Social: “Xin chuyển lời chào trân trọng của tôi đến Vladimir Putin và Kim Jong Un khi các ông cùng nhau ‘âm mưu’ chống lại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.” Phát biểu này cho thấy Trump coi hình ảnh ba lãnh đạo đứng chung như một thách thức trực diện đối với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định ông nắm rõ sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa các đối thủ.

Phân tích của Axios gọi đây là hình ảnh “trục hỗn loạn” mới, trong đó Trung Quốc, Nga, Bắc Hàn và Iran đã tăng cường hợp tác trong thời gian chiến tranh Ukraine. Nga nhận binh sĩ từ Bắc Hàn, drone từ Iran, còn Trung Quốc cung cấp lối thoát về kinh tế và ngoại giao. Dù vẫn còn bất cân đối quyền lợi và nhiều nghi kỵ giữa các bên, hiện tại họ gắn kết chủ yếu nhờ sự đối kháng với Hoa Kỳ.

Song song với lễ duyệt binh, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bắt tay cùng Tập và Putin tại hội nghị kinh tế ở Thiên Tân. Động thái này làm dấy lên lo ngại tại Washington, khi Mỹ từ lâu xem Ấn Độ là trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương để cân bằng ảnh hưởng Trung Quốc.

Giới quan sát nhận định, hình ảnh ba lãnh đạo hạt nhân đứng cùng nhau ở Bắc Kinh là tín hiệu cho thấy thế đối đầu toàn cầu đang chuyển dịch. Nếu chính quyền Hoa Kỳ trong quá khứ chú trọng củng cố liên minh với các đối tác kinh tế lớn, thì nay chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump – vốn ưu tiên đối đầu trực diện – khiến đối thủ tập hợp nhanh hơn. Điều này có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong những năm tới.

- Newsom Khởi Kiện Mới Chống Lại Trump Về Quyền Triển Khai Vệ Binh Quốc Gia

Thống đốc California Gavin Newsom ngày 3 tháng 9 đã nộp đơn xin lệnh khẩn cấp nhằm ngăn chặn chính phủ Trump tiếp tục liên bang hóa Vệ binh Quốc gia California cho tới ngày bầu cử 5 tháng 11. Đây là bước đi pháp lý mới nhất sau khi một thẩm phán liên bang hồi tháng 7 kết luận Tổng thống Trump đã vi phạm luật khi triển khai hàng ngàn lính Vệ binh và Thủy quân Lục chiến đến Los Angeles trong mùa hè để trấn áp các cuộc biểu tình chống lại các cuộc bố ráp di dân.

Newsom tuyên bố: “Chưa bao giờ có nhu cầu – và chắc chắn giờ cũng không – để quân đội được triển khai chống lại chính cộng đồng của mình. Trump không thể biện minh cho việc giữ quân đội ở Los Angeles… Chúng tôi sẽ không lùi bước.”

Ngày 5 tháng 8, chính phủ Trump ra lệnh liên bang hóa thêm 300 binh sĩ Vệ binh còn lại của California. Tổng Chưởng lý tiểu bang Rob Bonta cho biết nếu lệnh này được thực thi, “cư dân California sẽ phải sống trong tình trạng gần như bị chiếm đóng quân sự cho đến sau bầu cử.” Ông Bonta gọi quyết định là “chưa từng có” và cho rằng Washington “đang giữ Vệ binh của chúng ta làm con tin.”

Trump trong phát biểu tại Bạch Ốc hôm thứ Ba cảnh báo sẽ có thể triển khai quân trở lại Los Angeles: “Hắn [Newsom] không muốn chúng tôi ở đó, nhưng hắn sẽ lại cần chúng tôi, vì tôi thấy nó [biểu tình] đang hình thành lại.”

Đáp trả ngay trên mạng xã hội, Newsom viết: “California từ chối bị hăm dọa khuất phục bởi những kẻ nhỏ nhen trong Bạch Ốc. Không ai tin chính phủ Trump lại muốn tái lập một cuộc triển khai quân sự thất bại ở Los Angeles.” Ông còn chia sẻ hình ảnh lính ngủ la liệt trên sàn nhà tại Los Angeles trong giai đoạn triển khai trước, kèm lời nhắn: “Để họ lại phải nằm la liệt trên sàn nữa sao? Thôi, chúng tôi xin miễn.”

Cuộc đối đầu giữa Trump và Newsom đã kéo dài nhiều năm, từ vấn đề di dân, biến đổi khí hậu đến cứu trợ cháy rừng. Gần đây, Newsom còn phản công bằng cách sử dụng phong cách mạng xã hội tương tự Trump, thậm chí mở cửa hàng trực tuyến bán mũ và áo mang khẩu hiệu “Real Patriot” nhái sản phẩm “MAGA” của Trump.

Trong bối cảnh California chuẩn bị cho cuộc bầu cử đặc biệt ngày 4 tháng 11, vụ kiện mới đánh dấu bước leo thang pháp lý và chính trị giữa Tổng thống Trump và Thống đốc Newsom về quyền kiểm soát Vệ binh Quốc gia và giới hạn quyền lực liên bang.

- California, Oregon Và Washington Thành Lập Liên Minh Y Tế Về Vaccine, Bỏ Chính Sách Của Kennedy

Ba tiểu bang California, Oregon và Washington hôm nay thông báo sẽ phối hợp qua “liên minh y tế” nhằm ban hành khuyến cáo chung về chủng ngừa vaccine, trong bối cảnh Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (C.D.C.) đang rơi vào khủng hoảng dưới quyền lãnh đạo của Bộ trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr., theo The New York Times.

Trong tuyên bố chung, các thống đốc cho biết C.D.C. đã trở thành “một công cụ chính trị, ngày càng phổ biến quan điểm chính trị thay vì khoa học, những quan điểm có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.” Liên minh mới sẽ cung cấp dữ kiện khoa học cho cư dân, hỗ trợ bác sĩ, nhà sản xuất vaccine và gia đình lên kế hoạch dựa trên khuyến cáo ổn định, dựa trên khoa học, bất kể chính sách liên bang thay đổi ra sao.

Kế hoạch bao gồm khuyến nghị về vaccine phòng bệnh hô hấp như Covid và cúm, cùng nhiều loại vaccine dành cho trẻ em. Tuy nhiên, thông báo chưa giải đáp các câu hỏi quan trọng: bảo hiểm y tế có chi trả chi phí vaccine do tiểu bang khuyến cáo nhưng không nằm trong hướng dẫn liên bang hay không; bác sĩ và dược sĩ có thể gặp rắc rối pháp lý khi cung cấp vaccine ngoài khuyến cáo của C.D.C.; và liệu các tiểu bang có tiếp tục bắt buộc tiêm một số loại vaccine nếu liên bang không còn yêu cầu.

Trước đây, trong đại dịch Covid-19, các tiểu bang miền Tây từng lập nhóm chuyên gia để củng cố niềm tin của công chúng đối với vaccine. Gần đây, một số tiểu bang miền Đông Bắc cũng bàn thảo khả năng đưa ra khuyến cáo chung riêng biệt.

Việc này diễn ra sau khi các thống đốc ba tiểu bang vào tháng 6 đã đồng loạt phản đối quyết định của Kennedy sa thải toàn bộ 17 chuyên gia thuộc Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng liên bang, thay thế một số vị trí bằng những người hoài nghi vaccine, đồng thời chấm dứt khoản tài trợ 500 triệu đô-la cho nghiên cứu vaccine mRNA.

Chính sách vaccine liên bang đã thay đổi nhanh chóng từ khi Kennedy nhậm chức. Tuần trước, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (F.D.A.) chỉ cấp phép các liều vaccine Covid cải tiến cho người từ 65 tuổi trở lên hoặc có bệnh nền, không cho những nhóm khác ngay cả khi họ sống cùng người có nguy cơ cao.

- Tòa kháng án: Trump không thể dùng AEA trục xuất thành viên băng đảng Venezuela

Một tòa phúc thẩm liên bang ngày Thứ Ba phán quyết Tổng thống Donald Trump không thể dùng Đạo luật Kẻ thù Ngoại quốc năm 1798 để trục xuất nhanh những người bị cáo buộc thuộc băng đảng Tren de Aragua của Venezuela. Quyết định này nhiều khả năng sẽ đưa vụ việc lên Tối cao Pháp viện.

Phán quyết 2–1 của Tòa Phúc thẩm Khu vực 5 cho rằng luật thời chiến này không áp dụng cho các băng đảng tội phạm. ACLU gọi đây là “quyết định quan trọng,” chặn việc chính quyền dùng tình trạng khẩn cấp để tránh giám sát của tòa.

Trước đó, chính quyền đã đưa hàng trăm di dân bị coi là thành viên băng đảng đến nhà tù ở El Salvador, song hơn 250 người đã được trả về Venezuela. Tối cao Pháp viện hồi tháng Năm cũng từng yêu cầu chính quyền phải cho họ quyền khởi kiện.

Đạo luật Kẻ thù Ngoại Quốc chỉ được sử dụng ba lần trong lịch sử Hoa Kỳ, tất cả đều trong các cuộc chiến tranh: chiến tranh 1812 và hai cuộc thế chiến. Chính quyền Trump đã không thành công khi lập luận rằng tòa án không thể bác bỏ quyết định của tổng thống rằng Tren de Aragua có liên hệ với chính phủ Venezuela và là mối nguy hiểm cho Hoa Kỳ, do đó cần phải sử dụng đạo luật này.

- Các Nhà Khoa Học Lên Án Báo Cáo Khí Hậu Của Chính Phủ Trump Là “Trò Hề Khoa Học”

Hơn 85 nhà khoa học khí hậu quốc tế ngày 2 tháng 9 đã công bố bản phản bác gay gắt đối với báo cáo khí hậu do Bộ Năng lượng (DOE) dưới quyền Bộ trưởng Chris Wright công bố hồi tháng 7. Báo cáo này cho rằng nguy cơ biến đổi khí hậu bị phóng đại và tác động kinh tế “ít nghiêm trọng hơn người ta thường tin.” Nhóm khoa học cho rằng tài liệu trên đã chọn lọc dữ kiện, diễn giải sai và phủ nhận đồng thuận khoa học toàn cầu.

Theo The Guardian, năm tác giả được DOE lựa chọn đều có quan điểm hoài nghi biến đổi khí hậu và báo cáo không qua quy trình bình duyệt khoa học. Tài liệu nhấn mạnh việc tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hạ thấp tác hại của khí thải nhà kính. Giáo sư Andrew Dessler, Đại học Texas A&M, một trong những người biên soạn bản phản bác dài hơn 450 trang, gọi báo cáo DOE là “trò hề khoa học,” dựa vào lập luận đã bị bác bỏ từ lâu, bỏ qua bằng chứng quan trọng và dùng dẫn chứng sai lệch. (The Guardian, 2/9/2025)

CBS News cho biết bản báo cáo DOE mang tên A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate, được dùng làm căn cứ cho một số đề nghị chính sách tại Cơ quan Bảo vệ Môi sinh (EPA), trong đó có việc xem xét hủy bỏ “endangerment finding” – nền tảng pháp lý buộc liên bang phải giảm khí thải. Các nhà khoa học cảnh báo điều này có thể làm suy yếu toàn bộ hệ thống chính sách khí hậu hiện hành. (CBS News, 2/9/2025)

AP dẫn lời các chuyên gia khí hậu khẳng định DOE đã cố tình sử dụng số liệu gây hiểu lầm, chẳng hạn viện dẫn dữ liệu băng tan ở Nam Cực để làm nhẹ mức giảm diện tích băng Bắc Cực, hoặc dùng thống kê từ trước năm 1960 về cháy rừng vốn thiếu độ tin cậy. Họ cho rằng cách làm này vi phạm chuẩn mực minh bạch và khoa học. (AP, 2/9/2025)

Theo Reuters, bản phản bác tập thể của hơn 85 nhà khoa học nhấn mạnh báo cáo DOE “không có giá trị khoa học” và được biên soạn nhằm phục vụ mục tiêu chính trị thay vì dựa trên bằng chứng thực nghiệm. Việc chính phủ Trump sử dụng tài liệu này trong hoạch định chính sách khiến cộng đồng khoa học lo ngại về việc khoa học khí hậu bị gạt ra ngoài quá trình ra quyết định.

- Thị Trưởng DC Ra Lệnh Hành Pháp Chào Đón Trump Kiểm Soát Cảnh Sát Thủ Đô

Thị trưởng Washington, D.C. Muriel Bowser, một thành viên Đảng Dân Chủ, đã ký một sắc lệnh nêu rõ thủ đô tiếp tục hợp tác với các nhân viên thực thi pháp luật liên bang, ngay cả sau khi thời hạn khai triển 30 ngày của Tổng thống Donald Trump tại thủ đô kết thúc vào tuần tới.

Bà Thị trưởng Muriel Bowser đã công bố lệnh này vào thứ Ba, trên trang mạng xã hội X của mình. Bà tuyên bố rằng ngay cả sau khi tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng mà Trump ban bố liên quan đến tội phạm tại D.C. kết thúc, giới chức thành phố sẽ "bảo đảm sự phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật liên bang ở mức độ tối đa mà luật pháp cho phép trong phạm vi thủ đô.” Lệnh này có hiệu lực ngay lập tức và không có ngày kết thúc.

Trong sắc lệnh của thị trưởng ban hành hôm thứ Ba, Bowser đã nêu rõ vai trò của Trung tâm Điều hành Khẩn cấp An toàn và Đẹp (SBEOC.) Trung tâm này chịu trách nhiệm quản lý phản ứng của thành phố đối với Lực lượng Đặc nhiệm An toàn và Đẹp của Tổng thống Donald Trump và tuyên bố của Trump về tình trạng khẩn cấp về tội phạm trong thủ đô.

Bà Bowser cho biết trung tâm sẽ mô tả cách thức chính phủ liên bang có thể hỗ trợ thủ đô với mục tiêu giảm bạo lực súng đạn và tội phạm bạo lực. Tuần trước, Bowser đã ám chỉ đến sắc lệnh này trong một cuộc họp báo “xác nhận” tình trạng tội phạm trong thủ đô giảm từ khi Trump khai triển quân đội vào DC.

Theo WTOP News, sắc lệnh SBEOC sẽ phải thực hiện các yêu cầu của D.C., chẳng hạn như yêu cầu giới chức thực thi pháp luật liên bang không đeo khẩu trang trong thành phố, một bước mà sắc lệnh cho là cần thiết để "duy trì niềm tin của cộng đồng vào lực lượng thực thi pháp luật".

Thủ đô DC sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ, Cục Phòng chống Ma túy, Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ, Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Thông cáo báo chí của văn phòng Thị Trưởng Bowser không đề cập đến Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan hay Vệ binh Quốc gia.

- Tòa Phúc Thẩm Khôi Phục Ủy Viên FTC Rebecca Slaughter Sau Khi Bị Trump Sa Thải

Một tòa phúc thẩm liên bang tại Đặc khu Columbia ngày 2 tháng 9 đã ra phán quyết theo tỷ lệ 2–1 khôi phục chức vụ cho Rebecca Kelly Slaughter, ủy viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) bị Tổng thống Donald Trump sa thải hồi đầu năm. Đây là một bước đi pháp lý quan trọng nhằm khẳng định nguyên tắc độc lập của các cơ quan hành chính.

Trong phán quyết, đa số thẩm phán cho rằng chính phủ ít có khả năng thắng khi kháng cáo, bởi bất kỳ quyết định nào ủng hộ quyền sa thải của tổng thống đều phải bác bỏ tiền lệ nhiều lần được Tối cao Pháp viện xác nhận. Theo luật, tổng thống chỉ có thể cách chức ủy viên FTC nếu có lý do chính đáng như thiếu hiệu quả, thiếu trách nhiệm hay sai phạm trong công vụ.

Bà Slaughter, từng được chính quyền Biden bổ nhiệm, tuyên bố sau bản án: “Tòa đã công nhận rằng tổng thống không đứng trên luật pháp. Tôi mong được trở lại ngay công việc mà người dân Mỹ đã giao phó.”

Tòa phúc thẩm đồng thời bác bỏ yêu cầu của chính phủ Trump muốn đình hoãn quyết định khôi phục trong lúc chờ kháng cáo. Phán quyết này nối tiếp một phán quyết hồi tháng 7 của tòa sơ thẩm vốn đã xác định việc sa thải Slaughter là bất hợp pháp.

Phản ứng từ Bạch Ốc, người phát ngôn Kush Desai khẳng định Tổng thống Trump hành động đúng luật và nhấn mạnh rằng Tối cao Pháp viện đã hai lần gần đây xác nhận quyền sa thải quan chức điều hành. Ông nói: “Chúng tôi trông đợi sẽ được minh oan lần thứ ba, và hy vọng các tòa cấp dưới sẽ chấm dứt việc chống lại lệnh của Tối cao Pháp viện.”

Theo giới quan sát, vụ việc có thể sớm được đưa lên Tối cao Pháp viện. Nếu điều đó xảy ra, kết quả không chỉ quyết định số phận của Slaughter mà còn định hình lại ranh giới quyền lực giữa tổng thống và các cơ quan độc lập như FTC hay Cục Dự trữ Liên bang.

Phán quyết lần này cho thấy tòa án tiếp tục đóng vai trò trọng tài quan trọng, bảo vệ tính độc lập thể chế trước những nỗ lực mở rộng quyền lực hành pháp. Cuộc đối đầu pháp lý dự kiến sẽ còn kéo dài và mang hệ quả sâu rộng cho cơ chế kiểm soát quyền lực tại Hoa Kỳ.

- Google Thoát Vụ Chia Tách Trị Giá $2,5 Ngàn Tỷ Đô La

Một chánh án liên bang đã bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư Pháp trong việc buộc gã khổng lồ công nghệ Google phải tách riêng các sản phẩm trình duyệt Chrome và Android. Tuy nhiên, theo Politico, Chánh án Amit Mehta đồng ý với chính phủ rằng Google cần cho phép các đối thủ cạnh tranh có chỗ đứng và yêu cầu công ty thực hiện những thay đổi hạn chế hơn.

Google hiện phải chia sẻ một số dữ liệu tìm kiếm của mình với các đối thủ cạnh tranh và bị cấm ký kết các thỏa thuận biến sản phẩm của mình — bao gồm cả trí tuệ nhân tạo — thành công cụ mặc định trên thiết bị di động.

Ý kiến ​​của Chánh án Mehta đánh dấu quyết định chống độc quyền có hậu quả nghiêm trọng nhất đối với hoạt động kinh doanh của các công ty công nghệ lớn, từ khi một chánh án liên bang đã thất bại trong nỗ lực chia tách Microsoft vào đầu những năm 2000. Các chuyên gia pháp lý dự đoán Google sẽ kháng cáo quyết định này, và có thể đưa lên Tối Cao Pháp Viện. Hôm thứ Ba, Google cho biết họ đang xem xét lại quyết định của Chánh án Mehta.

Theo truyền thông, vụ kiện này mang đến một tia hy vọng cho các công ty công nghệ khác đang đối mặt với nguy cơ bị chia tách doanh nghiệp, bao gồm Meta, Amazon và Apple. Quyết định này là vụ kiện chống độc quyền đầu tiên trong số hai vụ kiện chống độc quyền lớn mà Google phải đối mặt trong năm nay. Trong vụ kiện còn lại do Bộ Tư Pháp đệ trình, Google đang đối mặt với nguy cơ bị chia tách mảng kinh doanh công nghệ quảng cáo.

Mặc dù Google đã tránh được kết cục xấu nhất, nhưng ý kiến ​​của Chánh án Mehta cho thấy hành vi chống cạnh tranh trong ngành công nghệ vẫn sẽ phải chịu hậu quả, theo giáo sư luật Rebecca Haw Allensworth của Đại học Vanderbilt nói với Politico.

- Đức Không Có Kế Hoạch Đưa Quân Tới Ukraine Để Bảo Đảm An Ninh

Trong buổi phỏng vấn với đài German TV channel Sat., Thủ tướng Merz nói Đức không có kế hoạch điều quân tới Ukraine, khi châu Âu xem xét phương án bảo đảm an ninh cho Kiev.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 2/9 cho biết vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine hiện nay là hỗ trợ lực lượng của Kiev trong xung đột với Nga, không phải điều quân tới nước này. Theo ông, việc Đức có khai triển lực lượng quân sự tới Ukraine hay không là một quyết định xem xét trong tương lai xa, sau khi có lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình.

"Trước lúc đó, chắc chắn sẽ không có bất kỳ đợt điều quân nào tới Ukraine. Thậm chí ngay cả sau đó, tôi cũng không coi đây là vấn đề quan trọng với Đức,” ông Merz nói. “Những vấn đề quan trọng khác trước tiên phải được giải đáp, và chỉ có thể được giải đáp khi chúng ta ít nhất đạt được lệnh ngừng bắn. Cho đến lúc đó, chắc chắn sẽ không có bất kỳ đợt khai triển quân nào đến Ukraine, và ngay cả sau đó, tôi cũng coi việc này không mấy quan trọng đối với Cộng hòa Liên bang Đức.”

Ông Merz cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định nào cũng cần được Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) thông qua và sẽ phụ thuộc vào các thỏa thuận với Nga. “Điều này không thể được thực hiện chống lại Nga, mà chỉ có thể được thực hiện với Nga. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều rào cản cần vượt qua và có thể mất khá nhiều thời gian,” ông nói thêm.

- Mỹ Không Kích Tàu Chở Ma Túy Từ Venezuela, 11 Người Chết



Tin từ CBS News cho biết quân đội Mỹ hôm Thứ Ba 22/9 thực hiện cuộc không kích chiếc tàu chở ma túy từ Venezuela. Ngoại Trưởng Marco Rubio loan báo điều này, giữa lúc mối quan hệ giữa chính quyền Tổng Thống Donald Trump với chính phủ Venezuela đang căng thẳng.

Tại Tòa Bạch Ốc chiều Thứ Ba, Tổng thống Trump cũng công bố vụ không kích, cho biết quân đội Mỹ vừa bắn chiếc tàu “cách đây vài phút.” Ông nói Tướng Dan Caine, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, thông báo ông biết về cuộc tấn công.

Trên mạng xã hội Truth Social, Trump cho hay 11 người thiệt mạng trong vụ không kích. Tổng thống nói vụ này nhắm vào thành viên Tre de Arague (TdA), băng đảng tội phạm có tổ chức của Venezuela bị chính quyền ông Trump coi là tổ chức khủng bố ngoại quốc. Ông còn đăng video có vẻ cho thấy quân đội Mỹ không kích chiếc tàu nhỏ.

Trên mạng xã hội, Ngoại Trưởng Rubio cũng cho hay quân đội Mỹ tiến hành “vụ không kích chết người” ở phía Nam Biển Caribe. “Chiếc tàu chở ma túy” khởi hành ở Venezuela và “được một tổ chức ma túy-khủng bố điều khiển,” theo ông Rubio.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gọi ba chiến hạm của Mỹ là “mối đe dọa quá đáng, vô cớ, trái đạo đức, hoàn toàn có tội và tàn bạo.” Ông Maduro điều quân đội Venezuela tới bờ biển, thề chống trả bất cứ cuộc tấn công nào của Mỹ.

- Nga Tiếp Tục Không Kích Ukraine Giữa Bối Cảnh Châu Âu Thúc Đẩy Hòa Bình

Nga đã bắn hơn 500 máy bay không người lái và hai chục hỏa tiễn vào Ukraine trong đêm, AP dẫn lời các nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư. Hành động của Nga diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu đang tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm tăng cường phòng thủ cho Ukraine và thúc đẩy các nỗ lực hòa bình do Hoa Kỳ dẫn đầu cho đến nay vẫn chưa thành công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các mục tiêu không kích chính của Nga là cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là các cơ sở năng lượng, khi một mùa đông nữa đang đến gần. Không quân Ukraine báo cáo các cuộc tấn công này chủ yếu nhắm vào miền Tây và miền Trung Ukraine và làm ít nhất năm người bị thương.

Nga chưa từng giảm nhẹ nỗ lực không kích nhằm vào các khu vực dân sự và phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km (620 dặm), bất chấp những nỗ lực ngăn chặn giao tranh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Trong khi Zelenskyy chấp nhận đề nghị của Trump về một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Điện Kremlin đã lên tiếng phản đối. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay nói “không có chuẩn bị nào cho chuyến thăm của Trump tới Nga” và xác nhận rằng “chưa có ngày tháng nào được ấn định” cho chuyến đi. Ông tái khẳng định lời mời dành cho lãnh đạo Hoa Kỳ, nhưng nhấn mạnh rằng hiện chưa có hội nghị thượng đỉnh nào được sắp xếp. Putin đang có mặt tại Trung Quốc để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, cũng như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Washington cho biết các quốc gia này đang hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Bình Nhưỡng đã gửi quân đội và đạn dược đến Nga. Trung Quốc và Ấn Độ đã mua dầu của Nga, gián tiếp hỗ trợ nền kinh tế chiến tranh của Nga.