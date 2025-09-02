Hôm nay,  

Trump Dọa Đưa Quân Vào Chicago Và Baltimore, Bất Chấp Phản Đối Dữ Dội

02/09/202521:22:00(Xem: 43)

 

 

Skärmbild 2025-09-03 062236
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đưa lực lượng liên bang tới Chicago và Baltimore để trấn áp tội phạm, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ các DB và người dân. Ông gọi đây là “nghĩa vụ bảo vệ đất nước.” (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(WASHINGTON, ngày 2 tháng Chín, AP News) – Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Ba 2 tháng Chín cho biết ông sẵn sàng ra lệnh cho các cơ quan liên bang huy động lực lượng để trấn áp tội phạm ở Chicago và Baltimore, cho dù nhiều DB cùng đông đảo người dân ở cả hai thành phố đều phản đối quyết liệt.

 

Trong buổi họp báo tại Phòng Bầu Dục, khi phóng viên đặt câu hỏi về chuyện điều Vệ Binh Quốc Gia tới Chicago (thành phố lớn thứ ba Hoa Kỳ), Trump trả lời: “Chúng tôi sẽ tới đó. Chưa biết khi nào. Đó là việc Tổng thống phải làm, không phải chuyện đấu đá chính trị.

 

Thống đốc Illinois JB Pritzker, được cho là ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân Chủ vào năm 2028, cho biết “không ai hoan nghênh, và cũng có không ai mượn” Trump đưa quân đội vào Chicago.

 

Tại Baltimore, các viên chức đều đồng loạt đứng về phía Thống đốc Maryland Wes Moore (Đảng Dân Chủ), phản đối kịch liệt kế hoạch của Trump.

 

Trong những tuần gần đây, Trump đã cho khai triển Vệ Binh Quốc Gia (VBQG) tại Los Angeles và Washington, chiếm quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát ở thủ đô. Ông còn dự trù nhúng tay vào hầu hết các thành phố do Đảng Dân Chủ quản trị, bất chấp phán quyết của tòa án hôm thứ Ba (2 tháng Chín) rằng việc khai triển quân đội tại California là trái luật.

 

Liên tục chửi mắng giới lãnh đạo Chicago

 

Trump khen Thị trưởng Washington Muriel Bowser vì đã hợp tác với các lực lượng của chính phủ liên bang, rồi quay ra mắng chửi Thống đốc Pritzker và Thị trưởng Chicago Brandon Johnson. Trump “rất mong” được Pritzker gọi điện và nói “Hãy đưa quân vào.” Dù vậy, Thống đốc Illinois đã nhiều lần từ chối thẳng thừng.

 

Nếu Pritzker gọi cho tôi, tôi sẽ rất vui lòng đáp ứng,” Trump nói. “Nhưng giờ chúng tôi sẽ cứ làm dù ông ta có đồng ý hay không. Chúng tôi có quyền làm vậy, bởi tôi có nghĩa vụ bảo vệ đất nước này, bao gồm cả Baltimore.” Ông còn nhấn thêm: “Baltimore là một nơi đầy nguy hiểm.

 

Pritzker ngay lập tức đáp trả, cho rằng những lời lẽ của Trump nghe rất “khùng điên.” Còn Trump thì réo tên Chicago là “thành phố nguy hiểm nhất thế giới.

 

Trong buổi họp báo chung với Thị trưởng Johnson và một số lãnh đạo khác, Pritzker khẳng định: “Không, tôi sẽ không gọi cho tổng thống để yêu cầu đưa quân đến Chicago. Tôi đã nói rõ ràng lắm rồi.

 

Thông báo đầu tiên gửi đến Illinois

 

Illinois chỉ mới nhận được thông tin chính thức về kế hoạch của chính phủ liên bang vào hôm Thứ Bảy 30 tháng Tám. Khi đó, Sở Cảnh sát Tiểu bang Illinois nhận được cuộc gọi từ Gregory Bovino, Chỉ huy Border Patrol khu vực El Centro, California, cho biết các viên chức di trú sẽ tới Chicago. Ngoài ra, tiểu bang không nhận được thêm bất kỳ thông tin nào khác.

 

Pritzker kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, quan tâm lẫn nhau, đồng thời quay clip lại các cuộc tiếp xúc với lực lượng liên bang. “Chủ nghĩa độc tài sống sót nhờ vào sự im lặng của mọi người,” ông nói. “Hãy lên tiếng vì nước Mỹ.

 

Trong khi đó, Chicago đã chuẩn bị tinh thần. Các nhà hoạt động, mục sư và trường học sẵn sàng ứng phó. Dù chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra, mạng lưới hoạt động xã hội của thành phố đã lên lịch biểu tình, sẽ xuống đường phản đối chỉ trong vòng vài giờ nếu quân đội hoặc viên chức liên bang xuất hiện.

 

Thành phố vốn đã “có kinh nghiệm” chống lại những kế hoạch trục xuất của Trump, từ việc tổ chức biểu tình cho tới tăng cường nhân viên trực hotline tiếp nhận thông tin các vụ bắt giữ di dân.

 

Hàng chục mục sư đã cùng gửi thư cho Trump, cho rằng vấn đề thực sự của Chicago là tình trạng thất nghiệp và thiếu ngân sách cho các trường học. Trong thư, họ viết: “Gửi cộng đồng tín hữu ở Chicago: hãy chuẩn bị tinh thần để kháng cự.

 

Tình hình tội phạm tại Chicago

 

Thị trưởng Johnson cho rằng nguyên nhân gốc rễ của bạo lực ở Chicago là do súng đạn bị tuồn vào thành phố từ các tiểu bang lân cận, trong đó có Indiana (do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo).

 

Chừng nào các tiểu bang màu đỏ còn chưa giải quyết được vấn đề súng đạn, thì Chicago còn phải chịu đựng vấn nạn bạo lực,” Johnson nói.

 

Cũng giống như nhiều thành phố lớn khác của Hoa Kỳ, mức độ tội phạm bạo lực tại Chicago đã giảm rõ rệt, dù ở một số khu vực tình hình vẫn còn đáng lo ngại.

 

Chính quyền Trump thời gian qua đặc biệt chú ý đến số liệu tội phạm hằng ngày, thậm chí lấy một loạt vụ nổ súng trong dịp Lễ Labor Day để làm cái cớ cho việc khai triển quân đội.

 

Theo phân tích của Viện Công Nghệ Rochester, trong năm 2024, tỷ số tội phạm giết người ở Chicago là 21/7 trên 100,000 cư dân. Phúc trình cũng chỉ ra có bảy thành phố lớn khác có tỷ lệ cao hơn là: St. Louis, New Orleans, Detroit, Washington D.C., Atlanta, Indianapolis và Richmond (Virginia).

 

Trong năm 2024, Chicago có tổng cộng 573 vụ giết người, cao nhất trong số các thành phố của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dữ liệu thành phố cũng cho thấy trong nửa đầu năm, tội phạm bạo lực đã giảm mạnh, giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập niên. Các vụ nổ súng và giết người đều giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Bộ trưởng Tư Pháp Illinois Kwame Raoul tuyên bố thành phố và tiểu bang sẽ khởi kiện ngay lập tức một khi liên bang bắt đầu hành động.

 

Trump cứ đòi “bảo vệ” Baltimore

 

Khi nhắc đến Baltimore, Trump luôn miệng nói nghĩa vụ của ông là phải “bảo vệ đất nước,” và trong đó có thành phố này, mặc cho Thống đốc Moore cùng các viên chức địa phương phản đối quyết liệt.

 

Phát ngôn viên của Thống đốc Moore, David Turner, cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu ý Tổng thống muốn nói cái gì. Còn Thống đốc thì vẫn trước sau như một: sử dụng VBQG để giữ trị an thành phố chỉ là vở kịch chính trị, không phải giải pháp bền vững.

 

Thị trưởng Baltimore, Brandon Scott, kể một loạt thành quả gần đây trong nỗ lực giảm bạo lực súng đạn. Ông cũng chỉ trích Trump sử dụng lời lẽ mang tính phân biệt sắc tộc và cố tình nhắm vào các thành phố có lãnh đạo là người da đen, như Baltimore và Chicago.

 

Thực tế ở Baltimore là thế này,” Scott đăng trên mạng xã hội X, “các vụ giết người đã giảm xuống mức thấp chưa từng có; trong đó, tháng Tám là có mức thấp nhất từ trước tới nay.

 

Khi nói về Washington, Trump tự hào khoe rằng ông đã giúp biến thủ đô thành “khu vực an toàn. Không còn bóng dáng tội phạm nữa.

 

Tòa Bạch Ốc cũng cho biết hơn 1,650 người đã bị bắt kể từ khi chính quyền Trump khai triển lực lượng liên bang vào ngày 7 Tháng Tám. “Tình hình ở Washington thật tuyệt vời,” Trump tuyên bố. “Bởi vì chúng tôi đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn khả thi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Ngày 2 tháng 9, 2025, quân đội Israel chính thức mở màn chiến dịch bộ binh quy mô lớn tại Gaza City, thành phố được coi là trung tâm của Hamas. Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir tuyên bố lực lượng Israel đã “gia tăng và mở rộng các đợt tấn công, đồng thời bắt đầu chiến dịch trên bộ,” khi ông trực tiếp nói chuyện với các binh sĩ trừ bị vừa được gọi nhập ngũ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trong một thông điệp riêng gửi quân đội, gọi đây là “trận quyết định,” bày tỏ niềm tin vào binh sĩ và khẳng định “toàn dân đang cùng các anh em sát cánh.” Chính phủ Israel đã chuẩn thuận kế hoạch đánh chiếm Gaza City từ tháng trước, sau nhiều tháng oanh kích dữ dội. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh cáo nếu Hamas không chấp nhận các điều kiện ngưng chiến, Gaza City sẽ “trở thành Rafah và Beit Hanoun mới” – những địa danh đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Càng lớn tuổi chừng nào, thì người ta lại thường hay nhớ tới những kỷ niệm trong dĩ vãng của mình nhiều bấy nhiêu. Nhất là những người cao niên đã về hưu, không còn bị ràng buộc bởi những công việc làm thường ngày của mình như trước kia, nên có nhiều thì giờ rảnh rỗi ngồi ở nhà một mình, để hồi tưởng lại những kỷ niệm buồn vui khó quên trong cuộc đời mình, rồi để có những lúc tâm sự cho nhau nghe lại những kỷ niệm khó quên này, trong những dịp tiệc tùng họp mặt bạn bè.

Bản tin trên báo Daily Mail nhan đề "21,000 American casualties, millions of civilians trapped, and the world on the brink of war" (21.000 người Mỹ thương vong, hàng triệu dân thường bị mắc kẹt và thế giới đứng trước bờ vực chiến tranh) hôm Thứ Ba 2/9/2025 đưa ra dự đoán theo các cuộc tập trận của viện Center for Strategic and International Studies (CSIS).

- Tòa Liên Bang Cấm Trump Khai Triển Quân Đội Ở L.A - Putin Và Tập Thắt Chặt Tình ‘Hữu Nghị” Thời Chiến Tại Bắc Kinh - Quốc Hội Trở Lại, Hồ Sơ Epstein Và Nguy Cơ Đóng Cửa Chính Phủ - Hơn 1,000 Cuộc Biểu Tình Chống Trump Và Tài Phiệt Ngày Labor Day - Cộng Hòa Lo Ngại Về Lạm Phát Trước Bầu Cử Giữa Kỳ 2026 - Trump Yêu Cầu Các Hãng Dược Giải Trình Hiệu Quả Thuốc Điều Trị COVID - Tòa Tối Cao Brazil Xử Tổng Thống Bolsonaro Dưới Sự Giám Sát Của Trump - Taliban Kêu Gọi Quốc Tế Hỗ Trợ Sau Trận Động Đất Hơn 1,000 Người Chết - Thị Trưởng Chicago: ‘Không Có Quân Đội Liên Bang Nào Ở Thành Phố Này’ - Kraft Heinz ‘Ly Dị’, Chia Thành Hai Công Ty - Nestlé Sa Thải CEO Do Vụng Trộm Tình Cảm Với Nhân Viên - Houston: Bắt Giam Hung Thủ Nổ Súng Giết Bé 11 Tuổi Chơi Bấm Chuông Phá

Tờ New York Times đưa tin vào cuối tuần rằng Donald Trump đã gác lại kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh Quad tại Ấn Độ, sau cuộc trao đổi gay gắt với Thủ tướng Narendra Modi. Các tiêu đề báo chí xuất hiện từ báo cáo mới nhất này, cộng với nhiều tháng căng thẳng Mỹ-Ấn, là lời nhắc nhở về việc chính Bộ Tứ Quad vẫn bị "cầm tù" bởi sự khó lường của chính trị Mỹ. Cách tiếp cận chính sách thất thường của Trump, từ việc hoãn các hội nghị thượng đỉnh đến các đe dọa về thuế quan trừng phạt, đều có cái giá của nó.

Đại bi, lòng thương rộng lớn, là nền tảng của hạnh bồ-tát, của tâm bồ-đề. Không có đại bi thì không có Bồ-tát, không có Phật. Tất cả dụng hạnh của Bồ-tát đều khởi đi từ đại bi; bởi vì đại bi là bản thể của phương tiện (1).

Bài viết sau đây dịch từ bài "U.S. National Security Is Being Attacked From Within" trong ấn bản hôm 1/9/2025 trên báo The Dispatch. Người viết là bình luận gia Kevin Carroll, người từng là cố vấn cấp cao cho Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly (2017-18) và có vấn cho chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Peter King (2011-13), và nguyên là sĩ quan CIA và Lục quân Hoa Kỳ.

J81. Surapana Jātaka -- Câu chuyện về Trưởng lão Sagata và sự nguy hiểm của chất kích thích Tóm tắt: Một vị sư, mặc dù sở hữu thần thông vĩ đại, đã bị hạ gục bởi rượu mạnh. Đức Phật kể lại rằng cả một nhóm tu sĩ khổ hạnh đáng kính trong quá khứ cũng đã mất đi thần thông vì rượu.

- Động Đất Miền Đông Afghanistan: Hơn 800 Người Tử Vong, Hơn 2.800 Người Bị Thương. - Tập, Putin Và Modi Phô Trương Đoàn Kết Tại Hội Nghị Thiên Tân. - Tòa Liên Bang Ngăn Chặn Tạm Thời Việc Trục Xuất Trẻ Em Guatemala. - 1,2 Triệu Di Dân Biến Mất Khỏi Lực Lượng Lao Động Mỹ Dưới Thời Trump. - Trump Tuyên Bố Sẽ Ký Sắc Lệnh Hành Pháp Buộc Có 'Voter ID' Trong Mọi Cuộc Bầu Cử. - Nga Bị Nghi Phá Sóng GPS Khiến Máy Bay Chở Bà Ursula Von Der Leyen Phải Hạ Cánh Bằng Bản Đồ Giấy. - Cựu Đại Sứ Mỹ Tại Nga Chỉ Trích Kế Hoạch Của Trump Về Ukraine. - Chiến Dịch Chống Tội Phạm Của Trump Gặp Khó Khăn Tại Washington. - Hiệp hội học giả quốc tế: Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza. - Tỉ Lệ Ủng Hộ Trump Thay Đổi Trong Nhóm Người Mỹ Ít Học. - ‘Northern Lights’ Có Thể Xuất Hiện Trên Bầu Trời 18 Tiểu Bang Tối Nay. - Giáo Hoàng Leo Gặp Nhà Hoạt Động Công Giáo LGBTQ+, Cam Kết Tiếp Nối Di Sản Đón Nhận Của Giáo Hoàng Phanxicô.

Little Saigon, CA – 31/8/2025 - Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức Đại Hội lần thứ 17 tại Little Sàigòn, California, Hoa Kỳ, vào ngày 31 tháng 8 năm 2025. Đại Hội quy tụ các thành viên đến từ nhiều địa phương. Số thành viên không tham dự được tại chỗ cũng đã được nối kết qua nền tảng hội họp trực tuyến Zoom.

Hiện tại, tuyên bố táo bạo của Trump vẫn chưa được chuyển thành một thỏa thuận song phương cụ thể. Hiện tại, khoảng cách giữa sân khấu chính trị ở Washington và sự thận trọng có chừng mực ở Hà Nội cho thấy "thỏa thuận" được cho là vẫn còn phải đi xa đến đâu.

Dân biểu Wu chỉ ra Đảng Cộng Hòa cần phải gian lận vì họ biết các chính sách của chính phủ Trump đang khiến giá cả tăng vọt trên diện rộng. Người dân đang mất việc làm. Du lịch giảm 50% ở nhiều khu vực. Nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động. Hoa Kỳ đang tiến đến một cuộc suy thoái có lẽ là tồi tệ nhất.

"Những người Canada gọi đến để hủy chuyến tham quan của họ đã nói rõ với tôi rằng đó là do các chính sách và hành vi của tổng thống hiện tại của chúng tôi," anh nói. Do lượng khách giảm 30% trong năm nay, Koenen đã phải trả lương cho nhân viên nhưng không trả lương cho bản thân. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ khi tiếp quản công ty du lịch vào năm 2021, anh phải bỏ tiền tiết kiệm của mình vào kinh doanh để duy trì hoạt động.

Lộc đã chết! Tích ngỡ ngàng khi nghe tin đó. Chàng không tin vào tai mình. Làm sao Lộc có thể chết được? Mình mới gặp anh ấy có tuần trước thôi mà! Trông anh còn khỏe mạnh, tự tin, tràn đầy sức sống. Vậy mà bây giờ anh đã không còn nữa. Cái chết của anh có cái gì đó không thật. Và có lẽ đó là lần đầu tiên Tích đứng trước nhận thức trực tiếp và thâm sâu về tính chất phi lý của một sự kiện quá bình thường trên đất nước chiến tranh này.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.