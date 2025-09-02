Hôm nay,  

Họp Báo Về Việc Sỉ Nhục Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa trong chương trình văn nghệ của Công Ty Teletron

Ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California chào mừng đồng hương tham dự

Garden Grove (Bình Sa) – Tại khu đậu xe văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia số 12221 Brookhurst Thành Phố Garden Grove vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 8 năm 2025, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Ùy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức một buổi họp báo với sự tham dự rất đông quý vị đại diện các hội đoàn Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số hội đoàn, cơ quan truyền thông báo chí và đồng hương.

(2)-CỘNG-ĐỒNG-NGƯỜI-VIỆT-QUỐC-GIA-HỌP-BÁO-DSC_0231
Nghi thức chào cờ
Mở đầu buổi họp báo nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do Hải Quân Đinh Quang Truật điều hợp.

Sau nghi thức, Ông Phát Bùi Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tuyên bố lý do buổi họp báo, sau đó ông mời Ông Stu A Cầu và ông Tần Nam lên bàn chủ tọa.

(3)-CỘNG-ĐỒNG-NGƯỜI-VIỆT-QUỐC-GIA-HỌP-BÁO-DSC_0239
Điều hợp chương trình họp báo từ trái Ông Stu A Cầu, Ông Phát Bùi, Ông Tần Nam
Tiếp theo Ông Phát Bùi cho biết lý do buổi họp báo, ông cho biết: Trong show “ca nhạc thương mại” của công ty Teletron tổ chức trên đường Brookhurst gần với góc đường Westminster, thành phố Garden Grove, trong tháng 7 vừa qua, Nguyễn Tiến Dũng mặc quần đỏ, lên ca hát và giang chân cho một phụ nữ đội nón và khăn quàng mang màu cờ Việt Nam Cộng Hòa chui xuống qua lại đôi lần với những nụ cười rất khả ố!

(4)-CỘNG-ĐỒNG-NGƯỜI-VIỆT-QUỐC-GIA-HỌP-BÁO-DSC_0242
Đại diện Teletron đọc thông cáo báo chí xin lỗi
 
Đã 50 năm trôi qua, bọn cộng sản và tay sai đã tìm mọi cách để đánh phá và làm giảm đi giá trị của lá Quốc Kỳ VNCH, nhưng bọn chúng đã gặp sự phản kháng mãnh liệt của những người đã hy sinh cho lá cờ đó, nên chẳng những chúng không thành công mà phải trốn chạy như bọn trộm cướp bị rượt đuổi! Hơn thế, Quốc Kỳ của chúng ta ngày càng được xuất hiện nhiều nơi trong Cộng Đồng, không riêng ở California mà ở những vùng có người Việt tỵ nạn sinh sống.
 
Qua 50 năm, chưa bao giờ thấy bọn đánh phá có hành động thô bỉ như việc làm của Nguyễn Tiến Dũng và đồng bọn vừa qua!
 
Trong không khí phẫn nộ của đồng hương tham dự về hành vi thô bạo này, nhiều đồng hương cũng bày tỏ ý kiến tại sao trong lúc đó MC. Nam Lộc và Anh Dũng lại không lên tiếng phản đối mà im lặng một thời gian khá dài.

(5)-CỘNG-ĐỒNG-NGƯỜI-VIỆT-QUỐC-GIA-HỌP-BÁO-DSC_0244
Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai phát biểu
Mãi đến khi sự việc được phát hiện, công ty Teletron có thông cáo báo chí xin lỗi về sự đáng tiếc xảy ra, riêng Nguyễn Tiến Dũng vẫn im lặng.

Theo những lời phát biểu của đồng hương thì những hành động đó không thể bỏ qua, một lời xin lỗi không đủ sự xúc phạm đến hồn thiêng sông núi, đến những hy sinh xương máu của không biết bao chiến sĩ đã nằm xuống để bảo vệ màu cờ sắc áo.

Sau đó Ông Thành Đặng, Phó Giám Đốc Công Ty Teletron lên đọc bản thông cáo báo chí, ông cho biết đã cắt bỏ đoạn Video nói trên và xin lỗi đồng hương.

Tiếp theo là phần phát biểu ý kiến của những người tham dự, mở đầu Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Ông nói: “Những việc đáng tiếc xảy ra, chúng ta phải làm sáng tỏ theo luật pháp, chúng ta cương quyết giữ vững lằn ranh quốc cộng…”

(6)-CỘNG-ĐỒNG-NGƯỜI-VIỆT-QUỐC-GIA-HỌP-BÁO-DSC_0246
Bà Thanh Thủy, Hội Trưởng Hội HO. Cứu Trợ Thương Phế Binh và quả phụ phát biểu
Bà Nguyễn Thanh Thủy trong lời phát biểu bà cho biết, “sự việc xảy ra không đơn giản, một lời xin lỗi không có giá trị đến sự xúc phạm lớn lao đối với hồn thiêng sông núi…” Lần lượt qua những lời phát biểu của Ông Nguyễn Văn Úc, Trần Văn Giỏi, Đỗ Sơn, Tom Võ, Tạ Trung Vũ Hùng, Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa, Trần Chí Phúc… Tất cả những người nầy đều bày tỏ sự phẫn nộ, trước nhất kêu gọi cộng đồng hãy tẩy chay những cơ sở thương mại của Nguyễn Tiến Dũng, và coi như đây là một sự sắp xếp có chủ trương. Riêng ký giả Đoàn Trọng cho biết: Nguyễn Tiến Dũng đã từng tu nghiệp tại Nga, sau đó đến New York xin định cư, Ký giả Đoàn trọng cũng yêu cầu cộng đồng chúng ta phải có hành động thực tế để đối phó với những âm mưu kể trên.

(7)-CỘNG-ĐỒNG-NGƯỜI-VIỆT-QUỐC-GIA-HỌP-BÁO-DSC_0247
Ông Đoàn Ngọc Đa Hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng phát biểu
Sau đó chủ tọa đoàn đã đúc kết ý kiến và sẽ có một bản lên tiếng chung nhằm tỏ thái độ với những người có trách nhiệm liên quan đến sự việc kể trên.
Trong dịp nầy Ông Phát Bùi cũng đã cho biết hiện tại có một số quý Luật Sư tại Houston, TX đã tình nguyện tham gia vào sự việc nầy mà không tính tiền thù lao.

Ban Tổ Chức cho biết sẽ đúc kết những quyết định chung sắp tới để chúng ta cùng bày tỏ thái độ đối với những cơ sở và cá nhân có liên quan trên.

Thứ bảy, ngày 30/8/2025, chùa Điều Ngự ở đường Chestnut, thành phố Westminster, tổ chức đại lễ Vu Lan. Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, tăng ni và Phật tử chừng 1000 người tham dự. Trong hội trường không còn một chỗ đứng, sân chùa, Phật tử, nam phụ lão ấu cả trăm người. Bao giờ chùa Điều Ngự tổ chức đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết thì hàng ngàn Phật tử về chùa tham dự. Không phải chỉ có người ở Orange County tham dự mà đồng bào ở khắp nơi về đây du lịch, thăm người nhà hay hội họp cũng đến tham dự.

Dự luật hòa giải năm 2025, được gọi là Đạo luật Đẹp và Lớn, hiện đã được ban hành. Đạo luật thay đổi các quy tắc và điều kiện dành cho các chương trình quan trọng như Medicaid, SNAP (phiếu thực phẩm) và các chương trình y tế thông qua Đạo luật Chăm Sóc Giá cả Phải Chăng. Trong chuyên mục Hỏi & Đáp dưới đây sẽ giải thích những gì đang thay đổi, khi nào bắt đầu và những gì quý vị cần làm để cập nhật thông tin và duy trì quyền lợi của mình.

Tại Fredom Hall trong công viên Mile Square Regional Park liên tục trong hai ngày Thứ Bảy 23 và Chủ Nhật 24 tháng 8 năm 2025, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Cộng Đồng Phật Giáo Nam California, cùng Bà Janet Nguyễn Giám Sát Địa Hạt 1 Quận Cam đã trang nghiêm tổ chức Lễ Hội Vu Lan năm 2025 với chủ đề: “Nguyện Làm Con Thảo Cháu Hiền” nhân dịp kỷ niệm 50 năm từ sau biến cố Tháng 4 năm 1975.

Mùa lễ Vu Lan lại về, làm con ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ của mình, nếu không có cha mẹ làm sao có mình? Cuối tuần qua, chúng tôi đã tham dự ba đại lễ Vu Lan tại 3 nơi: Lễ Vu Lan thứ nhất tại Mile Square Park do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Lễ thứ hai do Cộng Đồng Phật Giáo Nam California tổ chức, tại chùa Phổ Đà; và Lễ Vu Lan thứ ba tại chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana.

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

“Anh nhớ đến dự lễ trao đẳng cấp Đại Bàng cho thằng con em nha! Để mừng cho em và cháu…” Tôi nhận được điện thoại như vậy từ C., một người bạn trẻ có con trai là hướng đạo sinh thuộc Liên Đoàn Trường Sơn, được nhận danh hiệu Đại Bàng vào ngày 16/08/2025. Đã lâu rồi, kể từ khi hai thằng con ngưng sinh hoạt hướng đạo để đi học đi làm, tôi không có dịp trở về thăm lại liên đoàn. Công việc thì nhiều, thời gian thì ít. Nhưng lần này thì không từ chối được rồi!

Mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, mọi chùa chiền Phật Giáo và những đoàn thể đông người Việt đều tổ chức Lễ Vu Lan, một ngày lễ của Phật Giáo nhưng mang âm hưởng Văn Hóa Việt Nam. Gia đình Thiền Thực Nghiệm cùng đi với truyền thống dân tộc, tổ chức Lễ Vu Lan trong tinh thần tỏa rộng yêu thương, nối kết năng lượng lại với nhau để tưởng nhớ công ơn của những đấng sinh thành quá khứ lẫn hiện tiền

Chúa Nhật, lúc 11 giờ sáng, ngày 17/8/2025, Hội Thân Hữu Gò Công Nam California tổ chức lễ giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, thành phố Garden Grove, tiểu bang California. Đại Úy Huỳnh Ánh Nguyệt, Binh Chủng Nhảy Dù, ngồi ở bàn tiếp tân vui vẻ, ân cần tiếp đón quan khách. Đại Úy Nguyệt là một thành viên làm việc rất tích cực cho hội H.O khi Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn còn sinh tiền. Sự hiện diện của quan khách gồm có Hội Gia Long, như bà Hạnh Ngọc (Phó Hội Trưởng Gia Long), Hội Thân Hữu Gò Công, Hội Sóc Trăng, Cà Mau, Kiến Hòa, Phật Giáo Hòa Hảo, cư sĩ Điều Ngự, nghệ sĩ cải lương ở Hội Cao Đài, v.v. Cô Bích Thủy duyên dáng trong chiếc áo dài rực rỡ. Phụ nữ rất đông, người nào cũng mặc áo dài rất đẹp. Hội Trưởng là ông Trần Nghĩa Đời, ông Hồ Minh Xuân (có vợ là người Gò Công) và thư ký ông Đào Kiến Sơn.

Với chủ đề “Vinh Danh Quá Khứ, Tôn Vinh Hiện Tại, Thắp Sáng Tương Lai”, Giám Sát Viên, Địa Hạt 1 Quận Cam Bà Janet nguyễn đã tổ chức ba ngày lễ hội mang đầy ý nghĩa lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm người Việt phải bỏ quê hương đi tìm tự do ở các quốc gia khác trên khắp thế giới. Lễ Hội được tổ chức tại Freedom Hall trong công viên Mile Square thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California vào ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật (15-17 tháng 8 năm 2025). Bên cạnh tòa nhà rộng lớn Freedom Hall dùng làm phòng triển lãm, phía ngoài một sân khấu rất lớn được dựng lên, hàng trăm ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, và xung quanh đó có hàng trăm gian hàng phục vụ ăn uống, vui chơi, giải trí và nhiều gian hàng quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các công ty... Một hình ảnh nổi bật phía ngoài sân khấu là chiếc Thuyền Tìm Tự Do của người Việt và một máy bay trực thăng, từng chở các quân y sĩ, y tá đi cứu thương ngoài mặt trận hay cứu người tỵ nạn trên biển đông.
