Họp Báo Về Việc Sỉ Nhục Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa trong chương trình văn nghệ của Công Ty Teletron



Ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California chào mừng đồng hương tham dự

Garden Grove (Bình Sa) – Tại khu đậu xe văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia số 12221 Brookhurst Thành Phố Garden Grove vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 8 năm 2025, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Ùy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức một buổi họp báo với sự tham dự rất đông quý vị đại diện các hội đoàn Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số hội đoàn, cơ quan truyền thông báo chí và đồng hương.



Mở đầu buổi họp báo nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do Hải Quân Đinh Quang Truật điều hợp.









Sau nghi thức, Ông Phát Bùi Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tuyên bố lý do buổi họp báo, sau đó ông mời Ông Stu A Cầu và ông Tần Nam lên bàn chủ tọa.





Tiếp theo Ông Phát Bùi cho biết lý do buổi họp báo, ông cho biết: Trong show "ca nhạc thương mại" của công ty Teletron tổ chức trên đường Brookhurst gần với góc đường Westminster, thành phố Garden Grove, trong tháng 7 vừa qua, Nguyễn Tiến Dũng mặc quần đỏ, lên ca hát và giang chân cho một phụ nữ đội nón và khăn quàng mang màu cờ Việt Nam Cộng Hòa chui xuống qua lại đôi lần với những nụ cười rất khả ố!

Đã 50 năm trôi qua, bọn cộng sản và tay sai đã tìm mọi cách để đánh phá và làm giảm đi giá trị của lá Quốc Kỳ VNCH, nhưng bọn chúng đã gặp sự phản kháng mãnh liệt của những người đã hy sinh cho lá cờ đó, nên chẳng những chúng không thành công mà phải trốn chạy như bọn trộm cướp bị rượt đuổi! Hơn thế, Quốc Kỳ của chúng ta ngày càng được xuất hiện nhiều nơi trong Cộng Đồng, không riêng ở California mà ở những vùng có người Việt tỵ nạn sinh sống.

Qua 50 năm, chưa bao giờ thấy bọn đánh phá có hành động thô bỉ như việc làm của Nguyễn Tiến Dũng và đồng bọn vừa qua!





Trong không khí phẫn nộ của đồng hương tham dự về hành vi thô bạo này, nhiều đồng hương cũng bày tỏ ý kiến tại sao trong lúc đó MC. Nam Lộc và Anh Dũng lại không lên tiếng phản đối mà im lặng một thời gian khá dài.

Mãi đến khi sự việc được phát hiện, công ty Teletron có thông cáo báo chí xin lỗi về sự đáng tiếc xảy ra, riêng Nguyễn Tiến Dũng vẫn im lặng.





Theo những lời phát biểu của đồng hương thì những hành động đó không thể bỏ qua, một lời xin lỗi không đủ sự xúc phạm đến hồn thiêng sông núi, đến những hy sinh xương máu của không biết bao chiến sĩ đã nằm xuống để bảo vệ màu cờ sắc áo.





Sau đó Ông Thành Đặng, Phó Giám Đốc Công Ty Teletron lên đọc bản thông cáo báo chí, ông cho biết đã cắt bỏ đoạn Video nói trên và xin lỗi đồng hương.









Tiếp theo là phần phát biểu ý kiến của những người tham dự, mở đầu Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Ông nói: "Những việc đáng tiếc xảy ra, chúng ta phải làm sáng tỏ theo luật pháp, chúng ta cương quyết giữ vững lằn ranh quốc cộng…"





Bà Nguyễn Thanh Thủy trong lời phát biểu bà cho biết, "sự việc xảy ra không đơn giản, một lời xin lỗi không có giá trị đến sự xúc phạm lớn lao đối với hồn thiêng sông núi…" Lần lượt qua những lời phát biểu của Ông Nguyễn Văn Úc, Trần Văn Giỏi, Đỗ Sơn, Tom Võ, Tạ Trung Vũ Hùng, Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa, Trần Chí Phúc… Tất cả những người nầy đều bày tỏ sự phẫn nộ, trước nhất kêu gọi cộng đồng hãy tẩy chay những cơ sở thương mại của Nguyễn Tiến Dũng, và coi như đây là một sự sắp xếp có chủ trương. Riêng ký giả Đoàn Trọng cho biết: Nguyễn Tiến Dũng đã từng tu nghiệp tại Nga, sau đó đến New York xin định cư, Ký giả Đoàn trọng cũng yêu cầu cộng đồng chúng ta phải có hành động thực tế để đối phó với những âm mưu kể trên.

Sau đó chủ tọa đoàn đã đúc kết ý kiến và sẽ có một bản lên tiếng chung nhằm tỏ thái độ với những người có trách nhiệm liên quan đến sự việc kể trên.

Trong dịp nầy Ông Phát Bùi cũng đã cho biết hiện tại có một số quý Luật Sư tại Houston, TX đã tình nguyện tham gia vào sự việc nầy mà không tính tiền thù lao.





Ban Tổ Chức cho biết sẽ đúc kết những quyết định chung sắp tới để chúng ta cùng bày tỏ thái độ đối với những cơ sở và cá nhân có liên quan trên.