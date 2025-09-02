Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Ở Chùa Điều Ngự

Lễ Vu Lan, chùa Điều Ngự, thứ bảy, 30/8/2025, 10 giờ sáng. (Ảnh: Bình Trần)

Thứ bảy, ngày 30/8/2025, chùa Điều Ngự ở đường Chestnut, thành phố Westminster, tổ chức đại lễ Vu Lan. Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, tăng ni và Phật tử chừng 1000 người tham dự. Trong hội trường không còn một chỗ đứng, sân chùa, Phật tử, nam phụ lão ấu cả trăm người. Bao giờ chùa Điều Ngự tổ chức đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết thì hàng ngàn Phật tử về chùa tham dự. Không phải chỉ có người ở Orange County tham dự mà đồng bào ở khắp nơi về đây du lịch, thăm người nhà hay hội họp cũng đến tham dự.

Hàng trăm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, tăng ni và Phật tử tham dự lễ Vu Lan tại chùa Điều Ngự. (Ảnh: Bình Trần)

Chùa Điều Ngự trước ngày lễ Vu Lan trang hoàng rất đẹp, hoa lá rực trời, người ra vào tấp nập, nhất là đồng hương ở xa về chơi ở California, vì là một ngôi chùa lớn ở miền Nam California, mở cửa nhiều giờ, có đài truyền hình 24/24 giờ một ngày, chùa lớn Phật tử đông, nhân sự giỏi, cho nên mỗi lần có đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết là Phật tử rủ nhau về chùa, chưa kể những người có ông bà, cha mẹ quá vãng thờ ở chùa này, là con, là cháu, hiếu thảo, phải về đây để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ của mình.

Cảm động nhất là suốt trong mùa Covid- 19, Hòa Thượng Viên Lý, Hòa Thượng Viên Huy, ban hộ niệm thường xuyên tụng niệm cho người quá vãng, và hai chùa chùa Điều Ngự ở thành phố Westminster, chùa Diệu Pháp ở San Gabriel cũng cầu nguyện cho người quá vãng. Hôm nay, ngày 30/8/2025, chùa Điều Ngự tổ chức đại lễ Vu Lan thì đệ tử, ban nhạc của chùa Diệu Pháp cũng đến và trình diện hợp ca rất ngoạn mục.

Thi sĩ Ái Cầm, chủ báo Saigon Times và cô Tuyết Nha làm xướng ngôn viên rất xuất sắc, mặc áo dài rất đẹp, giọng nói rất truyền cảm. Quan khách tham dự gồm có: ông bà Trần Dật, Đại Tá Lê Bá Khiếu, nhà văn Võ Ý, đại diện của Dân Biểu Trí Tạ, cô Thế Thủy, chủ tịch Học Khu Westminster, nhà văn Võ Ý, cư sĩ Phạm Ngọc Lân, ... Họa sĩ, văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ đến rất đông.

Chương trình buổi lễ như sau:

10 giờ sáng: chư Phật tử, quan khách quan lâm lễ đài, sơ lược vài nét về ngày Đại Lễ Vu Lan

10:30: Giảng Sư thuyết pháp

10:50: cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài- Giới thiệu chư Tăng, Ni quan khách. Chào Quốc kỳ Việt Nam, Hoa Kỳ và Phật Giáo.

11:00: đọc diễn văn khai mạc

Bài ca Vu Lan của Ban Đồng Ca chùa Diệu Pháp

- Đạo từ của Hòa Thượng Viện Chủ

- Vũ điệu dâng hoa cúng dường của các em Gia Đình Phật tử Điều Ngự

- Phật ca Vu Lan của Gia Đình Phật tử Điều Ngự

11:10: nghi thức Vu Lan thắng hội

- Lễ phóng sanh

- Cảm niệm Vu Lan của quý vị dân cử

- Lễ chúc thọ cho những cụ cao niên

- Lời cảm tạ của ban tổ chức

- Văn nghệ

12:10: lễ Trai Tăng

Lễ Tiến cúng Chư Hương Linh và Cửu Huyền Thất Tổ tại chánh điện

1:30 chiều: Lễ Quy Y Tam Bảo (tại Chánh điện)

Lễ Thí Thực Cô Hồn và Hoàn Mãn

Hòa Thượng Thích Viên Lý, trụ trì chùa Điều Ngự ban huấn từ. (Ảnh: Bình Trần)

Huấn từ của Hòa Thượng Viên Lý:

"Mùa Vu Lan này, chúng tôi khuyến thỉnh quý đạo hữu hãy mạnh mẽ thực hành hạnh hiếu và báo ân qua những hành động cụ thể:

+ Làm một việc thiện như giúp đỡ người khó khăn, bệnh tật.

+ Thực tập thiền định hay niệm Phật để định tỉnh tâm thức.

+ Tận tâm phụng dưỡng cha mẹ bằng những nghĩa cử đầy tôn kính, những lời nói đầy yêu thương và biết ơn dành cho cha mẹ.

+ Bảo vệ môi trường và xây dựng tinh thần đoàn kết để tinh cần thực hành Phật pháp.

Những việc làm ấy không chỉ là món quà báo hiếu chân thành đến cha mẹ, tổ tiên, mà còn là cách tri ân Tam Bảo, quốc gia và muôn loài, làm rực sáng giáo nghĩa Vu Lan cho từng gia đình và xã hội.

Với tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, chúng tôi kêu gọi toàn thể quý đạo hữu hãy dũng mãnh tinh tấn, kiên định bảo vệ Chánh pháp trước mọi sóng gió, sát cánh cùng chùa Điều Ngự- một trung tâm chuyển hóa phiền não- để giữ vững đạo tâm, lưu bố ánh sáng hiếu hạnh, cùng nhau xây dựng một Tăng Đoàn Phật giáo vững mạnh, rực rỡ ánh đạo vàng, vì lợi lạc của muôn loài và vì sự trường tồn của Chánh pháp.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức pháp thể khinh an, quý Phật tử thân tâm thường lạc, gia đình hạnh phúc và tất cả chúng sanh đều thấm nhuần ánh sáng hiếu hạnh, cùng hướng về giác ngộ, giải thoát."

Hòa Thượng Thích Tâm Thành (Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự), Hòa Thượng Thích Chơn Trí (Viện Chủ chùa Pháp Vân, Pomona), Đại Đức Thích Ấn Tri (trú xứ chùa Diệu Pháp, San Gabriel). (Ảnh: Bình Trần)

Các diễn giả là Hòa Thượng Thích Tâm Thành (Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự), Hòa Thượng Thích Chơn Trí (Viện Chủ chùa Pháp Vân, Pomona), Đại Đức Thích Ấn Tri (trú xứ chùa Diệu Pháp, San Gabriel) thuyết trình bằng tiếng Anh, thính giả lắng nghe một cách chăm chú.

Buổi lễ vô cùng trang nghiêm, cả ngàn chư tôn đức và Phật tử. Trời rất nóng, nhưng mọi người đều tươi cười . Phóng viên rất đông, ca sĩ rất xuất sắc, các em thiếu nhi trong đồng phục màu lam, đa số là gia đình Phật tử của chùa Điều Ngự, chùa Diệu Pháp.

Đại lễ Vu Lan năm nay tại chùa Điều Ngự có vài chục đồng hương mặc áo dài trắng, bịt khăn tang trên đầu vì có người nhà vừa quá vãng. Khuôn mặt của các đồng hương này, gồm có người lớn tuổi, thế hệ thứ nhất, thứ nhì, và các em thiếu nhi khuôn mặt buồn hiu, mắt đỏ, vừa đi vừa niệm Phật. Phật tử đứng ở sân chùa tránh sang một bên cho các đồng hương này vào chánh điện.

Chúng tôi gặp bà Thanh Tước, gầy gò, hốc hác. Thanh Tước có người con trai 50 tuổi vừa qua đời. Thanh Tước nói:

- Chị ơi, không thể tưởng nổi, Phú mất rồi, còn trẻ quá.

Cháu Phú rất hiếu thảo với cha mẹ, rất dễ thương. Không có cảnh nào đau đớn bằng tre già khóc măng non, người già khóc người trẻ. Bây giờ, Thanh Tước mỗi lần nhìn 2 đứa cháu nội ngây thơ, nhớ con trai yêu dấu của mình đã ra đi không bao giờ trở lại.

Vợ chồng nhạc sĩ Cao Minh Hưng, ký giả Thanh Huy (Việt Báo) và thi sĩ Ái Cầm. (Từ trái sang.) Ảnh: Bình Trần.

Cha của nhạc sĩ Cao Minh Hưng vừa nằm xuống, lễ an táng vào chủ nhật tuần sau, hai vợ chồng nhạc sĩ Cao Minh Hưng đến chùa tham dự đại lễ Vu Lan để cầu nguyện cho cha mẹ của mình. Nhạc sĩ Cao Minh Hưng bày tỏ: "Lễ Vu Lan năm nay thật bùi ngùi và hụt hẫng vì Cha vừa mới qua đời cách đây không lâu và đây là lễ Vu Lan đầu tiên thiếu vắng Cha. Nhìn xuống những hàng ghế trong hội trường với các bác tham dự chương trình Vu Lan của chùa Điều Ngự tổ chức, tưởng chừng vẫn thấy bóng dáng của Cha đâu đó, vẫn dõi theo từng bước chân sinh hoạt của chúng con, với sự thương mến và quan tâm luôn có từ tấm lòng của Cha. Chắc chắn ở trên cao, Cha vẫn luôn phù hộ cho các sinh hoạt của chúng con trong những năm tháng sắp tới. Cầu mong Mẹ luôn được nhiều sức khỏe và Ơn Trên cho Mẹ mau bình phục để sống lâu bên các con cháu. Bài hát "Mẹ Là Tất Cả" hôm nay chúng con xin dâng lên cho Mẹ với tất cả tình yêu thương vì sự hy sinh vô bờ bến của Mẹ cho gia đình. Xin chân thành cảm tạ những lời phân ưu và cầu nguyện của quý vị và các bạn bè trong những ngày tháng qua để an ủi nỗi đau thương mất mát này trong mùa lễ Vu Lan năm nay".

Các em thiếu nhi trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, có một em thiếu nhi bây giờ là Nghị Viên của thành phố Garden Grove. Người trẻ này rất thông thạo tiếng Việt. Nghị Viên Cindy thường nói với bà con: ngày xưa, con là thiếu nhi của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, con la xướng ngôn viên của đoàn.

Các em thiếu nhi trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình bày 3 tiết mục trong lễ Vu Lan tại chùa Điều Ngự:

1. Múa Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ: Mẹ Là Tất Cả (Sáng tác: Cao Minh Hưng)

2. Múa Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ: Trống Cơm (Dân ca)

3. Múa Ban Văn Nghệ CLB Tình Nghệ Sĩ: Tiếng Kinh Đêm (Sáng tác: Cao Minh Hưng)

Múa Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ: Mẹ Là Tất Cả (Sáng tác: Cao Minh Hưng) (Ảnh: Nhạc sĩ Cao Minh Hưng)

Chùa là môi trường học tập rất tốt, đi chùa nghe thầy giảng về đại lễ Vu Lan, làm con phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, không có cha mẹ làm sao có chúng ta, từ đó chữ hiếu theo ở trong đầu của trẻ thơ, lớn lên ai cũng phải làm tròn chữ hiếu, phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ của mình. Vì thế, dù bận rộn thế nào, cũng phải về chùa ngày lễ Vu Lan.

Mong rằng nơi nào ở trên thế giới này, có Phật tử là có chùa, chùa là nơi che chở hồn dân tộc. Nơi nào có nhiều chùa, nhiều nhà thờ và những nơi tôn nghiêm khác nữa thì nơi đó sẽ bớt nhà tù. Có những quốc gia không có Cảnh Sát, không có nhà tù. Mong trên thế giới này không có nhà tù, không có Cảnh Sát. Mong lắm thay.

KIỀU MỸ DUYÊN

Orange County, 9/2025

([email protected])