t r ắ n g m ắ t | t ả n t h ầ n | n g u ồ n c ộ i
t r ắ n g m ắ t
cành roi sắt không khiến
u mê lạy dập đầu
đâm sầm. va nghĩa ngữ
túa một rừng ô lâu
,
mà máu xương không hẹn
tâm si cũng ngại chờ
phút thần kỳ hiển hách
tan vào ngọn lửa hơ
mảnh giấy mài không tận
lờ mờ một nét xuy
ùù khâu táng mạng
nghìn chương hóa nhẹ vì
xác thân trôi tuồn tuột
tóc râu suôn đuồn đuột
thế gian này mặt trắng
bởi một lần suy vi
t ả n t h ầ n
miệng ngậm một chùm bông tía
đùa chiều cười lộng đồi son
ngả ngớn trên nóc thiên tự
đường xa cấu sứt dặm mòn
,
may mà áo hành đứt chỉ
tà huy đứng khựng giữa đàng
lóng ngóng một hòn mây bạc
xỉn về đâu đôi cánh dang
,
tràng hạt đắng rất vô vị
giữa hồ vẫn mượt gương sen
ngựa hí. bung rồi dây mã
tàn trăng. giũ một ánh đèn
,
ừ. rồi lại phả tro bụi
cánh thiếp tông chi úa vàng
điđi. vừa đi vừa chúi
quỷ thần hí lộng mang mang
n g u ồ n c ộ i
trên ngọn ồn ào thống phong
múa bay một lùm yên thảo
sâu biếc. vàng men cổ đồng
mùa đi dưới chân lạo xạo
,
dằng dặc trời thiu. ngây ngây
một cánh cung vẽ ngang mày
cánh chim trúng thương huyết hận
giọt nước không ngờ mảy may
,
đất cát không ngờ mảy may
cuống đâm sâu vào lòng khách
ứa ra một cuộc sum vầy
tử thi. và nguồn tách bạch
)(
h o à n g x u â n s ơ n
19.sept.2012