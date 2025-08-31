t r ắ n g m ắ t | t ả n t h ầ n | n g u ồ n c ộ i

tranh Le Minh Phong
Tranh Lê MinhPhong (tạp chí Sông Hương)



t r ắ n g  m ắ t

 

 

 

cành roi sắt không khiến

u mê lạy dập đầu

đâm sầm.  va nghĩa ngữ

túa một rừng ô lâu

 

,

 

mà máu xương không hẹn

tâm si cũng ngại chờ

phút thần kỳ hiển hách

tan vào ngọn lửa hơ

mảnh giấy mài không tận

lờ mờ một nét xuy

ùù khâu táng mạng

nghìn chương hóa nhẹ vì

xác thân trôi tuồn tuột

tóc râu suôn đuồn đuột

thế gian này mặt trắng

bởi một lần suy vi

 

 

t ả n  t h ầ n

 

 

miệng ngậm một chùm bông tía

đùa chiều cười lộng đồi son

ngả ngớn trên nóc thiên tự

đường xa cấu sứt dặm mòn

 

,

 

may mà áo hành đứt chỉ

tà huy đứng khựng giữa đàng

lóng ngóng một hòn mây bạc

xỉn về đâu đôi cánh dang

 

,

 

tràng hạt đắng rất vô vị

giữa hồ vẫn mượt gương sen

ngựa hí. bung rồi dây mã

tàn trăng.  giũ một ánh đèn

 

,

 

ừ.  rồi lại phả tro bụi

cánh thiếp tông chi úa vàng

điđi.  vừa đi vừa chúi

quỷ thần hí lộng mang mang

 

 

 

n g u ồ n  c ộ i

 

 

trên ngọn ồn ào thống phong

múa bay một lùm yên thảo

sâu biếc.  vàng men cổ đồng

mùa đi dưới chân lạo xạo

 

,

 

dằng dặc trời thiu.  ngây ngây

một cánh cung vẽ ngang mày

cánh chim trúng thương huyết hận

giọt nước không ngờ mảy may

 

,

 

đất cát không ngờ mảy may

cuống đâm sâu vào lòng khách

ứa ra một cuộc sum vầy

tử thi.  và nguồn tách bạch

 

 

)(

h o à n g x u â n s ơ n

19.sept.2012

