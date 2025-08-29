Lãnh đạo Âu Châu Gọi Trump Là “Tài Sản " Của Nga

De Sousa, tổng thống Bồ Đào Nha phát biểu: “Người lãnh đạo tối cao của siêu cường số một thế giới, khách quan mà nói, là một tài sản/tay sai của Liên Xô, hay của Nga. Ông ta hoạt động như một công cụ.”



Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã công khai gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là một “tài sản của Nga,” chỉ trích ông đã tỏ ra mềm mỏng với Moscow trong khi Ukraine vẫn đang gắng sức chống trả cuộc xâm lược của Nga.





Theo CNN Portugal, De Sousa phát biểu tại một sinh hoạt thanh niên của đảng trung hữu PSD: “Người lãnh đạo tối cao của siêu cường số một thế giới, khách quan mà nói, là một tài sản/tay sai của Liên Xô, hay của Nga. Ông ta hoạt động như một công cụ.” Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Trump “chỉ muốn thương lượng” với Moscow, thay vì duy trì thế đứng đồng minh như trước.





Nhận định này xuất hiện sau hội nghị tại Alaska đầu tháng, nơi Trump trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về hòa bình. Putin – người đang bị Tòa Hình Sự Quốc Tế truy nã về tội ác chiến tranh – đã bị cấm nhập cảnh nhiều quốc gia Âu Châu, nhưng vẫn được Washington tiếp đón. Cuộc gặp kết thúc mà không đạt được lệnh ngưng bắn, và Trump lại quay sang chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng “ông ta có thể chấm dứt chiến tranh ngay lập tức nếu muốn.”

Từ khi Putin phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022, Trump từng gọi bước đi ấy là “thiên tài” và “khôn khéo.” Dù ông lên án các cuộc oanh kích hằng đêm của Nga vào dân thường, Trump vẫn nhiều lần ủng hộ các đề nghị hòa bình của Kremlin, bao gồm việc buộc Ukraine nhường vùng Donbas, công nhận việc Nga sáp nhập Crimea và hứa giữ Ukraine ngoài NATO.





Sự đổi giọng này khiến nhiều lãnh đạo Âu Châu lo ngại. Sau hội nghị Alaska, bảy nguyên thủ Âu Châu đã vội vã bay sang Washington để thể hiện sự ủng hộ đối với Zelensky trong lần gặp Trump, nhằm tránh tái diễn cảnh căng thẳng như tại Bạch Ốc hồi tháng Hai.





Trong khi Hoa Kỳ từng là chỗ dựa kiên định của Ukraine từ sau khi Nga chiếm Crimea năm 2014, De Sousa nhận định rằng dưới tay Trump, vai trò ấy đã đổi khác: “Từ chỗ là đồng minh đứng chung một chiến tuyến, nay Hoa Kỳ chỉ còn đóng vai trọng tài trong cuộc xung đột – mà lại là trọng tài chỉ muốn bắt tay với một bên.”



VB tổng hợp





(Nguồn: Yahoo News, CNN Portugal, Euronews)