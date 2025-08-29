Khởi Chiếu Phim ‘Mang Mẹ Đi Bỏ’ Tại Bắc Mỹ

Phim đã khởi chiếu tại Hoa Kỳ, một số rạp địa phương gần Little Saigon bao gồm Harkins Theatres, Regency Theatres (Regency Buena Park, Westminster 10), AMC Theatres, Regal Cinemas.

Vào tối Thứ Ba ngày 26 tháng 8 năm 2025, tại rạp chiếu phim Cinemark Century Orange, CAPE và Citrus đã tổ chức buổi chiếu ra mắt phim Mang Mẹ Đi Bỏ (Leaving Mom) của đạo diễn Đại Hàn Mo Hong-jin tại Quận Cam, California. Phim cũng chính thức được chiếu tại Bắc Mỹ vào ngày 28 tháng 8, nhân dịp nghỉ lễ Lao Động. Đại lý phân phối phim Skyline Media hợp tác với Eastern Edge Films để phát hành phim ​​tại 140 rạp chiếu ở Mỹ và Canada.

Mang Mẹ Đi Bỏ là cuốn phim hợp tác Hàn-Việt, do nhà làm phim Hàn Quốc Mo Hong-jin đạo diễn, với sự góp mặt của các ngôi sao điện ảnh Việt Nam như Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc Doling; cùng diễn viên Hàn Quốc Jung Il-woo. Phim được xem là sản phẩm hợp tác 50/50 đầu tiên giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tuấn Trần và Hồng Đào trước đây đã cùng xuất hiện trong phim "Mai" của Trấn Thành, bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Việt Nam.

Kiều Chinh & Hồng Đào trả lời phỏng vấn đài truyền hình địa phương tại Buổi Ra Mắt Phim Red Carpet, Anaheim.

Ra mắt tại Việt Nam vào ngày 1 tháng 8, Mang Mẹ Đi Bỏ đã thu về 5.7 triệu đô la doanh thu phòng vé, với gần hai triệu lượt người xem, trở thành phim Việt Nam có doanh thu cao nhất trong tháng 8. Đạt doanh thu cao, nhưng bộ phim cũng gây ra nhiều tranh cãi có liên quan đến kịch bản, cách dàn dựng.

Mang Mẹ Đi Bỏ là câu chuyện về một chàng trai trẻ tên Hoan, làm nghề thợ cắt tóc đường phố (Tuấn Trần), vật lộn với khó khăn trong việc chăm sóc người mẹ tên Hạnh mắc bệnh Alzheimer giai đoạn cuối (Hồng Đào). Bản thân Hoan cũng bị bệnh động kinh. Do quá mệt mỏi, đồng thời muốn mẹ có được sự chăm sóc tốt hơn, Hoan đã đưa mẹ đến Hàn Quốc, với hy vọng gửi bà lại cho một người anh trai cùng cha khác mẹ mà anh chưa từng gặp.

Câu chuyện được kể xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại qua ký ức của người mẹ. Thời thanh xuân bà Hạnh từng có một thời gian êm đềm ở Hàn Quốc, có một mối tình đẹp với một chàng trai Hàn trẻ tuổi, dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc, với cậu con trai đầu lòng. Chuyện tình đẹp Hàn-Việt này làm xóa đi phần nào ký ức một thời của người dân Việt Nam về hình ảnh những cô dâu Việt đi lấy chồng Hàn Quốc chỉ vì lý do kinh tế. Những ngày tháng hạnh phúc ở Hàn Quốc của bà Hạnh qua đi khi tai nạn ập đến cướp đi sinh mạng của người chồng, buộc bà Hạnh phải trở về Việt Nam, để lại đứa con trai yêu thương cho bà nội nuôi dưỡng. Ở quê nhà, bà tái giá, có đứa con trai thứ hai là Hoan. Cuộc sống của hai mẹ con thật cơ cực trong khu chung cư nghèo, trên đường phố Sài Gòn. Những cảnh trong phim cho thấy sự tương phản giữa cuộc sống nghèo khổ ở Việt Nam và những hình ảnh tươi đẹp, văn minh khi hai mẹ con sang Hàn Quốc.

Phim làm người xem cảm động vì lòng hiếu thảo, sự hy sinh lớn lao của Hoan, người con trai phải chăm sóc người mẹ bệnh hoạn. Tình mẫu tử trong phim là tình cảnh “nước mắt chảy ngược” chứ không “chảy xuôi” như dân gian Việt Nam thường nói.

Bên cạnh tình mẫu tử, Mang Mẹ Đi Bỏ cũng nói về tình bạn. Bốn người bạn thân luôn giúp đỡ, chia sẻ vui buồn với Hoan trong cuộc sống cơ cực hàng ngày, đồng thời thương yêu bà Hạnh như mẹ của mình. Các nghệ sĩ hài Quốc Khánh, Lâm Vỹ Dạ, Vĩnh Râu và Hải Triều hoàn thành tốt vai diễn những người bạn bình dị, chân tình này.

Phim được thực hiện với sự cường điệu hóa nhiều chi tiết, cảm xúc, vốn là đặc điểm chung của nhiều cuốn phim Việt Nam. Tuy nhiên, đạo diễn Hàn Quốc Mo Hong-jin cũng đem lại cho cuốn phim Việt này một số nét mới lạ. Phần kết thúc khá bất ngờ, không “happy ending” và “ướt át” như nhiều bộ phim gia đình Việt khác. Khi đưa mẹ sang Hàn Quốc, Hoan tìm được người anh cùng cha khác mẹ, biết được người này đang có một cuộc sống hạnh phúc và vẫn luôn nhớ về người mẹ Việt Nam. Nhưng Hoan không để mẹ lại Hàn Quốc, mà quyết định đưa mẹ trở về Việt Nam, để hai mẹ con tiếp tục cuộc sống “nghèo mà vui.” Động lực nào khiến Hoan quyết định có vẻ kém logic như vậy? Câu trả lời dành cho người xem phim.

Caption: Nữ nghệ sĩ Hồng Đào trả lời khán giả trong buổi chiếu ra mắt Mang Mẹ Đi Bỏ tại rạp Cinemark Century Orange. (Ảnh Việt Báo)

Nữ diễn viên Hồng Đào được hầu hết các nhà phê bình đánh giá là xuất sắc trong vai bà mẹ. Với kinh nghiệm 40 năm trên sân khấu và màn ảnh, cô nhập vai bà mẹ Alzeihmer một cách xuất thần. Tuấn Trần cũng được đánh giá cao, diễn xuất phối hợp ăn ý với Hồng Đào, thể hiện được cả sự tuyệt vọng và lòng thương yêu vô bờ bến của người con trong khi chăm sóc bà mẹ bị bệnh hoạn.

Buổi chiếu ra mắt phim kết thúc với phần hỏi & đáp. Nữ nghệ sĩ Hồng Đào cho biết hôm đó mẹ của mình cũng có mặt tại khán phòng để xem phim. Cô nói với khán giả rằng để ủng hộ Mang Mẹ Đi Bỏ, mọi người hãy về rủ bạn bè, người thân đưa mẹ ra rạp để cùng thưởng thức bộ phim nhiều cảm xúc này. Tình cờ năm nay ngày lễ Lao Động ở Mỹ cũng trùng với những ngày đầu của mùa Vu Lan. “Đưa mẹ ra rạp” để cùng xem phim “Mang Mẹ Đi Bỏ” sẽ là một món quà có ý nghĩa dành cho mẹ nhân mùa báo hiếu. Một số rạp chiếu phim bao gồm Harkins Theatres, Regency Theatres (Regency Buena Park, Westminster 10), AMC Theatres, Regal Cinemas… hiện đang chiếu phim này. (VB)



Doãn Hưng