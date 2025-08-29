Hiệp Hội Nhi Khoa Khuyên Tiêm Chủng COVID-19 Cho Trẻ Nhỏ, Khác Với Hướng Dẫn CDC

Ngược lại với khuyến nghị của CDC, Hiệp Hội Nhi Khoa Hoa Kỳ AAP khuyên tất cả trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi nên được tiêm trọn bộ chủng ngừa COVID-19. Ảnh: istockphoto.

Ngày 19 tháng 8 năm 2025, Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) công bố khuyến nghị mới về việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, đánh dấu lần đầu tiên tổ chức này tách khỏi hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).





Theo khuyến nghị này, tất cả trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi nên được tiêm trọn bộ vaccine COVID-19. Với trẻ từ 2 đến 18 tuổi, AAP chỉ khuyên tiêm một liều cho những em có nguy cơ nhiễm bệnh cao, như mắc bệnh mãn tính, sống trong môi trường tập trung, chưa từng tiêm chủng, hoặc sống cùng người dễ bị tổn thương. Dù vậy, vaccine vẫn nên được cung cấp cho bất kỳ trẻ nào có cha mẹ mong muốn, và phải dùng loại vaccine cập nhật mới nhất.









Khác với AAP, CDC hiện áp dụng cách gọi là “quyết định chung giữa gia đình và bác sĩ” cho trẻ từ 6 tháng đến 17 tuổi, nghĩa là vaccine không còn là khuyến nghị thường lệ. Chính sách này xuất hiện sau khi Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. thay đổi quy trình thẩm định, loại bỏ hội đồng khoa học độc lập từng cố vấn cho CDC.

AAP giải thích rằng họ phải công bố khuyến nghị riêng vì lo ngại uy tín của CDC bị suy giảm. Các phân tích gần đây cho thấy trẻ nhỏ và những em có bệnh nền vẫn dễ tổn thương, trong khi vaccine không có nguy cơ an toàn mới nào và vẫn hiệu quả trong việc phòng bệnh.





Tuy nhiên, khả năng thực hiện còn nhiều trở ngại. Luật hiện hành buộc các chương trình bảo hiểm và chương trình Vaccine cho Trẻ em liên bang phải dựa trên hướng dẫn của Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP). Nếu ACIP không điều chỉnh, phụ huynh có thể phải tự trả chi phí. Thêm vào đó, nguồn cung vaccine hạn chế: Moderna chỉ được chấp thuận cho trẻ nguy cơ cao, còn giấy phép của Pfizer cho trẻ nhỏ có thể không được gia hạn.





Trong lúc số ca COVID-19 tăng và học sinh trở lại trường, sự khác biệt giữa AAP và CDC có thể khiến phụ huynh và bác sĩ thêm lúng túng. Cuộc họp của ACIP vào tháng 9 tới sẽ là mốc quyết định liệu hướng dẫn chính thức có được thay đổi hay không.