Góc Khuất Sau Luận Điệu “Phân Biệt Đối Xử Ngược” Của Chính Quyền Trump

29/08/202500:00:00(Xem: 14)

di tru
Cuộc sống của nhiều người da trắng ở Hoa Kỳ đang thực sự chật vật, nhưng đổ lỗi cho các chính sách DEI hay “phân biệt đối xử ngược” chỉ là chiêu trò “đánh lạc hướng dư luận.” Chẳng có bằng chứng khoa học nào chứng minh được rằng người Mỹ da trắng đang chịu thiệt thòi vì bị phân biệt đối xử ngược. (Nguồn: pixabay.com)

Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và  MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.
 
Là một nhà xã hội học đã cống hiến hàng thập niên để nghiên cứu về các vấn đề sắc tộc và bất bình đẳng, Fred Pincus (Giáo sư xuất sắc Đại học Maryland, Baltimore County) nhận thấy hai giả định trên luôn lặp đi lặp lại. Có lúc được nói thẳng ra, có lúc thì ẩn sau từng câu chữ. Vấn đề là: bằng chứng thực tế không hề củng cố cho các giả định này.
 
Nếu tình trạng phân biệt đối xử với người da trắng thực sự phổ biến, thì hẳn sẽ có rất nhiều người nói rằng họ đã bị đối xử bất công. Nhưng thực tế lại cho thấy điều khác hẳn. Theo cuộc thăm dò uy tín của Pew trong năm 2025, 70% người da trắng tin rằng người da đen đang bị phân biệt đối xử, không ít thì nhiều. Khoảng hai phần ba cho rằng người gốc Á và gốc Latinh rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trong khi đó, chỉ 45% người da trắng nghĩ rằng chính cộng đồng da trắng của họ cũng đang bị kỳ thị.
 
Điều này có nghĩa là: ngay cả người da trắng cũng cho rằng người da màu mới là nhóm phải gánh chịu sự phân biệt nhiều hơn. Nhóm da màu cũng đồng ý với nhận xét này, và phần đông trong xã hội Hoa Kỳ cũng nghĩ như vậy.
 
Một nghiên cứu khác, dựa trên dữ liệu năm 2023, hỏi thẳng người dân xem họ có từng bị phân biệt trong một năm qua hay không. Chỉ 38% người da trắng nói “Có,” trong khi tỉ lệ này ở người da đen là 54%, ở người gốc Latinh 50%, và ở người gốc Á 42%. Rõ ràng, không nhiều người da trắng tự thấy mình bị kỳ thị – như những luận điệu mà chính quyền Trump đang tuyên truyền.
 
Những con số lên tiếng: Đặc quyền vẫn còn đó
 
Suy nghĩ, quan niệm thường được xem là dữ liệu “mềm” (định tính). Vậy khi chúng ta chuyển sang những dữ liệu “cứng” (định lượng) – những con số khô khan về thu nhập, việc làm và giáo dục – bức tranh sẽ hiện ra như thế nào? Câu trả lời vẫn chẳng có gì thay đổi: lợi thế của người Mỹ da trắng vẫn còn đó, rõ ràng và bền bỉ.
 
1. Khoảng cách thu nhập dai dẳng: Trong nhiều thập niên, các cơ quan liên bang đã chỉ ra một thực tế: người Mỹ da trắng có thu nhập trung bình cao hơn người Mỹ da đen và gốc Latinh. Đáng chú ý hơn, lợi thế này không hề biến mất ngay cả khi tất cả đều có cùng trình độ học vấn. Dữ liệu từ Sở Thống Kê Dân Số (Census Bureau) cho thấy, trong nhóm người từ 25-64 tuổi có bằng đại học trở lên, người da đen chỉ nhận mức lương bằng 81% so với người da trắng cùng trình độ; trong khi người gốc Latinh đạt 80%. Riêng người Mỹ gốc Á thì lại có mức thu nhập lên đến 119% so với người da trắng.
 
Ngay cả khi xét cùng ngành học, khoảng cách vẫn không biến mất. Trong ngành kỹ thuật điện, lĩnh vực có mức lương trung bình cao nhất, thu nhập của người da đen chỉ bằng 71% so với người da trắng, còn người gốc Latinh là 73%. Trái lại, người Mỹ gốc Á kiếm được 104%. Ở ngành lương thấp nhất là khoa học gia đình và người tiêu dùng (family and consumer sciences), mức lương người da đen nhận được bằng khoảng 97% mức lương của người da trắng; người gốc Latinh thì khoảng 94%, còn người gốc Á được trả lương tới 117% so với đồng nghiệp da trắng. Lợi thế của người da trắng hiện hữu ở gần như mọi lĩnh vực, chỉ có hai ngoại lệ hiếm hoi là giáo dục tiểu học và điều dưỡng, thì người da đen có thu nhập nhỉnh hơn.
 
2. Rào cản vô hình trên thị trường việc làm: Dữ liệu về thất nghiệp một lần nữa cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Theo số liệu tháng 7 năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp của người da đen cao gấp 1.9 lần và người gốc Latinh cao gấp 1.4 lần so với người da trắng. Lợi thế này vẫn không thay đổi khi chỉ xét ở nhóm có cùng trình độ đại học: người da đen và gốc Latinh có bằng cử nhân vẫn dễ bị thất nghiệp hơn 1.3 đến 1.4 lần. Khoảng cách thậm chí còn lớn hơn ở nhóm chỉ học đến trung học hoặc thấp hơn. Đáng tiếc, chưa có số liệu về người gốc Á.
 
Trong một nghiên cứu khác, các khoa học gia đã tạo ra 80,000 hồ sơ xin việc giả nộp cho 10,000 tin tuyển dụng. Nội dung về bằng cấp và kinh nghiệm giống nhau, chỉ khác biệt ở cái tên: một bên là những cái tên nghe “có vẻ da trắng” như Todd và Allison, bên còn lại là những cái tên nghe “có vẻ da đen” như Lakisha và Leroy. Sau khi gửi các hồ sơ này đến 97 công ty tuyển dụng lớn nhất nước Mỹ, kết quả thật đáng suy ngẫm: những hồ sơ mang tên “có vẻ da trắng” có cơ hội được gọi lại cao hơn 9.5%. Và thực tế là, 28 nghiên cứu điều tra (audit study) tương tự kể từ năm 1989 đều chỉ ra một điều: cái tên có thể quyết định cơ hội của bạn. Các ứng viên có tên nghe như người da đen hoặc gốc Latinh ít được gọi phỏng vấn hơn so với những người có tên gợi liên tưởng đến da trắng hoặc không rõ sắc tộc nào.
 
3. Định kiến trong từng câu chữ: Sự phân biệt đối xử còn len lỏi vào cả những nơi tưởng chừng khách quan nhất. Một nghiên cứu năm 2025 đã phân tích 600,000 thư giới thiệu của học sinh nộp hồ sơ đại học thông qua Common App trong giai đoạn 2018-2019 và 2019-2020. Kết quả cho thấy, thư giới thiệu dành cho học sinh da đen và gốc Latinh thường ngắn gọn hơn và ít nói đến tiềm năng của các em.
 
Những thư giới thiệu cho sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình bước vào cổng đại học (đa phần thuộc cộng đồng da đen và gốc Latinh) cũng thường ngắn hơn và ít nhấn mạnh đến năng khiếu khoa học, nghệ thuật hay triển vọng của các em.
 
Vấn đề nằm ở giai cấp, không phải sắc tộc
 
Tất cả những dữ liệu trên đều quy về một kết luận: không có bằng chứng nào cho thấy hiện tượng phân biệt đối xử rộng rãi đang diễn ra đối với người da trắng. Dù chắc chắn vẫn có một số ít trường hợp người da trắng cũng bị phân biệt đối xử, dữ liệu cho thấy nhìn chung họ vẫn có lợi thế hơn so với những người da màu (trừ một số trường hợp của người gốc Á). Người Mỹ da trắng có thể không còn nhiều đặc quyền như trước, nhưng lợi thế đó vẫn còn.
 
Vậy tại sao nhiều người da trắng thuộc tầng lớp công nhân lại cảm thấy mình đang bị bỏ lại phía sau? Câu trả lời không nằm ở màu da, mà là ở giai cấp của họ. Những khó khăn họ đang đối mặt là có thật, nhưng nguyên nhân sâu xa đến từ các thay đổi lớn trong nền kinh tế: sự phát triển của máy móc tự động, các tập đoàn chuyển hướng thuê gia công, lắp ráp ở nước ngoài, chi phí y tế leo thang và mạng lưới an sinh xã hội ngày càng bị thu hẹp.
 
Tóm lại, đúng là người Mỹ da trắng đang phải vất vả mưu sinh, nhưng chẳng có bằng chứng nào cho thấy nguyên nhân bắt nguồn từ màu da của họ.

Cung Đô biên dịch
Nguồn: “Reverse discrimination? In spite of the MAGA bluster over DEI, data shows white Americans are still advantaged” được đăng trên trang TheConversation.com. 
 

