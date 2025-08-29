Hôm nay,  
Trump Muốn Vẽ Lại Bản Đồ Bầu Cử: Hạ Viện Có Cơ Nguy Rơi Vào Tay Cộng Hòa Lâu Dài

trump ve
Donald Trump đang thúc giục các tiểu bang Cộng Hòa vẽ lại bản đồ bầu cử để củng cố thế đa số tại Hạ Viện về lâu dài, bắt đầu từ Texas. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Tổng thống Donald Trump đang thúc giục các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử Hạ viện. Mục tiêu của ông là bảo vệ thế đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau, và theo các chuyên gia chính trị, bước đi này có thể mở đường cho Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện trong nhiều thập niên tới, theo Reuters.
 
Hiện tại, Đảng Cộng Hòa đang nắm 219 ghế so với 212 của Đảng Dân Chủ. Trump có vẻ đang rất quyết tâm chấm dứt “truyền thống” bất lợi mà đảng của các tổng thống đương nhiệm thường phải chịu trong các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này từng xảy ra với chính Trump vào năm 2018 và với Biden năm 2022. Ông chọn Texas làm nơi khởi đầu, khuyến khích các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát phân chia lại khu vực bầu cử theo hướng có lợi cho đảng mình.
 
Trong khi đó, phía Đảng Dân Chủ, dẫn đầu là tiểu bang California, cảnh báo sẽ đáp trả bằng việc vẽ lại khu vực bầu cử của mình nhằm phục vụ lợi ích đảng phái. Gerrymandering (tức là phân chia khu vực bầu cử để tạo lợi thế chính trị) vốn là một phần quen thuộc của chính trường Mỹ; nay với công nghệ phân tích dữ liệu hiện đại, công cụ này lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
 
Đảng Cộng Hòa đang có lợi thế hơn khi kiểm soát cơ quan lập pháp và ghế thống đốc ở 23 tiểu bang, trong khi Đảng Dân Chủ chỉ kiểm soát 15 bang. Ngoài ra, các chuyên gia phân tích dự đoán sự thay đổi dân số sau đợt thống kê dân số năm 2030 có thể giúp các bang miền Nam và miền Tây nghiêng về Đảng Cộng Hòa giành thêm tới 11 ghế Hạ Viện.
 
Đảng Dân Chủ từng thống trị Hạ Viện suốt 40 năm liên tiếp, từ năm 1955 đến 1995, trước khi một loạt DB bảo thủ ở miền Nam rời bỏ Đảng Dân Chủ để sang Đảng Cộng Hòa.
 
Cuộc chiến phân chia lại hiện nay làm dấy lên lo ngại rằng một thời đại gerrymandering mới sắp mở ra, khi hai đảng lao vào tranh giành lợi thế, khiến cho chính trường Hoa Kỳ càng bị chia rẽ sâu sắc hơn.
 
Tôi thấy làm vậy có khác gì gian lận đâu,” Adam Kinzinger, cựu DB Cộng Hòa và là người thường xuyên phản đối Trump, cho biết. Ông đã mất ghế tại Illinois do việc phân lại bản đồ bầu cử sau thống kê dân số năm 2020. Kinzinger nói thêm: “Một khi các chuẩn mực chính trị bị phá vỡ, chúng sẽ không bao giờ trở lại. Rồi chúng ta sẽ chứng kiến hàng loạt đợt phân chia lại dồn dập. Tôi thật sự lo lắng.
 
Tuần trước, cơ quan lập pháp Texas do Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua bản đồ mới nhằm giúp đảng này giành thêm 5 ghế. Ở phía bên kia, cơ quan lập pháp California do Đảng Dân Chủ lãnh đạo cũng đưa ra bản đồ với mục tiêu tương tự cho phe mình, nhưng quyết định này phải được cử tri tiểu bang thông qua trong cuộc bầu cử đặc biệt vào tháng 11.
 
Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos trong tháng 8 cho thấy phần lớn người dân Mỹ phản đối việc phân chia khu vực bầu cử mang màu sắc đảng phái, đến mức nhiều người lo rằng chính nền dân chủ đang bị lung lay.
 
Ít khu vực mang tính cạnh tranh thực sự
 
Các chuyên gia bầu cử hiện chỉ coi khoảng 36 trong tổng số 435 khu vực bầu cử Hạ Viện là thực sự có tính cạnh tranh trong kỳ bầu cử giữa kỳ năm 2026. Điều này khiến các cuộc đua thực sự dồn về vòng bầu cử sơ bộ của từng đảng, nơi thường chọn ra các ứng viên thiên về đảng phái hơn và không mặn mà với việc thỏa hiệp.
 
Nói cách khác, mong muốn của cử tri không còn được biểu hiện chính xác trên lá phiếu,” Thomas Kahn, quyền giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc hội và Tổng thống tại Đại học American, giải thích. “Nếu Cộng Hòa tạo dựng được lợi thế thể chế, dù thông qua việc gây quỹ hay qua việc vẽ lại bản đồ bầu cử, thì về bản chất họ đang nắm chặt Hạ Viện trong tay mình. Và tôi nghĩ đó là điều không tốt cho nền dân chủ.
 
Trong khi đó, các tiểu bang vốn được coi là thành trì của Đảng Dân Chủ như New York và California xảy ra tình trạng dân số rời bỏ sang các bang của Đảng Cộng Hòa như Florida, Texas, Idaho. Với nhiều DB Cộng Hòa, khuynh hướng này là minh chứng rõ ràng cho thấy chính sách của đảng họ được cử tri ủng hộ.
 
Rất nhiều người rời California, đặc biệt là vùng Bay Area, để đến Austin, Dallas hoặc Boise (Idaho). Họ là những người có khuynh hướng bảo thủ, muốn sống trong một bang Cộng Hòa vì nhiều lý do: chi phí sinh hoạt, luật lệ, cách quản trị tiểu bang, kinh doanh thuận lợi, và nhiều yếu tố khác,” Will Kiley, phát ngôn viên Ủy ban Vận động Bầu cử Quốc hội Cộng Hòa, nhấn mạnh.
 
Thăm dò của Reuters/Ipsos cũng chỉ ra rằng 21% DB Cộng Hòa và 14% DB Dân Chủ từng cân nhắc việc chuyển đến một bang khác có mức thuế thấp hơn.
 
Theo dữ liệu từ Sở Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, hầu hết sự gia tăng dân số ở các bang như Texas và Florida kể từ năm 2020 đều tập trung trong các cộng đồng thiểu số.
 
Tại Texas, nơi được ủy ban phân chia bầu cử của đảng dự đoán sẽ có thêm 3–4 ghế Hạ Viện sau năm 2030, khoảng 97% dân số mới đến là người gốc Tây Ban Nha, người da đen hoặc gốc Á. Còn tại Florida, tiểu bang có thể tăng thêm 2–4 ghế, những nhóm cộng đồng thiểu số này chiếm tới hơn ba phần tư số dân cư mới.
 
Sự thật là gia tăng dân số gần như chỉ tập trung trong các cộng đồng da màu. Và chính những cộng đồng ấy đang là mục tiêu bị các thay đổi này cắt giảm quyền lực,” Kareem Crayton, phó chủ tịch Trung tâm Tư pháp Brennan tại Đại học New York, cho biết.
 
Trong các cuộc bầu cử gần đây, cử tri thiểu số ngày càng nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa. Trump từng được tăng tới 14% tỷ lệ ủng hộ từ nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha so với năm 2020, mặc dù cuối cùng ông vẫn thua ứng viên Dân Chủ Kamala Harris khi xét tổng thể khối cử tri này.
 
Bản đồ bầu cử mới mà Texas công bố theo đề nghị của Trump dường như được thiết kế để thu hút cử tri gốc Tây Ban Nha. Nhưng phía Đảng Dân Chủ cho rằng Đảng Cộng Hòa đã làm suy yếu sức mạnh lá phiếu của cộng đồng này trong những khu vực đa số cử tri gốc Tây Ban Nha, bằng cách giảm tỷ lệ người trong độ tuổi bầu cử và gộp thêm cộng đồng da trắng bảo thủ có tỷ lệ đi bầu cao.
 
Không khí đối đầu đảng phái tại Quốc Hội càng trở nên căng thẳng từ khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai hồi đầu năm 2025. Nhiều dân biểu thiên về trung dung trong Đảng Cộng Hòa, như DB Don Bacon, đã phải rời đi sau khi bị Trump chỉ trích dữ dội vì bất đồng với chính quyền về các khoản cắt giảm ngân sách và những lỗ hổng an ninh tại Ngũ Giác Đài. Tại Wisconsin, DB Mike Gallagher, từng được xem là gương mặt trẻ triển vọng của Đảng Cộng Hòa, cũng rời Quốc Hội hồi đầu năm 2024 sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì phản đối việc luận tội cựu Bộ trưởng Nội An Alejandro Mayorkas.
 
Chúng ta có quá nhiều vấn đề quan trọng cần phải giải quyết, nhưng rốt cuộc chẳng ai thật sự muốn bắt tay vào giải quyết chúng cả. Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm, nhưng giờ thì ai cũng tìm cách né tránh trách nhiệm,” cựu DB John Duarte, người từng được tổ chức Heritage Action for America đánh giá là nghị sĩ Cộng Hòa ít bảo thủ nhất trước khi mất ghế vào tay Adam Gray (Dân Chủ) tại California năm ngoái.
 
