Hôm nay,  
MIỄN PHÍ TV 4K 55”, Chân đế & Hệ Thống Menu Số - AZCMENU.com
MIỄN PHÍ TV 4K 55”, Chân đế & Hệ Thống Menu Số - AZCMENU.com

Khoa Học Hoa Kỳ Bị Cuốn Vào Bẫy Chính Trị

29/08/202500:00:00(Xem: 15)
Khoa học chính trị
Minh họa: trí tuệ nhân tạo DALL·E
 
Trong bảy tháng qua, đời sống khoa học tại Hoa Kỳ trở nên căng thẳng hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Bài viết của Katherine J. Wu, viết trên tạp chí The Atlantic ngày 23 tháng 8, 2025 chỉ ra việc chính quyền Trump đã sa thải cố vấn vaccine, chấm dứt nhiều ngân khoản nghiên cứu, phủ nhận sự hiện hữu của giới tính, buộc tội các nhà khoa học liên bang tham nhũng và công khai hạ thấp công trình của họ. Thông điệp được đưa ra rất rõ: khoa học chỉ được tồn tại trong khuôn khổ mà chính quyền cho phép.

Trước áp lực ấy, giới khoa học đã phản ứng. Họ tổ chức biểu tình, gửi thư công khai, thậm chí bỏ việc tại các cơ quan liên bang. Các hội đoàn y tế liên kết khởi kiện Bộ Y Tế vì những hạn chế vaccine do Bộ trưởng Robert F. Kennedy Jr. ban hành và việc loại bỏ chuyên gia. Giới nghiên cứu tại các đại học cũng nộp đơn kiện để giữ ngân khoản. Một số tiểu bang vùng New England cân nhắc tự ban hành khuyến nghị vaccine riêng, khác với CDC. Trong tuần này, lần thứ hai, hàng trăm nhân viên HHS ký tên vào thư chung, cáo buộc lãnh đạo bộ đã can thiệp vào tính liêm chính của công việc.

Nhưng chính những hành động phản kháng đó lại đặt họ vào thế khó xử. Nhiều nhà khoa học cho rằng nếu im lặng, công chúng sẽ không có lý do gì để nghi ngờ chính quyền. Song khi lên tiếng, họ lại dễ bị xem là chính trị hóa công việc của mình. Alexander Furnas, chuyên gia chính sách khoa học tại Northwestern, nhận định: “Khi bị tấn công theo đường đảng phái, rất khó phản ứng mà không bị nhìn như đảng phái. Đó là cái bẫy.”

Trong nhiều thập niên, khoa học Mỹ vẫn được cả hai đảng ủng hộ. Theo nghiên cứu chưa công bố của Furnas, trong 40 năm qua, đảng Cộng Hòa còn chi nhiều ngân sách cho khoa học hơn cả đảng Dân Chủ. Nhưng hiện nay, theo nhà tâm lý học xã hội Azim Shariff tại Đại học British Columbia, chính quyền Trump “đã đổ thêm xăng vào lửa,” coi hầu như mọi cơ sở nghiên cứu là mục tiêu cần triệt hạ và gán nhãn khoa học là công cụ của một đảng.

Sự lo ngại không chỉ nằm ở ngân sách. Đầu tháng này, một người bày tỏ bất mãn với vaccine COVID đã nã súng vào trụ sở CDC, giết một cảnh sát. Vụ nổ súng và phản ứng chậm chạp của chính quyền khiến nhiều nhân viên CDC nộp đơn từ chức và ký tên vào thư phản đối. Fiona Havers, một cựu nhân viên CDC, cho biết: “Những phát biểu công kích của Kennedy đã đặt tính mạng bạn bè và đồng nghiệp tôi vào nguy hiểm.”

Các nhà khoa học liên bang vốn quen làm việc trong im lặng, nhưng nay buộc phải công khai. Anna Yousaf, một nhà khoa học tại CDC, nói: “Chúng tôi vốn là những người làm theo quy củ, ít khi lên tiếng. Nhưng bây giờ, không chỉ công việc mà cả sự nghiệp và nguyên tắc chúng tôi theo đuổi đều bị đe dọa.”

Nhiều hội đoàn y khoa khẳng định họ không hoạt động vì đảng phái. Susan Kressly, Chủ tịch Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), nhấn mạnh: “Chúng tôi không biến chuyện này thành chính trị. Chính các chính trị gia đã làm vậy.” Georges Benjamin, Giám đốc Hiệp hội Y tế Công cộng Hoa Kỳ (APHA), cũng nói: “Người ta thường nghĩ chúng tôi thiên về phía Dân Chủ, nhưng thực ra chúng tôi giữ lập trường độc lập. Năm 2024, chúng tôi từng công khai chỉ trích chính quyền Biden vì trì hoãn lệnh cấm thuốc lá menthol.”

Tuy nhiên, một số nhà khoa học nay bắt đầu hành xử giống giới chính trị. Những người ký tên trong thư tập thể gửi HHS thừa nhận họ muốn tìm kiếm thêm hậu thuẫn từ Quốc Hội. Trên mạng xã hội, một tài khoản ẩn danh do nhân viên NIH điều hành đã công khai nêu tên các “tỉ phú bảo thủ” bị cho là đang tìm cách gây ảnh hưởng đến cơ quan này. Thậm chí, có nhà nghiên cứu lấy chính những biện pháp của chính quyền Trump làm lý do để ra tranh cử vào Quốc Hội với danh nghĩa đảng Dân Chủ.

Các khảo sát mới nhất cho thấy công chúng chia rẽ rõ rệt. Một thăm dò của KFF hồi tháng 4 cho thấy đa số người Cộng Hòa ủng hộ việc cắt giảm nhân sự và ngân sách các cơ quan y tế liên bang, trong khi gần như toàn bộ người Dân Chủ phản đối. Một khảo sát khác ghi nhận mức ủng hộ từ phía Cộng Hòa có giảm, nhưng vẫn còn cao: 41% cho rằng các thay đổi gần đây của HHS về vaccine sẽ làm người dân an toàn hơn, trong khi chỉ 4% người Dân Chủ đồng ý.

Azim Shariff cảnh báo: “Ngay cả khi khoa học nghiêng về quan điểm phù hợp với mình, công chúng cũng không thích thấy nó bị chính trị hóa. Họ sẽ mất niềm tin.” Nỗi lo là nếu niềm tin này tiếp tục suy giảm, đặc biệt từ phía bảo thủ, chính quyền Trump có thể tận dụng để siết chặt thêm.

Chính quyền nhiều lần khẳng định họ mới là phía bảo vệ “sự thật,” và cho rằng chính giới khoa học đã để ý thức hệ chi phối công việc. Tháng 7 vừa qua, Giám đốc NIH Jay Bhattacharya gặp một số nhân viên ký tên vào thư yêu cầu khôi phục tính liêm chính khoa học. Cuộc gặp diễn ra ôn hòa, nhưng khi họ mời ông tham dự một cuộc tập hợp ủng hộ NIH, Bhattacharya từ chối và nói: “Tôi thất vọng khi các bạn đang chính trị hóa vấn đề.”

VB tổng hợp
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.

Tổng Thống Trump tuyên bố chương trình trục xuất hàng loạt của ông sẽ trục xuất tất cả người di dân bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ. Có bao nhiêu người? Ước tính dao động từ 11.4 triệu người đến 20 triệu người theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ trong suy nghĩ của ông Trump. Nhiều người dân Hoa kỳ cho rằng trục xuất hàng loạt là tốt, đặc biệt là sau khi chính quyền trước cho phép hàng triệu người di dân không có giấy tờ nhập cảnh và lưu trú tại Hoa Kỳ khi họ nộp đơn xin tị nạn.

Dự luật hòa giải năm 2025, được gọi là Đạo luật Đẹp và Lớn, hiện đã được ban hành. Đạo luật thay đổi các quy tắc và điều kiện dành cho các chương trình quan trọng như Medicaid, SNAP (phiếu thực phẩm) và các chương trình y tế thông qua Đạo luật Chăm Sóc Giá cả Phải Chăng. Trong chuyên mục Hỏi & Đáp dưới đây sẽ giải thích những gì đang thay đổi, khi nào bắt đầu và những gì quý vị cần làm để cập nhật thông tin và duy trì quyền lợi của mình.

Tổng thống Donald Trump đang thúc giục các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử Hạ viện. Mục tiêu của ông là bảo vệ thế đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau, và theo các chuyên gia chính trị, bước đi này có thể mở đường cho Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện trong nhiều thập niên tới, theo Reuters.

Ngày 25 tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp quy định những ai đốt quốc kỳ Hoa Kỳ có thể bị phạt tù một năm, theo Grant Bromley tường thuật trên báo Newsweek, đăng ngày 25 tháng 8 năm 2025. Trong buổi ký lệnh tại bàn Resolute ở Bạch Ốc, Trump nhấn mạnh quốc kỳ là biểu tượng tối cao của tự do Mỹ, với màu đỏ tượng trưng cho máu và sự hy sinh của những thế hệ đã chiến đấu để bảo vệ quốc gia. Ông nói: “Nếu bạn đốt cờ, bạn sẽ bị một năm tù. Việc đốt cờ sẽ chấm dứt ngay lập tức.” Sắc lệnh giao Bộ Tư pháp điều tra và truy tố các hành vi đốt cờ nằm ngoài phạm vi bảo vệ của Tu Chính Án Thứ Nhất. Văn bản còn cho phép cơ quan di trú từ chối, hủy bỏ chiếu khán, thẻ thường trú hay tiến trình nhập tịch, và có thể trục xuất ngoại kiều tham gia hành vi này.

Một cuộc khủng hoảng thầm lặng nhưng vô cùng nguy hiểm đang diễn ra trong bộ máy chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Các bộ dữ liệu trọng yếu, được xây dựng từ tiền thuế của người dân và là nền tảng cho vô số quyết định từ đời sống hàng ngày đến an ninh quốc gia, đang bị xóa sổ, chỉnh sửa hoặc không ai được xem.

Ngay từ nhiệm kỳ đầu, tổng thống Trump đã cho thấy lập trường rõ rệt của mình: ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ, phủ nhận nguy cơ biến đổi khí hậu. Không có gì ngạc nhiên khi từ những ngày đầu của nhiệm kỳ thứ hai, chính phủ Trump bắt đầu xóa bỏ mọi chính sách khuyến khích sử dụng xe điện của chính phủ tiền nhiệm, đưa xe xăng trở lại vị thế không cần thay đổi như cách đây vài thập niên. Nước Mỹ nay rơi vào tình trạng không những chậm phát triển về kỹ thuật, mà còn lạc hậu về cách nhìn về công nghệ kỹ thuật xe điện tiên tiến mà cả thế giới đang theo đuổi.

Khi thuế quan của Tổng thống Donald Trump khiến cuộc sống của người Mỹ trở nên kém khả năng chi trả và ít dự đoán hơn, chúng cũng đang đe dọa làm cho nó kém sáng tạo hơn. Các cửa hàng thủ công của Mỹ đang phải vật lộn để theo kịp các chính sách thương mại luôn thay đổi, khiến các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài mà họ bày bán trở nên đắt hơn và khó tiếp cận hơn. Nhiều công ty cung cấp vật liệu thủ công nước ngoài hiện không thể vận chuyển đến người tiêu dùng Mỹ.

Theo tin của Scott Nover, báo The Washington Post, ấn bản Thứ Năm 28/8/2025: Thẩm phán đã ngăn cản Kari Lake, người được giao nhiệm vụ giải thể VOA, không cho sa thải giám đốc của cơ quan này.

Theo bản tin của báo Fortune Magazine hôm Thứ . Giá sữa tăng vọt từ 7 đô la lên 14 đô la, dâu tây (strawberries) bỗng thành mặt hàng xa xỉ, và chuyển sang thực phẩm chế biến sẵn: Đây là dự báo 6 tháng mà các nhà kinh tế nghiên cứu về lao động và nông nghiệp đưa ra cho người tiêu dùng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những người tiêu dùng này "không hề biết chuyện gì đang xảy ra", Raymond Robertson, một nhà kinh tế lao động tại Trường Chính phủ Bush của Đại học Texas A&M

- Thống Đốc Fed Chính Thức Kiện Donald Trump - Kim, Tập và Putin Sẽ Gặp Nhau Tại Cuộc Duyệt Binh Ở Trung Quốc - Cuộc Không Kích Lớn Nhất Của Nga Vào Kyiv Trong 3 Năm - Alligator Alcatraz Sẽ Không Còn Người Bị Giam Giữ - Chính Quyền Trump Muốn Giới Hạn Thời Gian Lưu Trú Của Du Học Sinh - Giám đốc CDC Susan Monarez từ chối từ chức - Đảng Cộng Hòa California Đề Nghị Tách Ra, Thành Lập Tiểu Bang Mới - Châu Âu Áp Dụng Lệnh Trừng Phạt Của Liên Hợp Quốc Lên Iran - Trump rút lại $175 triệu trợ cấp dự án đường rầy cao tốc California

(BRUSSELS, ngày 28 tháng 8, Reuters) – Theo dữ liệu do NATO công bố hôm thứ Năm, trong năm 2025, tất cả các quốc gia thành viên sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra năm 2014 là chi 2% GDP cho quốc phòng; hiện chỉ có ba nước đạt được mục tiêu mới cao hơn mà liên minh đã thống nhất vào tháng Sáu.

(WASHINGTON, ngày 27 tháng 8, Reuters) – Theo thông cáo hôm Thứ Tư từ Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (Department of Health and Human Services, HHS), chưa được một tháng sau khi chính thức nhậm chức Giám đốc Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC), Susan Monarez đã bị buộc phải từ nhiệm. Ngoài ra còn có bốn viên chức cấp cao khác cũng xin nghỉ việc.

Cho biết, trong giây phút nghĩ là các máy ghi âm đã tắt, một đảng viên Cộng hòa nói rằng Trump có trong hồ sơ Epstein. Dân biểu MAGA Mike Collins đã ném một quả lựu đạn chính trị vào nỗ lực của nhóm Trump nhằm hạn chế sự liên quan của ông ta đến những hậu quả từ hồ sơ Epstein.

J61. Asatamanta Jātaka -- Cuộc sống thế tục rất nguy hiểm. Tóm tắt: Một vị sư trẻ, bị thôi thúc bởi ham muốn sắc dục với một thiếu nữ, đang trên bờ vực từ bỏ cuộc sống tu hành. Đức Phật kể một câu chuyện từ quá khứ minh họa cho sự độc ác
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.