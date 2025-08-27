Chi Tiêu Quốc Phòng NATO Tăng Mạnh, Ba Lan Dẫn Đầu Với 4.48% GDP

Trước sức ép từ Hoa Kỳ và tình hình chiến sự ở Ukraine, các thành viên NATO cùng nhau tăng chi tiêu quốc phòng, đưa toàn khối lần đầu đạt mức (cũ) 2% GDP. Chỉ có Ba Lan, Lithuania và Latvia vượt ngưỡng mới 3.5%. (Nguồn: pixabay.com)

(BRUSSELS, ngày 28 tháng 8, Reuters) – Theo dữ liệu do NATO công bố hôm thứ Năm, trong năm 2025, tất cả các quốc gia thành viên sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra năm 2014 là chi 2% GDP cho quốc phòng; hiện chỉ có ba nước đạt được mục tiêu mới cao hơn mà liên minh đã thống nhất vào tháng Sáu.

Trong những năm gần đây, NATO đã tăng mạnh ngân sách dành cho quân sự. Nguyên nhân một phần do cuộc chiến Nga-Ukraine (nổ ra từ năm 2022), một phần do sức ép từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, buộc các đồng minh Âu Châu phải tự đầu tư nhiều hơn cho an ninh của chính mình.

Chỉ mới năm ngoái, hơn 10 trong tổng số 32 nước thành viên vẫn chưa đạt được mục tiêu 2% GDP, vốn đã thống nhất từ năm 2014. Nhưng qua năm 2025, tất cả các nước đồng minh đều dự kiến sẽ đạt mục tiêu 2% này. Trong đó có bảy quốc gia là vừa chạm đúng ngưỡng 2.0%, và một số nước khác nhỉnh hơn chút đỉnh.

Ba Lan hiện là nước chi tiêu quốc phòng nhiều nhất trong khối nếu so với quy mô nền kinh tế (tỷ số 4.48% GDP). Lithuania theo sau với mức 4%, và Latvia đứng thứ ba (3.73%). Đây cũng là ba nước duy nhất đã vượt mức chi tiêu quốc phòng mới (3.5% GDP) được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague hồi tháng 6.

Trong hội nghị, các nhà lãnh đạo NATO đã đồng thuận sẽ đạt chuẩn chi tiêu mới (3.5% GDP) vào năm 2035. Đây là một phần trong kế hoạch lớn hơn, nhằm đưa mức ngân sách quốc phòng lên 5% GDP. Các khoản đầu tư sẽ không chỉ tập trung vào quân đội, mà còn cho các hạng mục liên quan đến an ninh, như tăng cường hệ thống an ninh mạng, mở rộng đường sá, hải cảng để vận chuyển các khí tài quân sự hạng nặng.

Phát biểu hôm Thứ Tư (27/8) trong buổi lễ khánh thành nhà máy đạn dược ở thị trấn Unterluess, thuộc tập đoàn vũ khí Rheinmetall của Đức, Tổng Thư Ký NATO Mark Rutte khen ngợi việc các quốc gia đã tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải biến nguồn ngân sách đó thành sức mạnh quân sự thực sự.

“Chỉ có tiền bạc thôi thì chưa đủ để bảo đảm an ninh,” Rutte cho biết. “Khả năng răn đe không xuất phát từ con số 5%, mà từ năng lực chiến đấu thật sự… để có thể chống lại các mối đe dọa.”