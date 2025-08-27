F.D.A. Giới Hạn Người Được Chích Ngừa Covid Trong Mùa Thu Này

Tỷ lệ chích ngừa đã giảm còn 23% ở người trưởng thành và 13% ở người dưới 18. Một số tiểu bang như California, Pennsylvania, Florida và Massachusetts có luật chỉ cho phép tiệm thuốc tây chích những loại được C.D.C. khuyến nghị, nên quyết định của ủy ban sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận. Ảnh istockphoto.







Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (F.D.A.) hôm nay phê chuẩn các loại thuốc chủng ngừa Covid cập nhật cho mùa thu, nhưng với những giới hạn nghiêm ngặt nhất kể từ khi thuốc ngừa được đưa ra thị trường, theo tờ New York Times.





Thuốc chỉ được phép sử dụng rộng rãi cho người từ 65 tuổi trở lên. Người trẻ hơn chỉ đủ điều kiện nếu có bệnh nền khiến họ dễ bị nguy hiểm. Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ có thể chích nếu có sự đồng ý của bác sĩ.





Một ủy ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (C.D.C.) sẽ bỏ phiếu có khuyến nghị hay không, nhưng ủy ban này vừa bị Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. thay đổi thành phần và thêm những nhân vật chống thuốc ngừa. Đây là lần đầu tiên mùa thu đông không còn khuyến khích chích ngừa rộng rãi cho đa số dân, đặt chính quyền Trump đối đầu nhiều tổ chức y tế.





Kennedy tuyên bố chính sách mới vừa giữ thuốc ngừa cho người muốn chích, vừa buộc công ty thử nghiệm placebo, kể cả nghiên cứu “hội chứng sau chích ngừa Covid-19.” Ông gọi đây là “khuôn khổ kết hợp khoa học, an toàn và lẽ thường.”





Nhiều chuyên gia y tế công cộng cho rằng Kennedy đang thúc đẩy chiến dịch chống mRNA, chỉ trích việc ông hủy 500 triệu Mỹ kim tài trợ nghiên cứu cúm và Covid. Theo quyết định mới, Moderna và Pfizer chỉ được dùng cho người có bệnh nền và toàn bộ từ 65 tuổi trở lên; trẻ dưới 5 tuổi sẽ không còn được chích Pfizer.

Tỷ lệ chích ngừa đã giảm còn 23% ở người trưởng thành và 13% ở người dưới 18. Một số tiểu bang như California, Pennsylvania, Florida và Massachusetts có luật chỉ cho phép tiệm thuốc tây chích những loại được C.D.C. khuyến nghị, nên quyết định của ủy ban sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận.





Các dược sĩ lo ngại nguy cơ pháp lý. Bác sĩ Michael Osterholm, Đại học Minnesota, nói: “Chúng ta đã tạo ra một môi trường khiến người chích ngừa phải lo sợ, và tôi đang thấy nỗi lo sợ ấy từ nhiều phía.”





Một số hiệp hội y khoa công khai bất đồng. Hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) tiếp tục khuyên phụ nữ mang thai nên chích ngừa để tránh nguy cơ tử vong hay thai chết lưu, đi ngược lại chính sách mới của Kennedy. Sáu tổ chức y khoa lớn đã kiện Bộ Y tế, cho rằng hạn chế này sẽ “gây ra những cái chết có thể phòng ngừa được.”





Dữ liệu C.D.C. cho thấy tử vong vì Covid đã giảm, còn khoảng 170 ca mỗi tuần trong tháng 7, so với 550–850 ca năm ngoái. Nhưng ca nhiễm tăng nhẹ ở trẻ em sơ sinh đến 11 tuổi, với tỷ lệ nhập cấp cứu cao nhất.





Truyền thống trước đây, F.D.A. phê chuẩn rộng, còn C.D.C. quyết định nhóm nào nên chích. Năm nay, lãnh đạo F.D.A. chọn cách hạn chế, nêu trong tạp chí NEJM rằng hiệu quả của nhiều liều cho người khỏe mạnh vẫn “chưa chắc chắn” và “người Mỹ chưa bị thuyết phục.”





Quyết định cuối cùng của C.D.C. dự kiến công bố trong vòng một tháng tới, sẽ là mấu chốt liệu thuốc ngừa Covid có còn dễ tiếp cận như trước hay không.