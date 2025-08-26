Hôm nay,  

Bức Tranh Bị Đức Quốc Xã Cướp Mất Bất Ngờ Xuất Hiện Trong Tin Rao Bán Nhà

Skärmbild 2025-08-27 070115
Bức tranh thất lạc của họa sĩ Giuseppe Ghislandi được nhìn thấy trên trang web của công ty môi giới bất động sản, bức tranh treo trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. (Nguồn:Youtube)


Một bức tranh Baroque bị Đức Quốc xã đánh cắp trong Thế chiến II, bức tranh “Chân dung một người phụ nữ” của họa sĩ Ý Giuseppe Ghislandi, từng thuộc sở hữu của nhà buôn tranh Hà Lan Jacques Goudstikker, vừa được thấy xuất hiện trong tin rao bán một căn nhà ở thị trấn ven biển gần Buenos Aires, Argentina, sau hơn 80 năm mất tích, theo tin từ nhật báo DN, Thụy điển.


Jacques Goudstikker, một nhà buôn tranh danh tiếng của Hà Lan, đã bỏ nước vào giữa tháng Năm năm 1940 để chạy trốn Đức quốc xã, nhưng không may tử nạn do ngã trong hầm tàu chở ông đi lánh nạn. Vài tuần sau, toàn bộ bộ sưu tập hơn một nghìn một trăm tác phẩm, trong đó có nhiều bức danh họa cổ, bị Reichsmarschall Hermann Göring cưỡng bức mua với giá rẻ mạt. 

Nhiều tác phẩm sau chiến tranh đã được tìm thấy và trả lại cho gia đình, nhưng bức “Chân dung một người phụ nữ” vẫn biệt tích, nằm trong danh sách nghệ thuật chưa bao giờ được hoàn trả.

Theo nhật báo Hà Lan AD, bức tranh từng thuộc sở hữu của sĩ quan SS Friedrich Kadgien – một cố vấn thân cận của Göring, sau này chạy sang Thụy Sĩ, Brazil và cuối cùng định cư ở Argentina, nơi ông qua đời năm 1978.

Trong nhiều năm, AD đã tìm cách liên lạc với con cái của Kadgien để tìm hiểu về bức tranh, nhưng nhiều lần bị từ chối. Cuối cùng, một phóng viên đã trực tiếp đến nhà của gia đình ở ngoại ô Buenos Aires để xin phỏng vấn. Không ai ra mở cửa  cả, nhưng khi nhận thấy căn nhà đang được rao bán, ông gửi tin rao bán về cho đồng nghiệp.

Mãi đến sáng hôm sau, phóng viên Cyril Rosman mới mở đường link liên kết và xem qua hình ảnh để tìm hiểu về gia đình.
“Sáng hôm sau, khi mở link, tôi bắt đầu xem qua các hình ảnh nội thất, để xem có điều gì nói lên quá khứ của Kadgien không? Và tôi thấy nó – bức tranh treo trên ghế sofa, ảnh số năm.” Cyril Rosman nói.

Tờ AD đã nhờ các nhà sử học nghệ thuật thẩm định bức tranh trong tin rao bán. Nhiều chuyên gia cho rằng không có lý do gì để nghi ngờ đây không phải là tác phẩm của Ghislandi, nhưng phải có một cuộc xem xét trực tiếp mới có thể xác nhận chắc chắn.

Giuseppe Ghislandi là một trong những họa sĩ chân dung quan trọng của Ý cuối thế kỷ XVII – đầu thế kỷ XVIII, tác phẩm của ông hiện được trưng bày tại nhiều viện bảo tàng trên thế giới.

(HOA KỲ, ngày 26 tháng 8, Reuters) – Hội NAACP (Thăng Tiến Người Da Màu) cùng với Hội pháp lý Lawyers Committee for Civil Rights Under Law hôm Thứ Ba đã đệ đơn kiện tiểu bang Texas, cho rằng bản đồ bầu cử Quốc Hội vừa được vẽ lại theo đề nghị của Tổng Thống Donald Trump làm suy yếu quyền bầu cử của cộng đồng người da đen và các nhóm thiểu số khác.

(SYDNEY, ngày 27 tháng 8, Reuters) – Chính phủ Úc Đại Lợi hôm thứ Tư khẳng định Israel không hề có vai trò gì trong quyết định buộc đại sứ Iran rời khỏi Canberra. Thay vào đó, nguyên nhân thật sự là do Tehran đứng sau ít nhất hai vụ phóng hỏa nhắm vào người Do Thái tại Sydney và Melbourne.

Chiến lược này đã mang lại kết quả khi ASEAN tan vỡ trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu. Phản ứng "bán hàng xóm để tự hưởng lợi" (beggar-thy-neighbour: bần cùng hóa láng giềng) của các quốc gia ASEAN dưới áp lực đã làm suy yếu ASEAN và khiến tất cả họ phải phụ thuộc vào ý chí của Trump.

Reuters viết từ London ghi rằng các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thảo luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán trong tháng này nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine, theo 5 nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán tiết lộ cho Reuters. Họ cho biết các thỏa thuận này được đưa ra như những động lực để khuyến khích Điện Kremlin đồng ý hòa bình ở Ukraine và để Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga.

(NEW YORK, ngày 25 tháng 8, Reuters) – Người đứng đầu cơ quan chuyên đẩy nhanh việc đưa công nghệ tiên tiến vào quân đội đã đệ đơn từ chức hôm Thứ Hai. Theo bốn nguồn tin am hiểu vấn đề, đây là trường hợp mới nhất trong loạt viên chức cấp cao phải rời đi vì bất đồng quan điểm với Trump.

(WASHINGTON, ngày 25 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Hai dọa rằng sẽ điều động quân đội Hoa Kỳ đến Chicago, và các quân nhân luôn sẵn sàng lên đường đến bất kỳ nơi nào để trấn áp tội phạm.

Ông Deolalikar lưu ý rằng Trump rất thất thường trong các cuộc đàm phán thuế quan. Các mức thuế quan được áp dụng rồi lại được dỡ bỏ, được điều chỉnh lên xuống trong bốn tháng qua. Các chuyên gia thận trọng khi đánh giá tác động của thuế quan đối với các nền kinh tế.

Hôm thứ Hai 25/8/2025, Tổng thống Donald Trump chia sẻ từ Phòng Bầu dục rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận 600.000 sinh viên Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Trung Quốc.

Trump đếm ngược đến lúc đầu hàng: bỏ rơi Ukraine, trao quyền cho Putin, làm nhục nước Mỹ. Chỉ trong 30 ngày, nguồn tin của tôi xác nhận, Ukraine có thể bị bỏ rơi và Putin có thể được hợp pháp hóa. Trump ngồi bên tượng vàng Giải Bóng Đá World Cup FIFA, nói có thể sẽ mời Putin tới xem World Cup 2026 ở Mỹ.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J51. Mahasilava Jātaka -- Vị Vua Không Bao Giờ Bỏ Cuộc Tóm tắt: Một vị sư từ bỏ sự nỗ lực. Để khích lệ ông, Đức Phật kể câu chuyện về một vị vua thời xưa, người đã kiên trì thực hành lòng từ bi ngay cả khi bị đe dọa đến tính mạng—cách ông thoát khỏi việc bị chôn vùi trong nghĩa địa, giải quyết một cuộc tranh chấp giữa hai Dạ Xoa

Oslo, 24-8 – Một phụ nữ khoảng 35 tuổi đã bị sát hại trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật, tại thủ đô Oslo. Cảnh sát Na Uy cho biết đây là một vụ giết người tàn bạo và có động cơ chính trị, theo tin từ nhật báo SVD, Thụy điển.

(PARIS, ngày 24 tháng 8, Reuters) – Bộ Ngoại Giao Pháp cho biết hôm Chủ Nhật rằng họ đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp Charles Kushner. Nguyên nhân là vì Kushner đã viết thư gửi Tổng Thống Emmanuel Macron, chê trách chính quyền Pháp chưa có hành động đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng bạo lực nhắm vào người Do Thái.

