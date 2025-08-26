Bức Tranh Bị Đức Quốc Xã Cướp Mất Bất Ngờ Xuất Hiện Trong Tin Rao Bán Nhà

Bức tranh thất lạc của họa sĩ Giuseppe Ghislandi được nhìn thấy trên trang web của công ty môi giới bất động sản, bức tranh treo trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. (Nguồn:Youtube)



Một bức tranh Baroque bị Đức Quốc xã đánh cắp trong Thế chiến II, bức tranh “Chân dung một người phụ nữ” của họa sĩ Ý Giuseppe Ghislandi, từng thuộc sở hữu của nhà buôn tranh Hà Lan Jacques Goudstikker, vừa được thấy xuất hiện trong tin rao bán một căn nhà ở thị trấn ven biển gần Buenos Aires, Argentina, sau hơn 80 năm mất tích, theo tin từ nhật báo DN, Thụy điển.



Jacques Goudstikker, một nhà buôn tranh danh tiếng của Hà Lan, đã bỏ nước vào giữa tháng Năm năm 1940 để chạy trốn Đức quốc xã, nhưng không may tử nạn do ngã trong hầm tàu chở ông đi lánh nạn. Vài tuần sau, toàn bộ bộ sưu tập hơn một nghìn một trăm tác phẩm, trong đó có nhiều bức danh họa cổ, bị Reichsmarschall Hermann Göring cưỡng bức mua với giá rẻ mạt.





Nhiều tác phẩm sau chiến tranh đã được tìm thấy và trả lại cho gia đình, nhưng bức “Chân dung một người phụ nữ” vẫn biệt tích, nằm trong danh sách nghệ thuật chưa bao giờ được hoàn trả.





Theo nhật báo Hà Lan AD, bức tranh từng thuộc sở hữu của sĩ quan SS Friedrich Kadgien – một cố vấn thân cận của Göring, sau này chạy sang Thụy Sĩ, Brazil và cuối cùng định cư ở Argentina, nơi ông qua đời năm 1978.



Trong nhiều năm, AD đã tìm cách liên lạc với con cái của Kadgien để tìm hiểu về bức tranh, nhưng nhiều lần bị từ chối. Cuối cùng, một phóng viên đã trực tiếp đến nhà của gia đình ở ngoại ô Buenos Aires để xin phỏng vấn. Không ai ra mở cửa cả, nhưng khi nhận thấy căn nhà đang được rao bán, ông gửi tin rao bán về cho đồng nghiệp.



Mãi đến sáng hôm sau, phóng viên Cyril Rosman mới mở đường link liên kết và xem qua hình ảnh để tìm hiểu về gia đình.

“Sáng hôm sau, khi mở link, tôi bắt đầu xem qua các hình ảnh nội thất, để xem có điều gì nói lên quá khứ của Kadgien không? Và tôi thấy nó – bức tranh treo trên ghế sofa, ảnh số năm.” Cyril Rosman nói.



Tờ AD đã nhờ các nhà sử học nghệ thuật thẩm định bức tranh trong tin rao bán. Nhiều chuyên gia cho rằng không có lý do gì để nghi ngờ đây không phải là tác phẩm của Ghislandi, nhưng phải có một cuộc xem xét trực tiếp mới có thể xác nhận chắc chắn.



Giuseppe Ghislandi là một trong những họa sĩ chân dung quan trọng của Ý cuối thế kỷ XVII – đầu thế kỷ XVIII, tác phẩm của ông hiện được trưng bày tại nhiều viện bảo tàng trên thế giới.