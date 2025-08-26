Hôm nay,  

Úc Đại Lợi: Quyết Định Trục Xuất Đại Sứ Iran Không Liên Quan Đến Israel

Úc Đại Lợi đã ra lệnh trục xuất đại sứ Iran, cáo buộc Tehran đứng sau các vụ phóng hỏa nhắm vào cộng đồng Do Thái tại Sydney và Melbourne. Bộ trưởng Nội Vụ Tony Burke nhấn mạnh đây hoàn toàn là quyết định của Canberra, không chịu ảnh hưởng từ Israel. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(SYDNEY, ngày 27 tháng 8, Reuters) – Chính phủ Úc Đại Lợi hôm thứ Tư khẳng định Israel không hề có vai trò gì trong quyết định buộc đại sứ Iran rời khỏi Canberra. Thay vào đó, nguyên nhân thật sự là do Tehran đứng sau ít nhất hai vụ phóng hỏa nhắm vào người Do Thái tại Sydney và Melbourne.

 

Trả lời phỏng vấn trên đài ABC Radio về việc Israel nhận vơ công trạng trong quyết định này, Bộ trưởng Nội Vụ Tony Burke cho biết: “Hết sức vô lý.” Ông nói thêm: “Ngay sau khi nhận được phúc trình và thẩm định về tình hình, chính phủ đã lập tức lên kế hoạch ứng phó.

 

Trong khi đó, phát ngôn viên chính phủ Israel David Mencer lại cho rằng sự “can thiệp trực tiếp” cùng những lời chỉ trích thẳng thắn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối với quyết định công nhận nhà nước Palestine của Úc Đại Lợi đã góp phần làm Canberra thay đổi lập trường. Mencer nói với các phóng viên: “Mối quan hệ giữa Israel và Úc Đại Lợi vốn đã bị tổn hại. Vậy nên thật đáng mừng khi chính phủ của họ đã có hành động sau khi Thủ tướng Netanyahu lên tiếng.

 

Netanyahu thậm chí còn trực tiếp công kích Thủ tướng Anthony Albanese, gọi ông là “một chính trị gia yếu đuối, quay lưng lại với Israel và bỏ rơi cộng đồng Do Thái tại Úc,” sau khi Albanese quyết định công nhận nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 2024.

 

Kể từ khi chiến sự Israel–Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023, ở Úc Đại Lợi liên tiếp xảy ra các vụ phá hoại và phóng hỏa nhắm vào nhà dân, trường học, hội đường Do Thái (synagogue), và cả xe cộ. Tình trạng thù ghét người Hồi Giáo tại đây cũng tăng nhanh.

 

Hôm thứ Ba, Canberra cáo buộc Iran đã “ném đá giấu tay” với hai vụ tấn công hồi năm ngoái. Trong đó, một vụ nhằm vào nhà hàng kosher ở Sydney, và một vụ khác là tại Hội đường Adass Israel ở Melbourne. Chính phủ Úc Đại Lợi yêu cầu đại sứ Iran Ahmad Sadeghi phải rời đi trong vòng bảy ngày. Đây là quyết định trục xuất đầu tiên của Úc Đại Lợi đối với một nhà ngoại giao kể từ sau Thế Chiến II.

 

Burke cũng nói rõ rằng không có bằng chứng cho thấy những kẻ trực tiếp thực hiện hai vụ phóng hỏa này biết họ đang làm theo chỉ đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tuy nhiên, ông khẳng định: “Điều đó không thay đổi được sự thật là Iran đang âm thầm nhúng tay vào các cuộc tấn công tại Úc Đại Lợi.

 

Tehran kiên quyết phủ nhận tất cả các cáo buộc, cho rằng đó là một phần trong chiến dịch bôi nhọ và chống phá của các cường quốc phương Tây, vốn luôn thù địch với Iran.

 

Sau quyết định đóng cửa ĐSQ tại Iran, Ngoại trưởng Úc Đại Lợi Penny Wong khuyến cáo công dân không nên đến Iran. Trên tờ Nine News, Wong cho biết hiện có tới 4,000 người Úc đang sinh sống tại Iran và kêu gọi họ nên nhanh chóng rời khỏi nước này.

Một bức tranh Baroque bị Đức Quốc xã đánh cắp trong Thế chiến II, bức tranh “Chân dung một người phụ nữ” của họa sĩ Ý Giuseppe Ghislandi, từng thuộc sở hữu của nhà buôn tranh Hà Lan Jacques Goudstikker, vừa được thấy xuất hiện trong tin rao bán một căn nhà ở thị trấn ven biển gần Buenos Aires, Argentina, sau hơn 80 năm mất tích, theo tin từ nhật báo DN, Thụy điển.

(HOA KỲ, ngày 26 tháng 8, Reuters) – Hội NAACP (Thăng Tiến Người Da Màu) cùng với Hội pháp lý Lawyers Committee for Civil Rights Under Law hôm Thứ Ba đã đệ đơn kiện tiểu bang Texas, cho rằng bản đồ bầu cử Quốc Hội vừa được vẽ lại theo đề nghị của Tổng Thống Donald Trump làm suy yếu quyền bầu cử của cộng đồng người da đen và các nhóm thiểu số khác.

Chiến lược này đã mang lại kết quả khi ASEAN tan vỡ trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu. Phản ứng "bán hàng xóm để tự hưởng lợi" (beggar-thy-neighbour: bần cùng hóa láng giềng) của các quốc gia ASEAN dưới áp lực đã làm suy yếu ASEAN và khiến tất cả họ phải phụ thuộc vào ý chí của Trump.

Reuters viết từ London ghi rằng các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thảo luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán trong tháng này nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine, theo 5 nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán tiết lộ cho Reuters. Họ cho biết các thỏa thuận này được đưa ra như những động lực để khuyến khích Điện Kremlin đồng ý hòa bình ở Ukraine và để Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga.

(NEW YORK, ngày 25 tháng 8, Reuters) – Người đứng đầu cơ quan chuyên đẩy nhanh việc đưa công nghệ tiên tiến vào quân đội đã đệ đơn từ chức hôm Thứ Hai. Theo bốn nguồn tin am hiểu vấn đề, đây là trường hợp mới nhất trong loạt viên chức cấp cao phải rời đi vì bất đồng quan điểm với Trump.

(WASHINGTON, ngày 25 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Hai dọa rằng sẽ điều động quân đội Hoa Kỳ đến Chicago, và các quân nhân luôn sẵn sàng lên đường đến bất kỳ nơi nào để trấn áp tội phạm.

Ông Deolalikar lưu ý rằng Trump rất thất thường trong các cuộc đàm phán thuế quan. Các mức thuế quan được áp dụng rồi lại được dỡ bỏ, được điều chỉnh lên xuống trong bốn tháng qua. Các chuyên gia thận trọng khi đánh giá tác động của thuế quan đối với các nền kinh tế.

Hôm thứ Hai 25/8/2025, Tổng thống Donald Trump chia sẻ từ Phòng Bầu dục rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận 600.000 sinh viên Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Trung Quốc.

Trump đếm ngược đến lúc đầu hàng: bỏ rơi Ukraine, trao quyền cho Putin, làm nhục nước Mỹ. Chỉ trong 30 ngày, nguồn tin của tôi xác nhận, Ukraine có thể bị bỏ rơi và Putin có thể được hợp pháp hóa. Trump ngồi bên tượng vàng Giải Bóng Đá World Cup FIFA, nói có thể sẽ mời Putin tới xem World Cup 2026 ở Mỹ.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J51. Mahasilava Jātaka -- Vị Vua Không Bao Giờ Bỏ Cuộc Tóm tắt: Một vị sư từ bỏ sự nỗ lực. Để khích lệ ông, Đức Phật kể câu chuyện về một vị vua thời xưa, người đã kiên trì thực hành lòng từ bi ngay cả khi bị đe dọa đến tính mạng—cách ông thoát khỏi việc bị chôn vùi trong nghĩa địa, giải quyết một cuộc tranh chấp giữa hai Dạ Xoa

Oslo, 24-8 – Một phụ nữ khoảng 35 tuổi đã bị sát hại trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật, tại thủ đô Oslo. Cảnh sát Na Uy cho biết đây là một vụ giết người tàn bạo và có động cơ chính trị, theo tin từ nhật báo SVD, Thụy điển.

(PARIS, ngày 24 tháng 8, Reuters) – Bộ Ngoại Giao Pháp cho biết hôm Chủ Nhật rằng họ đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp Charles Kushner. Nguyên nhân là vì Kushner đã viết thư gửi Tổng Thống Emmanuel Macron, chê trách chính quyền Pháp chưa có hành động đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng bạo lực nhắm vào người Do Thái.

