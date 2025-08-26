Úc Đại Lợi: Quyết Định Trục Xuất Đại Sứ Iran Không Liên Quan Đến Israel

Úc Đại Lợi đã ra lệnh trục xuất đại sứ Iran, cáo buộc Tehran đứng sau các vụ phóng hỏa nhắm vào cộng đồng Do Thái tại Sydney và Melbourne. Bộ trưởng Nội Vụ Tony Burke nhấn mạnh đây hoàn toàn là quyết định của Canberra, không chịu ảnh hưởng từ Israel. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(SYDNEY, ngày 27 tháng 8, Reuters) – Chính phủ Úc Đại Lợi hôm thứ Tư khẳng định Israel không hề có vai trò gì trong quyết định buộc đại sứ Iran rời khỏi Canberra. Thay vào đó, nguyên nhân thật sự là do Tehran đứng sau ít nhất hai vụ phóng hỏa nhắm vào người Do Thái tại Sydney và Melbourne.

Trả lời phỏng vấn trên đài ABC Radio về việc Israel nhận vơ công trạng trong quyết định này, Bộ trưởng Nội Vụ Tony Burke cho biết: “Hết sức vô lý.” Ông nói thêm: “Ngay sau khi nhận được phúc trình và thẩm định về tình hình, chính phủ đã lập tức lên kế hoạch ứng phó.”

Trong khi đó, phát ngôn viên chính phủ Israel David Mencer lại cho rằng sự “can thiệp trực tiếp” cùng những lời chỉ trích thẳng thắn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối với quyết định công nhận nhà nước Palestine của Úc Đại Lợi đã góp phần làm Canberra thay đổi lập trường. Mencer nói với các phóng viên: “Mối quan hệ giữa Israel và Úc Đại Lợi vốn đã bị tổn hại. Vậy nên thật đáng mừng khi chính phủ của họ đã có hành động sau khi Thủ tướng Netanyahu lên tiếng.”

Netanyahu thậm chí còn trực tiếp công kích Thủ tướng Anthony Albanese, gọi ông là “một chính trị gia yếu đuối, quay lưng lại với Israel và bỏ rơi cộng đồng Do Thái tại Úc,” sau khi Albanese quyết định công nhận nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 2024.

Kể từ khi chiến sự Israel–Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023, ở Úc Đại Lợi liên tiếp xảy ra các vụ phá hoại và phóng hỏa nhắm vào nhà dân, trường học, hội đường Do Thái (synagogue), và cả xe cộ. Tình trạng thù ghét người Hồi Giáo tại đây cũng tăng nhanh.

Hôm thứ Ba, Canberra cáo buộc Iran đã “ném đá giấu tay” với hai vụ tấn công hồi năm ngoái. Trong đó, một vụ nhằm vào nhà hàng kosher ở Sydney, và một vụ khác là tại Hội đường Adass Israel ở Melbourne. Chính phủ Úc Đại Lợi yêu cầu đại sứ Iran Ahmad Sadeghi phải rời đi trong vòng bảy ngày. Đây là quyết định trục xuất đầu tiên của Úc Đại Lợi đối với một nhà ngoại giao kể từ sau Thế Chiến II.

Burke cũng nói rõ rằng không có bằng chứng cho thấy những kẻ trực tiếp thực hiện hai vụ phóng hỏa này biết họ đang làm theo chỉ đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tuy nhiên, ông khẳng định: “Điều đó không thay đổi được sự thật là Iran đang âm thầm nhúng tay vào các cuộc tấn công tại Úc Đại Lợi.”

Tehran kiên quyết phủ nhận tất cả các cáo buộc, cho rằng đó là một phần trong chiến dịch bôi nhọ và chống phá của các cường quốc phương Tây, vốn luôn thù địch với Iran.

Sau quyết định đóng cửa ĐSQ tại Iran, Ngoại trưởng Úc Đại Lợi Penny Wong khuyến cáo công dân không nên đến Iran. Trên tờ Nine News, Wong cho biết hiện có tới 4,000 người Úc đang sinh sống tại Iran và kêu gọi họ nên nhanh chóng rời khỏi nước này.