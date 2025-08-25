Trump Úp Mở Việc Đưa Quân Đội Đến Chicago

Dù tình hình tội phạm ở Chicago đã giảm bớt phần nào trong năm qua, tổng thống Donald Trump vẫn muốn đưa quân đội đến thành phố này, tuyên bố sẵn sàng xuất quân nội trong 24 giờ. Ông cũng đã ký lệnh yêu cầu Bộ Quốc Phòng chuẩn bị lực lượng ứng phó nhanh ở mọi tiểu bang. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 25 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Hai dọa rằng sẽ điều động quân đội Hoa Kỳ đến Chicago, và các quân nhân luôn sẵn sàng lên đường đến bất kỳ nơi nào để trấn áp tội phạm.

Khi được hỏi liệu Ngũ Giác Đài có dự định đưa quân đội tới Chicago hay không, Trump đáp: “Chúng tôi có thể đi bất cứ đâu, chưa tới 24 tiếng sau khi có lệnh.”

Tổng thống cho biết Chicago đang cần chính phủ liên bang giúp đỡ, nhưng ông chưa đưa ra quyết định chính thức. “Họ cần giúp một tay. Có thể chúng tôi sẽ chờ. Có thể chúng tôi sẽ ra tay, hoặc không. Chúng tôi cũng có thể trực tiếp vào cuộc luôn, mà đúng ra phải làm vậy đó,” Trump phát biểu với các phóng viên trong Phòng Bầu Dục, trong lúc đang ký một số sắc lệnh nhằm cấm thả các can phạm hình sự khi không có tiền bảo lãnh.

Trong thời gian gần đây, Trump đã giành quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát tại Washington, D.C., và cho phép Vệ Binh Quốc Gia (National Guard) mang theo vũ khí khi tuần tra trên đường phố. Ông cũng dọa sẽ điều thêm quân đội Hoa Kỳ đến những thành phố do Đảng Dân Chủ kiểm soát, chẳng hạn như Baltimore và Chicago.

Cũng trong Thứ Hai, Trump lệnh cho Bộ Quốc Phòng phải bố trí Vệ Binh Quốc Gia tại tất cả các tiểu bang, luôn sẵn sàng hành động để dập tắt bạo loạn và giữ trật tự công cộng. Ông cũng nhấn mạnh cần có một lực lượng phản ứng nhanh thường trực, sẵn sàng khai triển trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

Thực tế, Vệ Binh Quốc Gia hiện đã có một đội phản ứng nhanh, tên là NGRF. Lực lượng này có thể khai triển 75–125 quân nhân trong vòng 8 tiếng đồng hồ; sau đó bổ sung thêm tối đa 375 quân nhân trong vòng 24 tiếng, để bảo đảm an ninh trong tình huống khẩn cấp.

Theo một số viên chức Hoa Kỳ, Ngũ Giác Đài đã có những bước chuẩn bị ban đầu để khai triển Vệ Binh Quốc Gia đến Chicago. Những nỗ lực này là để dự liệu nhằm kịp thời đáp ứng mọi yêu cầu của Trump, nhưng các viên chức cấp cao của Ngũ Giác Đài vẫn chưa được thông báo về kế hoạch cho Chicago. Ngũ Giác Đài thường chuẩn bị sẵn phương án điều động binh lính trước khi có lệnh chính thức.

Chicago lâu nay luôn có tỷ lệ bạo lực súng đạn cao, nhưng số vụ phạm tội, kể cả giết người, đã giảm trong vòng một năm qua.