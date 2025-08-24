Oslo: Một Phụ Nữ 35 Tuổi Bị Sát Hại Vì Động Cơ Chính Trị

Cảnh sát tại hiện trường nơi một phụ nữ 35 tuổi bị giết tại Oslo.



Oslo, 24-8 – Một phụ nữ khoảng 35 tuổi đã bị sát hại trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật, tại thủ đô Oslo. Cảnh sát Na Uy cho biết đây là một vụ giết người tàn bạo và có động cơ chính trị, theo tin từ nhật báo SVD, Thụy điển.





Theo báo VG, Na Uy, khoảng 1 giờ 15 sáng Chủ Nhật, người dân gọi cảnh sát vì nghe tiếng động lạ ở một cơ sở chăm sóc thanh thiếu niên. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy người phụ nữ bị thương nặng. Mọi nỗ lực cấp cứu đều không thành công.





Nạn nhân là nhân viên của cơ sở – nơi giúp đỡ thanh thiếu niên và người trẻ chuẩn bị sống tự lập.





Cảnh sát đã mở cuộc truy tìm và bắt giữ một thanh niên 18 tuổi vào lúc 4 giờ sáng ở trung tâm Oslo. Thanh niên này sống trong chính cơ sở nói trên.

Trong lúc thẩm vấn, nghi can thừa nhận hành vi và nói rõ động cơ chính trị. Anh ta cho biết mình có tư tưởng cực hữu và liên kết tư tưởng đó với vụ giết người.



Cảnh sát cho hay nghi can đã khai khá chi tiết, nhưng không xác nhận về hung khí. Thanh niên này từng có tiền án nhẹ và trước đây cũng bị ghi nhận có tư tưởng cực đoan.





Thủ Tướng Na Uy Jonas Gahr Støre gọi đây là một bi kịch. Ông nói: “Thật đau buồn khi một nhân viên bị sát hại ngay tại nơi làm việc, trong khi cô chỉ muốn giúp đỡ thanh thiếu niên. Tôi xin chia buồn cùng gia đình và đồng nghiệp của nạn nhân.”





Về động cơ chính trị, ông nhấn mạnh: “Mọi hình thức bạo lực vì chính trị đều không thể chấp nhận.”