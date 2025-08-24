Thơ Chủ Nhật: Hoàng Xuân Sơn - Nguyễn Hàn Chung - Quảng Tánh Trần Cầm - Thy An

HOÀNG XUÂN SƠN
những người
Những người đàn bà
Tạm quên đi sự dịu dàng
Bùng lên tranh luận gay gắt
Bỗng chốc những người đàn bà
Thực sự đàn bà
Tôi không thể hiểu được đàn ông ở góc cạnh nào
Gọt dũa
Tự hào
Phơi phóng
Bằng cái chết tiệt nam tính
Những cụ lão bắt đầu
Xuống dốc
Những người săm soi đời tôi
Như một cổ đông xuống dần mệnh giá
Ngôi nhà hạnh phúc bỗng nên từ đường
Những que nhang cắm mù trong gió
Lửa và nước
Đám cháy bên triền lưu vực
Thổi bùng tóc tơ
Hàng ngày đi nạo vét chữ nghĩa
Tôi không còn gì hãnh tiến
Ngoài những đường mương cạn tình
Em có nhìn thấy đâu con thuyền giấy
Mù khơi tôi hôm nào
h o à n g x u â n s ơ n
23.08.2025
chất độc
Những bóng ma của nhà tranh
Bỗng nhiên biến thái thị thành da cam
Hãy khiếu kiện chất càm ràm
Từ manh mún nhỏ thành ham hố người
h o à n g x u â n s ơ n
15.8.25
*
NGUYỄN HÀN CHUNG
tôi lừa dối tôi
Buổi sáng thức dậy tôi tự đánh lừa mình
bằng một tách cà phê đường hóa học
biến đắng thật thành ngọt giả
đã hơn mười năm
từ lúc thử máu thấy chỉ số vượt ngưỡng
Ngồi vào bàn viết chăm chú nhìn người xuất hiện nhăn nheo phờ phạc trong tấm gương soi tôi tự đánh lừa mình vẫn còn phong độ chán
( không phong độ sao có nhiều em xinh đẹp trẻ măng từ trong nước lẫn hải ngoại còn rủ rê rù quến gửi cho tôi cả ảnh khỏa thân các video tự xử của các nàng ).
Tôi tự biện hộ cho sự lừa dối tôi của chính mình .
Nhìn những tập thơ đã in tôi tự đánh lừa mình
thơ mình hay được nhiều người thưởng thức trên facebook và các tạp chí văn chương thời danh.
Ta sẽ là nhà thơ lớn.
Tôi tự đánh lừa mình vẫn còn yêu tha thiết
những người tình cũ nơi cố hương
trong những bài thơ giả dối sến rện thương nhớ muôn vàn
Viết văn làm thơ để giải trí cho vui tôi tự đánh lừa mình như thế nhưng thâm tâm muốn được đời xem mình là một nhà văn nổi tiếng
(đôi khi còn mơ cả giải Nobel)
Chán đàn bà kể cả những người đẹp
bởi họ chỉ đem rắc rối đến cho mình khi họ nghĩ mình là của họ.
Tôi tự lừa tôi như vậy nhưng vẫn khát khao được ôm những tấm thân kiều diễm ấy thậm chí còn muốn hơn kia
Vân, vân & vân vân
Tôi tự hào không bao giờ lừa ai
tôi chỉ lừa tôi, tôi không biết mình đối xử tồi tệ với tôi
tôi vẫn cứ lừa mình
làm kẻ lừa dối vĩ đại
chỉ lừa duy nhất một đối tượng .
Tôi còn lừa dối tôi tới
bao giờ nữa bao giờ nữa
không biết trên đời này
có ai không bao giờ tự lừa dối mình không?
Nguyễn Hàn Chung
*
QUẢNG TÁNH TRẦN CẦM
trong hộp đen
như chiếc bateau mouche
nàng chậm rãi đâm thẳng vào ngực tôi
đè bẹp và nghiền nát ảo vọng thanh mảnh
cơn đau ngấu nghiến quặn thắt
bưng bít trong chiếc hộp đen
tôi nín thở nhắm mắt đếm ngược
đồ chừng ai đó tải xuống đầu tôi
tầng tầng lớp lớp chồng chất
những con chữ những ký hiệu những biểu tượng
cùng vô số đốm sáng nhấp nháy đổi màu
chuyển dịch không đồng thuận
tất cả sừng sững
trịch thượng áp đặt
và không chút nhầm lẫn tôi nghe giọng nàng
khan trầm trong mùi khói thuốc lá
vừa than vãn vừa phỉnh phờ vừa đe dọa
như con chữ như ký hiệu như biểu tượng
và những khoảnh khắc ray rứt như mảnh rơi
không ngẫu nhiên mà từ ngày tháng năm sâu thẳm.
Quảng Tánh Trần Cầm
*
khe hở
lang thang từ sáng tới trưa
ngày trống trải của kẻ vô tích sự
muốn úp mặt trên dòng cảm thức
nơi ẩm thấp hoang sơ
bàng hoàng đối diện giấc mơ ngày
tơi tả
thầm thì gọi tên trong đầu ̶ ̶ ̶
tên từ quá khứ sepia xa khuất
có khuôn mặt đã quên
và nụ cười mất hút trong mưa
khi mùa thi đã qua
tôi bềnh bồng trên xa lộ chạy dài theo bãi biển
trong tiếng sóng chập chờn
giật mình nghe đối thoại ai lồng vào quãng lặng
ánh mắt cháy sáng kính chiếu hậu
thảng thốt
chứng nhức đầu bộc phát
không rời tần số
dự cảm là có những khoảng trống vô định
những khe hở đâu đó
nơi thời gian và không gian ngưng đọng
chơi vơi trên dải muống biển hoa tím
nơi có cơn mưa hạ vội đến vội đi
và rất nhanh bốc hơi tan biến ̶ ̶ ̶
như sáng nay.
Quảng Tánh Trần Cầm
*
THY AN
tháng tám sao xẹt ngang trời
gọi về những khắc khoải tháng tám
trời hạ nóng cháy da
trên ruộng đồng màu mỡ người đàn bà
lời khấn nguyện âm ỉ
buồn tẻ của những ngày thiếu ngủ
bỏ rơi khung cửa mục
đáy sông vẫn nguyên vẹn phế thải
mùa gió chướng tạo ra khủng hoảng
đa tình lãng mạn hồi sinh
những đam mê bên kia gió
ngựa xe cơm áo, bạn bè sớm tối
cuộc đời nghiêng tay rót xuống trăm năm
khởi vọng âm ba từ hí trường
phù hư trước những con mắt vô cảm
hàng chuông đồng hoen rỉ
ẩn dụ thiền sư nhắc nhở
gửi về một đóa hoa nở muộn
trên tường rêu tâm linh
sao xẹt Perséides ngang trời
hành trình qua khe hỡ
soi đời rất thình lình
cánh tay đưa ra đêm yên lặng
như những bất chợt mùa hạ
âm thanh thật nhẹ một mình ta…
thy an
tháng 08-2025 mùa sao xẹt