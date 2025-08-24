Thơ Chủ Nhật: Hoàng Xuân Sơn - Nguyễn Hàn Chung - Quảng Tánh Trần Cầm - Thy An

Tranh Saachi Art





HOÀNG XUÂN SƠN



những người



Những người đàn bà

Tạm quên đi sự dịu dàng

Bùng lên tranh luận gay gắt

Bỗng chốc những người đàn bà

Thực sự đàn bà



Tôi không thể hiểu được đàn ông ở góc cạnh nào

Gọt dũa

Tự hào

Phơi phóng

Bằng cái chết tiệt nam tính

Những cụ lão bắt đầu

Xuống dốc



Những người săm soi đời tôi

Như một cổ đông xuống dần mệnh giá

Ngôi nhà hạnh phúc bỗng nên từ đường

Những que nhang cắm mù trong gió

Lửa và nước

Đám cháy bên triền lưu vực

Thổi bùng tóc tơ



Hàng ngày đi nạo vét chữ nghĩa

Tôi không còn gì hãnh tiến

Ngoài những đường mương cạn tình

Em có nhìn thấy đâu con thuyền giấy

Mù khơi tôi hôm nào



h o à n g x u â n s ơ n

23.08.2025

chất độc



Những bóng ma của nhà tranh

Bỗng nhiên biến thái thị thành da cam

Hãy khiếu kiện chất càm ràm

Từ manh mún nhỏ thành ham hố người





h o à n g x u â n s ơ n

15.8.25



*







NGUYỄN HÀN CHUNG





tôi lừa dối tôi



Buổi sáng thức dậy tôi tự đánh lừa mình

bằng một tách cà phê đường hóa học

biến đắng thật thành ngọt giả

đã hơn mười năm

từ lúc thử máu thấy chỉ số vượt ngưỡng



Ngồi vào bàn viết chăm chú nhìn người xuất hiện nhăn nheo phờ phạc trong tấm gương soi tôi tự đánh lừa mình vẫn còn phong độ chán

( không phong độ sao có nhiều em xinh đẹp trẻ măng từ trong nước lẫn hải ngoại còn rủ rê rù quến gửi cho tôi cả ảnh khỏa thân các video tự xử của các nàng ).

Tôi tự biện hộ cho sự lừa dối tôi của chính mình .



Nhìn những tập thơ đã in tôi tự đánh lừa mình

thơ mình hay được nhiều người thưởng thức trên facebook và các tạp chí văn chương thời danh.

Ta sẽ là nhà thơ lớn.



Tôi tự đánh lừa mình vẫn còn yêu tha thiết

những người tình cũ nơi cố hương

trong những bài thơ giả dối sến rện thương nhớ muôn vàn



Viết văn làm thơ để giải trí cho vui tôi tự đánh lừa mình như thế nhưng thâm tâm muốn được đời xem mình là một nhà văn nổi tiếng

(đôi khi còn mơ cả giải Nobel)



Chán đàn bà kể cả những người đẹp

bởi họ chỉ đem rắc rối đến cho mình khi họ nghĩ mình là của họ.

Tôi tự lừa tôi như vậy nhưng vẫn khát khao được ôm những tấm thân kiều diễm ấy thậm chí còn muốn hơn kia



Vân, vân & vân vân

Tôi tự hào không bao giờ lừa ai

tôi chỉ lừa tôi, tôi không biết mình đối xử tồi tệ với tôi

tôi vẫn cứ lừa mình

làm kẻ lừa dối vĩ đại

chỉ lừa duy nhất một đối tượng .

Tôi còn lừa dối tôi tới

bao giờ nữa bao giờ nữa

không biết trên đời này

có ai không bao giờ tự lừa dối mình không?



Nguyễn Hàn Chung



*



QUẢNG TÁNH TRẦN CẦM





trong hộp đen

như chiếc bateau mouche

nàng chậm rãi đâm thẳng vào ngực tôi

đè bẹp và nghiền nát ảo vọng thanh mảnh

cơn đau ngấu nghiến quặn thắt

bưng bít trong chiếc hộp đen

tôi nín thở nhắm mắt đếm ngược

đồ chừng ai đó tải xuống đầu tôi

tầng tầng lớp lớp chồng chất

những con chữ những ký hiệu những biểu tượng

cùng vô số đốm sáng nhấp nháy đổi màu

chuyển dịch không đồng thuận

tất cả sừng sững

trịch thượng áp đặt

và không chút nhầm lẫn tôi nghe giọng nàng

khan trầm trong mùi khói thuốc lá

vừa than vãn vừa phỉnh phờ vừa đe dọa

như con chữ như ký hiệu như biểu tượng

và những khoảnh khắc ray rứt như mảnh rơi

không ngẫu nhiên mà từ ngày tháng năm sâu thẳm.



Quảng Tánh Trần Cầm



*



khe hở

lang thang từ sáng tới trưa

ngày trống trải của kẻ vô tích sự

muốn úp mặt trên dòng cảm thức

nơi ẩm thấp hoang sơ

bàng hoàng đối diện giấc mơ ngày

tơi tả

thầm thì gọi tên trong đầu ̶ ̶ ̶

tên từ quá khứ sepia xa khuất

có khuôn mặt đã quên

và nụ cười mất hút trong mưa

khi mùa thi đã qua

tôi bềnh bồng trên xa lộ chạy dài theo bãi biển

trong tiếng sóng chập chờn

giật mình nghe đối thoại ai lồng vào quãng lặng

ánh mắt cháy sáng kính chiếu hậu

thảng thốt

chứng nhức đầu bộc phát

không rời tần số

dự cảm là có những khoảng trống vô định

những khe hở đâu đó

nơi thời gian và không gian ngưng đọng

chơi vơi trên dải muống biển hoa tím

nơi có cơn mưa hạ vội đến vội đi

và rất nhanh bốc hơi tan biến ̶ ̶ ̶

như sáng nay.

Quảng Tánh Trần Cầm



*



THY AN





tháng tám sao xẹt ngang trời

gọi về những khắc khoải tháng tám

trời hạ nóng cháy da

trên ruộng đồng màu mỡ người đàn bà

lời khấn nguyện âm ỉ

buồn tẻ của những ngày thiếu ngủ

bỏ rơi khung cửa mục

đáy sông vẫn nguyên vẹn phế thải

mùa gió chướng tạo ra khủng hoảng

đa tình lãng mạn hồi sinh

những đam mê bên kia gió

ngựa xe cơm áo, bạn bè sớm tối

cuộc đời nghiêng tay rót xuống trăm năm

khởi vọng âm ba từ hí trường

phù hư trước những con mắt vô cảm

hàng chuông đồng hoen rỉ

ẩn dụ thiền sư nhắc nhở

gửi về một đóa hoa nở muộn

trên tường rêu tâm linh

sao xẹt Perséides ngang trời

hành trình qua khe hỡ

soi đời rất thình lình

cánh tay đưa ra đêm yên lặng

như những bất chợt mùa hạ

âm thanh thật nhẹ một mình ta…

thy an

tháng 08-2025 mùa sao xẹt





