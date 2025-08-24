Bản Tin Cà-phê Sáng Chủ Nhật 24 tháng 8

24 tháng 8, 2025, Hamburg, Đức: Những người tham gia cuộc biểu tình nhân ngày Quốc khánh Ukraine hát trên đường Kirchenallee, trước nhà ga trung tâm. Ảnh: Georg Wendt/dpa (Georg Wendt/picture alliance via Getty Images)



Zelensky kỷ niệm Quốc khánh kêu gọi hòa bình





Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chủ tọa lễ Quốc khánh tại quảng trường Maidan ở Kyiv hôm Chủ Nhật, nhắc lại rằng đất nước đang chiến đấu cho tự do và bày tỏ hy vọng một ngày nào đó con cháu sẽ mừng Quốc khánh “trong hòa bình.”





Trong ngày lễ, Ông hội kiến Thủ tướng Canada Mark Carney và dự kiến gặp đặc sứ của Tổng thống Donald Trump, tướng Keith Kellogg. Cả hai cùng dự lễ duyệt binh ở trung tâm Kyiv. Ông Carney loan báo Canada sẽ viện trợ quân sự trị giá 1 tỉ đô-la Canada trong tháng 9, bao gồm máy bay không người lái, đạn dược và xe thiết giáp. Na Uy và Đức cũng cam kết giao cho Ukraine hai hệ thống phòng không Patriot.





Những nỗ lực ngoại giao do Tổng thống Trump thúc đẩy – bao gồm cuộc gặp với Vladimir Putin ở Alaska – vẫn mờ mịt. Nga đòi Kyiv rút khỏi các vùng lãnh thổ hiện đang kiểm soát, điều ông Zelensky bác bỏ và đa số người Ukraine phản đối. Giới phân tích ở Kyiv cho rằng Moscow không hề có ý định thực sự đi đến hòa bình, mà chỉ dùng đàm phán như công cụ cho chiến tranh.





Trong khi đó, giao tranh tiếp diễn: Nga tuyên bố bắn hạ 150 máy bay không người lái Ukraine trên 10 khu vực, còn Kyiv cho hay đêm qua Nga tấn công 72 drone cùng một hỏa tiễn đạn đạo vào các thành phố Ukraine. Lãnh đạo Đức Friedrich Merz ví con đường hòa bình như “cuộc chạy 10 cây số mà chúng ta mới đi được 200 mét.”





Zelensky, giữa vòng vây đồng minh phương Tây, kêu gọi thế giới tiếp tục sát cánh cùng Ukraine để “ngày Quốc khánh mai sau sẽ là ngày hội trong hòa bình.”



Học Sinh Đối Diện Với Quy Định Mới Về Điện Thoại Di Động Tại 17 Tiểu Bang

Năm học mới khởi đầu với làn sóng hạn chế điện thoại tại trường học trên khắp Hoa Kỳ. Mười bảy tiểu bang cùng với Đặc khu Columbia vừa ban hành quy định mới, nâng tổng số lên 35 tiểu bang có luật hoặc nội quy giới hạn việc dùng điện thoại và thiết bị điện tử của học sinh, theo NPR News.





Phong trào này lan nhanh chỉ trong hai năm, sau khi Florida khởi đầu năm 2023. Đến nay, cả phía Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều ủng hộ, với lý do điện thoại gây phân tán và ảnh hưởng tâm thần trẻ em, dù một số nhà nghiên cứu cho rằng tác động chưa hẳn rõ ràng.





Tại trường Doss High ở Louisville, Kentucky, học sinh Jamel Bishop nhận thấy lớp học yên tĩnh và tập trung hơn. Thầy cô nay có nhiều thì giờ kèm riêng cho những học sinh thật sự cần giúp đỡ. Một dân biểu Cộng Hòa ở Georgia bình luận: “Khi cả California lẫn Florida đều thông qua cùng một loại luật, tức là ta đang chạm đến một điều khá được lòng dân.”

“Thiên đường da trắng” giữa Arkansas





Theo ký giả Debra Kamin viết trên báo New York Times ngày 19 tháng 8 năm 2025, trong dãy núi Ozark, Arkansas, một nhóm người đang xây dựng cộng đồng có tên 'Return to the Land' với điều kiện tuyển chọn duy nhất: phải là người da trắng, thuần chủng, và có “gốc da trắng châu Âu.” Ứng viên phải trải qua phỏng vấn, xét lý lịch tư pháp, trả lời bảng câu hỏi về tổ tiên, thậm chí nộp hình ảnh thân nhân để được chấp nhận.





Hai sáng lập viên, Eric Orwoll và Peter Csere, đều có quá khứ đầy tai tiếng: một người từng livestream phim khiêu dâm, người kia bị bắt ở Ecuador vì nghi đâm người. Họ tuyên bố đang tận dụng kẽ hở của luật Liên bang để hợp pháp hóa mô hình phân biệt chủng tộc này. Orwoll nói thẳng: “Nếu trông không giống người da trắng, chúng tôi sẽ không chấp nhận.”





Các chuyên gia pháp lý phản bác ngay. Giám đốc chương trình công lý chủng tộc của ACLU, ReNika Moore, khẳng định: “Luật Liên bang và tiểu bang, kể cả Đạo luật Nhà Ở Công Bằng 1968, cấm tuyệt đối phân biệt chủng tộc trong nhà ở. Gọi đó là câu lạc bộ tư cũng không che giấu được sự vi phạm.” Luật sư John Relman nhận định đây là “một trường hợp kỳ thị hiển nhiên,” chắc chắn có thể bị kiện dựa trên cả luật 1968 lẫn Đạo luật Dân Quyền 1866.





Nhưng Return to the Land tin rằng thời cơ đã đến. Trong bối cảnh chính quyền Trump thu hồi chính sách đa dạng, nhân quyền, và nới tay với các nhóm cực hữu, họ công khai vận động gây quỹ, đã thu được gần 90.000 Mỹ kim. Nhà xã hội học Peter Simi cảnh báo: “Họ tin rằng mình có bạn đồng minh trong Bạch Ốc và trong các cơ quan quyền lực.”





Hiện cộng đồng có khoảng 40 cư dân, gồm cả trẻ em được cha mẹ dạy học tại nhà, sống trong những căn nhà dựng tạm với hệ thống điện mặt trời, máy phát và chuồng dê. Orwoll khoe đây sẽ là mô hình cho hàng loạt cộng đồng da trắng mới trải dài từ Ozarks đến Appalachia.





Từ một thị trấn hẻo lánh chỉ có quán thịt nướng và bức tượng quạ bên đường, Ravenden đang trở thành nơi thử lửa cho cuộc đối đầu giữa luật pháp Hoa Kỳ và tham vọng của những kẻ muốn hồi sinh chế độ phân biệt chủng tộc trong hình hài thế kỷ 21.

Trump xét duyệt toàn bộ 55 triệu ngoại kiều có visa Mỹ để tìm vi phạm





Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm vừa qua đã công bố việc rà soát hơn 55 triệu người nước ngoài hiện có visa hợp lệ vào Hoa Kỳ, nhằm phát hiện bất kỳ vi phạm nào có thể dẫn tới trục xuất. Đây là một phần trong chiến dịch siết chặt đối với người ngoại quốc được phép ở lại đất Mỹ, theo AP News.





Bộ Ngoại Giao trong văn bản trả lời câu hỏi của AP cho biết tất cả những người mang visa Mỹ, kể cả khách du lịch từ nhiều quốc gia, đều đang nằm trong diện “giám sát liên tục.” Nếu phát hiện thông tin cho thấy đương sự không còn hội đủ điều kiện nhập cảnh hoặc lưu trú, visa sẽ bị hủy và nếu họ đang có mặt tại Hoa Kỳ, sẽ phải đối diện với lệnh trục xuất.





Từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, chính quyền đã tập trung mạnh vào việc trục xuất di dân bất hợp pháp cũng như siết chặt đối với visa du học và trao đổi sinh viên. Ngôn từ mới của Bộ Ngoại Giao cho thấy quy trình giám sát thường trực, vốn bị thừa nhận là tốn kém thời gian, nay áp dụng rộng rãi hơn và có thể khiến cả những người vốn được chấp thuận cũng đột ngột mất quyền lưu trú.





Theo Bộ Nội An, năm ngoái có 12,8 triệu người mang thẻ xanh và 3,6 triệu người đang ở Mỹ bằng visa tạm thời. Chính quyền Trump khẳng định mọi trường hợp đều có thể bị rà soát và nếu cần, bị hủy bỏ ngay tức thì.

Washington trong tay Trump: thành phố giữa mùa Hè và quân đội



Mười một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump áp đặt quyền kiểm soát chưa từng có tiền lệ lên lực lượng cảnh sát địa phương tại Washington, D.C., thủ đô Hoa Kỳ đang sống trong cảnh song hành kỳ lạ: một bên là quân đội và xe thiết giáp đóng khắp các công viên, đại lộ; một bên vẫn là những buổi chiều người dân chơi bóng, dắt chó đi dạo, du khách chụp ảnh quanh National Mall, theo tờ The New Yorker.





Trump tự ra ngoài “tuần tra,” nhưng chỉ ghé trụ sở Cảnh sát Công viên, đọc bài diễn văn pha trò với lính và cảnh sát, rồi để lại pizza và hamburger trước khi quay về Bạch Ốc. Trong khi đó, Vệ binh Quốc gia từ sáu tiểu bang Cộng Hòa được điều tới, bất chấp việc các tiểu bang này vốn đang đối diện tỉ lệ tội phạm cao và nhu cầu khẩn cấp như mùa bão ở Louisiana.





Người dân thủ đô phản ứng bằng những cuộc biểu tình, graffiti mang tính chế giễu, khẩu hiệu “Free D.C.!” trên sân bóng đá. Một thăm dò của Washington Post cho thấy tám trên mười cư dân phản đối việc chính quyền liên bang tiếp quản cảnh sát và đưa quân đội xuống đường. Dù vậy, các cơ quan liên bang vẫn gia tăng hiện diện: ICE dựng trạm kiểm soát, bắt giữ người giữa phố, tháo băng rôn phản đối và công khai thái độ thách thức, chẳng hạn trường hợp tài xế giao hàng bị một nhóm mặc áo ghi chữ “Police” quật ngã và đưa đi, nhưng giới chức thành phố cũng không được thông báo ông ta bị giam ở đâu.





Giới chức địa phương coi đây là sự lấn át nghiêm trọng quyền tự trị của thủ đô. Nhiều chuyên gia pháp lý so sánh việc dùng quân đội cho cảnh sát thường nhật với giai đoạn Tái thiết hậu Nội chiến – điều gần như chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ. Bộ Quốc Phòng nay đã cho phép Vệ binh mang vũ khí khi tuần tra, càng làm dấy lên lo ngại hình ảnh “quân đội trấn giữ góc phố” sẽ trở thành thường nhật.





Trump khoe rằng Washington đã “an toàn chỉ trong bốn ngày,” nhưng thống kê cho thấy số lượng người đi ăn ngoài sụt giảm, còn tai nạn xe thiết giáp gây thương vong dân sự đã xảy ra. Đối với nhiều cư dân, thiệt hại đã rõ rệt: việc quân sự hóa đời sống thủ đô đang biến nơi này thành sân khấu chính trị của Tổng thống, và mở ra tiền lệ nguy hiểm cho những thành phố khác do Dân Chủ kiểm soát.





Trong khi đó Bạch Ốc đang lên kế hoạch triển khai quân đội liên bang tới Chicago theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, theo Washington Post, chính quyền có thể huy động vài nghìn Vệ binh Quốc gia ngay từ tháng 9. Thống đốc Illinois J.B. Pritzker bác bỏ, cho rằng không có khẩn cấp nào cần quân đội và tố cáo Trump “dựng khủng hoảng để đánh lạc hướng.” Thị trưởng Chicago Brandon Johnson cảnh báo việc đưa quân vào là “không cần thiết và sai lầm,” nêu rõ tội phạm bạo lực tại thành phố đã giảm mạnh trong năm qua. Điều này nối tiếp việc Trump cho đưa quân tới Los Angeles và Washington, D.C., bất chấp dữ liệu cho thấy tội phạm ở những nơi đó đang giảm xuống mức thấp nhất nhiều thập niên.



