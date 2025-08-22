Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Sáu 22/8/2025

FBI đột kích nhà riêng của cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, John Bolton, ở Bethesda, Maryland, gần 7 giờ sáng Thứ Sáu 22/8, một phần của “cuộc điều tra an ninh quốc gia nhằm tìm kiếm các hồ sơ mật.” (Ảnh: Việt Báo)









FBI Đột Kích Nhà John Bolton – Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Của Trump

FBI đột kích nhà riêng của cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, John Bolton, ở Bethesda, Maryland, gần 7 giờ sáng Thứ Sáu 22/8, một phần của “cuộc điều tra an ninh quốc gia nhằm tìm kiếm các hồ sơ mật,” một nguồn tin xác tín với NBC News.

Trong một tuyên bố với NBC News, một quan chức FBI cho biết: “FBI đang tiến hành hoạt động được tòa án cho phép trong khu vực. Không có mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng.” Cơ quan này từ chối bình luận thêm về vụ đột kích. Ông John Bolton cũng chưa trả lời yêu cầu bình luận của NBC News trong sáng nay.

Ông John Bolton là cố vấn an ninh quốc gia thứ ba trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump, là người có những bất đồng với Trump về vấn đề Iran, Afghanistan và Bắc Hàn. Ông Bolton khẳng định ông đã từ chức vào năm 2019, nhưng Trump luôn tuyên bố đã sa thải Bolton. Sau đó, chính quyền Donald Trump đã không thành công trong việc ngăn chặn ông Bolton xuất bản một cuốn sách The Room Where It Happened mà họ cho là chứa thông tin mật.

Ngay trong ngày đầu tiên trở lại Tòa Bạch Ốc, Trump đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh của hơn bốn chục cựu quan chức tình báo, trong đó có John Bolton. Ông Bolton cũng nằm trong số ba cựu quan chức của Trump bị Trump hủy bỏ thông tin an ninh vào đầu năm nay.

Gần đây, Bolton đã chỉ trích gay gắt chính sách đối ngoại của Trump, đặt câu hỏi về quyết định gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào đầu tháng này và lên án các thành viên trong chính quyền hiện tại vì đã sử dụng nhóm nhắn tin Signal thay vì các kênh chính phủ an toàn để thảo luận về các cuộc tấn công quân sự quốc gia.

Liên Hiệp Quốc Chính Thức Tuyên Bố Nạn Đói Ở Gaza

Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Đông, nạn đói đã chính thức được tuyên bố tại Gaza, theo đánh giá của Cơ chế Phân loại An ninh Lương thực (IPC) do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Nạn đói dự trù sẽ lan rộng khắp Dải Gaza, có thể ảnh hưởng đến 641.000 người – tương đương một phần ba dân số – vào cuối Tháng Chín nếu không ngừng bắn và thực hiện cứu trợ nhân đạo khẩn cấp.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres gọi nạn đói này là “thảm họa do con người gây ra” và “sự thất bại của nhân loại”, nhấn mạnh Israel có nghĩa vụ pháp lý đảm bảo cứu trợ nhân đạo, đồng thời kêu gọi hành động khẩn cấp và ngừng bắn để ngăn thảm kịch tiếp diễn.

Thảm họa này là kết quả của cuộc xung đột kéo dài, các lệnh phong tỏa của Israel và sự sụp đổ của hệ thống lương thực tại Gaza. IPC chỉ ra ba yếu tố then chốt: thiếu lương thực nghiêm trọng, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tăng vọt và các ca tử vong do đói. Hiện có hơn 500.000 người sống trong điều kiện thảm họa – bị đói và đối diện với cái chết. Số trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính đã tăng từ khoảng 2.000 ca hồi Tháng Hai lên hơn 12.000 ca vào tháng Bảy.

Chính phủ Israel của Thủ tướng Benjamin Netanyahu phủ nhận kết luận của IPC, gọi đây là tuyên truyền sai lệch, đồng thời khẳng định lượng hàng cứu trợ và hàng thương mại vào Gaza đã tăng lên, phủ nhận có nạn đói.

Trong khi đó, Israel đang chuẩn bị chiếm đóng thành phố Gaza, ra lệnh sơ tán hàng loạt và gia tăng áp lực quân sự khi đàm phán ngừng bắn vẫn bế tắc. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Hamas sẽ đối mặt với “hậu quả khủng khiếp” nếu không buông vũ khí và thả con tin.

Fed Có Thể Giảm Lãi Suất Khi Thị Trường Việc Làm Suy Yếu

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ông Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương đang phải đối mặt với “sự bất ổn nghiêm trọng” khi cố gắng điều hướng tác động từ các chính sách của Tổng thống Trump. Mặc dù vậy, sự suy yếu của thị trường lao động Hoa Kỳ có thể thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất, tại một thời điểm chưa được xác định, ông Powell phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của Fed tại Jackson Hole, Wyo.

Theo đó, Fed cần xác định liệu tác động của thuế quan, hạn chế nhập cư và cắt giảm thuế của Trump sẽ chỉ là tạm thời hay dẫn đến những thay đổi lâu dài trong nền kinh tế Hoa Kỳ. “Có sự bất ổn đáng kể về việc tất cả các chính sách này cuối cùng sẽ được giải quyết như thế nào và tác động lâu dài của chúng đối với nền kinh tế sẽ ra sao,” ông Powell nói.

Chủ tịch Fed tỏ ý về khả năng cắt giảm lãi suất sau ít nhất hai lần từ chối, dù Trump đã liên tục gây sức ép lên Fed. Khi chính sách thuế của Trump có hiệu lực, ông Powell cho biết tác động của chúng “lớn hơn nhiều so với dự đoán,” khiến Fed chịu thêm áp lực phải duy trì lãi suất cao thay vì cắt giảm như dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, theo ông, Fed đang đối diện hai khả năng: lạm phát gia tăng, điều này sẽ đòi hỏi lãi suất cao hơn, và thị trường lao động suy yếu, điều này sẽ hỗ trợ cho việc cắt giảm.

Dữ liệu gần đây củng cố nhận định của ông Powell: trong Tháng Sáu, lạm phát đã tăng lên 2,7% so với mức 2,4% của Tháng Năm, chủ yếu do giá cả các mặt hàng chịu tác động thuế quan như quần áo và đồ gia dụng tăng mạnh. Lạm phát cơ bản, loại trừ thực phẩm và năng lượng, cũng tăng lên 2,9%. Các chuyên gia cảnh báo rằng tác động của thuế quan thường xuất hiện dần dần khi chi phí được chuyển cho người tiêu dùng, vì vậy mức đỉnh lạm phát có thể vẫn chưa tới.

Thị trường chứng khoán đã tăng điểm sau phát biểu của người đứng đầu Fed. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 785 điểm ngay sau 10:30 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, tăng 1,8% trong phiên giao dịch buổi sáng. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5% và Nasdaq cũng tăng 1,8%.

Ukraine Tấn Công Đường Ống Dẫn Dầu Druzhba Của Nga

Quân đội Ukraine đã tấn công trạm bơm tại tỉnh Bryansk của Nga, khiến hoạt động chuyển dầu qua đường ống Druzhba bị tê liệt. Reuters loan tin sáng Thứ Sáu 22/8. Robert Brovdi, chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái Ukraine, thông báo quân đội Ukraine tấn công trạm bơm Unecha tại tỉnh Bryansk của Nga. Một video do ông Brovdi công bố trên mạng xã hội cho thấy đám cháy lớn tại cơ sở với nhiều bồn chứa nhiên liệu.

Cuộc tấn công này dẫn đến nguồn cung cấp dầu của Nga cho Hungary và Slovakia có thể bị đình chỉ ít nhất năm ngày, các quan chức Hungary và Slovakia cho biết, và làm tăng sự căng thẳng của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói hoạt động vận chuyển dầu thô của Nga qua đường ống Druzhba “bị gián đoạn do một vụ tập kích gần biên giới Nga – Belarus.”

Trước đó, Ukraine đã tập kích đường ống Druzhba vào ngày 13 và 18/8, khiến dầu thô từ Nga chuyển sang Hungary bị gián đoạn. Tin từ Politico cho hay Tổng thống Donald Trump “nổi giận” sau cuộc tấn công của Ukraine phá hủy đường ống Nga cung cấp dầu cho bạn của ông ta, Viktor Orbán, thủ tướng Hungary. Trump đã trả lời một bức thư từ Orbán viết cho Trump, phàn nàn về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào đêm ngày 13/8 nhằm vào đường ống dẫn dầu Druzhba, nơi cung cấp dầu mỏ của Nga cho Hungary, Slovakia và các quốc gia khác ở Trung Âu qua lãnh thổ Ukraine.

“Viktor, tôi rất tức giận về điều đó. Hãy nói với Slovakia,” Trump viết theo một bức thư do đảng Fidesz của Orbán cầm quyền công bố hôm nay. “Ông là người bạn tuyệt vời của tôi,” Tổng thống Hoa Kỳ viết thêm.

Ngoại Trưởng Nga: Không Có Hội Nghị Thượng Đỉnh Putin-Zelenskyy

Ngoại trưởng Nga ông Sergey Lavrov cho biết sẽ không có hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelenskyy nào được lên kế hoạch. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với người dẫn chương trình "Meet the Press" của đài NBC News, ông Sergey Lavrov nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối các điều khoản mà Trump đề nghị cho một thỏa thuận.

“Putin sẽ sẵn sàng gặp Zelenskyy nếu chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sẵn sàng, nhưng hiện nay thì chưa,” Sergey Lavrov trả lời Kristen Welker, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền. “Tổng thống Putin đã nói rõ rằng ông ấy sẵn sàng gặp, miễn là cuộc gặp này thực sự có chương trình nghị sự, chương trình nghị sự của tổng thống.” Ông cho rằng phía Ukraine đang cản trở tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Tin cho biết hôm thứ Năm, Tổng Thống Zelenskyy nói Nga “lách luật” để không tổ chức cuộc gặp song phương, đồng thời cáo buộc Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công ồ ạt vào Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng ông “sẵn sàng” cho một cuộc gặp với Putin, và kêu gọi “phản ứng mạnh mẽ từ Hoa Kỳ” bao gồm các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn và áp lực kinh tế mới, nếu Putin từ chối.

Những bình luận của Lavrov được đưa ra sau khi Nga phát động cuộc tấn công lớn nhất kể từ đầu Tháng Bảy, gần 600 máy bay không người lái và 40 hỏa tiễn vào Keiv đêm thứ Năm, bao gồm cả vụ tấn công vào nhà máy điện tử Flex do Mỹ sở hữu ở miền Tây Ukraine, ít nhất 15 công nhân bị thương.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Zelenskyy loan báo trên X rằng Tổng Thư Ký NATO Mark Rutte đang có mặt tại Ukraine. “Trong cuộc họp, trước hết, chúng tôi đã thảo luận về những bước đi chung tiếp theo nào có thể mang lại cho Ukraine và toàn bộ châu Âu an ninh hơn và đưa chiến tranh đến gần hơn với hồi kết. Đặc biệt, chương trình PURL đã và đang hoạt động, cho phép mua vũ khí Mỹ bằng nguồn tài trợ của đối tác. Chúng tôi đã nhận được $1,5 tỷ đô la từ các nước Châu Âu. Con số này rất quan trọng. Tôi biết ơn các quốc gia đồng minh. Chúng tôi đang nỗ lực để gây quỹ nhiều hơn nữa.”

Chánh Án Liên Bang Ra Lệnh Ngừng Xây Dựng Alligator Alcatraz

Một Chán án Liên bang đã ra lệnh yêu cầu Florida ngừng mở rộng và tháo dỡ trại giam giữ người nhập cư gây tranh cãi ở vùng đầm lầy Everglades, được gọi là “Alligator Alcatraz.” Lệnh tạm thời cấm tiếp nhận thêm “tù di dân” mới và buộc phải di dời toàn bộ người bị giam giữ trong vòng 60 ngày. Sau đó, các cơ sở tạm thời như hàng rào, đèn chiếu sáng, máy phát điện và hệ thống xử lý nước thải phải được tháo dỡ.

Như vậy có nghĩa rằng Chán án Tòa án Quận Hoa Kỳ Kathleen Williams đã chính thức hóa lệnh tạm dừng mà bà đã ra lệnh cách đây hai tuần, khi các nhân chứng tiếp tục làm chứng trong phiên điều trần kéo dài nhiều ngày để xác định xem việc xây dựng có nên dừng lại cho đến khi có phán quyết cuối cùng của vụ án hay không.

Phán quyết được đưa ra sau các vụ kiện của các nhóm bảo vệ môi trường và Miccosukee Tribe, cáo buộc tiểu bang đã bỏ qua các thủ tục đánh giá môi trường liên bang theo Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (NEPA). Chánh án Kathleen Williams nhấn mạnh nguy cơ đe dọa hệ sinh thái mong manh của Everglades và các loài có nguy cơ tuyệt chủng, cho rằng lệnh này cần thiết để ngăn chặn thiệt hại thêm trong khi vụ kiện tiếp tục.

Trại được xây dựng chỉ trong tám ngày tại một đường băng bỏ hoang ở Khu Bảo tồn Big Cypress theo lệnh của Thống đốc Ron DeSantis, từng giam giữ khoảng 1.000 người và dự kiến mở rộng đến 4.000. Giới chức Florida cho biết sẽ kháng cáo, trong khi ông DeSantis đã công bố một trung tâm giam giữ mới tại một nhà tù đóng cửa ở Bắc Florida, được gọi là “Deportation Depot.”

Tối thứ Năm 21/8, tiểu bang Florida đã nộp đơn kháng cáo, ngay sau khi Chánh án Kathleen Williams đưa ra lệnh tháo dỡ.

Trump ‘Thị Sát’ DC

Chiều Thứ Năm, 21/8, Donald Trump tới thăm cảnh sát Washington, DC, đặc vụ liên bang và Vệ Binh Quốc Gia (VBQG) mà ông ta đã khai triển để trấn áp tội ác ở thành phố này. Chuyến đi này được Tòa Bạch Ốc thông báo trước, nói rằng Trump sẽ tuần tiễu cùng nhóm nhân viên công lực do ông ta điều tới thủ đô.

“Hiện tại, an ninh tốt hơn mấy năm qua, và vài tuần nữa, sẽ còn tốt hơn,” Trump phát biểu tại Cơ Sở Hành Quân Anacostia của Cảnh Sát Công Viên Mỹ (USPP) ở phía Nam Washington D.C. Trump đứng phát biểu trước một bàn để những hộp pizza và bánh mì, món ăn mà ông ta tặng cho nhóm nhân viên công lực có mặt ở đó rồi trở về Tòa Bạch Ốc sau khoảng nửa tiếng.

Trump đã không tuần tiễu chung với họ như đã hứa với ông Todd Starnes, người điều hợp chương trình phát thanh bảo thủ sáng hôm đó: “Tôi nghĩ tôi sẽ ra đó tối nay, tất nhiên cùng với cảnh sát và quân đội. Chúng tôi sẽ cùng làm việc. VBQG xuất sắc. Mấy ngày qua, họ làm rất tốt.”

Theo kết quả thăm dò của Washington Post/Schar School công bố trước đó một ngày, đại đa số cư dân D.C. phản đối Trump cố giành quyền kiểm soát cảnh sát địa phương. Đáng chú ý, 61% cư dân DC cho biết họ cảm thấy ít an toàn hơn kể từ khi đặc vụ liên bang và VBQG xuất hiện ở thành phố này theo lệnh tổng thống. Trong khi đó, 38% nói họ cảm thấy an toàn hơn hoặc chẳng thấy có gì khác.

Trước đó một ngày, phó tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Stephen Miller bị người biểu tình chế giễu, la ó phản đối khi họ đến Union Station, gần Điện Capitol, “trình diễn” màn kịch cảm ơn quân đội tại Shake Shack và mua bữa trưa cho các nhân viên bảo vệ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội đêm qua, Trump cho biết ông đang cân nhắc “liên bang sẽ tiếp quản toàn diện và hoàn toàn D.C.” Trump đã nắm quyền kiểm soát sở cảnh sát địa phương trong 30 ngày, và có thể được gia hạn nếu được Quốc Hội phê chuẩn.





Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sáng nay tuyên bố lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần tra tại thủ đô Washington sẽ được trang bị vũ khí. Đây là bước leo thang mới, sau khi gần 2.000 binh sĩ đã được triển khai, trong đó có hàng trăm quân từ nhiều tiểu bang do Cộng Hòa lãnh đạo gửi tới.

Ban đầu, Trump chỉ gọi 800 binh sĩ Vệ binh của Đặc khu Columbia để hỗ trợ cảnh sát liên bang đối phó tội phạm và tình trạng vô gia cư. Sau đó, sáu tiểu bang tiếp tục điều quân. Cho đến nay, lực lượng này chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ các địa điểm công cộng và giữ trật tự, chứ chưa trực tiếp tham gia hành pháp.





Trước đó, Bộ Quốc phòng và Lục quân khẳng định binh sĩ sẽ không mang súng. Chỉ thị mới sáng nay đảo ngược buộc họ phải mang theo vũ khí.

Kilmar Abrego Garcia Có Thể Được Thả Khỏi Nhà Tù Hình Sự

Công dân Kilmar Abrego Garcia, gốc Salvador có thể được trả tự do khỏi nhà tù hình sự ở Tennessee vào hôm nay 22/8, theo ABC News. Garcia bị trục xuất oan đến CECOT hồi Tháng Ba và đã bị giam giữ hình sự sau khi chính phủ liên bang trả ông về Hoa Kỳ vào Tháng Sáu, và bị đối mặt với cáo buộc buôn người.

Sau khi Garcia được trả tự do, cơ quan di trú sẽ không được phép giam giữ ông. Tháng trước, một chánh án liên bang đã ra lệnh cho chính phủ trả ông về nơi cư trú là Maryland và ngăn chặn không cho chính quyền trục xuất sau khi Garcia được trả về từ Tennessee.

Tin cho hay luật sư của Kilmar Abrego Garcia đã thuê một công ty an ninh tư nhân để đưa ông về Maryland. Trong lệnh đưa ra hồi Tháng Bảy, Chánh án Tòa án Liên bang Paula Xinis đã phán quyết rằng chính phủ Hoa Kỳ “sẽ khôi phục Abrego Garcia theo Lệnh Giám sát của ICE tại Văn phòng Baltimore.”

Hồ Sơ Epstein Được Gửi Lên Quốc Hội

Tin từ NPR cho hay Ủy ban Giám sát Hạ viện dự trù ​​sẽ nhận được hàng trăm tài liệu vào thứ Sáu liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về vụ án Jeffrey Epstein.

Việc công bố này sẽ đánh dấu đợt hồ sơ đầu tiên được gửi đến ủy ban để đáp lại trát đòi hầu tòa của Quốc Hội được ban hành hồi đầu tháng, yêu cầu Bộ Tư Pháp cung cấp hồ sơ từ cuộc điều tra về tội phạm tình dục bị kết án và cộng sự lâu năm của ông ta, Ghislaine Maxwell, người đang thụ án 20 năm tù giam.

Áp lực từ Quốc hội Mỹ đang gia tăng chung quanh việc công bố các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein, trong bối cảnh cả hai đảng đều tỏ ra không hài lòng với Bộ Tư pháp (DOJ). Ủy ban Giám sát Hạ viện, do Dân biểu Cộng hòa James Comer dẫn đầu, đã gửi trát yêu cầu DOJ cung cấp hồ sơ đầy đủ tài liệu về cuộc điều tra đường dây buôn bán tình dục Epstein – Maxwell. Ủy ban cũng tìm kiếm các trao đổi từ chính quyền Trump và Biden, hồ sơ cũ tại Florida, đồng thời triệu tập nhiều nhân vật nổi bật như Bill và Hillary Clinton để làm chứng.

DOJ cho biết sẽ bắt đầu bàn giao các tài liệu này “từ Thứ Sáu” – một cách thận trọng cùng với việc biên tập lại nhằm bảo vệ danh tính nạn nhân và nội dung nhạy cảm. Trước đó, DOJ từng từ chối tiết lộ thêm, khẳng định không cần thiết. Trong khi đó, quyết định tòa án bác bỏ đề nghị giải mật biên bản bồi thẩm đoàn trong các vụ Epstein và Maxwell – vì giá trị chứng cứ hạn chế – càng làm dấy lên yêu cầu minh bạch hơn đối với các tài liệu khác.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr trong phiên điều trần kín đã tiết lộ thêm chi tiết về những sơ hở an ninh tại Nhà tù Liên bang ở Manhattan khi Epstein qua đời, đồng thời tái khẳng định kết luận chính thức rằng ông này tự sát. Barr phủ nhận có “danh sách khách hàng” và khẳng định chưa từng bàn về vấn đề đó với tổng thống Trump.

Theo các nhà phân tích, việc DOJ thay đổi lập trường – từ chối rồi sau đó chấp thuận một phần – cho thấy căng thẳng leo thang giữa lập pháp và hành pháp, trong bối cảnh yếu tố chính trị ngày càng sâu sắc. Khi tài liệu bắt đầu được công bố và các nhân vật chủ chốt ra điều trần, cuộc điều tra tiếp tục trở thành tâm điểm tại Quốc Hội Mỹ.

Sáu Thi Thể Trong Trại Bò Sữa Ở Colorado

Sáu thi thể được phát hiện trong trang trại bò sữa Prospect Valley ở Keenesburg, cách Denver khoảng 35 dặm (55 kilometer) về hướng Đông Bắc hôm Thứ Năm 21/8, gây chấn động người dân địa phương. Các viên chức điều tra cho biết sáu người này tử vong sau khi hít phải một loại khí. Trong số nạn nhân có một học sinh trung học, và dường như đây là một tai nạn không có chủ ý.

Các nhà điều tra đang tìm hiểu loại khí nào đã dẫn đến vụ việc thương tâm này. Lực lượng cứu hỏa tìm được các thi thể trong một khu vực bít bùng trong trang trại, theo Sở Cứu Hỏa Southeast Weld SEWFPD.

“Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân làm các nạn nhân thiệt mạng, có thể là do hít phải một loại khí trong khu vực bít bùng,” Jolene Weiner, phó giám đốc văn phòng giảm nghiệm tử thi Quận Weld cho biết. Nhà chức trách giữ kín danh tánh của các nạn nhân trước khi thông tin cho gia đình. Tất cả đều là đàn ông gốc Hispanic, ông Weiner cho biết.

Phát ngôn viên Melissa Chesmore của Văn Phòng Cảnh Sát Quận Weld WCSO nói không tìm thấy tình tiết nào cho thấy hành vi phạm tội. “Dường như như đây là một tai nạn,” Chesmore nói, từ chối giải thích thêm hoặc cho biết vị trí chính xác khi phát hiện ra các thi thể.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Ký Lệnh Điều Thêm 2,000 VBQG Đến DC

Những nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa ký một sắc lệnh mới cho phép binh sĩ Vệ binh Quốc gia (VBQG) đang khai triển Washington, D.C. được mang theo vũ khí nếu nhiệm vụ yêu cầu. Người này cho biết thẩm quyền mới dự kiến ​​sẽ được thực thi trong những ngày tới.

Quyết định của Hegseth mở đường cho gần 2.000 binh sĩ hiện đang có mặt tại Washington, D.C., có thêm quyền đáng kể trong hoạt động của họ, bao gồm cả việc tuần tra an ninh tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tội phạm.

Trong chuyến “thị sát” D.C. hôm thứ Năm, Donald Trump đã đề cập ý tưởng quân nhân sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc thực thi pháp luật tại thành phố. Hôm Thứ Tư, Thị trưởng Washington, D.C. Muriel Bowser đã chỉ trích việc Trump sử dụng Vệ binh như một “dân quân vũ trang ở Thủ đô của Quốc gia.”

Việt Nam: Diễn Binh 2/9 Có ‘Việt Kiều Yêu Nước’ Tham Dự

Tại buổi họp báo về lễ diễn binh 2/9, Thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết sự kiện này có sự tham gia của “khối kiều bào,” tức nhóm Việt kiều yêu nước.

Tuổi Trẻ trong nước dẫn lời bà Hằng nói, “50 Việt kiều từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ đã về Việt Nam, đang tập luyện để tham gia diễn hành, diễn binh.” Bà Hằng cho biết thêm rằng Việt kiều “đóng góp vật chất, tinh thần, thậm chí xương máu cho công cuộc giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc trong suốt 80 năm qua.”

Trong 80 năm, đây là lần đầu tiên “Việt Kiều” tham gia khối diễn hành trong lễ kỷ niệm, diễn binh, diễn hành mừng Quốc Khánh 2/9 của Cộng Sản Việt Nam.

Dịp này, Bộ Ngoại Giao CSVN còn mời bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam suốt 80 năm qua, có gần 100 đại biểu trong nhóm này tham dự vào đại lễ. “Đây là dịp chúng ta tri ân bạn bè quốc tế có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước,” bà Hằng nói.