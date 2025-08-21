Hôm nay,  

California Vẽ Lati Bản Đồ Địa Hạt Bất Kể Texas Có Thực Hiện Điều Này hay Không

21/08/202514:18:00(Xem: 79)
California
Ảnh Việt Báo


Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ tại Hội đồng Lập pháp California đã thật sự “tháo găng tay” khi thực hiện những thay đổi trong dự luật ACA 8. Sự việc xảy ra vào sáng Thứ Năm 21/8, chỉ vài phút trước khi tranh luận và chọn biện pháp bỏ phiếu về bản đồ khu vực mới cho cử tri trong cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang vào ngày 4/11.

"Hôm qua, Texas đã tiến hành chiến dịch giành quyền lực của Trump, vì vậy khái niệm "điều kiện hóa" này không còn phù hợp nữa — rõ ràng là California sẽ cần phải hành động để đáp trả những gì Texas đã làm,” văn phòng Thống đốc Gavin Newsom cho biết trong một tuyên bố.

Những thay đổi này dự kiến ​​sẽ được đưa vào một dự luật riêng mà các nhà lập pháp chuẩn bị phê duyệt vào thứ Hai tới.

Các lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại California thúc đẩy nỗ lực thay đổi bản đồ khu vực bầu cử Quốc Hội có lợi cho Đảng Dân chủ hơn, bất kể Texas hay các tiểu bang Cộng Hòa khác CÓ thực hiện hay KHÔNG.

Theo các tài liệu lập pháp do phóng viên Ashley Zavala của đài địa phương KCRA 3 có được hôm thứ Năm, kế hoạch vẽ lại địa hạt bầu cử của California không còn dựa vào hành động của tiểu bang Lone Star hay các tiểu bang khác.

Hội đồng Lập pháp California đã thông qua ACA với 57 phiếu thuận và 20 phiếu chống, trong đó hai nghị sĩ Dân chủ Dawn Addis và Alex Lee bỏ phiếu trắng. Thượng Viện tiểu bang đã bắt đầu thảo luận về biện pháp này.

California dưới sự lãnh đạo của Thống đốc Gavin Newsom đã tăng tốc, một ngày sau khi Hạ Viện Texas thông qua các bản đồ Quốc Hội mới nhằm loại bỏ năm ghế Dân chủ khỏi danh sách đại diện của mình và thay thế bằng các nghị sĩ Cộng hòa.

