Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Năm 21/8/2025

Đây được xem là bước lùi rõ rệt trong nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của tổng thống Mỹ, người đã hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến phi quân sự của Putin trong vòng 24 tiếng sau khi đắc cử. (Ảnh: Việt Báo)







Donald Trump có ý để Nga và Ukraine tự tổ chức một cuộc gặp song phương mà không trực tiếp can dự vào thời điểm này, theo quan chức Tòa Bạch Ốc am hiểu vấn đề cho biết, The Guardian tường thuật hôm thứ Năm 21/8. Đây được xem là bước lùi rõ rệt trong nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của tổng thống Mỹ, người đã hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến phi quân sự của Putin trong vòng 24 tiếng sau khi đắc cử.

Theo các nguồn thạo tin, giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch của Trump vẫn là một cuộc gặp song phương giữa Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelenskyy của Ukraine. Tuy nhiên, liệu cuộc gặp sơ bộ này có thể diễn ra hay không vẫn còn bỏ ngỏ, và Trump không có ý định trực tiếp tham dự.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền mô tả tình hình hiện tại có vẻ như “chờ và xem” – tức chờ xem liệu cuộc gặp giữa Putin và Zelenskyy có diễn ra hay không. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng là sẽ có một cuộc gặp song phương, và Tòa Bạch Ốc cũng chưa có danh sách địa điểm có thể diễn ra cuộc gặp. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với người dẫn chương trình trò chuyện Mark Levin trên WABC hôm thứ Ba, Trump nói ông ta cho rằng sẽ tốt hơn nếu Putin và Zelensky gặp nhau song phương. “Tôi chỉ muốn xem điều gì sẽ xảy ra tại cuộc họp. Họ đang trong quá trình sắp xếp và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra,” Trump nói.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte bày tỏ lạc quan rằng cuộc gặp song phương có thể diễn ra trong vòng hai tuần tới. Tuy nhiên, Putin từng bác bỏ các đề nghị gặp mặt trực tiếp từ Zelenskyy trước đó, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Trump Đòi Thả Tina Peters, ‘Biểu Tượng’ Của Truy Cập Bầu Cử Trái Phép

Tổng thống Donald Trump một lần nữa yêu cầu trả tự do cho bà Tina Peters, 69 tuổi, nhân viên bầu cử ở Colorado, bị kết tội can thiệp vào máy bỏ phiếu sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, và đang thụ án chín năm tù giam tại Trại giam La Vista.

Trump đe dọa sẽ có “biện pháp khắc nghiệt” nếu bà vẫn bị giam giữ. “Hãy trả tự do cho TINA PETERS, một người yêu nước dũng cảm và vô tội, người đã bị tra tấn bởi các chính trị gia gian dối của Colorado, bao gồm cả việc bỏ phiếu qua thư ủng hộ thống đốc bang,” Trump đăng trên Truth Social vào sáng thứ Năm 21/8. “Hãy thả Tina Peters ra khỏi tù, NGAY BÂY GIỜ.”

Tòa đã tuyên án và bà Peter đang thụ án, nhưng Donald Trump nói bà ta “không làm gì sai” và cáo buộc đảng Dân Chủ gian lận bầu cử. Ông nói thêm: “Bà ấy đã già và rất ốm yếu. Nếu bà ấy không được thả, tôi sẽ áp dụng các biện pháp khắc nghiệt!!!” Vào tháng Ba, Trump đã chỉ đạo Bộ Tư Pháp của chính quyền mình can thiệp trả tự do cho bà Peters.

Năm 2021, bà Tina Peters đã tạo điều kiện cho việc truy cập trái phép vào hệ thống bỏ phiếu của quận hạt, nhằm tìm kiếm bằng chứng về cáo buộc gian lận bầu cử. Vụ vi phạm này đã dẫn đến việc dữ liệu bầu cử nhạy cảm bị rò rỉ trực tuyến.

Bà Peters đã cho phép dùng sai mục đích thẻ an ninh của quận, cấp quyền truy cập vào hệ thống bầu cử của Mesa County cho một cá nhân có liên hệ với Giám đốc điều hành MyPillow Mike Lindell, một nhân vật nổi bật khác trong phong trào phủ nhận bầu cử.

Peters bị kết tội với bảy trong số 10 cáo buộc tại phiên tòa năm 2024: gồm ba tội danh cố ý tác động đến một quan chức nhà nước, âm mưu mạo danh hình sự, có hành vi sai trái của quan chức, vi phạm nhiệm vụ và không tuân thủ lệnh của ngoại trưởng. Bồi thẩm đoàn không kết tội bà đối với ba tội danh còn lại là âm mưu mạo danh phạm tội, mạo danh phạm tội và trộm cắp danh tính

Thăm Dò Toàn Quốc: Phần Lớn Dân Chủ Ủng Hộ Cuộc Chiến Của California

Cuộc khảo sát của Politico-Trung tâm Citrin Berkeley Center do TrueDot thực hiện cho thấy 70% cử tri Đảng Dân Chủ tin rằng việc phân chia lại khu vực bầu cử là “không bao giờ chấp nhận được.” Tuy nhiên, phần lớn cử tri Đảng Dân Chủ trên khắp đất nước ủng hộ, cho rằng Dân Chủ California nên “phản công” và tạo ra các khu vực bầu cử Hạ Viện có lợi hơn nếu Đảng Cộng Hòa Texas làm vậy.

“Sự chia rẽ thực sự không nằm ở việc liệu nó có công bằng hay không,” Jon Cohen, nhà sáng lập và CEO của TrueDot, cho biết. “Sự chia rẽ thực sự nằm ở việc liệu có nên dùng lửa đấu với lửa hay giữ vững lập trường theo nguyên tắc.”

Kết quả này cuộc khảo sát này báo hiệu một cuộc trưng cầu dân ý mang tính đảng phái sâu sắc về quyền lực chính trị trong thời đại Trump, khi các cuộc chiến phân chia lại khu vực bầu cử đang diễn ra. Giới chức đảng Dân chủ, từ cựu Tổng thống Barack Obama đến các lãnh đạo của đảng, đã đoàn kết ủng hộ nỗ lực của California nhằm vẽ ra một bản đồ gây nguy hiểm cho những nghị sĩ Cộng hòa Hạ Viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới.

Cựu Tổng thống Barack Obama hôm thứ Tư 20/8 đã lên tiếng đồng ý biện pháp phản đòn của Thống đốc California Gavin Newsom. Cựu tổng thống Obama phát biểu tại một buổi gây quỹ hôm thứ Ba tại Martha's Vineyard ở Massachusetts, theo những trích đoạn mà AP có được: “Tôi tin rằng cách xử lý của Thống đốc Newsom là một cách xử lý có trách nhiệm. Ông ấy đã nói rằng việc này sẽ có trách nhiệm. Chúng tôi cố gắng không tuyệt đối lạm dụng điều này. Chúng tôi sẽ chỉ làm điều đó nếu và khi Texas và/hoặc các tiểu bang Cộng hòa khác bắt đầu thực hiện những động thái này. Nếu không, điều này sẽ không xảy ra.”

Hôm qua 20/8, Tòa án Tối cao California từ chối yêu cầu của đảng Cộng Hòa về việc can thiệp vào luật Tái phân chia của đảng Dân Chủ, vì họ không chứng minh được căn cứ pháp lý theo hiến pháp. Phán quyết từ tòa nêu rõ: “Đơn yêu cầu tạm dừng bị bác bỏ. Những người khởi kiện (petitioners) chưa chứng minh đủ cơ sở pháp lý để được tòa chấp thuận, theo Điều IV, Mục 8 của Hiến pháp California (điều khoản này liên quan đến quy trình lập pháp, hiệu lực và tính hợp hiến của luật).”

Người Mỹ Lo Ngại Nền Dân Chủ Bị Đe Dọa Giữa Cuộc Chiến Tái Phân Chia Địa Hạt ‘Gerrymandering’

Bên cạnh đó, cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy một bức tranh khác về cuộc chiến phân chia lại địa hạt bầu cử ở các tiểu bang. Đó là đa số người Mỹ tin rằng nền dân chủ Hoa Kỳ đang gặp nguy hiểm khi đảng Cộng hòa và Dân chủ thúc đẩy các kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử giữa kỳ ở Texas và California. Cuộc thăm dò cho thấy, trong khi mỗi đảng tìm cách giành lợi thế, nhiều người Mỹ lo ngại hậu quả lớn hơn chính là sự suy yếu của các thể chế dân chủ.

Cuộc khảo sát toàn quốc với 4.446 người trưởng thành cho thấy 57% cho rằng nền dân chủ đang bị đe dọa, bao gồm 80% đảng viên Dân Chủ và 40% đảng viên Cộng Hòa. Đa số, 55%, cho rằng những thay đổi bản đồ bầu cử mang tính đảng phái hiện nay là điều “có hại cho nền dân chủ.”

Người được khảo sát bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với việc phân chia lại giữa kỳ. Một số đảng viên Cộng Hòa ở Texas ủng hộ Abbott, nhưng nhiều người khác cho là không công bằng. Nhiều đảng viên Dân Chủ cho rằng kế hoạch của California là chính đáng để đáp trả. Cử tri độc lập lo ngại thực tế này có thể dẫn đến việc thay đổi bản đồ bầu cử liên tục ở mỗi kỳ bầu cử.

Khảo sát cũng cho thấy sự mất lòng tin ngày càng tăng giữa hai đảng. 55% đảng viên Dân Chủ cho rằng đảng Cộng Hòa không đáng tin, trong khi 43% đảng viên Cộng Hòa nói điều tương tự về đảng Dân Chủ. Khoảng 1/4 đảng viên Dân Chủ nói cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đã ảnh hưởng xấu đến tình bạn của họ, tăng từ 18% năm 2017. Chỉ 10% đảng viên Cộng Hòa cho biết điều tương tự, không thay đổi so với các năm trước.

Một số người được phỏng vấn chỉ trích cả hai phía. Một đảng viên Cộng Hòa ở Dallas gọi kế hoạch của Texas là “mánh khóe mờ ám”. Một cử tri độc lập cho rằng chiến lược này gây bất ổn và làm suy yếu niềm tin vào bầu cử.

750 Nhân Viên HHS Viết Thư Yêu Cầu Bộ Trưởng Y Tế Ngừng Phát Tán Tin Sai

Hơn 750 nhân viên thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã gửi một lá thư có chữ ký tới các thành viên Quốc Hội và Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. vào sáng thứ Tư, kêu gọi RFK Jr. phải ngừng lan truyền thông tin sai lệch.

Các nhân viên ghi rõ trong lá thư vụ xả súng chết người xảy ra tại trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ở Atlanta vào ngày 8/8 “không phải là ngẫu nhiên” mà là do “những luận điệu chính trị hóa” đã dẫn đến điều đó.

Những người ký tên cáo buộc Bộ trưởng Y tế RFK Jr. gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân viên HHS bằng cách lan truyền thông tin sai lệch về hiệu quả của tiêm chủng. Trong thư, các nhân viên HHS cáo buộc Bộ trưởng Y tế “đồng lõa trong việc phá hoại cơ sở hạ tầng y tế công cộng của Hoa Kỳ” và “liên tục phát tán thông tin y tế không chính xác.”

RFK Jr., người đứng đầu CDC, đã luôn bày tỏ sự hoài nghi về vaccine trong suốt sự nghiệp của ông. Trước khi trở thành Bộ trưởng Y tế, RFK Jr. đã gọi sai vắc-xin COVID-19 là “vaccine chết người nhất từng được tạo ra.”

Một nhân viên CDC, người đã ký vào bức thư và yêu cầu giấu tên do lo ngại về sự an toàn và bị trả thù, cho biết cô rất thất vọng trước những gì cô coi là thông tin sai lệch đến từ các quan chức y tế công cộng hàng đầu của quốc gia. “Là một chuyên gia y tế công cộng, tôi luôn trung thành với khoa học và giúp đỡ mọi người, tôi cảm thấy mình cần phải lên tiếng theo một cách nào đó,” nhân viên này nói với ABC News.

Giới chức cho biết tay súng 30 tuổi, kẻ đã giết một cảnh sát trong vụ xả súng, đã có những bất mãn kéo dài nhiều năm về vaccine COVID-19. Nghi can tin rằng sức khỏe anh ta tệ hơn sau khi tiêm vaccine. Cục Điều tra Georgia đã tìm thấy các tài liệu tại nhà nghi can cho thấy anh ta muốn “giải phóng” sự bất bình của mình. Sau vụ xả súng tàn khốc ở Atlanta, RFK Jr. đã đến để bày tỏ sự ủng hộ và tái khẳng định sự tôn trọng của ông ta, gọi CDC là “một ngôi sao sáng giữa các cơ quan y tế toàn cầu” nhưng hoàn toàn không đề cập đến nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng.

Tòa Liên Bang Bác Đơn Chính Quyền Trump Đòi Công Bố Hồ Sơ Đại Bồi Thẩm Đoàn Của Vụ Epstein

Đây là lần thứ ba tòa liên bang bác bỏ đơn của DOJ yêu cầu công bố lời khai trước đại bồi thẩm đoàn liên quan tới vụ án hình sự Jeffrey Epstein.

Phán quyết của ông Richard Berman, chánh án liên bang ở New York, coi như chấm dứt việc DOJ cố gắng lấy hồ sơ của đại bồi thẩm đoàn trong vụ án này. Trước đó, Bộ Tư Pháp của chính quyền Trump tuyên bố bắt đầu cung cấp hồ sơ Epstein khác cho Quốc Hội vào thứ Sáu tuần này.

Chánh án Berman chỉ trích mạnh mẽ DOJ đòi mở niêm phong hồ sơ đại bồi thẩm đoàn trong khi DOJ đang có hàng trăm ngàn trang tài liệu liên quan tới ông Epstein. “Đơn yêu cầu công bố hồ sơ của đại bồi thẩm đoàn này dường như nhằm ‘đánh lạc hướng’ dư luận khỏi số lượng và quy mô hồ sơ Epstein mà chính phủ đang có. Lời khai trước đại bồi thẩm đoàn chỉ là phần rất nhỏ so với những cáo trạng trong hồ sơ của ông Jeffrey Epstein,” ông Berman viết trong phán quyết. “Kho thông tin đầy đủ của chính phủ sẽ giúp công chúng biết nhiều hơn về vụ án Epstein,” vị chánh án thêm.

Hồ sơ của đại bồi thẩm đoàn chỉ gồm khoảng 70 trang tài liệu – chủ yếu là lời khai của một đặc vụ FBI không có thông tin trực tiếp trong vụ án này – hình ảnh tang vật, và danh sách cuộc gọi điện thoại được cung cấp cho đại bồi thẩm đoàn.

“70 trang tài liệu Epstein của đại bồi thẩm đoàn không là gì so với số lượng 100,000 trang hồ sơ Epstein của chính phủ,” ông Berman cho biết. Đặc biệt, Chánh án Berman lưu ý, DOJ đã không thông báo đầy đủ cho nạn nhân. Do đó nếu tòa công bố hồ sơ của đại bồi thẩm đoàn, sẽ không bảo đảm sự an tòa cho nạn nhân, và cả quyền riêng tư.

Chánh án Richard Berman là người phụ trách vụ án hình sự của ông Epstein năm 2019 liên quan tới cáo trạng buôn bán tình dục trẻ em. Ông từng bác bỏ đơn của ông Epstein xin nộp tiền thế chân tại ngoại trong lúc chờ xét xử vài tuần trước khi ông Epstein tự tử trong nhà tù liên bang.

Mỹ Đẩy Trọng Trách Duy Trì Hòa Bình Ở Urakine Sang Châu Âu

Một quan chức chính sách hàng đầu của Ngũ Giác Đài đã nói với các đồng minh vào tối thứ Ba rằng Hoa Kỳ dự định đóng một vai trò tối thiểu trong bất kỳ bảo đảm an ninh nào cho Ukraine. Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Hoa Kỳ muốn đẩy trọng trách duy trì hòa bình lâu dài ở Kiev sang Châu Âu.

Nguồn tin từ Politico tiết lộ những bình luận của Thứ trưởng Quốc phòng Elbridge Colby, người phụ trách chính sách, khi trả lời các câu hỏi từ các nhà lãnh đạo quân sự Châu Âu trong một cuộc họp kín do Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, chủ trì.

Các cuộc họp diễn ra vài ngày sau khi Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Tòa Bạch Ốc. “Thực tế đang dần hé lộ rằng Châu Âu sẽ là bên thực hiện điều này trên thực địa,” một nhà ngoại giao NATO biết được nội dung các cuộc đàm phán cho biết. “Hoa Kỳ không hoàn toàn cam kết với bất cứ điều gì.”

Hôm thứ Hai đầu tuần, Trump tuyên bố đã sẵn sàng gửi quân đội Hoa Kỳ đến Ukraine. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, ông ta lại rút lại, thay vào đó, ám chỉ rằng ông sẵn sàng hỗ trợ không quân cho quân đội Châu Âu tại đó. “Tôi không biết điều đó sẽ đưa chúng ta đến đâu,” một quan chức Châu Âu am hiểu tình hình nói. “Gần như quay trở lại thời điểm cũ với liên minh của những người sẵn sàng.”

Uganda Tiếp Nhận Di Dân Bị Trục Xuất Từ Hoa Kỳ

Uganda đã đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để tiếp nhận người di dân bị trục xuất với hai điều kiện chính: họ không được có tiền án tiền sự và không phải trẻ vị thành niên có người lớn đi kèm, các quan chức cho biết hôm thứ Năm 21/8. Bộ Ngoại giao Uganda cho biết cả hai nước hiện đang hoàn thiện các chi tiết thực hiện.

Theo tin cho biết, Uganda tỏ ý tiếp nhận những người mang quốc tịch châu Phi. Bộ trưởng Quan hệ Quốc tế Henry Okello Oryem nhấn mạnh vào sự quan tâm của Uganda đối với người tị nạn, nhưng đặt câu hỏi về những di dân “bị chính quốc gia của họ từ chối,” những người mà ông mô tả là có khả năng liên quan đến các mạng lưới tội phạm. Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận này có phạm vi hạn chế và phải công bằng với người dân Uganda, đồng thời lưu ý rõ ràng rằng Uganda sẽ không tiếp nhận “người nhập cư bất hợp pháp từ Hoa Kỳ.”

Diễn tiến này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chiến lược trục xuất của Hoa Kỳ, vốn dưới thời chính quyền Trump ngày càng liên quan đến việc đưa người di dân đến các nước thứ ba khi việc trở về quốc gia của họ là không khả thi. Các thỏa thuận tương tự đã được thực hiện với Eswatini và Nam Sudan.

Di Dân Hoa Kỳ Giảm Lần Đầu Tiên Kể Từ Những Năm 1960

Số lượng người nhập cư vào Hoa Kỳ đang giảm lần đầu tiên kể từ những năm 1960, trong lúc dân số nhập cư bất hợp pháp đã đạt mức kỷ lục 14 triệu người chỉ hai năm trước, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew trong các báo cáo mới được công bố hôm thứ Năm 21/8.

Vào tháng Giêng, dân số nhập cư vào Hoa Kỳ đạt 53,3 triệu người, mức cao nhất trong lịch sử nước này. Sáu tháng sau, con số này giảm xuống còn 51,9 triệu người.

Jeffrey Passel, chuyên gia nhân khẩu học của Trung tâm Nghiên cứu Pew nói với NBC News: “Dữ liệu chúng tôi đang xem cho thấy một sự thay đổi đáng kể.” Sự sụt giảm này phản ánh trong lực lượng lao động, vốn đã mất hơn 750.000 lao động kể từ tháng Giêng, theo Pew, một viện nghiên cứu và phân tích dữ liệu phi lợi nhuận, phi đảng phái.

“Dân số trong độ tuổi lao động của Hoa Kỳ không tăng. Điều đó có nghĩa là cách duy nhất để lực lượng lao động tăng trưởng là nhờ những người nhập cư mới. Nếu lực lượng lao động không tăng trưởng, nền kinh tế sẽ gặp khó khăn hơn,” Passel nói. “Đây thực sự là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến mức giảm như thế này.” Ông đồng thời cho biết rất khó để nói liệu mức giảm này có duy trì trong suốt phần còn lại của năm hay không.

Muốn Vào Mỹ? Phải Xem Có ‘Chống’ Mỹ Không

Và một trong những phương cách của chính quyền Trump trong nỗ lực hạn chế di dân là kiểm soát sự trung thành của người nhập cư.

Cơ Quan Di Trú và Công Dân Hoa Kỳ USCIS công bố chỉ dẫn mới, là hoạt động mới nhất trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm hạn chế quyền thọ hưởng các phúc lợi di trú hợp pháp, trong đó có cả giám sát và thẩm tra người nộp đơn nghiêm ngặt hơn.

Chỉ dẫn được ban hành trong tuần này yêu cầu các viên chức USCIS xác định xem những người nộp đơn xin quyền di trú nhất định có “ủng hộ, cổ xúy, tiếp tay hoặc tán thành quan điểm chống Mỹ hoặc quan điểm của một tổ chức hoặc nhóm khủng bố” nào hay không, kể cả trên mạng xã hội. USCIS cho biết các tổ chức đó có thể là các thực thể ủng hộ hoặc cổ xúy cho quan điểm bài Do Thái và khủng bố. Với chính sách mới, USCIS có thể từ chối kể cả khi người nộp đơn đáp ứng các điều kiện được nêu trong luật pháp Hoa Kỳ. Những trường hợp này gồm có các đơn xin quy chế thường trú nhân Hoa Kỳ (còn gọi là thẻ xanh), giấy phép lao động và thay đổi tình trạng cư trú cho sinh viên ngoại quốc.

Mặc dù chưa rõ USCIS sẽ định nghĩa các quan điểm và hoạt động “chống Mỹ” một cách bao quát ra sao, nhưng cho biết họ sẽ đưa ra quyết định dựa trên một quy định trong luật di trú Hoa Kỳ, trong đó cấm không cho di dân nhập tịch Hoa Kỳ nếu ủng hộ chủ nghĩa cộng sản thế giới, chủ nghĩa toàn trị, bạo lực chống lại các viên chức hoặc lật đổ chính phủ Hoa Kỳ.