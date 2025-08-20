Hôm nay,  

‘Vị Chánh Án Tử Tế Nhất Thế Giới’ - Frank Caprio: 1936-2025

20/08/202520:29:00(Xem: 115)
frank-caprio-web
‘Vị Chánh Án Tử Tế Nhất Thế Giới’ Frank Caprio: 1936-2025
(Ảnh: Việt Báo)



Chánh án Frank Caprio, người con của Rhode Island, người mà lòng trắc ẩn trong các phán quyết tại tòa đã chinh phục trái tim của hàng triệu người qua chương trình truyền hình thực tế Caught in Providence, đã qua đời ngày 20/8/2025, thọ 88 tuổi. Ông ra đi sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư tụy. “Vị chánh án tử tế nhất thế giới” để lại di sản vượt xa chiếc ghế thẩm phán, đó là sự đồng cảm, lòng trắc ẩn trong một hệ thống pháp lý thường khắc nghiệt và đòi hỏi lý trí. Sự ra đi của ông đánh dấu kết thúc một kỷ nguyên của Tòa Án Thành Phố Providence mà khán giả toàn cầu đã theo dõi sự kết hợp độc đáo giữa công lý và nhân văn.

Thời Thơ Ấu Và Con Đường Đến Ghế Chánh Án

Ông Frank Caprio sinh ngày 24/11/1936 tại khu phố Federal Hill của Providence. Ông lớn lên trong một gia đình lao động người Mỹ gốc Ý. Cha của ông, Antonio Caprio, một người bán trái cây và sữa, nhập cư từ Teano, nước Ý. Ông Antonio Caprio kết hôn với bà Filomena Caprio, gia đình gốc từ Naples. Ông là con thứ trong gia đình có ba anh em trai. Từ nhỏ, cậu bé Frank đã được học giá trị của lao động chăm chỉ. Ông theo học các trường công lập ở Providence, đánh giày và rửa chén để tự kiếm tiền. Năm 1953, ông trở thành nhà vô địch đấu vật cấp bang tại Trường Trung Học Central.

Frank Caprio tốt nghiệp cử nhân Đại Học Providence năm 1958. Trong lúc ông dạy môn Chính Phủ Mỹ tại Trường Hope High School, ông học lấy bằng Tiến Sĩ Luật tại Suffolk University School of Law. Ông phục vụ trong Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia Quân Đội Rhode Island từ 1954 đến 1962, nơi ông là thành viên của Tiểu Đoàn Kỹ Sư Chiến Đấu 876.

Bước vào chính trường, ông Caprio phục vụ trong Hội Đồng Thành Phố Providence từ 1962 đến 1968. Năm 1970, ông thua ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Richard J. Israel cho vị trí Tổng Chưởng Lý Rhode Island. Không nản lòng, Caprio vẫn hoạt động trong lĩnh vực công, làm đại biểu tại Đại Hội Lập Hiến Rhode Island năm 1975 và tham dự năm Đại Hội Đảng Dân Chủ Quốc Gia. Ông làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục Rhode Island, giám sát các cơ sở như University of Rhode Island.

Năm 1985, Thị Trưởng Joseph R. Paolino Jr. bổ nhiệm Frank Caprio làm Chánh án Tòa Án Thành Phố Providence. Ông giữ chức vụ này đến khi nghỉ hưu năm 2023. Trong suốt nhiệm kỳ, Thẩm phán Caprio xử lý các vi phạm nhỏ dựa trên triết lý và thấu hiểu hoàn cảnh cá nhân của bị cáo. Ông thường giảm mức phạt hoặc hủy án dựa trên câu chuyện khó khăn.

Caught in Providence

Thế giới biết đến Chánh án Frank Caprio là từ Caught in Providence, một chương trình truyền hình thực tế, phát sóng các phiên xử ngay tại tòa án của ông. Chương trình do anh trai ông, Joe Caprio, sản xuất, bắt đầu trên truyền hình địa phương PEG access ở Rhode Island và được đài ABC WLNE-TV chọn phát sóng năm 2000. Sau một khoảng gián đoạn ngắn, nó trở lại năm 2015 và phổ biến rộng rãi trong những năm 2010 khi các video được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội.

Sức hút của chương trình nằm ở cách xử lý đầy đồng cảm và nhân văn của Chánh án Caprio. Phòng xử án của ông là nơi mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy câu chuyện của mình ở đó. Khán giả có thể vừa cười, vừa khóc khi theo dõi ông xử một vụ giấy phạt đậu xe. Ông lắng nghe câu chuyện của những người làm cha, mẹ đơn thân vật lộn với tiền phạt, hoặc một cựu chiến binh gặp khó khăn, hoặc một gia đình trong cảnh túng quẫn. Ông thường chọn khoan dung thay vì trừng phạt nghiêm khắc.

Một trong rất nhiều vụ xử nổi tiếng của ông, vẫn còn được lan truyền trên mạng xã hội đến nay, là Chánh án Caprio hủy vé phạt cho một cựu chiến binh Thế Chiến II 100 tuổi, và cả hai chào nhau theo phong cách nhà binh, tại tòa.

Các phán quyết của Chánh án Caprio nhấn mạnh sự thay đổi, sửa chữa sai lầm, thay vì trừng phạt. Ông nhận được tình yêu thương và nhiều lời khen từ người dân vì đã nhân văn hóa hệ thống tư pháp. Người con trai của ông chia sẻ với truyền thống: “Cha tôi được yêu mến vì lòng trắc ẩn, khiêm tốn và niềm tin bất diệt vào lòng tốt của con người.”

Từ phòng xử án của mình, Chánh án Caprio đã truyền cảm hứng cho những điều tử tế đến với nhân loại. Cuốn sách “Frank Caprio: Compassion in the Court” của ông ấn hành vào ngày 4/2/2025, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ hàng thập kỷ trên ghế thẩm phán.

Frank Caprio bị chẩn đoán ung thư tụy vào ngày 6/12/2023, ngay sau sinh nhật lần thứ 87 của ông. Ông ra đi bình yên vào ngày 20/8/2025 tại Providence, bên cạnh gia đình.

Thống Đốc Rhode Island Dan McKee gọi ông là “biểu tượng của lòng trắc ẩn trong công lý.” Mạng xã hội tràn ngập lời đưa tiễn ông trong sự kính trọng và thương yêu. Một danh khoản trên X viết: “Một nơi đặc biệt trên thiên đàng đang chờ đón Chánh án Caprio. Ông là ánh sáng trong bóng tối.”

Một người khác chia sẻ: “Tôi thậm chí không thể tả hết tình yêu dành cho Chánh án Frank Caprio. Lòng tốt trong trái tim ông, cách ông đối xử với mọi người bằng lòng trắc ẩn, và sự khôn ngoan ông chia sẻ tại tòa luôn chạm sâu vào trái tim của tôi.”

Chán án Frank Caprio đã xử lý hơn 100.000 vụ án, nhưng thước đo thực sự của sự nghiệp và nhân phẩm của ông nằm ở những cuộc đời ông “chạm” đến. Trong thời đại công lý phân cực, ông nhắc nhở chúng ta rằng sự đồng cảm và công bằng có thể cùng tồn tại. Trong một thời điểm mà nền Tư pháp như ngọn đèn treo trước gió, câu chuyện của Chánh án Frank Caprio là câu chuyện về sự phục vụ, thái độ tử tế và đạo đức nhân văn – một di sản công lý sẽ trường tồn sau sự ra đi của ông.

Kalynh Ngô

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

(HOA KỲ, ngày 20 tháng 8, Reuters) – Cơ quan Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ (FBI) và Cisco hôm thứ Tư cảnh báo: các nhóm tin tặc gắn liền với mạng lưới gián điệp mạng của Nga đã lợi dụng điểm yếu trong phần mềm cũ của Cisco để xâm nhập vào hàng ngàn thiết bị mạng thuộc hệ thống công nghệ thông tin gắn liền với các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Hoa Kỳ.

(HOA KỲ, ngày 20 tháng 8, Reuters) – Hôm thứ Tư, ít nhất 600 nhân viên của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh Hoa Kỳ (CDC) lần lượt nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn.

Một vụ gây nhiều chú ý vừa xảy ra tại thủ đô Hoa Kỳ: ông Vinh Nguyễn, trưởng khoa học gia về dữ liệu của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), đã bị cách chức và thu hồi quyền tiếp cận tài liệu mật, theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Donald Trump.Ông Nguyễn, người từng được tuyển dụng vào NSA khi mới 17 tuổi nhờ năng khiếu toán học xuất chúng, đã phục vụ trong ngành tình báo suốt nhiều năm và giữ vai trò chủ chốt trong các chương trình trí tuệ nhân tạo, mật mã học và điện toán lượng tử. Theo lời các đồng nghiệp, ông là người góp phần xây dựng hệ thống phân tích tin tức tình báo hiện đại, phục vụ cho việc thu thập thông tin từ nước ngoài.

- Trump Muốn Xóa Lịch Sử Nô Lệ Ở Mỹ. - Trump Dùng ‘Vật Lý Học’ Để Chặn Di Dân. - Hạm Đội Tàu ‘Drone’ Của Hải Quân Hoa Kỳ Không Thành Công Như Mong Muốn - Nga Tấn Công Ukraine Trong Đêm, Chiến Đấu Cơ NATO Vào Cuộc. - Trump Khen Netanyahu Là Người Hùng Chiến Tranh, Tự Nhận ‘Tôi Cũng Vậy’ - Trump Buộc Thống Đốc Fed Từ Chức. - Một Người Việt Bị Truy Tố Trong Đường Dây Buôn Ma Túy Lớn. - CEO Của Target Từ Chức Vì Để Mất Khách Hàng. - FDA Cảnh Báo Loại Tôm Đông Lạnh Nhập Từ Indonesia Bán Trong Walmart.

(HOA KỲ, 19 tháng 8, Reuters) – Một nhóm DB Cộng Hòa tại California vừa khởi kiện nhằm ngăn chặn kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử do Thống đốc Gavin Newsom đưa ra. Theo kế hoạch này, Đảng Dân Chủ sẽ có thêm năm ghế Hạ Viện California, dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” để đáp lại Đảng Cộng Hòa ở Texas.

(HỒNG KÔNG, ngày 20 tháng 8, Reuters) – Theo quân đội Hoa Kỳ và nhiều chuyên gia kiểm soát vũ khí quốc tế, không chỉ tập trung phát triển sức mạnh quân sự thông thường, TQ còn đang mở rộng cả về số lượng lẫn năng lực của lực lượng nguyên tử.

Bản Sanh: truyện 11 tới 20 / Jataka Tales: Stories 11–20 Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J11. Lakkhana Jātaka -- Con nai may mắn Tóm tắt: Đề Bà Đạt Đa ra đi cùng 500 đệ tử, và Đức Phật đã phái Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến để đưa họ trở về. Sau đó, Đức Phật kể một câu chuyện về việc trong quá khứ, Đề Bà Đạt Đa, vì bất cẩn, đã đánh mất đàn gia súc mà ông đang chăn dắt, trong khi Xá Lợi Phất đã cứu sống tất cả.

- Donald Trump ‘Xảo Ngôn’ Thành Công - Putin Không Từ Chối Gặp Song Phương, Châu Âu Tiếp Tục Yểm Trợ Ukraine - Nỗi Sợ Của Các Gia Đình Di Dân Vào Ngày Tựu Trường - Chánh Án Bác Bỏ Một Phần Vụ Kiện Nhà Tù Nhập Cư Alligator Alcatraz - Dân Biểu Dân Chủ Texas Bị Nhốt Trong Tòa Quốc Hội - Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Ra Điều Trần Vụ Esptein - Venezuela Chiêu Mộ 4.5 Triệu Dân Quân Đối Phó với Mối Đe Dọa Từ Hoa Kỳ - Nguy Hiểm Núp Sau Lafufu – Búp Bê Nhái Kiểu Labubu

(Oklahoma, ngày 19 tháng 8, APNews) – Chính quyền tiểu bang Oklahoma vừa ban hành quy định mới, buộc giáo viên xuất thân từ New York hay California phải vượt qua kỳ khảo hạch đặc biệt trước khi được cấp chứng chỉ giảng dạy. Ông Ryan Walters, Tổng Giám Thị Hệ Thống Trường Công Lập Oklahoma, cho biết biện pháp nầy nhằm ngăn chặn “tư tưởng cực tả cấp tiến” len lỏi vào học đường. Tuy nhiên, theo các nhà phê bình, đây chẳng khác nào một “bài kiểm tra lòng trung thành MAGA.”

(WASHINGTON, ngày 18 tháng 8, Reuters) – Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nông Nghiệp Brooke Rollins cho biết Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ ngưng cấp vốn và trợ giúp cho các dự án điện gió và điện mặt trời trên đất nông nghiệp đang được canh tác.

Trong cuộc trò chuyện trước ống kính, cả Trump lẫn Zelensky đều tránh đi sâu vào chi tiết. Không khí giữa hai người, trái lại, khá thân thiện. Zelensky chuyển cho Trump lá thư của phu nhân Olena Zelenska gửi đến Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, sau khi bà Melania tuần trước đã viết thư cho Putin về số phận trẻ em trong chiến tranh. Zelensky còn đùa với ký giả Mỹ từng châm ngòi vụ tranh cãi y phục, và trêu rằng Tổng thống Mỹ có thể thích “tạm hoãn bầu cử quốc gia”. Khung cảnh này đối lập hẳn với buổi gặp lần trước, khi ông bị mời rời khỏi Bạch Ốc. Trước báo giới, Trump cho biết đã trao đổi gián tiếp với ông Putin và sẽ gọi điện ngay sau cuộc gặp để dàn xếp một thượng đỉnh ba bên. Ông cũng giải thích lý do bỏ điều kiện ngưng bắn: nó có thể “bất lợi cho một bên” và “không muốn chỉ có hai năm hòa bình rồi quay lại vũng lầy”. Trump nói thêm rằng các lãnh tụ Âu châu sẽ cần bàn về “khả năng trao đổi lãnh thổ”, nhưng ngừng ở mức để ngỏ, tránh gợi ý Mỹ áp đặt.

- Zelensky Vào Bạch Ốc, Đối Diện Sức Ép Từ Trump – Châu Âu Theo Hỗ Trợ. - Trump Nói Sẽ Dẫn Đầu Phong Trào Hủy Việc Bỏ Phiếu Qua Thư. - Dân Chủ Texas Chấm Dứt Bỏ Phiếu Tập Thể, Bản Đồ Bầu Cử Mới Chuẩn Bị Được Thông Qua. - Hamas Chấp Nhận Kế Hoạch Ngừng Bắn Mới Ở Gaza. - Trump Đưa Vấn Đề Tội Phạm Lên Tuyến Đầu Chính Trị, Dân Chủ Thận Trọng Ứng Phó. - Quan Hệ Với Hoa Kỳ Lung Lay, Ấn Độ Xích Lại Gần Trung Quốc. - Bộ Ngoại Giao Mỹ Ngưng Cấp Chiếu Khán Y Tế Cho Trẻ Em Gaza. - Bão Erin Đe Dọa Ven Biển Đông Hoa Kỳ Và Bermuda. - Mùa Khai Trường Với Chính Sách Tiêm Chủng Lờ Mờ. - Cuộc Chiến Của Trump Với Những Con Số. - Đe Dọa Trừng Phạt Dầu Mỏ Của Trump Dần Phai Nhạt. - Newsmax Đồng Ý Trả 67 Triệu Đô-La Trong Vụ Kiện Phỉ Báng Liên Quan Bầu Cử 2020.

TEL AVIV – Hôm Chủ nhật 17 thang 8 vừa qua, Israel đã chứng kiến một cuộc biểu tình được cho là đông đảo nhất trong vòng hơn một năm qua, khi hàng trăm nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về các đường phố, hưởng ứng lời kêu gọi của gia đình các con tin còn bị Hamas giam giữ tại Gaza, cùng với những gia đình mất người thân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và trong 22 tháng chiến tranh kể từ đó, để kêu gọi chấm dứt chiến tranh và giải thoát con tin. Từ những giờ đầu buổi sáng, đám đông khổng lồ đã tập trung tại quảng trường tưởng niệm ở trung tâm Tel Aviv, nơi đã trở thành biểu tượng đau thương và nhắc nhớ về thảm kịch còn chưa khép lại.

(LONDON/KYIV/WASHINGTON, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Các nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ có mặt tại Washington để cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gặp Donald Trump. Họ muốn tiếp thêm sức mạnh cho Zelenskiy khi Trump liên tục gây sức ép buộc Ukraine phải chấp nhận thỏa ước hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng nhất Âu Châu trong gần một thế kỷ.

(MONTREAL, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Hôm Chủ Nhật, cuộc đình công của tiếp viên hàng không hãng Air Canada vẫn căng thẳng khi họ kiên quyết không trở lại làm việc, bất chấp lệnh từ hội đồng lao động. Hãng Air Canada buộc phải hoãn kế hoạch bay trở lại, còn hành khách thì mắc kẹt, không biết khi nào mới được bay.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.