Bộ óc con người sắp được “mở tủ hồ sơ”: USC giải mã cách não lưu trữ ký ức thị giác

Ảnh minh hoạ: mô phỏng “tủ hồ sơ ký ức” của não người, được tạo bởi trí tuệ nhân tạo DALL·E (OpenAI)

Các nhà khoa học tại Đại học Nam California (USC) vừa khám phá ra một cơ chế then chốt cho thấy não người tổ chức ký ức thị giác như thế nào – thông qua nhịp thời gian chính xác của hoạt động thần kinh. Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí Advanced Science, ví bộ não như một tủ hồ sơ, nơi các hình ảnh được phân loại và sắp xếp thành từng nhóm để dễ truy xuất.





Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi Giáo sư Dong Song và Giáo sư Charles Liu của USC, đã sử dụng dữ liệu ghi nhận từ 24 bệnh nhân có điện cực cấy vào não để theo dõi hoạt động thần kinh trong quá trình điều trị. Khi những người này thực hiện bài kiểm tra trí nhớ ngắn hạn với hình ảnh thuộc năm nhóm (“động vật”, “thực vật”, “công trình”, “xe cộ” và “dụng cụ nhỏ”), các nhà nghiên cứu dùng trí tuệ nhân tạo để phân tích chính xác loại hình ảnh mà họ đang ghi nhớ – chỉ từ thời điểm mà các tế bào thần kinh bắn tín hiệu.









Điểm mấu chốt nằm ở chỗ: thay vì chỉ dựa vào tần suất hoạt động thần kinh, nghiên cứu cho thấy chính “mô hình thời gian không gian” – tức thời điểm cực kỳ ngắn khi neuron phát tín hiệu – mới là chìa khóa để phân loại ký ức. Cách sắp xếp này cho phép não tiếp nhận và phân biệt hàng ngàn hình ảnh phức tạp mà không cần lưu từng chi tiết, mà bằng cách “gom nhóm” chúng theo danh mục.

Giáo sư Song, người từng phát triển các thiết bị cấy vào não nhằm khôi phục chức năng trí nhớ, gọi đây là bước đột phá kép – vừa mở ra khả năng giải mã ký ức, vừa đặt nền tảng cho các thiết bị phục hồi trí nhớ trong tương lai, nhất là cho bệnh nhân sa sút trí tuệ hay Alzheimer. Ông cho biết: “Chúng tôi từng thử nghiệm các thiết bị hỗ trợ trí nhớ ở nhiều bệnh nhân, nhưng tôi cũng muốn nhân đó trả lời những câu hỏi nền tảng trong thần kinh học – và đây là một trong số đó.”





Bằng cách chứng minh rằng não người sử dụng mã thời gian để phân loại ký ức thị giác, nghiên cứu này giải quyết một tranh luận lâu đời trong giới khoa học thần kinh, đồng thời mở đường cho các công cụ y học mới như giao diện não-máy và cấy ghép trí nhớ. Các nhà nghiên cứu tin rằng khám phá này sẽ đặc biệt hữu ích cho bệnh nhân động kinh – những người thường gặp cả rối loạn co giật và suy giảm trí nhớ do tổn thương vùng hải mã.





Công trình được tài trợ bởi Chương trình DARPA RAM (Khôi phục Trí nhớ Chủ động), phối hợp cùng Đại học Wake Forest và Trung tâm Phục hồi chức năng Rancho Los Amigos, cũng như Chương trình Sáng kiến NÃO (NIH BRAIN Initiative) của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ.





Cung Đô biên dịch

Nguồn: Theo Greta Harrison, viết trên trang USC News ngày 21 tháng 7 năm 2025