Giải Thể FEMA Là Một Sai Lầm Nguy Hiểm!



Từ các thảm họa lịch sử như trận Lũ Lụt Lớn năm 1927 đến bão Katrina 2005, FEMA luôn giữ vai trò then chốt trong phối hợp cứu nạn. Giới chuyên gia cảnh báo rằng nếu không khôi phục FEMA thành cơ quan độc lập, nước Mỹ sẽ mất đi một tuyến phòng thủ sinh tử trước các thảm họa trong tương lai.

Một trong những chỉ huy cứu nạn hàng đầu của FEMA đã từ chức sau trận lụt kinh hoàng ở Texas ngày 4 tháng 7 năm 2025. Khi chia tay với các đồng nghiệp, ông cho biết mình rời đi vì quá mệt mỏi với những thủ tục nhiêu khê làm chậm bước lực lượng cứu nạn. Sự việc này một lần nữa phơi bày vấn đề tồn tại dai dẳng tại FEMA.

Từ khi không còn hoạt động độc lập mà trở thành một đơn vị thuộc Bộ Nội An (DHS) Hoa Kỳ vào đầu những năm 2000, FEMA đã không ít lần bị chỉ trích vì cách làm việc chồng chéo, hệ thống giấy tờ phức tạp, những người điều hành thiếu kiến thức chuyên môn, và các chính sách thay đổi như chong chóng.

Chính quyền Trump đang cắt giảm nhân sự tại FEMA và tính đến chuyện giải thể cơ quan này, tức là sẽ đẩy phần lớn trách nhiệm ứng phó thảm họa lên các tiểu bang. Nhưng một thực tế không thể phủ nhận là: sự điều phối từ chính phủ liên bang trong các tình huống khẩn cấp vẫn là yếu tố sống còn đối với một quốc gia rộng lớn và thường xuyên đối mặt với thiên tai như Hoa Kỳ.

Susan Cutter, giám đốc Viện Hazards Vulnerability & Resilience Institute (Đại học South Carolina), đã dành nhiều năm hỗ trợ các tiểu bang và cộng đồng đối mặt với thiên tai. Để hiểu rõ hơn về vai trò của FEMA, hãy cùng nhìn lại lịch sử: khi chưa có FEMA, nước Mỹ phản ứng với thảm họa ra sao? Và thời điểm nào FEMA thực sự làm tròn vai trò của mình một cách xuất sắc?

Thời chưa có FEMA: Người dân tự cứu mình khi bão, lũ

Trước năm 1950, cứu nạn và ứng phó thảm họa không được xem là trách nhiệm của chính phủ liên bang. Khi xảy ra bão, lụt hay lốc xoáy, cộng đồng địa phương và các tổ chức nhân đạo như Hồng Thập Tự hay Salvation Army thường cung cấp thức ăn, chăn màn, thuốc men, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay quyên góp để giúp các gia đình dựng lại mái nhà.

Chính quyền tiểu bang và địa phương là những bên trực tiếp phụ trách, nhưng niềm hy vọng lớn nhất của người dân vẫn là gia đình, xóm làng và lòng hảo tâm của xã hội.

Chính phủ liên bang hiếm khi nhúng tay, trừ khi được yêu cầu chính thức. Theo quy định của Bộ Chiến Tranh (War Department) từ năm 1917, chỉ khi một sĩ quan quân đội cấp cao xác định rằng quy mô thảm họa vượt quá khả năng giải quyết của cấp địa phương và tiểu bang thì chính phủ liên bang mới can thiệp.

Rồi trận Lũ Lụt Lớn Mississippi năm 1927 và các đợt hạn hán trong thập niên 1930 tại vùng Dust Bowl đã buộc Hoa Kỳ phải nhìn nhận lại ý nghĩa và phạm vi của khái niệm “thảm họa.”

Năm 1927, lũ lụt trên sông Mississippi phá vỡ đê điều, khiến hơn 1 triệu mẫu đất tại bảy tiểu bang chìm trong nước. Khoảng 700,000 người buộc phải từ bỏ nhà cửa và kế sinh nhai.

Herbert Hoover, khi đó là Bộ trưởng Thương Mại Hoa Kỳ, được giao toàn quyền chỉ huy công tác cứu nạn của liên bang. Hồng Thập Tự dựng trại bằng lều do Bộ Chiến Tranh cung cấp. Tàu Tuần Duyên và Hải Quân được điều đến để cứu những người bị kẹt giữa dòng nước xiết. Nhưng chiến dịch cứu nạn lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì không có ngân sách trực tiếp từ chính phủ liên bang để hỗ trợ các nạn nhân, cũng như vì cách đối xử bất công với những tá điền và công nhân da đen.

Vài năm sau, các đợt hạn hán dữ dội trong thời kỳ Dust Bowl đã tàn phá vùng Đồng Bằng Lớn (Great Plains), để lại những cánh đồng khô cằn và đẩy người dân vào khốn đốn.

Chính phủ liên bang bắt đầu tham gia

Từ những bài học đắt giá đó, chính phủ liên bang bắt đầu vào cuộc.

Kể từ Đạo Luật Kiểm Soát Lũ Lụt năm 1928, các dự án kiểm soát lũ không còn là chuyện riêng của các tiểu bang mà trở thành nhiệm vụ của chính phủ liên bang. Dưới chính sách New Deal, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã nhanh chóng phân bổ ngân sách hỗ trợ khẩn cấp cho nông dân vùng Đồng Bằng Lớn và thành lập Cơ Quan Bảo Tồn Đất Đai (Soil Conservation Service) để giúp họ bớt thiệt hại khi gặp hạn hán. Những biện pháp này có thể xem là các chính sách đầu tiên giúp giảm bớt thiệt hại do thiên tai ở cấp liên bang.

Tuy nhiên, giữa các cơ quan liên bang lại thiếu sự phối hợp hiệu quả. Công tác cứu nạn và tái thiết được giao cho nhiều bộ ngành khác nhau, từ Bộ Quốc Phòng, Bộ Nông Nghiệp đến Bộ Gia Cư, và Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương. Mỗi nơi một cách làm, một bộ quy định riêng.

Năm 1950, Quốc hội ban hành Đạo Luật Cứu nạn Thảm Họa Liên Bang (Federal Disaster Relief Act). Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ có quy định lâu dài và chính thức dành riêng cho việc cứu nạn khi thiên tai xảy ra.

Đạo luật này giao cho tổng thống quyền quyết định làm sao để phân phối viện trợ một cách hiệu quả, đồng thời xác định các cơ quan nào sẽ cùng phối hợp. Không chỉ thế, nó còn mở rộng vai trò của chính phủ liên bang, bao gồm cả việc chuẩn bị trước để ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại. Ngoài ra, đạo luật còn quy định rõ quy trình để tổng thống tuyên bố tình trạng thảm họa.

Sự ra đời của FEMA

Bước sang thập niên 1970, sau những thảm họa kinh hoàng như bão Betsy (1965) và Camille (1969), Hội Thống Đốc Quốc Gia (National Governors Association) kêu gọi thành lập một cơ quan duy nhất chuyên trách điều hành các tình huống khẩn cấp. Năm 1979, Tổng thống Jimmy Carter đã ký sắc lệnh thành lập Cơ Quan Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA).

Cơ quan mới này trở thành đầu mối cho mọi công tác điều phối khẩn cấp trong hệ thống hành pháp, có thể làm việc với nhiều cơ quan liên bang để cùng hỗ trợ các tiểu bang và địa phương trong những giờ phút căng thẳng nhất.

FEMA không được lập ra để chỉ huy trực tiếp công tác ứng phó. Thay vào đó, cơ quan này hỗ trợ viên chức các cấp bằng cách huy động nguồn lực liên bang như lực lượng cứu nạn, dọn dẹp đống đổ nát và cấp kinh phí (đặc biệt trong các thảm họa mà tiểu bang không đủ sức giải quyết). Với các thỏa thuận liên bang được lập sẵn, cùng khả năng triển khai nhanh nhân lực và thiết bị, FEMA có thể phản ứng hiệu quả, kịp thời khi thảm họa xảy ra.

Khi mọi thứ bắt đầu trật khỏi quỹ đạo

Sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, cơ chế hoạt động linh hoạt vốn có của FEMA đã bị thay đổi. Cơ quan này được sáp nhập vào Bộ Nội An (DHS). Nhưng DHS lại tập trung vào chống khủng bố và các vấn đề an ninh, chứ không phải thiên tai.

Mất quyền tự chủ và bị cắt đứt kênh báo cáo trực tiếp với Quốc hội khiến FEMA trở nên thụ động. Cơ quan còn bị giao thêm những nhiệm vụ không được cấp ngân sách nằm ngoài phạm vi của Đạo Luật Stafford năm 1988. Rồi số lượng thảm họa lớn và phức tạp cũng ngày càng gia tăng. Tất cả đã khiến FEMA bị quá tải nghiêm trọng.

Khi bão Katrina đổ bộ vào New Orleans năm 2005, FEMA bị dư luận lên án dữ dội vì phản ứng quá chậm. Nhân lực và hàng cứu nạn đến quá muộn, trong khi đội ngũ lại thiếu những người từng trải, biết phải hành động ra sao. Những người có quyền quyết định lại không nắm được các kế hoạch phản ứng mới của quốc gia. Thêm vào đó, các kênh liên lạc bị gián đoạn, các đơn vị không phối hợp suôn sẻ với nhau. Trước tình hình đó, Quốc hội phải thẳng thắn thừa nhận: FEMA đã thất bại, cả về khả năng chủ động lẫn tính linh hoạt.

Sau đó, uy tín của FEMA dần được khôi phục khi chính phủ bổ nhiệm những người lãnh đạo có kinh nghiệm hơn, đồng thời đề ra các kế hoạch chuẩn bị chu đáo, tăng cường năng lực ứng phó.

Tuy nhiên, giai đoạn 2017–2021, dưới thời chính quyền Trump, tất cả những nỗ lực ấy gần như đổ sông đổ biển. Chỉ trong vòng bốn năm, FEMA phải thay ba lãnh đạo, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự và phương thức điều hành bị mâu thuẫn.

Ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, chính quyền Trump đã công khai ý định giải thể FEMA, đồng thời đẩy trách nhiệm ứng phó thảm họa về cho các tiểu bang. Những đợt cắt giảm nhân sự cùng làn sóng từ chức tại FEMA đã làm hao hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực vốn được đào tạo bài bản và dày dặn kinh nghiệm trong các tình huống hiểm nghèo. Thay vào đó, các chức vụ cao cấp trong FEMA và Bộ Nội An lại được giao cho các viên chức chính trị hoàn toàn không có nền tảng chuyên môn về việc ứng phó tình huống khẩn cấp.

Không chỉ vậy, chính sách mới còn yêu cầu mọi khoản chi vượt quá 100,000 MK phải được đích thân Bộ trưởng Nội An Kristi Noem duyệt xét. Kết quả? Thêm nhiều người chịu không nổi mà phải dứt áo ra đi. Trong những thời điểm ngặt nghèo, chỉ một khắc chậm trễ vì chờ chữ ký cũng có thể khiến nhiều người mất mạng.

Giờ thì sao?

Giải thể FEMA và để việc ứng phó thảm họa thiếu vắng sự điều phối ở cấp liên bang sẽ đặt các tiểu bang vào tình thế rất khó khăn.

Các tiểu bang phải cân đối ngân sách hằng năm, trong khi quỹ dự phòng hiện nay thường không đủ để ứng phó các thảm họa lớn và bất ngờ. Khi chính phủ liên bang đẩy trách nhiệm tài chánh lên vai các tiểu bang, nguồn ngân sách của họ sẽ càng kiệt quệ.

Chỉ một trận bão đi qua cũng đủ gây thiệt hại hàng trăm triệu MK và đòi hỏi cả một hệ thống ứng phó cũng như hỗ trợ hậu thảm họa trên diện rộng. Từ năm 1980 đến nay, tổng thiệt hại từ các hiện tượng thời tiết đã lên tới hơn 2.9 ngàn tỷ MK. Khi Địa cầu ngày càng ấm lên, các trận bão sẽ còn dữ dội hơn nữa, và cái giá phải trả về nhân mạng cũng như kinh tế sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Một số nhà lập pháp trong Quốc hội đã đề nghị đưa FEMA trở lại làm một cơ quan độc lập ngang hàng cấp Bộ. Theo một số chuyên gia, đây là một giải pháp có nhiều ưu điểm:



· Càng ít tầng quản trị, FEMA càng có thể hành động nhanh chóng, điều động nguồn lực và nhân lực từ các cơ quan liên bang đến hỗ trợ các khu vực gặp nạn.

· Một cơ quan tinh gọn hơn sẽ giúp loại bỏ nhiều thủ tục hành chánh rườm rà, giúp các nạn nhân sớm nhận được khoản cứu nạn cần thiết, một cách công bằng.

· Nếu được trao quyền giám sát quá trình phục hồi dài hạn (thay vì chỉ giới hạn trong 180 ngày) cùng nguồn ngân sách ổn định, FEMA có thể giúp các cộng đồng tái thiết một cách bền vững và toàn diện hơn.

Tóm lại, ý định giải thể FEMA của chính quyền Trump là thiển cận. Thay vào đó, điều cần làm, và nên làm, là khôi phục FEMA trở lại thành một cơ quan độc lập như mục đích ban đầu.





