Người Da Trắng Miền Nam: Tự Vấn Giữa Di Sản Quá Khứ Và Trăn Trở Hiện Tại

Nghiên cứu cho thấy người da trắng miền Nam hiểu rất rõ về những lợi thế xã hội mà màu da mang lại. Họ cũng đang trăn trở với những câu hỏi về trách nhiệm và thay đổi trong thời đại ngày nay, khi bất bình đẳng vẫn tồn tại. (Nguồn: pixabay.com)
 
Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy.
 
Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.
 
Trong suốt mười năm, hàng loạt các cuộc biểu tình mạnh mẽ chống lại bạo lực cảnh sát và chính sách giam giữ hàng loạt đã buộc nước Mỹ phải đối mặt với một sự thật phũ phàng và dai dẳng: ranh giới sắc tộc vẫn còn đó. Một hệ thống quy tắc hữu hình và vô hình giúp bảo vệ những lợi thế xã hội và kinh tế vượt trội cho người da trắng.
 
Song song với các biến động xã hội, thị trường sách cũng bùng nổ với các tác phẩm phân tích sâu sắc về những quy tắc này, phơi bày rõ mọi lợi thế của người da trắng. Câu hỏi đặt ra là: chính những người da trắng đang tự nhìn nhận về địa vị của mình như thế nào?
 
Trong cuốn sách “Black Reconstruction in America” xuất bản năm 1935, nhà xã hội học W.E.B. Du Bois đã đưa ra khái niệm “mức lương công khai và tâm lý” – lợi ích mà người lao động da trắng thời hậu Tái thiết nhận được nhờ vào màu da của họ. Cho đến nay, “đặc quyền da trắng” ấy vẫn nguyên vẹn và vững chắc như xưa. Gần 60 năm sau đỉnh cao của phong trào Dân Quyền, các mục tiêu ban đầu của phong trào vẫn chưa được thực hiện trọn vẹn.
 
Thực tế cho thấy, người da trắng vẫn chiếm ưu thế trong công việc, y tế, nhà ở, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác.
 
Là một nhà xã hội học chuyên nghiên cứu về sắc tộc, James Thomas (Giáo sư Xã hội học, Đại học Mississippi) cùng nhóm nghiên cứu sinh của mình đã dành bốn năm để thực hiện các cuộc phỏng vấn, tìm hiểu xem người da trắng nghĩ sao về vị sắc tộc của họ trong xã hội ngày nay. Nhóm nghiên cứu tập trung thăm dò tại miền Nam, bởi vùng này được coi là có ảnh hưởng sâu đậm nhất đến khái niệm “làm người da trắng” và những đặc quyền của người da trắng.
 
Cho tới nay, rất ít nghiên cứu tập trung tìm hiểu cách người da trắng lý giải ý nghĩa việc họ là người da trắng. Trong khi đó, các nghiên cứu và sách báo phổ thông thường khắc họa người da trắng miền Nam kiểu “quơ đũa cả nắm”: bảo thủ và mang nặng tư tưởng phân biệt sắc tộc.
 
Trong số những người mà nhóm nghiên cứu của Thomas gặp và phỏng vấn, một số người đúng là như vậy. Nhưng rất nhiều người khác thì không. Nhìn chung, ở mọi lập trường chính trị, người da trắng miền Nam đang thực sự vật lộn với những câu hỏi phức tạp về địa vị sắc tộc của chính họ.
 
Walter, 38 tuổi, đến từ Clarksdale, Mississippi, cho biết: “Bây giờ, làm người da trắng miền Nam thật chẳng dễ dàng gì.” (Để bảo vệ danh tính, tên các nhân vật đã được thay đổi).
 
Bóng ma từ những cuộc khủng hoảng lịch sử
 
Nhà tư tưởng người Ý Antonio Gramsci từng định nghĩa “khủng hoảng” là thời điểm mà “cái cũ đang chết đi mà cái mới không thể ra đời,” và trong chính khoảng trống giao thời đó, “những hiện tượng bệnh hoạn” sẽ nảy sinh dưới nhiều hình thức khác nhau.
 
Không ít người tham gia phỏng vấn thuộc thế hệ đã chứng kiến những thời khắc lịch sử làm thay đổi vĩnh viễn cả miền Nam và nước Mỹ trong thế kỷ 20: ngày luật Jim Crow sụp đổ, những cuộc đấu tranh đẫm máu vì hòa nhập, và chặng đường dài đầy rẫy chông gai đi tới bình đẳng.
 
Thế hệ trẻ hơn lại trưởng thành cùng những cơn bão mới của thế kỷ 21: sự kiện 11/9, bão Katrina, làn sóng phản ứng dữ dội sau khi Barack Obama đắc cử Tổng thống, và phong trào Black Lives Matter.
 
Đối với một số người, việc Donald Trump lên nắm quyền, cùng với những lời lẽ công khai phân biệt sắc tộc, cũng là một cuộc khủng hoảng. Ned, 45 tuổi, ở Vardaman, Mississippi, cho biết: “Ông ta là hiện thân của mọi điều sai trái.” Thị trấn Vardaman, Mississippi, được đặt theo tên một cựu thống đốc từng tuyên bố sẽ “nếu cần, sẽ treo cổ hết người da đen để bảo vệ quyền thượng tôn của người da trắng.
 
Nhìn chung, khi đặt tất cả những cuộc khủng hoảng này cạnh nhau, chúng đã làm cho địa vị của người da trắng không còn chắc chắn như trước, và trở thành yếu tố định hình cách người da trắng miền Nam nhìn nhận về vị thế sắc tộc của chính mình.
 
Những câu chuyện cá nhân: từ chống đối đến đối thoại
 
Bà Miriam, 61 tuổi, ở Natchez, Mississippi, vẫn nhớ như in những ngày cuối cùng của luật Jim Crow. Khi Tối cao Pháp Viện ra phán quyết yêu cầu các trường học miền Nam phải hòa nhập vào năm 1969, cha mẹ đã ngay lập tức cho bà nghỉ học trường công lập và chuyển sang trường tư thục.
 
Miriam kể lại: “Hồi đó, bọn trẻ chúng tôi được dặn không qua bên khu trường của người da đen. Chỉ được ở bên trường của người da trắng...” Giờ đây, khi nhìn lại, bà tin rằng một phần trách nhiệm của người da trắng miền Nam là phải hàn gắn. “Quá khứ đã để lại quá nhiều hận thù và những điều buồn lòng. Tôi muốn làm mọi thứ có thể để cải thiện mối quan hệ,” Miriam nói.
 
Câu chuyện của Daryl, 42 tuổi, lại là một hành trình thay đổi suy nghĩ. Anh lớn lên vào những năm 80 ở Charlotte, North Carolina, và thường xuyên nghe người lớn phàn nàn về chương trình dùng xe buýt đưa đón học sinh đến trường nhằm xóa bỏ phân biệt sắc tộc. Họ kể những câu chuyện tiêu cực, rằng ở các trường học hòa nhập, “kim chích nằm rải rác trên sân.
 
Tự nhận mình là “một kẻ phân biệt sắc tộc từ nhỏ” do ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, Daryl ngày nay lại chọn một con đường khác. Hồi nhỏ, anh hiếm khi nói về sắc tộc với cha mẹ mình. Nhưng bây giờ, anh lại chủ động thảo luận về chúng với các con. “Tôi nhắc các con rằng đã từng có một thời mà những suy nghĩ đó được coi là bình thường, và mọi người đã suy nghĩ như thế,” Daryl chia sẻ.
 
Thế hệ mới và suy nghĩ mới
 
Lịch sử không chỉ là những gì đã qua. Các cuộc khủng hoảng đương đại cũng đang định hình lại suy nghĩ của mọi người.
 
Lorna, 34 tuổi, một cử tri Cộng Hòa ở Arkansas, cho biết các cuộc biểu tình chống bạo lực cảnh sát gần đây đã tác động mạnh đến cô. Lorna cho biết: “Tôi cảm thấy người da đen đang tức giận. Họ mệt mỏi vì bạo lực và vì bị phân biệt đối xử. Và điều này xảy ra nhan nhản trên khắp nước Mỹ, không chỉ riêng miền Nam. Họ có lý do chính đáng để tức giận.
 
Tại Memphis, Kenneth, 35 tuổi, cũng chịu tác động từ các sự kiện gần đây, từ làn sóng phản đối sau khi Obama đắc cử cho đến chiến thắng của Trump. Anh tin rằng, là người da trắng miền Nam, anh cần phải tìm hiểu kỹ hơn về “chủ nghĩa phân biệt sắc tộc và những tác động lâu dài còn tồn tại cho đến nay.
 
Kenneth nói: “Khi tôi tìm hiểu sâu hơn, tôi sẽ suy ngẫm lại cách mình nên nhìn nhận vấn đề này, và xem liệu mình có cần thay đổi gì không.
 
Những điều ít được nhắc tới
 
Nghiên cứu của nhóm Thomas đã phơi bày một thực tế phức tạp hơn nhiều so với những gì thường được miêu tả. Trái với quan niệm rằng người da trắng hay phớt lờ đặc quyền của mình, những người được phỏng vấn lại biết rất rõ màu da mang lại cho họ những gì.
 
Tôi phải thừa nhận rằng tôi thấy may mắn vì mình là người da trắng,” Luke, 75 tuổi, ở Kentucky, thẳng thắn. “Bởi vì ở Mỹ, điều đó chắc chắc sẽ có lợi.
 
Quan trọng hơn, nghiên cứu chỉ ra rằng cách một người nhìn nhận về sắc tộc của mình phụ thuộc rất nhiều vào nơi họ sống. Mỗi vùng đất đều mang trong mình những quan niệm và niềm tin riêng. Lịch sử xung đột sắc tộc của miền Nam dường như đã làm cho “những đặc quyền của người da trắng” hiện lên rõ nét hơn so với những nơi khác.
 
Nói một cách súc tích: Vùng đất bạn sống ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa của vấn đề sắc tộc.
 
Cách hiểu đa chiều sẽ mở ra cái nhìn đầy đủ hơn về miền Nam, về cách quá khứ vẫn đang tiếp tục định hình khu vực và con người nơi đây.

VB biên dịch
Nguồn: “‘It’s a complicated time to be a white Southerner’ − and their views on race reflect that” được đăng trên trang TheConversation.com.

