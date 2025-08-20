Hôm nay,  

Nhà khoa học gốc Việt bị cách chức giữa cơn sóng chính trị Hoa Thịnh Đốn

20/08/202509:56:00(Xem: 483)
Untitled design (10)
Vinh Nguyễn, Giám đốc phụ trách Trí tuệ Nhân tạo tại Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), là người đầu tiên giữ chức vụ này. Ông từng là khoa học gia trưởng về dữ liệu, cố vấn cho Hội đồng Tình báo Quốc gia và tham gia nhiều nhiệm vụ về an ninh mạng. Vinh Nguyễn được tuyển vào NSA từ năm 17 tuổi qua chương trình Stokes. Ông vừa bị Tổng thống Donald Trump trực tiếp sa thải.



Washington, ngày 20 tháng 8 — Một vụ gây nhiều chú ý vừa xảy ra tại thủ đô Hoa Kỳ: ông Vinh Nguyễn, trưởng khoa học gia về dữ liệu của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), đã bị cách chức và thu hồi quyền tiếp cận tài liệu mật, theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Donald Trump, tờ New York Times đưa tin.

Ông Nguyễn, người từng được tuyển dụng vào NSA khi mới 17 tuổi nhờ năng khiếu toán học xuất chúng, đã phục vụ trong ngành tình báo suốt nhiều năm và giữ vai trò chủ chốt trong các chương trình trí tuệ nhân tạo, mật mã học và điện toán lượng tử. Theo lời các đồng nghiệp, ông là người góp phần xây dựng hệ thống phân tích tin tức tình báo hiện đại, phục vụ cho việc thu thập thông tin từ nước ngoài.

Trung tướng William J. Hartman, hiện giữ chức Quyền Giám đốc NSA, đã lên tiếng yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cung cấp lý do cụ thể cho việc loại bỏ ông Nguyễn. Tuy nhiên, lời yêu cầu ấy không được hồi đáp. Danh sách gồm 37 viên chức đương nhiệm và cựu viên chức bị thu hồi quyền truy cập đã được phổ biến nội bộ vào sáng thứ Ba và công bố chính thức vào buổi chiều.

Theo giới chức thạo tin, nhiều người trong danh sách bị loại có liên hệ gián tiếp đến cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong kỳ bầu cử năm 2016. Bà Gabbard, người đứng đầu ngành tình báo, đã công bố một số tài liệu liên quan đến cuộc điều tra ấy, đồng thời cáo buộc một số viên chức dưới thời Tổng thống Obama có hành vi sai trái. Tổng thống Trump đã công khai tán thưởng hành động này.

Truyền thông bảo thủ gần đây đã nhắm vào ông Nguyễn, cho rằng ông từng giám sát một nhà phân tích thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA), người đã bị yêu cầu ngừng điều tra sâu về các hoạt động tấn công mạng của Nga. Tuy nhiên, theo các cựu viên chức, ông Nguyễn không trực tiếp tham gia vào việc soạn thảo bản đánh giá tình báo sau cuộc bầu cử, và không liên quan đến kết luận gây tranh cãi rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ ông Trump.

Cựu Giám đốc CIA William J. Burns đã lên tiếng chỉ trích việc loại bỏ hàng loạt viên chức, cho rằng đây là một chiến dịch gieo rắc sợ hãi trong guồng máy công quyền. Ông viết trên tạp chí The Atlantic: “Việc này nhằm làm tê liệt những người phục vụ quốc gia, khiến họ phải dè dặt trong lời nói và lo ngại bị tố cáo.”

Ông Vinh Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, là con trai của một vị tướng Việt Nam Cộng Hòa từng chiến đấu bên cạnh quân đội Hoa Kỳ trong thời chiến. Việc ông bị loại khỏi ngành tình báo không chỉ gây tiếc nuối trong giới chuyên môn, mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi về sự can thiệp chính trị vào công việc chuyên môn trong các cơ quan an ninh quốc gia.

(HOA KỲ, 19 tháng 8, Reuters) – Một nhóm DB Cộng Hòa tại California vừa khởi kiện nhằm ngăn chặn kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử do Thống đốc Gavin Newsom đưa ra. Theo kế hoạch này, Đảng Dân Chủ sẽ có thêm năm ghế Hạ Viện California, dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” để đáp lại Đảng Cộng Hòa ở Texas.

(HỒNG KÔNG, ngày 20 tháng 8, Reuters) – Theo quân đội Hoa Kỳ và nhiều chuyên gia kiểm soát vũ khí quốc tế, không chỉ tập trung phát triển sức mạnh quân sự thông thường, TQ còn đang mở rộng cả về số lượng lẫn năng lực của lực lượng nguyên tử.

Bản Sanh: truyện 11 tới 20 / Jataka Tales: Stories 11–20 Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J11. Lakkhana Jātaka -- Con nai may mắn Tóm tắt: Đề Bà Đạt Đa ra đi cùng 500 đệ tử, và Đức Phật đã phái Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến để đưa họ trở về. Sau đó, Đức Phật kể một câu chuyện về việc trong quá khứ, Đề Bà Đạt Đa, vì bất cẩn, đã đánh mất đàn gia súc mà ông đang chăn dắt, trong khi Xá Lợi Phất đã cứu sống tất cả.

(Oklahoma, ngày 19 tháng 8, APNews) – Chính quyền tiểu bang Oklahoma vừa ban hành quy định mới, buộc giáo viên xuất thân từ New York hay California phải vượt qua kỳ khảo hạch đặc biệt trước khi được cấp chứng chỉ giảng dạy. Ông Ryan Walters, Tổng Giám Thị Hệ Thống Trường Công Lập Oklahoma, cho biết biện pháp nầy nhằm ngăn chặn “tư tưởng cực tả cấp tiến” len lỏi vào học đường. Tuy nhiên, theo các nhà phê bình, đây chẳng khác nào một “bài kiểm tra lòng trung thành MAGA.”

(WASHINGTON, ngày 18 tháng 8, Reuters) – Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nông Nghiệp Brooke Rollins cho biết Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ ngưng cấp vốn và trợ giúp cho các dự án điện gió và điện mặt trời trên đất nông nghiệp đang được canh tác.

Trong cuộc trò chuyện trước ống kính, cả Trump lẫn Zelensky đều tránh đi sâu vào chi tiết. Không khí giữa hai người, trái lại, khá thân thiện. Zelensky chuyển cho Trump lá thư của phu nhân Olena Zelenska gửi đến Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, sau khi bà Melania tuần trước đã viết thư cho Putin về số phận trẻ em trong chiến tranh. Zelensky còn đùa với ký giả Mỹ từng châm ngòi vụ tranh cãi y phục, và trêu rằng Tổng thống Mỹ có thể thích “tạm hoãn bầu cử quốc gia”. Khung cảnh này đối lập hẳn với buổi gặp lần trước, khi ông bị mời rời khỏi Bạch Ốc. Trước báo giới, Trump cho biết đã trao đổi gián tiếp với ông Putin và sẽ gọi điện ngay sau cuộc gặp để dàn xếp một thượng đỉnh ba bên. Ông cũng giải thích lý do bỏ điều kiện ngưng bắn: nó có thể “bất lợi cho một bên” và “không muốn chỉ có hai năm hòa bình rồi quay lại vũng lầy”. Trump nói thêm rằng các lãnh tụ Âu châu sẽ cần bàn về “khả năng trao đổi lãnh thổ”, nhưng ngừng ở mức để ngỏ, tránh gợi ý Mỹ áp đặt.

TEL AVIV – Hôm Chủ nhật 17 thang 8 vừa qua, Israel đã chứng kiến một cuộc biểu tình được cho là đông đảo nhất trong vòng hơn một năm qua, khi hàng trăm nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về các đường phố, hưởng ứng lời kêu gọi của gia đình các con tin còn bị Hamas giam giữ tại Gaza, cùng với những gia đình mất người thân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và trong 22 tháng chiến tranh kể từ đó, để kêu gọi chấm dứt chiến tranh và giải thoát con tin. Từ những giờ đầu buổi sáng, đám đông khổng lồ đã tập trung tại quảng trường tưởng niệm ở trung tâm Tel Aviv, nơi đã trở thành biểu tượng đau thương và nhắc nhớ về thảm kịch còn chưa khép lại.

(LONDON/KYIV/WASHINGTON, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Các nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ có mặt tại Washington để cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gặp Donald Trump. Họ muốn tiếp thêm sức mạnh cho Zelenskiy khi Trump liên tục gây sức ép buộc Ukraine phải chấp nhận thỏa ước hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng nhất Âu Châu trong gần một thế kỷ.

(MONTREAL, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Hôm Chủ Nhật, cuộc đình công của tiếp viên hàng không hãng Air Canada vẫn căng thẳng khi họ kiên quyết không trở lại làm việc, bất chấp lệnh từ hội đồng lao động. Hãng Air Canada buộc phải hoãn kế hoạch bay trở lại, còn hành khách thì mắc kẹt, không biết khi nào mới được bay.

Khoảnh khắc nạn đói thực sự xảy ra là khi thay vì một gia đình có thể cùng nhau chia sẻ miếng cơm manh áo, họ lại tranh giành nhau với nhau. Khi điều này xảy ra, đó chính là ranh giới giữa con người và thú vật...

WASHINGTON -- Sau thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska, Tổng Thống Trump tiết lộ một số điểm Putin và Trump đã đồng ý, trong đó nổi bật là hai ý kiến: Trump nói rằng Putin đồng ý rằng bầu cử Mỹ không nến cho bầu qua thư; và Trump đồng ý với Putin rằng giải pháp hòa bình tốt nhất là Ukraine nên nhượng đất cho Nga.

Lời Dịch Giả: Để giúp giới trẻ Việt Nam có thể dễ dàng học căn bản Phật pháp, các truyện Bản sanh nơi đây sẽ được rút ngắn và viết lại cho đơn giản trong song ngữ Việt -Anh. Dịch giả hy vọng các truyện Bản sanh song ngữ sẽ giúp cho quý tăng ni, giáo viên, và Phật Tử có thêm một phương tiện mới để hoằng pháp. Nguồn sẽ dựa theo bản tiếng Anh của 547 truyện Jataka trên mạng SuttaCentral
