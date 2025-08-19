Trung Quốc Tăng Tốc Võ Trang Nguyên Tử

Hôm nay,  

TQ đang mở rộng kho vũ khí nguyên tử, xây dựng thêm hàng trăm hầm phóng và căn cứ mới. Ngũ Giác Đài dự đoán PLA có thể sở hữu hơn 1,000 đầu đạn vào năm 2030, dù Bắc Kinh ngoài miệng thì vẫn tuyên bố “không động thủ trước.” (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(HỒNG KÔNG, ngày 20 tháng 8, Reuters) – Theo quân đội Hoa Kỳ và nhiều chuyên gia kiểm soát vũ khí quốc tế, không chỉ tập trung phát triển sức mạnh quân sự thông thường, TQ còn đang mở rộng cả về số lượng lẫn năng lực của lực lượng nguyên tử.

 

Trong buổi điều trần trước Quốc Hội trong tháng 3 năm 2025, Đại tướng Anthony Cotton, Tư lệnh Bộ Chỉ Huy Chiến Lược Hoa Kỳ, cho biết mệnh lệnh của Tập Cận Bình (rằng quân đội phải sẵn sàng chiếm Đài Loan trước năm 2027) đã thúc đẩy việc tăng cường các loại vũ khí nguyên tử có thể phóng từ đất liền, trên không và cả trên biển.

 

Theo chính sách quốc phòng công bố năm 2023, Bắc Kinh nhắc lại cam kết lâu dài rằng sẽ không bao giờ là bên khai triển vũ khí nguyên tử trước trong bất kỳ tình huống nào. Nguyên tắc “không động thủ trước” này còn bảo đảm rằng TQ sẽ không nhắm tới hay đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử với những quốc gia không sở hữu loại vũ khí này.

 

Trả lời báo chí, Bộ Quốc Phòng TQ cho biết: “Chiến tranh nguyên tử là vô nghĩa, không có kẻ thắng và không bao giờ nên xảy ra.” Họ nhấn mạnh TQ theo đuổi “chiến lược nguyên tử để tự vệ và kiên định với nguyên tắc không động thủ trước.

 

Tuy vậy, trong báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự TQ, Ngũ Giác Đài cho rằng phía Bắc Kinh vẫn có thể khai hỏa trước trong những tình huống đặc biệt, chẳng hạn như để đáp trả các cuộc tấn công đe dọa đến lực lượng nguyên tử, hệ thống chỉ huy, hoặc gây ra hậu quả tương đương một cuộc tấn công nguyên tử. Ngũ Giác Đài cũng dự đoán TQ có thể cân nhắc dùng vũ khí nguyên tử trước trong trường hợp thất bại quân sự tại Đài Loan “đe dọa nghiêm trọng” đến sự tồn vong của chính quyền ở Bắc Kinh.

 

Phía Bộ Quốc Phòng TQ lên tiếng phản đối, cho rằng “bất kỳ nỗ lực nào nhằm thổi phồng cái gọi là ‘mối đe dọa nguyên tử từ TQ’ đều là để bôi nhọ, vu khống và cố tình đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế.

 

Theo Bulletin of the Atomic Scientists (Bản Tin của các Khoa Học Gia Nguyên Tử), TQ hiện là quốc gia có tốc độ mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí nguyên tử nhanh nhất thế giới; họ đang sở hữu khoảng 600 đầu đạn.

 

Tổ chức này cho biết TQ đang xây dựng khoảng 350 hầm chứa phi đạn mới cùng nhiều căn cứ phục vụ cho các bệ phóng cơ động. Ước tính Quân Giải Phóng Nhân Dân (PLA) hiện có khoảng 712 bệ phóng phi đạn từ đất liền, nhưng không phải tất cả đều dành cho vũ khí nguyên tử. Trong số này, có 462 bệ phóng có thể được trang bị loại phi đạn “đủ sức bay tới Hoa Kỳ.” Phần lớn các bệ phóng khác được thiết kế cho phi đạn tầm ngắn để hướng đến các mục tiêu trong khu vực.

 

Ngũ Giác Đài cũng dự đoán rằng đến năm 2030, PLA có thể sở hữu hơn 1,000 đầu đạn nguyên tử sẵn sàng tác chiến. TQ đang hướng tới việc xây dựng một lực lượng đa dạng, trải dài từ các loại phi đạn nguyên tử có sức công phá thấp nhưng độ chính xác cao cho đến phi đạn đạn đạo liên lục địa có sức tàn phá kinh hoàng.

(HOA KỲ, 19 tháng 8, Reuters) – Một nhóm DB Cộng Hòa tại California vừa khởi kiện nhằm ngăn chặn kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử do Thống đốc Gavin Newsom đưa ra. Theo kế hoạch này, Đảng Dân Chủ sẽ có thêm năm ghế Hạ Viện California, dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” để đáp lại Đảng Cộng Hòa ở Texas.

Bản Sanh: truyện 11 tới 20 / Jataka Tales: Stories 11–20 Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J11. Lakkhana Jātaka -- Con nai may mắn Tóm tắt: Đề Bà Đạt Đa ra đi cùng 500 đệ tử, và Đức Phật đã phái Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến để đưa họ trở về. Sau đó, Đức Phật kể một câu chuyện về việc trong quá khứ, Đề Bà Đạt Đa, vì bất cẩn, đã đánh mất đàn gia súc mà ông đang chăn dắt, trong khi Xá Lợi Phất đã cứu sống tất cả.

(Oklahoma, ngày 19 tháng 8, APNews) – Chính quyền tiểu bang Oklahoma vừa ban hành quy định mới, buộc giáo viên xuất thân từ New York hay California phải vượt qua kỳ khảo hạch đặc biệt trước khi được cấp chứng chỉ giảng dạy. Ông Ryan Walters, Tổng Giám Thị Hệ Thống Trường Công Lập Oklahoma, cho biết biện pháp nầy nhằm ngăn chặn “tư tưởng cực tả cấp tiến” len lỏi vào học đường. Tuy nhiên, theo các nhà phê bình, đây chẳng khác nào một “bài kiểm tra lòng trung thành MAGA.”

(WASHINGTON, ngày 18 tháng 8, Reuters) – Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nông Nghiệp Brooke Rollins cho biết Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ ngưng cấp vốn và trợ giúp cho các dự án điện gió và điện mặt trời trên đất nông nghiệp đang được canh tác.

Trong cuộc trò chuyện trước ống kính, cả Trump lẫn Zelensky đều tránh đi sâu vào chi tiết. Không khí giữa hai người, trái lại, khá thân thiện. Zelensky chuyển cho Trump lá thư của phu nhân Olena Zelenska gửi đến Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, sau khi bà Melania tuần trước đã viết thư cho Putin về số phận trẻ em trong chiến tranh. Zelensky còn đùa với ký giả Mỹ từng châm ngòi vụ tranh cãi y phục, và trêu rằng Tổng thống Mỹ có thể thích “tạm hoãn bầu cử quốc gia”. Khung cảnh này đối lập hẳn với buổi gặp lần trước, khi ông bị mời rời khỏi Bạch Ốc. Trước báo giới, Trump cho biết đã trao đổi gián tiếp với ông Putin và sẽ gọi điện ngay sau cuộc gặp để dàn xếp một thượng đỉnh ba bên. Ông cũng giải thích lý do bỏ điều kiện ngưng bắn: nó có thể “bất lợi cho một bên” và “không muốn chỉ có hai năm hòa bình rồi quay lại vũng lầy”. Trump nói thêm rằng các lãnh tụ Âu châu sẽ cần bàn về “khả năng trao đổi lãnh thổ”, nhưng ngừng ở mức để ngỏ, tránh gợi ý Mỹ áp đặt.

TEL AVIV – Hôm Chủ nhật 17 thang 8 vừa qua, Israel đã chứng kiến một cuộc biểu tình được cho là đông đảo nhất trong vòng hơn một năm qua, khi hàng trăm nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về các đường phố, hưởng ứng lời kêu gọi của gia đình các con tin còn bị Hamas giam giữ tại Gaza, cùng với những gia đình mất người thân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và trong 22 tháng chiến tranh kể từ đó, để kêu gọi chấm dứt chiến tranh và giải thoát con tin. Từ những giờ đầu buổi sáng, đám đông khổng lồ đã tập trung tại quảng trường tưởng niệm ở trung tâm Tel Aviv, nơi đã trở thành biểu tượng đau thương và nhắc nhớ về thảm kịch còn chưa khép lại.

(LONDON/KYIV/WASHINGTON, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Các nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ có mặt tại Washington để cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gặp Donald Trump. Họ muốn tiếp thêm sức mạnh cho Zelenskiy khi Trump liên tục gây sức ép buộc Ukraine phải chấp nhận thỏa ước hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng nhất Âu Châu trong gần một thế kỷ.

(MONTREAL, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Hôm Chủ Nhật, cuộc đình công của tiếp viên hàng không hãng Air Canada vẫn căng thẳng khi họ kiên quyết không trở lại làm việc, bất chấp lệnh từ hội đồng lao động. Hãng Air Canada buộc phải hoãn kế hoạch bay trở lại, còn hành khách thì mắc kẹt, không biết khi nào mới được bay.

Khoảnh khắc nạn đói thực sự xảy ra là khi thay vì một gia đình có thể cùng nhau chia sẻ miếng cơm manh áo, họ lại tranh giành nhau với nhau. Khi điều này xảy ra, đó chính là ranh giới giữa con người và thú vật...

WASHINGTON -- Sau thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska, Tổng Thống Trump tiết lộ một số điểm Putin và Trump đã đồng ý, trong đó nổi bật là hai ý kiến: Trump nói rằng Putin đồng ý rằng bầu cử Mỹ không nến cho bầu qua thư; và Trump đồng ý với Putin rằng giải pháp hòa bình tốt nhất là Ukraine nên nhượng đất cho Nga.

Lời Dịch Giả: Để giúp giới trẻ Việt Nam có thể dễ dàng học căn bản Phật pháp, các truyện Bản sanh nơi đây sẽ được rút ngắn và viết lại cho đơn giản trong song ngữ Việt -Anh. Dịch giả hy vọng các truyện Bản sanh song ngữ sẽ giúp cho quý tăng ni, giáo viên, và Phật Tử có thêm một phương tiện mới để hoằng pháp. Nguồn sẽ dựa theo bản tiếng Anh của 547 truyện Jataka trên mạng SuttaCentral

Hòa Thượng Thích Viên Lý, trụ trì chùa Điều Ngự, hỏi tôi: - Ông Vi Anh mất rồi, cô biết không? Tôi sửng sốt, im lặng. Mới ngày nào ông Vi Anh và ông Lưu Vĩnh Lữ đến thăm tôi đây mà. Anh em cười nói, vui như pháo nổ, vui như ngày hội, ngày Tết. Năm ngoái, ngày 27/10/2024, chúng tôi còn gặp ông đi cùng con trai, Trung Tá Triết Bùi tham dự Đại Hội Quân Nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024

